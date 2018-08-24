Картина дня: распределение обязанностей в руководстве правительства, каким будет урожай зерновых и кредитные истории по-новому

Мобильная версия
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ГороскопГороскоп
ТВ-гидТВ-гид
ФотохроникаФотохроника
ПРОЕКТЫ
ГОСОРГАНЫ
Новости Беларуси
24 августа 2018, Пт
+18°C
Ясно EUR 2.3772
USD 2.056
RUB 2.9974
Главное
Александр Лукашенко и Владимир Путин Лукашенко: проблемы в отношениях Беларуси и России есть, но они не накапливаются
Президент
Распределены обязанности между премьер-министром и вице-премьерами
Политика
Леонид Заяц рассказал о задачах цифровой трансформации АПК Беларуси
Экономика
"Жена каждые пять минут падала в обморок!". Квартиру в столице от "Евроопт" выиграла многодетная семья из Минска
Общество
Максимальное трудоустройство должно быть приоритетом при развитии регионов - Костевич
Общество
Официальный сайт Республики Беларусь
Реклама на сайте
Лента новостей
Михаил Бабич назначен послом России в Беларуси
09:08 Политика
Берлин охвачен облаком дыма из-за лесного пожара
09:02 В мире
В Минске выполнено 50% плана по улучшению дорог возле школ и садов
09:00 Регионы
"Драник-фест" проведут в Могилеве
08:53 Регионы
В Беларуси с 25 августа водители должны днем включать ближний свет фар
08:52 Общество
В США более 500 человек отравились салатом из McDonald's
08:42 В мире
Военно-исторический фестиваль оживит 10 веков истории Минска
08:38 Культура
Около 40 предприятий представят продукцию на школьной ярмарке в Кобрине
08:28 Регионы
В Минске в 2019 году капитально отремонтируют 28 дворовых территорий
08:24 Регионы
Хоккеисты "Динамо-Молодечно" и "Немана" разыграют Кубок Салея
08:19 Спорт
ГАИ Гомеля проводит акцию "Снова в школу"
08:15 Регионы
В Москве умер стрелявший в полицейских мужчина
07:56 В мире
Определились соперницы белорусских теннисисток на старте US Open
07:51 Спорт
Кобрин принимает региональный марафон "Молодежь.by"
07:38 Регионы
Белорусские баскетболистки пробились в 1/2 финала юношеского чемпионата Европы
07:32 Спорт
В Ивьевском районе сгорело 40 т соломы
07:27 Происшествия
Лукашенко поздравил народную артистку Беларуси Екатерину Фадееву с днем рождения
07:09 Президент
Лукашенко поздравил Порошенко с Днем Независимости Украины
07:05 Президент
Картина дня: распределение обязанностей в руководстве правительства, каким будет урожай зерновых и кредитные истории по-новому
07:00 Общество
В ДТП с автобусом в Индии пострадали 37 человек, трое погибли
00:50 В мире
Все новости
Темы
Содействие занятости населения Содействие занятости населения
Чемпионат КХЛ-2018/2019 Чемпионат КХЛ-2018/2019
Чемпионат Беларуси по футболу-2018 Чемпионат Беларуси по футболу-2018
Выход Великобритании из ЕС Выход Великобритании из ЕС
Тбилисоба-2018 Тбилисоба-2018
Борьба с незаконным оборотом наркотиков Борьба с незаконным оборотом наркотиков
Все темы
Сайт Президента Беларуси
Портал союзного государства
Исполком СНГ
Национальный правовой интернет-портал
СМИ Беларуси

Картина дня: распределение обязанностей в руководстве правительства, каким будет урожай зерновых и кредитные истории по-новому

Общество 24.08.2018 | 07:00

ВЧЕРА

Картина дня. 23 августа

Распределение обязанностей между премьер-министром, его заместителями и руководителем Аппарата Совмина утверждено распоряжением премьер-министра от 22 августа 2018 года №249р.

Председатель Совета Республики Михаил Мясникович обсудил с премьер-министром Сергеем Румасом перспективы планирования бюджета на 2019-2020 годы. Совет Республики инициирует переход на двухлетнее планирование прогноза социально-экономического развития и бюджета страны.

Беларусь и Россия на V Форуме регионов планируют подписать контракты на $500 млн, сообщила заместитель председателя Совета Республики, председатель организационного комитета по подготовке и проведению V Форума регионов Беларуси и России Марианна Щеткина.

Во время заседания
Во время заседания

Министры энергетики стран ЕАЭС в сентябре обсудят формирование общего рынка газа.

Средняя зарплата в Беларуси в июле составила Br973,8.

Максимальное трудоустройство граждан должно быть приоритетным при развитии регионов, заявила министр труда и социальной защиты Ирина Костевич на заседании Миноблисполкома по итогам социально-экономического развития столичного региона за январь-июнь.

Кредитные истории в Беларуси станут более подробными. 23 августа вступили в силу основные положения закона от 13 ноября 2017 года № 66-З "О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Беларусь "О кредитных историях".

Массовая уборка зерновых завершается в Беларуси. Об урожае рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Леонид Заяц. Также министр акцентировал внимание о задачах цифровой трансформации агропромышленного комплекса.

Министр сельского хозяйства и продовольствия Леонид Заяц
Министр сельского хозяйства и продовольствия Леонид Заяц

Иностранным и отечественным производителям необходимо будет зарегистрировать предельные отпускные цены на некоторые лекарственные средства до 1 января 2019 года, сообщили в пресс-службе Министерства антимонопольного регулирования и торговли, комментируя указ №345 "О регистрации цен на лекарственные средства".

Онкобольным женщинам в Беларуси планируется предоставить возможность замораживать яйцеклетки. Это предусмотрено поправками в закон о вспомогательных репродуктивных технологиях.

Средний срок отключения горячей воды в Минске составляет 13,3 суток. Замена индивидуальных приборов учета горячего и холодного водоснабжения на счетчики с возможностью дистанционного съема показаний начнется с 2019 года. Проект указа о тепловой модернизации домов находится на стадии согласования.

Умер основатель и руководитель информационной компании "БелаПАН" Алесь Липай.

Автобус с белорусскими туристами попал в ДТП в Ивано-Франковской области Украины, обошлось без пострадавших.

РЕПОРТАЖ: Манящая ягода: выращивание малины вдохнуло новую жизнь в деревни Дрогичинского района.

РЕПОРТАЖ: Как шьют хоккейную форму на производстве при женской колонии.

Чемпионка Европы 2018 года в Берлине Эльвира Герман победила в беге 100 м с барьерами на международном турнире "Мемориал Камилы Сколимовской" в польском Хожуве.

Белорусы Евгений Королек и Денис Мазур завоевали награды на молодежном чемпионате Европы по велоспорту на треке, который проходит в швейцарском Эгле.

Денис Мазур (слева). Фото UEC
Денис Мазур (слева). Фото UEC

Белорусская теннисистка Арина Соболенко (25-й номер рейтинга АТР) вышла в полуфинал турнира в американском Нью-Хейвене с призовым фондом $776 тыс.

Россия намерена в дальнейшем не считать легионерами спортсменов из Беларуси в игровых видах спорта.

США с 23 августа вводят пошлины в 25% на товары из Китая стоимостью $16 млрд, в этот список войдут 279 наименований китайской продукции.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 24 августа

Полную версию анонсов можно получать, оформив подписку на ежедневные "АНОНСЫ БЕЛТА" и еженедельные "АНОНСЫ БЕЛТА". По вопросам подписки обращайтесь по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел информационно-справочного обеспечения Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

В Национальном пресс-центре пройдет пресс-конференция, посвященная Дню белорусской письменности. Начало в 12.00.

Форум педагогических работников "Столичное образование: стратегия формирования ключевых компетенций XXI века" пройдет в Национальной библиотеке. Форум соберет около 500 педагогических работников столицы, руководителей администраций районов, представителей Мингорисполкома и Министерства образования. Откроет форум выставка "Ключевые компетенции XXI века: новая реальность в образовании". Начало работы тематической выставки в 10.00, пленарного заседания в 11.00.

Педагогическую династию с общим стажем работы 278 лет наградят в Глуске 24 августа во время профсоюзной акции "Мы - вместе!".

Ночь летучих мышей пройдет в Беловежской пуще. Научный сотрудник лаборатории молекулярной зоологии НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам Алексей Шпак расскажет о роли лесных экосистем в поддержании и сохранении популяций рукокрылых. Лекция начнется в 13.00 в конференц-зале национального парка. Кроме того, с 20.30 до 23.00 запланирована экскурсия по Беловежской пуще с изучением мест обитания летучих мышей.

Солигорск масштабно отметит 60-летие 24-26 августа. Праздничные мероприятия начнутся в 11.00.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 25 августа

Полная подборка знаменательных дат и событий на предстоящий месяц доступна по подписке на продукт БЕЛТА "Календарь". По вопросам подписки обращайтесь по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел информационно-справочного обеспечения Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

80 лет назад родился Гануш Геннадий Иосифович, белорусский ученый в области экономики, доктор экономических наук (1998), профессор (2000), член-корреспондент НАН Беларуси (2003). Автор более 200 научных работ в области экономики и организации овощеводства, формирования рынка межхозяйственной кооперации, интеграции и управления. Под его руководством разработана и внедрена в практику концепция развития овощеводства в Республике Беларусь, а также организационно-экономический механизм эффективного функционирования всего овощепродуктового подкомплекса.

65 лет назад родился Орлов Владимир Алексеевич, белорусский писатель. В произведениях разрабатывает историческую тематику.

125 лет назад родился Михайлов Максим Дормидонтович, российский певец, солист Большого театра (1932-56), народный артист СССР. Умер в 1971 г.

100 лет назад родился Бернстайн Леонард, американский дирижер, композитор, пианист, один из крупнейших дирижеров XX века. Автор балетов, симфоний, мюзиклов ("Вестсайдская история"), музыки к фильмам. Умер в 1990 г.

80 лет назад родился Форсайт Фредерик, английский писатель, автор триллеров "Досье Одесса", "Псы войны", "Пастырь" и др.

***По вопросу подписки на полные общие и тематические подборки новостной и аналитической информации о Беларуси и мире можно обращаться в службу подписки БЕЛТА по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел информационно-справочного обеспечения Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

БЕЛТА.-0-

Присоединяйтесь к нашему каналу telegramm.png и сообществу viber.png
﻿
Версия для печати
Новости рубрики Общество
К списку
Çàãðóçêà...
Топ-новости
Гороскоп на завтра
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
МЧС предупреждает
Атомная энергетика
Новости компаний
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.3772 BYN 2.37 BYN 2.375 BYN
USD
2.056 BYN 2.05 BYN 2.053 BYN
RUB
2.9974 BYN 3.005 BYN 3.02 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа
Гороскоп
Овен Телец Близнецы
Рак Лев Дева
Весы Скорпион Стрелец
Козерог Водолей Рыбы
Ежемесячный гороскоп

Видео

Как студенту снять квартиру в Минске
Все видео

Фотоновости

Международная научно-практическая конференция "Точные технологии в сельском хозяйстве. Опыт и перспективы"
Все фото

Инфографика

Перепись-2019. Какие вопросы зададут белорусам? Вопросы, оставшиеся без изменений, касаются даты и места рождения респондента, пола, состояния в браке, места проживания, образования, количества детей, источников средств к существованию, работы, типа и площади занимаемого помещения и других основных социально-экономических характеристик.
Вся инфографика
Президент
Александр Лукашенко От "разноса" правительству до выборов и международной политики - Лукашенко ответил на критику в СМИ и интернете
Лукашенко поздравил народную артистку Беларуси Екатерину Фадееву с днем рождения
Лукашенко поздравил Порошенко с Днем Независимости Украины
Политика
Владимир Макей. Фото из архива Макей поблагодарил посла Армении за вклад в развитие дружественных отношений между странами
Михаил Бабич назначен послом России в Беларуси
Глава МИД России высказал признательность Петришенко за вклад в укрепление двусторонней интеграции
Экономика
Точное земледелие будет способствовать экономии ресурсов - Леонид Заяц
Белкоопсоюз планирует заготовить не менее 100 тыс. т яблок
Контрольные ведомства Беларуси и Китая усилят сотрудничество в борьбе с коррупцией
Происшествия
Фото ntktv.ua В Украине автобус с белорусскими туристами попал в ДТП
В Ивьевском районе сгорело 40 т соломы
В Толочинском районе легковушка вылетела в кювет после удара микроавтобуса
Регионы
Анатолий Лис. Фото из архива Местные органы власти должны эффективнее вовлекать в оборот неиспользуемое имущество - Анатолий Лис
Афиша выходного дня: "Первоклассный праздник", День армянской культуры, юбилеи Островца и Солигорска
В Минске выполнено 50% плана по улучшению дорог возле школ и садов
Спорт
Арина Соболенко. Фото организаторов турнира Арина Соболенко вышла в полуфинал теннисного турнира в Нью-Хейвене
Хоккеисты "Динамо-Молодечно" и "Немана" разыграют Кубок Салея
Определились соперницы белорусских теннисисток на старте US Open
Технологии
Фото из архива "Белтелеком" с 1 сентября повысит тарифы на интернет
Выведенный на орбиту спутник Aeolus исследует климат на Земле
Свыше 1 млн белорусов перешли на тарифы для комфортного общения
Культура
Фото из архива Военно-исторический фестиваль оживит 10 веков истории Минска
Белорусские народные сказки на китайском языке хотят издать в КНР
В Витебске прошел спецпоказ фильма "Мой сябар жырафа"
В мире
Фото youtube.com В США опубликовали видео сброса ядерной бомбы с истребителя F-15
Берлин охвачен облаком дыма из-за лесного пожара
В США более 500 человек отравились салатом из McDonald's
Калейдоскоп
Фото AP Создатели "Теории большого взрыва" объявили о закрытии телесериала
Хью Лори снимется в новом сериале HBO
Канадские полицейские поймали Бэтмена
Все круглые столы
Круглый стол Виталий Грицевич,
Филипп Гулый,
Юлия Куцер,
Людмила Кулак 17 августа Что и почему нужно менять в законодательстве о туризме Круглый стол Геннадий Давыдько,
Александр Коваленя,
Вячеслав Данилович,
Вадим Лакиза,
Владимир Мельник,
Константин Баландин,
Валентин Стариченок 14 августа "История белорусской государственности. Концепция Института истории НАН Беларуси" Круглый стол Александр Горваль,
Дмитрий Гуриненко,
Александр Авраменко,
Виктор Агеев 13 июня Жилье для многодетных и нуждающихся: как решается вопрос? Круглый стол Александр Занимон,
Андрей Рыбак,
Денис Капский,
Юрий Важник 18 мая Как повысить безопасность на дорогах? Обсуждаем изменения в Закон о дорожном движении Круглый стол Андрей Ромашко,
Инесса Лемак,
Сергей Красуцкий,
Дмитрий Улога,
Марина Попова 13 марта Культура общежития. Как бороться с соседями-дебоширами?
Газета 7 дней
Строим будущее вместе
Забота на страже лета
Генетика – наука социальная
На сайт
Экономика БеларусиЭкономика Беларуси
Банкинг без банков. Анна Кот
Инновационная активность. Татьяна Власовец
Ростки зеленой экономики. Снежана Михайловская
На сайт
Беларуская ДумкаБеларуская Думка
Михаил МЯСНИКОВИЧ. Потенциал сотрудничества
Сергей ЧИЖИК. Равные среди равных
Дзмітрый ЯЦЭВІЧ. Бясцэнны скарб беларускага народа
На сайт
Вся Беларусь
Государственное устройство
История
Туризм
Культура
Спорт
Спецпроекты
Хроника Победы
Плакаты БелТА
События года.2017
Беларусь-Китай ТОП-50 кадров
Минск и Минчане
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2018
Лучшие фото БЕЛТА 2017
Клиентам
Реклама на БЕЛТА
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Медиакит
Разработка сайтов
Мобильная версия
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2018гг. 
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.
Мобильная версия