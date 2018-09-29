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Картина дня: саммит СНГ в Душанбе, повторная пересадка сердца и график включения отопления

Общество 29.09.2018 | 08:47

ВЧЕРА

Картина дня. 28 сентября

Президент Беларуси Александр Лукашенко принял участие в саммите СНГ в Душанбе. Белорусский лидер на саммите призвал к единству и http://www.belta.by/president/view/lukashenko-prizyvaet-sng-k-edinstvu-v-uslovijah-razrushenija-slozhivshejsja-sistemy-mezhdunarodnoj-319589-2018/ на фоне разрушения сложившейся системы международной торговли. Взаимодействие в формате СНГ должно быть синхронизировано с интеграционными процессами в Большой Евразии, особенно в рамках Шанхайской организации сотрудничества, отметил Президент Беларуси. Александр Лукашенко также пригласил зарубежных лидеров посетить II Европейские игры, которые пройдут в Минске с 21 по 30 июня 2019 года.

Александр Лукашенко
Александр Лукашенко

Вопрос безопасности был центральным на заседании Совета глав государств СНГ, которое прошло в столице Таджикистана городе Душанбе, заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко в кратком интервью представителям российского телевидения на полях саммита.

Лидеры стран СНГ на саммите в Душанбе приняли Решение о подготовке к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. План основных мероприятий по подготовке и празднованию содержит несколько десятков масштабных организационных и практических мероприятий. Туркменистан примет председательство в СНГ в 2019 году.

Во время заседания в расширенном составе
Во время заседания в расширенном составе

Беларусь и Китай резко активизировали межрегиональное сотрудничество, заявил премьер-министр Беларуси Сергей Румас на встрече с губернатором китайской провинции Цзянсу У Чжэнлуном.

Сергей Румас
Сергей Румас

На Нежинском горно-обогатительном комбинате завершилась доставка первого из двух стволопроходческих комплексов SBR.

Внешний госдолг Беларуси с начала года снизился на 1%. Профицит республиканского бюджета Беларуси в январе-августе составил Br3,4 млрд.

Беларусь с 1 октября повышает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, вывозимые за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

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Второй президент Украины и один из подписантов минских соглашений Леонид Кучма подал в отставку с поста полномочного представителя Украины в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе. Отмечается, что Леонид Кучма такое решение принял для себя давно в связи с возрастом и необходимостью дать возможность поработать другим. Альтернативы минским соглашениям не существует, сказал Леонид Кучма

Открытие в районах межрегиональных медцентров позволяет улучшить качество услуг населению. Такое мнение высказал министр здравоохранения Валерий Малашко. Министр принял участие в открытии нового лечебного корпуса Волковысской ЦРБ.

Министр здравоохранения Беларуси Валерий Малашко, генеральный директор ОАО "Гроднопромстрой" Абдулвагад Вагабов, главный врач Волковысской центральной районной больницы Елена Грицкевич
Министр здравоохранения Беларуси Валерий Малашко, генеральный директор ОАО "Гроднопромстрой" Абдулвагад Вагабов, главный врач Волковысской центральной районной больницы Елена Грицкевич

В Беларуси впервые выполнена повторная пересадка сердца.

Мужчина, которому была проведена ретрансплантация
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Каждый пятый житель Беларуси считается пожилым. Такие данные статобзора к Международному дню пожилых людей (1 октября) предоставил Национальный статистический комитет.

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Фото БГУ
Фото БГУ

График включения отопления в жилых домах Минска можно узнать онлайн.

В Минске будет ограничена продажа алкогольных напитков ночью (с 23.00 до 07.00) с 1 октября 2018 года по 1 октября 2019 года в связи с проведением мероприятий по популяризации здорового образа жизни. Также в столице предлагается определять границы торговых площадок при продаже сельхозпродукции с машин.

В Минске завершился сезон работы фонтанов.

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Александр Липай

Белорусская теннисистка Арина Соболенко (20-й номер мирового рейтинга) стала финалисткой одиночного разряда на турнире в китайском Ухане с призовым фондом более $2,7 млн. В финальном матче Арина Соболенко сыграет с эстонкой Анетт Контавейт (27).

Арина Соболенко. Фото Синьхуа - БЕЛТА
Арина Соболенко. Фото Синьхуа - БЕЛТА

Главным тренером сборной Беларуси по легкой атлетике станет Юрий Моисевич.

Юрий Моисевич. Фото БФЛА
Юрий Моисевич. Фото БФЛА

Вадим Девятовский единогласно переизбран на пост председателя Белорусской федерации легкой атлетики во время отчетно-выборной конференции Минске.

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Анонсы на 29-30 сентября

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Минский зоопарк 29 сентября отпразднует день кролика. Начало в мероприятия 12.00.

Две большие сельскохозяйственные ярмарки развернутся в Минске 29-30 сентября у Дворца спорта и возле комплекса "Чижовка-Арена". Время работы площадок - с 9.00 до 16.00.

В Минске на площадке государственного учреждения "Чижовка-Арена" 30 сентября в 10.00 состоится открытие XXXII Республиканского легкоатлетического пробега любителей бега "Аматар" - "Золотая осень", посвященного Дню машиностроителя.

Белорусский автомобильный завод в Жодино проведет 29 сентября день открытых дверей. Мероприятие приурочено к 70-летию со дня основания завода и Дню машиностроителя. В день открытых дверей все желающие смогут посетить заводской музей трудовой славы и заглянуть в производственные цеха. С 11.00 до 14.00 запланирована динамичная развлекательная программа. Гостей пригласят на концерт под открытым небом, шоу с участием роботов, картинг. Будет работать и детская интерактивная зона.

Хоккеисты минского "Динамо" проведут 30 сентября очередной матч чемпионата КХЛ против омского "Авангарда". Игра состоится на льду "Минск-Арены", начало в 17.00.

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30 сентября

В Республике Беларусь - День машиностроителя. Отмечается в последнее воскресенье сентября.

Международный день перевода. Учрежден в 1991 году по инициативе Международной федерации переводчиков (FIT).

Международный день глухих. Отмечается в последнее воскресенье сентября. Установлен в честь создания Всемирной федерации глухих в 1951 году.

Иудейский праздник - Шмини-Ацерет (30 сентября - 2 октября).

95 лет назад родился Колонденок Анатолий Иосифович, белорусский флейтист, педагог, заслуженный деятель культуры Беларуси (1967). В 1940-53 гг. артист оркестра Белорусского театра юного зрителя, Государственного симфонического оркестра Белгосфилармонии. В 1959-69 гг. директор Белгосфилармонии. Автор музыкальных произведений, в т.ч. поэмы для скрипки и фортепиано, баллады "Курган" для солиста и фортепиано и др. Умер в 2007 г.

95 лет назад родился Рынкович Елена Васильевна, актриса, заслуженная артистка Беларуси (1968). С 1948 г. работала в Национальном академическом театре им.Я.Купалы. Среди ролей: Агата ("Павлинка" Я.Купалы), Лидия Семеновна ("Таблетку под язык" А.Макаенка), Мать ("Порог" А.Дударева) и др. Умерла в 2001 г.

70 лет назад родился Грамович Владимир Петрович, актер театра кукол, заслуженный артист Беларуси (1979). В спектаклях для детей сыграл роли: Дед ("Дед и Журавль" В.Вольского), Иван ("Конек-Горбунок" П.Ершова) и др. Наиболее полно раскрылась индивидуальность актера в репертуаре для взрослых: Адам ("Божественная комедия" И.Штока), Иван ("До третьих петухов" В.Шукшина), Иван Бездомный ("Мастер и Маргарита" М.Булгакова) и др. Как режиссер поставил в театре кукол спектакли "Кот в сапогах" Г.Владычиной, "Тигренок Петрик" Г.Янушевской.

110 лет назад родился Ойстрах Давид Федорович, российский скрипач, профессор Московской консерватории, дирижер, один из создателей российской скрипичной школы, народный артист СССР (1953). Почетный член, член-корреспондент многих крупнейших академий и университетов. Лауреат Государственной премии СССР (1943), Ленинской премии (1960). Умерла в 1974 г.

1 октября

В Республике Беларусь - День пожилых людей.

Международный день музыки. Проводится ежегодно с 1975 года по решению Международного музыкального совета ЮНЕСКО.

Международный день пожилых людей. Отмечается по решению Генеральной Ассамблеи ООН в соответствии с резолюцией от 14 декабря 1990 года.

Международный день врача. Отмечается в первый понедельник октября по инициативе международной гуманитарной организации "Врачи без границ" (создана в 1971 г.) при поддержке Международного комитета Красного Креста, Мальтийского ордена и ЮНИСЕФ.

Всемирный день населенных пунктов (Habitat). Отмечается в первый понедельник октября по решению Генеральной Ассамблеи ООН начиная с 1986 года.

Всемирный день архитектуры. Отмечается ежегодно в первый понедельник октября по решению 20-й Генеральной ассамблеи Международного союза архитекторов, состоявшейся в июле 1996 года в Барселоне, и проводится одновременно со Всемирным днем населенных пунктов, провозглашенным Генеральной Ассамблеей ООН в 1985 году.

Всемирный день вегетарианства. Отмечается с 1977 года.

70 лет назад родился Сердюков Николай Николаевич, белорусский писатель, публицист. Автор сборника повестей "Утраченный рай", сборника прозы "Начинается с меня", повести "Радиация" и др.

165 лет назад родилась Кадмина Евлалия Павловна, русская артистка оперы и трагическая актриса. Умерла в 1881 г.

110 лет назад родился Коновалов Григорий Иванович, российский прозаик, публицист. Автор романов "Университет", "Истоки", "Былинка в поле", "Воля" и др. Умер в 1987 г.

75 лет назад родилась Анно Жан-Жак, французский сценарист, режиссер. Снял фильмы "Имя розы", "Медведь", "Враг у ворот" и др.

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