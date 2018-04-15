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Картина дня: ситуация в Сирии, электронная очередь на массовых мероприятиях и клад из золотых монет

Общество 15.04.2018 | 09:00

ВЧЕРА

Картина дня. 14 апреля

Беларусь решительно осуждает удары, нанесенные по территории Сирийской Арабской Республики 14 апреля 2018 года. Об этом говорится в заявлении МИД Беларуси. Беларусь призывает все вовлеченные стороны немедленно прекратить применение военной силы против других государств и искать пути урегулирования конфликтов мирными средствами за столом переговоров.

МИД. Фото из архива
МИД. Фото из архива

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал не допустить обострения ситуации в Сирии после односторонней силовой акции, предпринятой Великобританией, США и Францией против САР. Президент России Владимир Путин сделал заявление в связи с нанесением ракетного удара по Сирии. ОДКБ созывает экстренное заседание постоянного совета в связи с ситуацией в Сирии.

В Министерстве экономики 14 апреля под председательством министра Владимира Зиновского состоялось первое заседание межведомственной рабочей группы по подготовке прогноза социально-экономического развития Беларуси на 2019 год.

Владимир Зиновский. Фото из архива
Владимир Зиновский. Фото из архива

Совмин Беларуси одобрил проект международной техпомощи для надежной эксплуатации АЭС.

Министерство антимонопольного регулирования и торговли продлило регулирование предельных минимальных цен на сахар до 15 июля 2018 года включительно.

В Беларуси с 22 апреля экзамен на право управления мотоциклом начнут принимать по новым правилам, сообщил заместитель начальника УГАИ МВД Александр Цегельник.

В Беларуси появились первые банкоматы с функцией для благотворительных взносов.

Услугами электронной очереди можно будет воспользоваться на массовых мероприятиях в Минске, рассказал первый заместитель главы Центрального района Минска Антон Краевский. Пилотный проект мобильного приложения электронной очереди будет опробован на открытии мотосезона.

Беларусь в 2018 году закроет посольство в Эфиопии и откроет посольство в Кении.

Экс-вокалист группы Deep Purple Джо Линн Тернер госпитализирован в минскую Больницу скорой медицинской помощи, сообщили в пресс-службе Минздрава.

В центре Гродно нашли крупный клад из более чем трех десятков золотых монет и украшений.

Массовый сев яровых зерновых культур начался в Беларуси.

ИНФОГРАФИКА: Сезон активности клещей.

Чемпионат Беларуси по хоккею будет разделен на два дивизиона - А и В, по силам команд, сообщил председатель ассоциации "Федерация хоккея Республики Беларусь" Семен Шапиро. Известный белорусский хоккеист Михаил Грабовский в будущем может стать тренером. Зарплата игроков и тренеров в белорусских хоккейных клубах будет уменьшена.

Хоккейная команда Президента Беларуси в девятый раз выиграла Республиканский любительский турнир.

Белорусский теннисист Максим Мирный и австриец Филипп Освальд вышли в финал турнира в американском Хьюстоне. Арина Соболенко вышла в финал одиночного разряда теннисного турнира в Лугано.

Умер режиссер Милош Форман. Он является постановщиком знаменитых картин "Пролетая над гнездом кукушки", "Амадей", "Вальмон" и др.

Противопожарным проверкам в ТЦ "Зимняя вишня" препятствовали - СК России.

СЕГОДНЯ

Анонсы на

15-17 апреля

Около 15 клубов примут участие в республиканском открытии мотосезона в Минске 15-16 апреля.

Акция "Внимание - мотоциклист!" с участием РОО "Белая Русь" и общественного объединения "Мотоклуб "Жизнь в движении" пройдет 15 апреля в 10.00 у Ледового Дворца спорта Минской области (ул. Притыцкого, 27).

Акция "Неделя леса" пройдет в Беларуси по 21 апреля. В этом году акция, организатором которой традиционно выступает Министерство лесного хозяйства, будет посвящена Году малой родины и восстановлению лесов, поврежденных в результате массового распространения насекомых-вредителей в 2017 году.

Международный фестиваль водного туризма "Неманская весна-2018" Августовский канал примет 15 и 16 апреля.

Старинный обряд проводов зимы "Деркачи" воссоздадут 15 апреля в Дрогичинском районе. Мероприятие в рамках гуманитарного проекта "Веска, якая не павiнна знiкнуць" пройдет в деревне Огдемер. Его организатором выступает общественное объединение любителей искусств "Тур".

В Иваново 15 апреля состоится XV Полесский легкоатлетический кросс на призы мастера спорта международного класса Владимира Тямчика.

ЗАВТРА

Знаменательные даты

16 апреля

Международный день голоса. Впервые проведен в Бразилии в 1999 году. Статус международного приобрел в 2002 году.

290 лет назад родился Джозеф Блэк, шотландский химик и физик, один из основоположников пневматической химии и термохимии. Открыл диоксид углерода. Ввел понятие теплоемкости; изобрел калориметр. Умер в 1799 г.

95 лет назад родился Розум Александр Григорьевич, солист Московской государственной филармонии, народный артист РСФСР. Умер в 1987 г.

40 лет назад родился Ургант Иван Андреевич, российский актер, телеведущий, музыкант, шоумен.

17 апреля

У православных - день особого поминовения усопших Радоница.

Международный день гемофилии. Отмечается по инициативе Всемирной федерации гемофилии и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) с целью привлечь внимание общественности к проблемам людей, страдающих этим недугом.

100 лет назад родился Лившиц Мордух Носонович, заслуженный архитектор Беларуси (1969). Работал в проектных институтах Минска. Основные работы в Минске: жилые дома по улицам Я.Коласа, Красной, проспекту Независимости. Автор проекта реконструкции исторического центра Гродно, памятника танкистам около Центрального Дома офицеров в Минске. Умер в 1997 г.

95 лет назад родился Андерсон Линдсей, английский кинорежиссер. Один из основателей группы "Свободное кино". Поставил фильмы "Такова спортивная жизнь", "О, счастливчик!", "Госпиталь Британия" и др. Умер в 1994 г.

50 лет назад родилась Валерия (Алла Юрьевна Перфилова), российская певица, народная артистка России (2013).

50 лет назад на Центральном телевидении впервые вышла программа "В мире животных".

18 апреля

Всемирный день радиолюбителя. 18 апреля 1925 года в столице Франции городе Париже энтузиастами был создан "Международный радиолюбительский союз", призванный объединить всех людей занимающихся радиолюбительской связью, которая в то время считалась чем-то фантастическим.

Международный день памятников и исторических мест (День всемирного наследия). Установлен в 1983 году решением Генеральной конференции ЮНЕСКО по предложению Международного совета по вопросам охраны памятников и достопримечательных мест (ИКОМОС). Впервые отмечался в 1984 году.

115 лет назад родился Головач Платон Романович, белорусский писатель и общественный деятель. Был одним из руководителей литературных организаций "Маладняк" и БелАПП, редактором газеты "Чырвоная змена", журналов "Маладняк" и "Полымя". Автор романа "Сквозь годы", сборников рассказов "Мелочи жизни", "Хочется жить", повести "Переполох на загонах", а также публицистических и литературно-критических статей. В 1937 г. был арестован и приговорен к расстрелу. В 1956 г. реабилитирован.

75 лет назад родилась Румянцева Любовь Григорьевна, актриса, заслуженная артистка Беларуси (1978). Работала на киностудии "Беларусьфильм", с 1981 г. в Театре-студии киноактера. Исполнительница лирико-драматических и драматических ролей. Снялась в фильмах "Альпийская баллада", "Мировой парень", "Зал ожидания" и др.

115 лет назад родился Милютин Георгий Сергеевич, российский композитор, народный артист России. Автор оперетт "Девичий переполох", "Трембита", "Поцелуй Чаниты", песен "Чайка", "Сирень-черемуха", "Ленинские горы" и др. Умер в 1968 г.

100 лет назад родилась Прокошина Александра Васильевна, российская певица, солистка Русского народного хора им.М.Е.Пятницкого, народная артистка СССР. Лауреат Государственной премии СССР (1952). Умерла в 2005 г.

90 лет назад родился Венгер Виталий Константинович, российский актер, педагог, народный артист России. Умер в 2016 г.

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