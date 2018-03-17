Картина дня: рабочий день Президента во внутренних войсках, паралимпийцы творят чудеса и жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов

ВЧЕРА

Картина дня. 16 марта

Даже в мирное время роль внутренних войск велика, заявил глава государства Александр Лукашенко, посещая в преддверии 100-летия со дня образования внутренних войск МВД войсковую часть 5448 в Минске.

Подробности рабочего дня Президента во внутренних войсках: от сухих пайков до современного вооружения

Белорусские паралимпийцы, выступая в Пхенчхане, творят чудеса, заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко. Белорусские атлеты завершили выступление в соревнованиях по биатлону на XII Паралимпийских играх и завоевали шесть наград в этом виде спорта. По количеству медалей в биатлонном турнире Паралимпиады белорусские спортсмены заняли четвертое место - одна золотая, две серебряные и три бронзовые награды.

Местные власти должны уделять больше внимания развитию бизнеса в регионах, заявил премьер-министр Андрей Кобяков во время рабочей поездки в Ганцевичский район Брестской области.

Будет активизировано создание в регионах советов по развитию предпринимательства, сообщил председатель Совета по развитию предпринимательства Беларуси Александр Турчин.

ВВП Беларуси в январе-феврале вырос на 5,6%. Промпроизводство в Беларуси в январе-феврале увеличилось на 10,3%.

Нацбанк предлагает выплачивать бонусы топ-менеджерам банков частями в течение 3-5 лет. Нацбанк разъяснил некоторые вопросы выплаты процентов по вкладам.

Качеству и безопасности молочной продукции в Беларуси уделяется повышенное внимание, заявил министр сельского хозяйства и продовольствия Леонид Заяц.

Местные органы власти представят предложения по стимулированию заинтересованности собственников объектов историко-культурного наследия в их реставрации, сообщила на пресс-конференции заместитель начальника управления по охране историко-культурного наследия Министерства культуры Наталья Хвир.

Белорусы смогут узаконить проведенную до принятия указа №463 реконструкцию домов под снос, сообщил заместитель начальника главного управления градостроительства, проектной, научно-технической и инновационной политики Министерства архитектуры и строительства Беларуси Артем Юшкевич.

В Китае началась кампания по изменению наименования белорусского государства на китайском языке с "Белая Россия" и "Белоруссия" на "Беларусь". Об этом сообщает на своей странице в твиттере Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Китае Кирилл Рудый.

Интервью Ольги Мациковой. Женщина года о любви к кулинарии, карьере в науке и талантливых студентах.

Турмаршрут для сплава на байдарках свяжет приграничье Беларуси, Украины и Польши.

В Волковыске зарегистрировано 24 случая кори.

Метель и порывистый ветер ожидаются в южных районах Беларуси 17 марта.

Тренерский штаб сборной Беларуси по биатлону определился с квартетом на женскую эстафету Кубка мира в Холменколлене. В гонке 17 марта в 14.30 примут участие Надежда Скардино, Динара Алимбекова, Надежда Писарева и Дарья Домрачева.

В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов. Испанская "Барселона" сыграет в четвертьфинале с итальянской "Ромой". Финальный матч пройдет 26 мая 2018 года в Киеве на стадионе "Олимпийский".

Фото УЕФА

Московский ЦСКА победил на выезде французский "Лион" со счетом 3:2 и вышел в четвертьфинал Лиги Европы. Московский ЦСКА белорусского тренера Виктора Гончаренко сыграет в четвертьфинале Лиги Европы с лондонским "Арсеналом".

Голосование на выборах президента России 18 марта пройдет в 13 городах Беларуси.

При обрушении пешеходного моста в Майами (американский штат Флорида) погибли шесть человек.

Фото Reuters

На грузинском горнолыжном курорте из-за повреждения канатной дороги травмированы 8 человек.

В словенском городе Крань установили первый в мире памятник технологии блокчейн.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 17-18 марта

В 12.00 и 18.00 17 марта пройдут финалы отборочных туров к XVI Международному детскому музыкальному конкурсу и XXVII Международному конкурсу исполнителей эстрадной песни "Витебск" в Театре эстрады в Минске.

В Малом зале Дворца Республики (г.Минск, пл. Октябрьская, 1-1) 17 марта состоится торжественная церемония награждения победителей юбилейного десятого Республиканского конкурса "Женщина года-2017". Начало в 12.00.

Финал Кубка мира по конькобежному спорту пройдет 17-18 марта на конькобежном стадионе "Минск-Арены".

Благотворительный фестиваль "Марафон добрых дел" для семей, в которых родители-инвалиды воспитывают детей-инвалидов, пройдет 17 марта в Минском государственном дворце детей и молодежи. Начало в 15.00.

В историко-культурном комплексе "Линия Сталина" 17 марта пройдут праздничные мероприятия, посвященные 100-летию со дня образования Внутренних войск (18.03.1918). Начало в 11.00. Военно-театрализованное представление запланировано на 12.00.

Фестиваль, посвященный Международному дню человека с синдромом Дауна, состоится 18 марта в Минском государственном дворце детей и молодежи. Начало в 10.00.

Первый конгресс молодых психиатров Восточной Европы "Психиатрия, объединяющая сердца" состоится в Минске.

Праздничное мероприятие, посвященное 80-летию Заводского района Минска, состоится 17 марта с 12.00 до 21.00 на площадке возле "Чижовка-Арены" (ул. Ташкентская, 19).

ЗАВТРА

Знаменательные даты

18 марта

115 лет назад родилась Малькова Вера Михайловна, певица, народная артистка Беларуси (1949). В 1933-53 гг. солистка Государственного театра оперы и балета Беларуси, в 1953-59 художественный руководитель Белгосэстрады. Среди партий классического репертуара: Татьяна ("Евгений Онегин" П.Чайковского), Марфа ("Царская невеста" Н.Римского-Корсакова), Маргарита ("Фауст" Ш.Гуно) и др. Умерла в 1964 г.

75 лет назад родилась Николаева-Опиок Тамара Ивановна, актриса, заслуженная артистка Беларуси (1972). В 1966-74 гг. работала в Гродненском областном драматическом театре. С 1975 г. в Национальном академическом театре им.Я.Купалы. Исполнительница драматических ролей. Среди ролей: Надя ("Трибунал" А.Макаенка), Катерина ("Гроза" А.Островского), Вера ("Рядовые" А.Дударева) и др.

160 лет назад родился Рудольф Дизель, немецкий инженер, изобретатель двигателя внутреннего сгорания, названного его именем (1897). Умер в 1913 г.

105 лет назад родился Клеман Рене, французский кинорежиссер. Снял фильмы "Битва на рельсах", "Запрещенные игры" и др. Умер в 1996 г.

70 лет назад родился Заволокин Геннадий Дмитриевич, российский баянист и гармонист, народный артист России. Автор, ведущий и режиссер телепрограмм "Играй, гармонь любимая!" и "Играй, мой баян!". Умер в 2001 г.

19 марта

140 лет назад родился Егоров Владимир Евгеньевич, русский художник театра и кино, народный художник РСФСР (1944). Один из зачинателей русского декорационного искусства. Занимался монументальной живописью и декоративно-прикладным искусством. Умер в 1960 г.

110 лет назад родился Шток Исидор Владимирович, российский драматург. Автор пьес, посвященных молодежи, сатирической пьесы-сказки "Божественная комедия". Умер в 1980 г.

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