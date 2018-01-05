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Картина дня: Рождественский турнир любителей хоккея, меньше "бумаготворчества" для учителей и когда придут морозы

Общество 05.01.2018 | 07:00

ВЧЕРА

Картина дня. 4 января

Участники Рождественского турнира помогли Беларуси получить право проведения чемпионата мира по хоккею в 2021 году. Достижения белорусских атлетов на мировых аренах основываются на прочном фундаменте детско-юношеского и массового спорта, заявил глава государства Александр Лукашенко на открытии XIV Рождественского международного турнира любителей хоккея и республиканских соревнований среди детей и подростков по хоккею "Золотая шайба" на призы Президента Республики Беларусь.

Президент Беларуси Александр Лукашенко присудил премии "За духовное возрождение" и специальные премии деятелям культуры и искусства 2017 года. Соответствующие указы глава государства подписал 4 января.

Большинство белорусских учителей будут обязаны вести только четыре документа. Это предусмотрено постановлением Министерства образования №164 от 27 декабря 2017 года. Постановление принято во исполнение поручений Президента, данных им на Республиканском педагогическом совете в августе 2017 года.

Программы развития образования должны базироваться на прогнозе потребности экономики в кадрах на пятилетний период. Это закреплено постановлением Совета Министров Беларуси от 28 декабря 2017 года №1016 "О некоторых вопросах прогнозирования потребности экономики в кадрах".

Постановлением Совета Министров от 29 декабря 2017 года №1046 утверждены общие направления и лимиты директивного кредитования государственных программ и мероприятий в 2018 году, а также направления и лимиты директивного кредитования госпрограмм и мероприятий банками и ОАО "Банк развития Республики Беларусь.

Правительство рекомендовало банкам выдавать в 2018 году кредиты на льготных условиях сельхозорганизациям для проведения полевых работ, уборки урожая сельскохозяйственных растений, сева озимых культур. Соответствующее решение содержится в постановлении Совета Министров от 30 декабря 2017 года №1050.

В Беларуси усовершенствован порядок выполнения административных процедур в электронной форме, это предусмотрено постановлением Совета Министров №1028 от 28 декабря 2017 года. Совет Министров утвердил концепцию развития логистической системы Беларуси на период до 2030 года, соответствующее решение закреплено постановлением Совмина от 28 декабря 2017 года №1024.

В Беларуси скорректирован перечень контролирующих органов, применяющих чек-листы. Это предусмотрено постановлением Совмина от 29 декабря 2017 года №1029 "О внесении изменений и дополнений в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 13 декабря 2012 года №1147".

Беларусь третий год подряд занимает высокую 30-ю позицию по показателю "Международная торговля" в рейтинге Всемирного банка "Ведение бизнеса - 2018". Об этом говорится в Обзоре итогов внешней политики Беларуси и деятельности Министерства иностранных дел в 2017 году. Белорусский экспорт за 10 месяцев 2017 года составил $23,7 млрд.

Политический диалог Беларуси с Украиной в 2017 году заметно активизировался. Это отмечается в Обзоре итогов внешней политики Беларуси и деятельности Министерства иностранных дел в 2017 году. Диалог Беларуси с Европейским союзом в 2017 году стал более структурированным и экономически насыщенным. Отношения Беларуси с США характеризуются дальнейшим поступательным развитием. Беларусь в 2017 году продолжила линию на построение прочного Евразийского экономического союза.

Белорусские школьники в детском технопарке будут работать вместе со студентами и учеными, сообщил ректор Белорусского государственного университета Андрей Король. В БГУ уже проработали идею детского технопарка, который поручил создать к 1 сентября 2018 года Президент Беларуси на ІІ Съезде ученых.

Меры господдержки семей будут и дальше ориентироваться на стимулирование к рождению второго и последующих детей, сообщила министр труда и социальной защиты Ирина Костевич. В связи с рождением и воспитанием детей назначаются 11 видов пособий. В мире не много стран, которые имеют такую норму, как оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста. На детские пособия тратится около 2% ВВП Беларуси.

Ставка по депозиту "Семейный капитал" на 2018 год составит 2,10697% годовых. Такая информация содержится на сайте Министерства финансов.

Свыше 26,8 тыс. минчан в 2017 году получили государственную адресную социальную помощь (ГАСП) на общую сумму около Br8,2 млн. ГАСП выделяется малообеспеченным семьям и находящимся в трудной жизненной ситуации людям. "Внучка на час" и "Минутка для мамы": в Минске внедрены новые виды соцуслуг.

В Светлогорске искали трех мальчиков 3-4 лет, пропавших из детского сада. В итоге сотрудники милиции обнаружили детей без сопровождения взрослых в дизель-поезде, следующем до Жлобина. Уволена воспитатель светлогорского детсада №21, откуда сбежали три мальчика, сообщили в пресс-центре Министерства образования. Создана комиссия для расследования инцидента. Министр образования Игорь Карпенко назвал вопиющим случай, произошедший с воспитанниками светлогорского детсада.

От 23 до 25 лет колонии. В Бресте огласили приговор по резонансному уголовному делу об убийстве таксиста.

Температура воздуха в Беларуси 3 января была на 5-9 градусов выше климатической нормы. Такая информация размещена на сайте Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды. В начале следующей недели в Беларуси ожидаются морозы до 9 градусов.

Дворец Независимости в праздничные зимние дни вновь открыл двери для детской новогодней сказки. В этот раз гостями одного из главных символов белорусской государственности стали дети-сироты, дети из опекунских, приемных и многодетных семей в возрасте 7-12 лет. Праздник прошел в формате новогодней интерактивной шоу-программы "Веселый и смешной этот Новый год".

Победителей конкурса новогодних игрушек назвали в Большом театре.

Лесхозы реализовали 151 392 новогодних дерева в предпраздничные дни, что на 8 тыс. больше, чем в прошлом году, сообщили в пресс-службе Министерства лесного хозяйства Беларуси.

Белорусы в новогоднюю ночь отправили миллионы СМС и провели миллионы минут за телефонными разговорами, сообщили в пресс-службах мобильных операторов. Например, в среднем каждый абонент МТС за два праздничных дня позвонил сам и принял 15 звонков с поздравлениями.

Команда Беларуси с победы над командой Объединенных Арабских Эмиратов со счетом 12:7 (6:0, 1:5, 5:2) стартовала на XIV Рождественском международном турнире любителей хоккея на приз Президента Беларуси.

Хоккеисты Швейцарии на льду "Чижовка-Арены" обыграли команду Китая со счетом 7:4 в стартовом поединке 14-го Рождественского любительского турнира на приз Президента Беларуси.

Знаменитый канадский нападающий Фил Эспозито - специальный гость Рождественского турнира любителей хоккея на приз Президент Беларуси.

Белорусская теннисистка Александра Саснович (88-й номер рейтинга WTA) победила француженку Ализе Корне (38) и вышла в полуфинал на турнире в австралийском Брисбене (призовой фонд - $894 тыс.). Белорусская теннисистка Арина Соболенко не сумела пробиться в полуфинал турнира в китайском Шэньчжэне.

Анастасия Кузьмина победила, Дарья Домрачева заняла 7-е место в спринте на этапе Кубка мира в Оберхофе.

Президент России Владимир Путин подписал указ о возобновлении регулярных воздушных перевозок в Каир.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 5 января

Рождественский любительский турнир на приз Президента Беларуси продолжится на льду "Чижовка-Арены".

В Минске по 6 января проходит духовно-просветительский Рождественский фестиваль "Радость" с программой для взрослых и для детей. Фестиваль благотворительный, вход на все мероприятия свободный.

Рождественская Архиерейская елка проходит в Гомеле 4 и 5 января.

Кубок губернатора соберет в Гродно детские хоккейные команды из Беларуси и России. Стартует турнир 5 января. Участие в нем примут 6 команд из Беларуси и России, составленные из ребят 2007 года рождения и младше.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 6 января

Католический праздник - Богоявление Господне, или Три короля.

Православный праздник - Навечерие Рождества Христова (Рождественский сочельник).

70 лет назад родился Шелестов Владимир Иванович, белорусский актер, заслуженный артист Беларуси (1988). С 1976 г. в Национальном академическом драматическом театре им.М.Горького. Среди ролей: Наполеон ("Адъютант-Ша Его Величества" И.Губоча), Беркутов ("Волки и овцы" А.Островского), Борис Годунов ("Пир во время чумы" по А.Пушкину). Поставил спектакли "Людьми зваться" по Я.Купале и Я.Коласу, "Железная свадьба" А.Новожилова и др. Умер в 2017 г.

110 лет назад родился Кармалюк Павел Петрович, украинский певец, педагог, народный артист СССР. Умер в 1986 г.

85 лет назад родился Макаров Олег Григорьевич, летчик-космонавт СССР, дважды Герой Советского Союза (1973, 1978). Умер в 2003 г.

80 лет назад родился Адриано Челентано, итальянский актер, эстрадный певец, композитор, режиссер. Снимался в фильмах "Блеф", "Укрощение строптивого", "Бархатные ручки" и др.

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