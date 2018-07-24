Картина дня: рейтинг Fitch, авиационные часы и кто представит Беларусь на "Мисс СНГ"

ВЧЕРА

Картина дня. 23 июля

Состоялся телефонный разговор Президента Беларуси Александра Лукашенко с Президентом России Владимиром Путиным. Главы государств обсудили возможную встречу, взаимодействие в ЕАЭС и отношения с США.

Сельчане смогут приобретать жилье, переданное на баланс ЖКХ от сельхозорганизаций. Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ №287 "О продаже жилых домов (квартир) в сельской местности", который создает дополнительные условия для закрепления кадров на селе.

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ №286 "О налогообложении отдельных доходов". Документом создаются дополнительные условия для самостоятельного привлечения белорусскими организациями средств на международных финансовых рынках, повышения инвестиционной привлекательности эмитируемых ими долговых ценных бумаг, что в перспективе будет способствовать снижению стоимости заимствования ресурсов.

В 2018 - первом полугодии 2019 года будут благоустроены и восстановлены мемориалы и памятники воинской славы, одиночные и братские могилы воинов, погибших в годы Первой мировой и Великой Отечественной войн, воинские кладбища, отдельные воинские участки общих кладбищ, места массового захоронения гражданского населения. Соответствующее распоряжение подписал Президент Беларуси Александр Лукашенко.

В Беларуси учреждается юбилейная медаль "20 лет органам и подразделениям по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь". Соответствующий указ подписал глава государства Александр Лукашенко.

Министерство экономики планирует в августе провести детальное рассмотрение параметров прогнозов социально-экономического развития каждой области Беларуси на 2019 год.

Агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочные и краткосрочные суверенные кредитные рейтинги Беларуси по обязательствам в иностранной и национальной валюте на уровне "B", прогноз "стабильный". Рейтинговое агентство RAEX (Rating-Agentur Expert RA GmbH) подтвердило рейтинг суверенного правительства Беларуси в национальной валюте на уровне "B". Прогноз рейтинга позитивный.

Институт авторизованного посредника введен в системе госрегистрации недвижимости.

"Белкоммунмаш" изучает возможность производства электробусов в Египте.

РЕПОРТАЖ: Комбайн с приставкой "супер" помогает аграриям убирать новый урожай.

Пассажирский автобус с белорусами вылетел в кювет в Украине. Обошлось без жертв, пассажирам предоставили другой автобус.

Фото из Facebook

Две белорусские красавицы - Анна Пономарева (20 лет) и Виктория Лавренко (25 лет) - поборются за титул "Мисс СНГ-2018".

Виктория Лавренко и Анна Пономарева. Фото организаторов конкурса

Минский часовой завод "Луч" представил специальную серию часов, приуроченных к 16-му чемпионату мира по вертолетному спорту. Дизайн часов выполнен в стилистике первых авиационных часов эпохи воздухоплавания, циферблат напоминает измерительные приборы вертолета. На задней крышке располагается логотип ЧМ.

Леонид Якубович на Ми-2 примет участие в открытии чемпионата мира по вертолетному спорту. Вертолет прославленного пилота продемонстрирует зрителям фигуры пилотажа "воронку на хвосте", боевые развороты, а также проход над землей на высоте 2-3 м.

На Национальную литературную премию по итогам 2017 года подано 58 книг, сообщила начальник управления издательской и полиграфической деятельности Министерства информации Елена Павлова.

Сотрудники главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми МВД Беларуси во взаимодействии с израильской полицией задержали организаторов секс-бизнеса.

Рекордное количество осадков за минувшие сутки в Могилевской области выпало в Костюковичах. Почти половина месячной нормы осадков выпала днем 23 июля в Шарковщине (Витебская область) и Нарочи (Мядельский район Минской области).

Пять композиций прошли во второй тур конкурса на создание песен для церемоний открытия и закрытия ІІ Европейских игр 2019 года.

Белорусские боксеры стали обладателями четырех наград на международном турнире памяти Семена Трестина, который проходил в Одессе, сообщили в пресс-службе Белорусской федерации бокса.

Белорусские борцы греко-римского стиля завоевали 6 наград на престижном международном турнире в турецком Стамбуле.

Экипаж Сергея Вязовича команды "МАЗ-СПОРТавто" входит в топ-5 после двух этапов "Шелкового пути".

Сергей Вязович. Фото МАЗ

Белорусский шахматист Владислав Ковалев занял 3-е место на турнире в немецком Дортмунде.

Футболисты БАТЭ узнали возможного соперника по 3-му раунду квалификации Лиги чемпионов. Первый поединок с чемпионом Финляндии БАТЭ проведет 25 июля на поле "Борисов-Арены", а 1 августа сыграет в Хельсинки.

Число пострадавших в результате землетрясений в Иране за сутки возросло до 337 человек.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 24 июля

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В Национальном пресс-центре пройдет пресс-конференция: "Развитие и поддержка малых форм хозяйствования. Совершенствование заготовительной деятельности в Республике Беларусь. Закупка сельскохозяйственной и дикорастущей продукции и сырья у населения" (Киндер Оксана Ивановна - начальник управления заготовок Белорусского республиканского союза потребительских обществ). Начало в 11.00.

Серия мероприятий "Родильный дом, доброжелательный к семье!" пройдет в белорусской столице по 27 июля по инициативе комитета по здравоохранению Мингорисполкома.

В Минске продолжится чемпионат мира по баскетболу среди девушек (U-17). Баскетболистки юниорской сборной Беларуси в заключительном матче группового этапа встретятся с командой Франции. Матч состоится во Дворце спорта в 20.30, вход свободный.

Торжественное открытие 16-го чемпионата мира по вертолетному спорту состоится 24 июля в 17.00 на аэродроме Липки Минского аэроклуба.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 25 июля

Полная подборка знаменательных дат и событий на предстоящий месяц доступна по подписке на продукт БЕЛТА "Календарь". По вопросам подписки обращайтесь по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел информационно-справочного обеспечения Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

В Республике Беларусь - День пожарной службы.

115 лет назад родился Маркин Петр Александрович, российский и белорусский актер, режиссер, заслуженный артист Беларуси (1955). С 1949 г. работал в Брестском областном драматическом театре. Его актерским работам были присущи эмоциональность, глубокий психологизм, пластическая выразительность. Среди ролей: Каспар ("Соловьи поют на воле" З.Бядули), Калиберов ("Извините, пожалуйста!" А.Макаенка), Ермашов ("Брестская крепость" К.Губаревича) и др. Среди лучших постановок: "Зыковы" М.Горького, "Блудный сын" Э.Раннета, "Гроза" А.Островского. Умер в 1958 г.

75 лет назад родилась Высоцкая Надежда Федоровна, белорусский искусствовед, доктор искусствоведения (1994), профессор. Автор работ "Декоративно-прикладное искусство Беларуси 12-18 вв.", "Пластика Беларуси 12-18 вв." и др. Лауреат Государственной премии Беларуси (1996).

125 лет назад родился Иогансон Борис Владимирович, российский живописец, народный художник СССР, действительный член Академии художеств СССР, Герой Социалистического Труда. Автор картин "Советский суд", "Рабфак идет", "Допрос коммунистов" и др. Умер в 1973 г.

95 лет назад родилась Грипе Мария, шведская детская писательница. Автор трилогии "Йозефина", "Хуго и Йозефина", "Хуго", книг "Дети стеклодува", "В эпоху колоколов" и др., а также известной серии о симпатичном малыше по имени Элвис. Лауреат многих престижных премий в области литературы. Умерла в 2007 г.

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