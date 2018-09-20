Картина дня: прогноз по курсам валют, как защититься от ос и "Партизанская летопись"

ВЧЕРА

Картина дня. 19 сентября

Президент Беларуси Александр Лукашенко с воздуха проинспектировал ход уборочной кампании. В частности, Александр Лукашенко наблюдал за севом озимых зерновых, уборкой льна, картофеля, кукурузы, сахарной свеклы и другими сельхозработами.

Перспективные совместные проекты обсуждены на встрече премьер-министра Беларуси Сергея Румаса с представителями ПАО "Сбербанк" во главе с первым заместителем председателя правления банка Львом Хасисом. Премьер отметил, что в экономике Беларуси около $3,8 млрд ресурсов, предоставленных по разным каналам группой "Сбербанк".

Нацбанк решил сохранить ставку рефинансирования на уровне 10%.

Белорусскому рублю в последнее время было неспокойно, однако сейчас он отыгрывает позиции, что подтверждают последние торги на бирже. В чем причина таких колебаний и чего ждать от курсов валют в перспективе - ситуацию прокомментировал БЕЛТА аналитик исследовательской группы BusinessForecast.by Александр Муха.

Средние города должны быть центрами развития промышленности, образования и культуры, заявила в Витебске глава Администрации Президента Наталья Кочанова во время представления активу региона нового помощника Президента - инспектора по Витебской области Виталия Вовка.

Наталья Кочанова. Фото из архива

ИНТЕРВЬЮ: Председатель Палаты представителей Национального собрания Владимир Андрейченко о ВВП в $100 млрд, раскрепощении бизнеса и диалоге с зарубежными парламентариями.

Беларусь представит свой опыт по достижению ЦУР на саммите по устойчивому развитию в Нью-Йорке. Саммит приурочен к открытию 73-й сессии Генеральной ассамблеи ООН. Беларусь приглашена на него впервые.

Крупнейший в мире производитель микросхем южнокорейская компания SK hynix начинает масштабное сотрудничество с ПВТ. Белорусский центр разработки SK hynix - единственное представительство мировой корпорации в Восточной Европе. Это пока первые и значительные инвестиции корейского бизнеса в белорусский ИТ-рынок.

Во время церемонии открытия

Собранные в ОАО "Брестмаш" автомобили сойдут с конвейера до конца текущего года, сообщил заместитель председателя Брестского облисполкома Андрей Клец.

БЕЛТА и музей истории ВОВ начинают совместный проект "Партизанская летопись", посвященный 75-летию освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Его основой стала уникальная коллекция рукописных партизанских журналов. Еженедельно БЕЛТА будет публиковать их оцифрованные версии.

Специалисты Белорусской АЭС во время визита на Ростовскую АЭС изучили опыт перегрузки топлива.

Стратегия активного долголетия будет разработана в Беларуси, сообщила министр труда и социальной защиты Ирина Костевич. Также она сообщила, что в Беларуси разрабатывается профессиональный стандарт социального работника. В Беларуси будет внедрена система контроля качества предоставления социальных услуг.

Минздрав изъял из обращения лекарственные средства, которые содержат фармацевтическую субстанцию валсартан производства Zhejiang Huahai Pharmaceuticals (Китай).

РЕПОРТАЖ: Мастер-класс для коллег и прием пациентов провели врачи Гомельской областной больницы в Лоеве.

ФОТО: В Беларуси заработали почтоматы, забрать посылку станет проще.

БПС-Сбербанк планирует внедрить технологию оплаты проезда в наземном транспорте Минска с помощью бесконтактных карточек до июня 2019 года.

КОММЕНТАРИЙ: Как действовать при нападении ос: советы энтомологов и медиков.

Места для торговли домашней кулинарией и выпечкой на сельскохозяйственных ярмарках в Минске обозначат специальными вывесками.

Водитель легковушки получил штраф более Br1,1 тыс. за попытку скрыться от сотрудников ГАИ.

Фильм "Хрусталь" белорусского режиссера Дарьи Жук получил Гран-при за лучшую картину международного кинофестиваля в Алматы - Almaty Film Festival.

Четырехкратная олимпийская чемпионка по биатлону Дарья Домрачева попробует свои силы в каратэ в проекте Bright Team дирекции II Европейских игр 2019 года.

Никаких изменений в штатном расписании ХК "Динамо-Минск" в ближайшее время не будет, заявил председатель наблюдательного совета клуба Игорь Шуневич. В СМИ на текущей неделе активно обсуждались возможные изменения в тренерском штабе "зубров" из-за неудачного старта команды в чемпионате КХЛ, выдвигалась кандидатура Олега Знарка в качестве главкома динамовцев.

КНДР заявила о готовности демонтировать ракетный полигон Тончхан, а также допустить туда иностранных наблюдателей для контроля процесса демонтажа. Об этом говорится в совместном заявлении глав Республики Корея и КНДР по итогам межкорейского саммита.

Число погибших из-за тайфуна "Мангхут" на Филиппинах увеличилось до 81 человека. Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнование Президенту Филиппин в связи с последствиями циклона "Мангхут".

СЕГОДНЯ

Анонсы на 20 сентября

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В Национальном пресс-центре пройдет пресс-конференция: "Система предметных олимпиад в Беларуси: выявление одаренных детей из поколения Z и шанс для педагогов-новаторов" (представители Министерства образования Республики Беларусь). Начало в 11.00.

Член Постоянного комитета Политбюро Центрального комитета Компартии Китая, секретарь Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины Чжао Лэцзи во главе делегации этого ведомства 20-22 сентября посетит Минск.

В 16.00 в Национальной библиотеке Беларуси состоится торжественное открытие выставки "Беларусь и Библия". Коллекция включает 80 экспонатов из 11 государственных и частных коллекций США, Великобритании и Израиля.

VIII Международный форум театрального искусства "ТЕАРТ" пройдет в Минске под слоганом "Разгерметизация". Крупнейший театральный форум Беларуси традиционно состоит из трех секций: международной программы, шоукейса Belarus Open и образовательной платформы "Школа ТЕАРТа".

Юбилейный, 15-й сезон фестиваля "Тэатральны куфар, БДУ - 2018" проходит в БГУ. Основные театральные действия юбилейного сезона развернутся с 20 по 27 сентября на сценах Минска. Обширная программа "Тэатральнага куфара, БДУ-2018" включает 22 спектакля, в которых задействованы более 250 артистов из 12 стран: Беларуси, Великобритании, Грузии, Израиля, Ирана, Латвии, Литвы, Польши, России, Сербии, Узбекистана, Хорватии. Откроет театральную афишу 20 сентября спектакль "Хрыстос прызямліўся ў Гародні" по мотивам романа Владимира Короткевича.

В 17.30 Государственный литературно-мемориальный музей Якуба Коласа приглашает на просмотр видеоверсии спектакля "Сымон-музыка", который приурочен к 100-летию издания поэмы. Запись спектакля была сделана 21 ноября 2015 года во время показа в Национальном академическом театре имени Янки Купалы.

Юбилейная сессия Международной ассоциации академий наук (МААН), посвященная 25-летию ассоциации, пройдет в Минске 20-21 сентября. В ее работе примут участие руководители академий наук стран СНГ, ведущих зарубежных академий, известные ученые.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 21 сентября

Полная подборка знаменательных дат и событий на предстоящий месяц доступна по подписке на продукт БЕЛТА "Календарь". По вопросам подписки обращайтесь по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел информационно-справочного обеспечения Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

Православный праздник - Рождество Пресвятой Богородицы. Это один из двунадесятых праздников Православной церкви; установлен в честь рождения пречистой Девы Марии.

Международный день мира. В 1981 году на XXXVI сессии Генеральная Ассамблея ООН признала, что поддержание мира как на международном, так и на национальном уровне является главной целью Объединенных Наций в соответствии с Уставом ООН, и приняла решение о целесообразности провозглашения специального дня, посвященного празднованию и укреплению идеалов мира среди всех наций и народов.

100 лет назад родился Янковский Федор Михайлович, белорусский языковед, писатель, доктор филологических наук (1970), профессор (1971), заслуженный деятель науки Беларуси (1972). Основатель белорусской фразеологии. Исследовал фонетику, лексику, фразеологию, грамматику белорусского народного и литературного языка, его историю. Составитель сборников крылатых слов и афоризмов. Писал новеллы, рассказы, литературные миниатюры. Умер в 1989 г.

70 лет назад родилась Шлег Людмила Карповна, белорусский композитор. Автор произведений для симфонического оркестра, камерно-инструментальных и вокальных, музыки для детей и др. Лауреат премии "За духовное возрождение" (2001).

60 лет назад родился Елисеенков Олег Николаевич, белорусский композитор, заслуженный деятель искусств Беларуси (2014). Работает в разных жанрах. Среди произведений: симфонии "Дивертисмент" и "Камерная музыка" для струнного оркестра, "Вариации" для цимбал, песни на слова белорусских и других композиторов, музыка к драматическим спектаклям и кинофильмам.

165 лет назад родился Хейке Камерлинг-Оннес, нидерландский физик, один из основателей физики низких температур, лауреат Нобелевской премии по физике (1913) за исследования свойств веществ при низких температурах. Первым достиг температуры, близкой к абсолютному нулю, и получил жидкий гелий (1908). В 1911 году открыл явление сверхпроводимости. Умер в 1926 г.

150 лет назад родилась Книппер-Чехова Ольга Леонардовна, русская актриса, народная артистка СССР. Жена А.П.Чехова. С 1898 г. артистка Московского художественного театра. Первая исполнительница ролей в пьесах А.Чехова "Три сестры" и "Вишневый сад". Лауреат Государственной премии СССР (1943). Умерла в 1959 г.

110 лет назад родился Осенев Владимир Иванович, российский актер, народный артист РСФСР. Снимался в фильмах "Вызываем огонь на себя", "Майор Вихрь", "Бриллианты для диктатуры пролетариата" и др. Умер в 1977 г.

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