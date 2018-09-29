Картина дня: саммит СНГ в Душанбе, повторная пересадка сердца и график включения отопления

ВЧЕРА

Картина дня. 28 сентября

Президент Беларуси Александр Лукашенко принял участие в саммите СНГ в Душанбе. Белорусский лидер на саммите призвал к единству и http://www.belta.by/president/view/lukashenko-prizyvaet-sng-k-edinstvu-v-uslovijah-razrushenija-slozhivshejsja-sistemy-mezhdunarodnoj-319589-2018/ на фоне разрушения сложившейся системы международной торговли. Взаимодействие в формате СНГ должно быть синхронизировано с интеграционными процессами в Большой Евразии, особенно в рамках Шанхайской организации сотрудничества, отметил Президент Беларуси. Александр Лукашенко также пригласил зарубежных лидеров посетить II Европейские игры, которые пройдут в Минске с 21 по 30 июня 2019 года.

Александр Лукашенко

Вопрос безопасности был центральным на заседании Совета глав государств СНГ, которое прошло в столице Таджикистана городе Душанбе, заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко в кратком интервью представителям российского телевидения на полях саммита.

Лидеры стран СНГ на саммите в Душанбе приняли Решение о подготовке к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. План основных мероприятий по подготовке и празднованию содержит несколько десятков масштабных организационных и практических мероприятий. Туркменистан примет председательство в СНГ в 2019 году.

Во время заседания в расширенном составе

Беларусь и Китай резко активизировали межрегиональное сотрудничество, заявил премьер-министр Беларуси Сергей Румас на встрече с губернатором китайской провинции Цзянсу У Чжэнлуном.

Сергей Румас

На Нежинском горно-обогатительном комбинате завершилась доставка первого из двух стволопроходческих комплексов SBR.

Внешний госдолг Беларуси с начала года снизился на 1%. Профицит республиканского бюджета Беларуси в январе-августе составил Br3,4 млрд.

Беларусь с 1 октября повышает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, вывозимые за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Почетное консульство Беларуси открылось в швейцарском городе Лозанна.

Фото консульства Беларуси

Второй президент Украины и один из подписантов минских соглашений Леонид Кучма подал в отставку с поста полномочного представителя Украины в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе. Отмечается, что Леонид Кучма такое решение принял для себя давно в связи с возрастом и необходимостью дать возможность поработать другим. Альтернативы минским соглашениям не существует, сказал Леонид Кучма

Открытие в районах межрегиональных медцентров позволяет улучшить качество услуг населению. Такое мнение высказал министр здравоохранения Валерий Малашко. Министр принял участие в открытии нового лечебного корпуса Волковысской ЦРБ.

Министр здравоохранения Беларуси Валерий Малашко, генеральный директор ОАО "Гроднопромстрой" Абдулвагад Вагабов, главный врач Волковысской центральной районной больницы Елена Грицкевич

В Беларуси впервые выполнена повторная пересадка сердца.

Мужчина, которому была проведена ретрансплантация

В Беларуси разработают тест-систему для выявления вируса гепатита Е.

Стоит ли дольщику требовать выплаты пени, если дом сдан на месяц позже - отвечает адвокат.

Из Киева в первый рейс отправился новый поезд четырех столицц № 31/32 Киев-Минск-Вильнюс-Рига.

Фото biz.liga.net

Каждый пятый житель Беларуси считается пожилым. Такие данные статобзора к Международному дню пожилых людей (1 октября) предоставил Национальный статистический комитет.

Гран-при XV Международного фестиваля студенческих театров "Тэатральны куфар БДУ - 2018" получил спектакль "Другие" театра "Карман" (Россия).

Фото БГУ

График включения отопления в жилых домах Минска можно узнать онлайн.

В Минске будет ограничена продажа алкогольных напитков ночью (с 23.00 до 07.00) с 1 октября 2018 года по 1 октября 2019 года в связи с проведением мероприятий по популяризации здорового образа жизни. Также в столице предлагается определять границы торговых площадок при продаже сельхозпродукции с машин.

В Минске завершился сезон работы фонтанов.

Ракетомоделист из Гродно Александр Липай награжден медалью Международной авиационной федерации (FAI) за достижения в области авиации и космонавтики.

Александр Липай

Белорусская теннисистка Арина Соболенко (20-й номер мирового рейтинга) стала финалисткой одиночного разряда на турнире в китайском Ухане с призовым фондом более $2,7 млн. В финальном матче Арина Соболенко сыграет с эстонкой Анетт Контавейт (27).

Арина Соболенко. Фото Синьхуа - БЕЛТА

Главным тренером сборной Беларуси по легкой атлетике станет Юрий Моисевич.

Юрий Моисевич. Фото БФЛА

Вадим Девятовский единогласно переизбран на пост председателя Белорусской федерации легкой атлетики во время отчетно-выборной конференции Минске.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 29-30 сентября

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Минский зоопарк 29 сентября отпразднует день кролика. Начало в мероприятия 12.00.

Две большие сельскохозяйственные ярмарки развернутся в Минске 29-30 сентября у Дворца спорта и возле комплекса "Чижовка-Арена". Время работы площадок - с 9.00 до 16.00.

В Минске на площадке государственного учреждения "Чижовка-Арена" 30 сентября в 10.00 состоится открытие XXXII Республиканского легкоатлетического пробега любителей бега "Аматар" - "Золотая осень", посвященного Дню машиностроителя.

Белорусский автомобильный завод в Жодино проведет 29 сентября день открытых дверей. Мероприятие приурочено к 70-летию со дня основания завода и Дню машиностроителя. В день открытых дверей все желающие смогут посетить заводской музей трудовой славы и заглянуть в производственные цеха. С 11.00 до 14.00 запланирована динамичная развлекательная программа. Гостей пригласят на концерт под открытым небом, шоу с участием роботов, картинг. Будет работать и детская интерактивная зона.

Хоккеисты минского "Динамо" проведут 30 сентября очередной матч чемпионата КХЛ против омского "Авангарда". Игра состоится на льду "Минск-Арены", начало в 17.00.

ЗАВТРА

Знаменательные даты

Полная подборка знаменательных дат и событий на предстоящий месяц доступна по подписке на продукт БЕЛТА "Календарь". По вопросам подписки обращайтесь по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел информационно-справочного обеспечения Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

30 сентября

В Республике Беларусь - День машиностроителя. Отмечается в последнее воскресенье сентября.

Международный день перевода. Учрежден в 1991 году по инициативе Международной федерации переводчиков (FIT).

Международный день глухих. Отмечается в последнее воскресенье сентября. Установлен в честь создания Всемирной федерации глухих в 1951 году.

Иудейский праздник - Шмини-Ацерет (30 сентября - 2 октября).

95 лет назад родился Колонденок Анатолий Иосифович, белорусский флейтист, педагог, заслуженный деятель культуры Беларуси (1967). В 1940-53 гг. артист оркестра Белорусского театра юного зрителя, Государственного симфонического оркестра Белгосфилармонии. В 1959-69 гг. директор Белгосфилармонии. Автор музыкальных произведений, в т.ч. поэмы для скрипки и фортепиано, баллады "Курган" для солиста и фортепиано и др. Умер в 2007 г.

95 лет назад родился Рынкович Елена Васильевна, актриса, заслуженная артистка Беларуси (1968). С 1948 г. работала в Национальном академическом театре им.Я.Купалы. Среди ролей: Агата ("Павлинка" Я.Купалы), Лидия Семеновна ("Таблетку под язык" А.Макаенка), Мать ("Порог" А.Дударева) и др. Умерла в 2001 г.

70 лет назад родился Грамович Владимир Петрович, актер театра кукол, заслуженный артист Беларуси (1979). В спектаклях для детей сыграл роли: Дед ("Дед и Журавль" В.Вольского), Иван ("Конек-Горбунок" П.Ершова) и др. Наиболее полно раскрылась индивидуальность актера в репертуаре для взрослых: Адам ("Божественная комедия" И.Штока), Иван ("До третьих петухов" В.Шукшина), Иван Бездомный ("Мастер и Маргарита" М.Булгакова) и др. Как режиссер поставил в театре кукол спектакли "Кот в сапогах" Г.Владычиной, "Тигренок Петрик" Г.Янушевской.

110 лет назад родился Ойстрах Давид Федорович, российский скрипач, профессор Московской консерватории, дирижер, один из создателей российской скрипичной школы, народный артист СССР (1953). Почетный член, член-корреспондент многих крупнейших академий и университетов. Лауреат Государственной премии СССР (1943), Ленинской премии (1960). Умерла в 1974 г.

1 октября

В Республике Беларусь - День пожилых людей.

Международный день музыки. Проводится ежегодно с 1975 года по решению Международного музыкального совета ЮНЕСКО.

Международный день пожилых людей. Отмечается по решению Генеральной Ассамблеи ООН в соответствии с резолюцией от 14 декабря 1990 года.

Международный день врача. Отмечается в первый понедельник октября по инициативе международной гуманитарной организации "Врачи без границ" (создана в 1971 г.) при поддержке Международного комитета Красного Креста, Мальтийского ордена и ЮНИСЕФ.

Всемирный день населенных пунктов (Habitat). Отмечается в первый понедельник октября по решению Генеральной Ассамблеи ООН начиная с 1986 года.

Всемирный день архитектуры. Отмечается ежегодно в первый понедельник октября по решению 20-й Генеральной ассамблеи Международного союза архитекторов, состоявшейся в июле 1996 года в Барселоне, и проводится одновременно со Всемирным днем населенных пунктов, провозглашенным Генеральной Ассамблеей ООН в 1985 году.

Всемирный день вегетарианства. Отмечается с 1977 года.

70 лет назад родился Сердюков Николай Николаевич, белорусский писатель, публицист. Автор сборника повестей "Утраченный рай", сборника прозы "Начинается с меня", повести "Радиация" и др.

165 лет назад родилась Кадмина Евлалия Павловна, русская артистка оперы и трагическая актриса. Умерла в 1881 г.

110 лет назад родился Коновалов Григорий Иванович, российский прозаик, публицист. Автор романов "Университет", "Истоки", "Былинка в поле", "Воля" и др. Умер в 1987 г.

75 лет назад родилась Анно Жан-Жак, французский сценарист, режиссер. Снял фильмы "Имя розы", "Медведь", "Враг у ворот" и др.

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