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Картина дня: штраф за забытые водительские права отменен, биатлонисты отправились в Пхенчхан и лунное затмение

Общество 01.02.2018 | 06:53

ВЧЕРА

Картина дня. 31 января

Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил Петра Миклашевича председателем Конституционного суда Беларуси с последующим согласованием его назначения с Советом Республики Национального собрания. Соответствующий указ подписал глава государства.

Петр Миклашевич
Петр Миклашевич

Премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков удовлетворен динамикой роста товарооборота Беларуси и Грузии. Об этом он заявил на встрече с первым вице-премьер-министром - министром экономики и устойчивого развития Грузии Дмитрием Кумсишвили. Беларусь и Грузия будут развивать сотрудничество в сфере торговли, АПК и туризма.

Андрей Кобяков и Дмитрий Кумсишвили
Андрей Кобяков и Дмитрий Кумсишвили

Премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков совершит рабочий визит в Казахстан 1-2 февраля. В Алматы он примет участие в очередном заседании Евразийского межправительственного совета.

Беларусь и Грузия намерены достичь к 2020 году товарооборота в $200 млн, заявил заместитель премьер-министра Беларуси Михаил Русый.

Беларусь планирует внести на рассмотрение ПА ОБСЕ резолюцию по кибербезопасности. Об этом на заседании совета Палаты представителей заявил ее председатель Владимир Андрейченко. Также Андрейченко поручил парламентариям уделить особое внимание корректировке Налогового кодекса.

Бюджет прожиточного минимума с 1 февраля повышается на 0,8% до Br199,32. Минимальные трудовые и социальные пенсии, надбавки, повышения и доплаты к ним вырастут с 1 февраля. Пособия по уходу за ребенком в возрасте до трех лет возрастут с 1 февраля.

ИНФОГРАФИКА. Новые размеры минимальных потребительских бюджетов.

Штраф за забытые водительские права отменен изменениями в КоАП. С 31 января вступили в силу изменения и дополнения в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) и Процессуально-исполнительный кодекс об административных правонарушениях (ПИКоАП).

Национальный банк планирует отменить необходимость получения физическими лицами разрешений на открытие счетов за рубежом. Нацбанк планирует в 2019 году запустить сервис по мгновенным платежам. Денежно-кредитная политика в 2018 году будет направлена на обеспечение ценовой и финансовой стабильности. Денежные переводы белорусам из-за рубежа в 2017 году выросли на 15,5% по сравнению с 2016 годом и составили $373,67 млн, сообщили в Национальном банке.

Рейтинговое Агентство RAEX-Europe повысило рейтинг Беларуси. Fitch Ratings повысило рейтинги трех белорусских страховщиков до уровня "B".

Ставка рефинансирования с 14 февраля снижается с 11% до 10,5% годовых, ставки по постоянно доступным и двусторонним операциям поддержки ликвидности - с 12% до 11,75% годовых.

Внешний государственный долг Беларуси на 1 января 2018 года составил $16,7 млрд, увеличившись с начала года на $3,1 млрд (с учетом курсовых разниц), или на 22,6%, сообщили в Министерстве финансов.

В Беларуси количество проверок, проведенных контрольными и надзорными органами в 2017 году, снизилось более чем вдвое, сообщил председатель Комитета государственного контроля Леонид Анфимов. Контроль за обоснованностью формирования тарифов на ЖКУ в 2017 году позволил дополнительно выявить резервы снижения их себестоимости на сумму Br220 млн, сообщил Леонид Анфимов.

В Беларуси проведена масштабная оценка действий дежурных сил ПВО.

Государственный военно-промышленный комитет Беларуси работает над задачей по экспорту РСЗО "Полонез" в 2018 году, сообщил председатель комитета Олег Двигалев. Экспорт предприятий Госкомвоенпрома в 2017 году вырос на 15%.

РСЗО "Полонез". Фото из архива
РСЗО "Полонез". Фото из архива

Беларусь и Австрия прорабатывают возможность реализации инвестиционных проектов в объеме до $500 млн, сообщила Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Австрии, постоянный представитель страны при ОБСЕ Елена Купчина.

В Могилеве запустили серийное производство белорусско-китайских 25-тонных автокранов ZMC-25, первые спецмашины уже поступили на российский рынок.

Российский режиссер, сценарист, продюсер Валерий Тодоровский считает возможным совместный кинопроект с "Беларусьфильмом". Об этом он сообщил журналистам в Минске, где посещал обновленную студию.

Умер создатель мультфильмов про кота Леопольда Анатолий Резников.

Частичное лунное затмение могли наблюдать 31 января белорусы.

"Остановите покраску, Вите нужна маска": креативный социальный ролик на тему охраны труда представили в Гродно.

Новые электробусы, которые планируется закупить в Минске к II Европейским играм, будут задействованы на маршрутах, проходящих по пр.Победителей, сообщил директор ГУ "Столичный транспорт и связь" Валерий Шкуратов. Первый состав производства ЗАО "Штадлер Минск" для минского метро поступит в III-IV квартале 2018 года.

Экс-гендиректор ОАО "Агат - электромеханический завод" обвиняется в коррупции и легализации взятки. Директора минской фирмы по торговле морепродуктами подозревают в неуплате налогов более чем на Br245 тыс.

Десятки белорусов пострадали от действий иностранной форекс-компании. По подсчетам самих пострадавших, которые объединились в группу в соцсетях, речь идет более чем о полумиллионе долларов.

Движение по понтонному мосту через Припять восстановлено, сообщили в пресс-службе Министерства обороны.

Из-за непогоды в течение суток в Беларуси нарушалось электроснабжение 203 населенных пунктов, сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям.

Белорусам в командном зачете по силам войти в число 25 лучших стран на зимней Олимпиаде и Паралимпиаде в Пхенчхане, заявил на коллегии Министерства спорта и туризма глава спортивного ведомства Александр Шамко. Белорусские спортсмены в 2017 году завоевали 647 наград на чемпионатах, Кубках, первенствах мира и Европы. В медальной копилке 177 золотых, 216 серебряных и 254 бронзовые.

Белорусские биатлонисты отправились 31 января на зимние Олимпийские игры в Пхенчхан. 1 февраля отправятся в Пхенчхан и белорусские лыжники, конькобежцы, представители шорт-трека и горнолыжного спорта. Официальные тренировки в лыжном спорткомплексе "Альпенсия" в Пхенчхане начнутся 2 февраля. Олимпийская деревня в Пхенчхане готова принять первых белорусских спортсменов, рассказал заместитель шефа белорусской миссии на зимних Играх Василий Юрчик. Между тем зимние Олимпийские игры 2018 года в Пхенчхане могут стать самыми холодными за последнюю четверть века.

Белорусские биатлонисты Ольга Гаврилкина и Дмитрий Лазовский завоевали бронзовую награду в одиночной смешанной эстафете на чемпионате Европы среди юниоров, который стартовал в словенской Поклюке.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 1 февраля

В 11.00 в пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция на тему: "Развитие экспорта услуг образования". Участие принимают: Шитковская Ирина Леонидовна - начальник управления международного сотрудничества Министерства образования Республики Беларусь; представители Республиканского института профессионального образования, Белорусского государственного университета, Белорусского национального технического университета, Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники, иностранные студенты.

В Национальном пресс-центре пройдет пресс-конференция: "О работе общественного объединения "Союз писателей Беларуси" в 2017 году. Планы деятельности на 2018 год" (представители общественного объединения "Союз писателей Беларуси"). Начало в 11.00.

В 15.00 в пресс-центре Дома прессы состоится пресс-презентация республиканской акции "Культурны маршрут "Мая Беларусь: сучасныя пісьменнікі - дзецям".

Презентация первой китайской международной выставки импортных товаров и услуг "Импорт Экспо" (China International Import Expo) состоится в гостинице "Пекин".

В Минске пройдет городская выставка-презентация молодежных проектов "100 идей для Беларуси". Молодые ученые и изобретатели из столицы представят авторские разработки. Время проведения - 13.00-17.00 (просп. Победителей, 123, Центр информационно-коммуникационных технологий Республики Беларусь).

ЗАВТРА

Знаменательные даты 2 февраля

Всемирный день водно-болотных угодий. Объявлен в 1997 году в день подписания в иранском г.Рамсар (1971) Конвенции о водно-болотных угодьях, имеющих международное значение главным образом в качестве местообитаний водоплавающих птиц (Рамсарская конвенция). Вступила в силу 21 декабря 1975 года.

Католический праздник - Сретение Господне.

180 лет назад родился Калиновский Кастусь (Викентий Константин Семенович), белорусский публицист, революционер-демократ, руководитель восстания 1863-64 гг. Умер в 1864 г.

80 лет назад родилась Самусенко Татьяна Дмитриевна, белорусская спортсменка (фехтование на рапирах), заслуженный мастер спорта СССР (1960), заслуженный деятель физической культуры Беларуси (1980). Чемпионка XVII, XIX и XX Олимпийских игр (1960, 1968, 1972), пятикратная чемпионка мира, многократная чемпионка СССР. Обладательница Кубка Европы (1967, 1969), Кубка СССР (1962, 1963). Умерла в 2000 г.

80 лет назад родилась Ачкина Рита Николаевна, белорусская спортсменка (лыжный спорт, лыжные гонки), мастер спорта СССР международного класса (1966), заслуженный мастер спорта СССР (1968). Бронзовый призер X зимних Олимпийских игр (1968). Чемпионка мира (1966) и СССР (1965).

55 лет назад родился Балабанов Юрий Анатольевич, белорусский спортсмен (гимнастика спортивная), мастер спорта СССР международного класса (1979), заслуженный мастер спорта СССР (1984). Чемпион мира (1985), чемпион VIII Спартакиады народов СССР (1983). Абсолютный чемпион СССР (1985). Победитель соревнований "Дружба-84" (Москва). С 1999 г. в США на тренерской работе по гимнастике. Умер в 2006 г.

135 лет назад родился Гнесин Михаил Фабианович, российский композитор, педагог, заслуженный деятель искусств РСФСР. Автор оперы "Юность Авраама", сонаты-фантазии для фортепианного квартета и др. Лауреат Государственной премии СССР (1946). Умер в 1957 г.

110 лет назад родился Крюков Николай Николаевич, российский композитор. С 1931 г. музыкальный руководитель киностудии "Мосфильм". Автор музыки к фильмам "Мы из Кронштадта", "Зори Парижа", "Парень из нашего города", "Жди меня", "Сорок первый" и др. Умер в 1961 г.

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