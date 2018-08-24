Картина дня: распределение обязанностей в руководстве правительства, каким будет урожай зерновых и кредитные истории по-новому

ВЧЕРА

Картина дня. 23 августа

Распределение обязанностей между премьер-министром, его заместителями и руководителем Аппарата Совмина утверждено распоряжением премьер-министра от 22 августа 2018 года №249р.

Председатель Совета Республики Михаил Мясникович обсудил с премьер-министром Сергеем Румасом перспективы планирования бюджета на 2019-2020 годы. Совет Республики инициирует переход на двухлетнее планирование прогноза социально-экономического развития и бюджета страны.

Беларусь и Россия на V Форуме регионов планируют подписать контракты на $500 млн, сообщила заместитель председателя Совета Республики, председатель организационного комитета по подготовке и проведению V Форума регионов Беларуси и России Марианна Щеткина.

Во время заседания

Министры энергетики стран ЕАЭС в сентябре обсудят формирование общего рынка газа.

Средняя зарплата в Беларуси в июле составила Br973,8.

Максимальное трудоустройство граждан должно быть приоритетным при развитии регионов, заявила министр труда и социальной защиты Ирина Костевич на заседании Миноблисполкома по итогам социально-экономического развития столичного региона за январь-июнь.

Кредитные истории в Беларуси станут более подробными. 23 августа вступили в силу основные положения закона от 13 ноября 2017 года № 66-З "О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Беларусь "О кредитных историях".

Массовая уборка зерновых завершается в Беларуси. Об урожае рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Леонид Заяц. Также министр акцентировал внимание о задачах цифровой трансформации агропромышленного комплекса.

Министр сельского хозяйства и продовольствия Леонид Заяц

Иностранным и отечественным производителям необходимо будет зарегистрировать предельные отпускные цены на некоторые лекарственные средства до 1 января 2019 года, сообщили в пресс-службе Министерства антимонопольного регулирования и торговли, комментируя указ №345 "О регистрации цен на лекарственные средства".

Онкобольным женщинам в Беларуси планируется предоставить возможность замораживать яйцеклетки. Это предусмотрено поправками в закон о вспомогательных репродуктивных технологиях.

Средний срок отключения горячей воды в Минске составляет 13,3 суток. Замена индивидуальных приборов учета горячего и холодного водоснабжения на счетчики с возможностью дистанционного съема показаний начнется с 2019 года. Проект указа о тепловой модернизации домов находится на стадии согласования.

Умер основатель и руководитель информационной компании "БелаПАН" Алесь Липай.

Автобус с белорусскими туристами попал в ДТП в Ивано-Франковской области Украины, обошлось без пострадавших.

РЕПОРТАЖ: Манящая ягода: выращивание малины вдохнуло новую жизнь в деревни Дрогичинского района.

РЕПОРТАЖ: Как шьют хоккейную форму на производстве при женской колонии.

Чемпионка Европы 2018 года в Берлине Эльвира Герман победила в беге 100 м с барьерами на международном турнире "Мемориал Камилы Сколимовской" в польском Хожуве.

Белорусы Евгений Королек и Денис Мазур завоевали награды на молодежном чемпионате Европы по велоспорту на треке, который проходит в швейцарском Эгле.

Денис Мазур (слева). Фото UEC

Белорусская теннисистка Арина Соболенко (25-й номер рейтинга АТР) вышла в полуфинал турнира в американском Нью-Хейвене с призовым фондом $776 тыс.

Россия намерена в дальнейшем не считать легионерами спортсменов из Беларуси в игровых видах спорта.

США с 23 августа вводят пошлины в 25% на товары из Китая стоимостью $16 млрд, в этот список войдут 279 наименований китайской продукции.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 24 августа

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В Национальном пресс-центре пройдет пресс-конференция, посвященная Дню белорусской письменности. Начало в 12.00.

Форум педагогических работников "Столичное образование: стратегия формирования ключевых компетенций XXI века" пройдет в Национальной библиотеке. Форум соберет около 500 педагогических работников столицы, руководителей администраций районов, представителей Мингорисполкома и Министерства образования. Откроет форум выставка "Ключевые компетенции XXI века: новая реальность в образовании". Начало работы тематической выставки в 10.00, пленарного заседания в 11.00.

Педагогическую династию с общим стажем работы 278 лет наградят в Глуске 24 августа во время профсоюзной акции "Мы - вместе!".

Ночь летучих мышей пройдет в Беловежской пуще. Научный сотрудник лаборатории молекулярной зоологии НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам Алексей Шпак расскажет о роли лесных экосистем в поддержании и сохранении популяций рукокрылых. Лекция начнется в 13.00 в конференц-зале национального парка. Кроме того, с 20.30 до 23.00 запланирована экскурсия по Беловежской пуще с изучением мест обитания летучих мышей.

Солигорск масштабно отметит 60-летие 24-26 августа. Праздничные мероприятия начнутся в 11.00.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 25 августа

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80 лет назад родился Гануш Геннадий Иосифович, белорусский ученый в области экономики, доктор экономических наук (1998), профессор (2000), член-корреспондент НАН Беларуси (2003). Автор более 200 научных работ в области экономики и организации овощеводства, формирования рынка межхозяйственной кооперации, интеграции и управления. Под его руководством разработана и внедрена в практику концепция развития овощеводства в Республике Беларусь, а также организационно-экономический механизм эффективного функционирования всего овощепродуктового подкомплекса.

65 лет назад родился Орлов Владимир Алексеевич, белорусский писатель. В произведениях разрабатывает историческую тематику.

125 лет назад родился Михайлов Максим Дормидонтович, российский певец, солист Большого театра (1932-56), народный артист СССР. Умер в 1971 г.

100 лет назад родился Бернстайн Леонард, американский дирижер, композитор, пианист, один из крупнейших дирижеров XX века. Автор балетов, симфоний, мюзиклов ("Вестсайдская история"), музыки к фильмам. Умер в 1990 г.

80 лет назад родился Форсайт Фредерик, английский писатель, автор триллеров "Досье Одесса", "Псы войны", "Пастырь" и др.

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