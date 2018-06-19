Картина дня: сколько футбольных болельщиков проследовало через Беларусь, собака-спасатель и туристический налог в Вильнюсе

ВЧЕРА
Картина дня. 18 июня
Промпроизводство в Беларуси в январе-мае увеличилось на 8,3%. Розничный товарооборот в Беларуси в январе-мае вырос на 10,1%.
Правительство Беларуси рекомендовало оценивать эффективность работы местных властей по числу трудоустроенных граждан. Это содержится в постановлении Совета Министров от 15 июня 2018 года №458.
Беларусь и Великобритания будут развивать сотрудничество в области деревообработки, сообщили в пресс-службе концерна "Беллесбумпром".
В посольстве Украины в Беларуси появится дипломат, ответственный за контакты с Исполкомом СНГ.
С момента действия безвизового режима свыше 5 тыс. болельщиков проследовали через Беларусь на чемпионат мира по футболу в России.
Минск в январе-мае выполнил ключевые показатели эффективности работы, сообщил председатель комитета экономики Мингорисполкома Николай Рогащук. Вопрос своевременности выплаты заработной платы в Минске необходимо взять на жесткий контроль, заявила на оперативном совещании в Мингорисполкоме глава Администрации Президента Наталья Кочанова.
Рестораны и кафе Минска приобрели по серым схемам рыбу и морепродукты на Br1 млн.
Суд Октябрьского района Минска приговорил руководителя "Калипсо Тур" к 7 годам 6 месяцам лишения свободы.
Централизованное тестирование по математике прошло в Беларуси.
Белорусский фильм "Тум-Паби-Дум" удостоен спецприза жюри кинофестиваля стран ШОС.
В Минске 21 июня, в день премьеры полнометражного мультфильма культового японского режиссера Хаяо Миядзаки "Рыбка Поньо на утесе" в белорусской озвучке, планируется установить рекорд по самой массовой сборке фигурок оригами на время.
Велодорожку проложат в Минске по берегу Чижовского водохранилища. В настоящее время в районе водохранилища строится мост через реку Свислочь, который сможет соединить велодвижение двух районов.
Бывший заместитель главного врача Минской областной детской клинической больницы обвиняется в коррупции, сообщила официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.
Собака спасла девочку во время пожара в общежитии Бобруйске.
Минское метро с 25 июня переходит на летний режим работы.
До 31 градуса тепла и в основном без осадков будет в Беларуси на этой неделе.
ФОТОРЕПОРТАЖ: Участники бронепробега "Дорога Мужества" прибыли в Оршу.
ХК "Минск" стал обладателем Кубка Беларуси по хоккею на траве среди мужских команд.
Благотворительный забег пройдет 23 июня на обновленном минском стадионе "Динамо".
Футболисты Швеции нанесли поражение сборной Республики Корея со счетом 1:0 в группе F на чемпионате мира.
В Москве заработал бесплатный чат-бот Борис, который проведет горожан и туристов по самым интересным и живописным улицам города, а по пути будет загадывать им загадки.
Туристический автобус попал в аварию в Польше, два человека погибли, 16 пострадали.
Вильнюс с 1 июля вводит туристический налог.
Арестован глава автоконцерна Audi Руперт Штадлер, которого подозревают по делу о дизельном скандале.
СЕГОДНЯ
Анонсы на 19 июня
Заседание Высшего госсовета Союзного государства пройдет в Минске.
Онлайн-конференция на тему "Финансовые рынки Беларуси: перспективы, влияния, риски" с участием директора ООО "Альпари Евразия" Александра Сабодина пройдет на сайте БЕЛТА с 11.00 до 12.00. Вопросы можно задавать заранее или непосредственно во время конференции на сайте БЕЛТА www.belta.by в разделе "ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦИЯ". Ответы будут публиковаться после 11.00 по мере готовности.
Уполномоченный по делам религий и национальностей Леонид Гуляко 19 июня проведет прямую телефонную линию. Задать вопросы можно по телефону 8 017 284 89 65 с 10.00 до 12.00.
В Национальном пресс-центре пройдет пресс-конференция, приуроченная к Дню всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны (22.06) (представители Министерства обороны Республики Беларусь). Начало в 11.00.
В 11.00 в пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция на тему: "Безопасность продуктов питания на рынках республики: соблюдение санитарно-гигиенических норм и требований". Участие принимают: Шукевич Вия Анатольевна - заведующий отделением гигиены питания ГУ "Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья"; представитель Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь.
ЗАВТРА
Знаменательные даты 20 июня
Всемирный день беженцев. Отмечается с 2001 года одновременно с Днем африканских беженцев по решению 55-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в соответствии с резолюцией от 4 декабря 2000 года.
175 лет назад родился Стравинский Федор Игнатьевич, русский певец. В 1865 г. окончил гимназию в Мозыре, в 1873 Петербургскую консерваторию. Был солистом Киевского и Мариинского оперных театров. Среди партий: Дон Базилио ("Русалка" А.Даргомыжского), Мефистофель ("Фауст" Ш.Гуно) и др. Умер в 1902 г.
90 лет назад родился Ващенко Гавриил Харитонович, живописец, педагог, профессор (1980), заслуженный деятель искусств Беларуси (1977), народный художник Беларуси (1988). Работал в области станковой и монументальной живописи, акварели, в жанрах сюжетно-тематической картины, портрета, пейзажа, натюрморта. Создал портреты общественных деятелей, просветителей, писателей. Лауреат Государственной премии Беларуси (1987), награжден медалью Ф.Скорины (1995). Международный биографический центр в Кембридже (Англия) присудил художнику почетные звания "Человек года 1992-96", "Человек ХХ столетия", именную серебряную медаль и "Золотой диск" (1993-94). На основе переданной в дар Гомелю в 1998 г. коллекции своих работ и принадлежащего ему собрания произведений белорусских мастеров создана Гомельская художественная галерея имени Ващенко. Умер в 2014 г.
60 лет назад родился Гомонов Леонид Владимирович, белорусский художник. Среди произведений: тематические картины "Пролески", "Печаль", пейзажи "Старый Мозырь", "Молчание птиц" и др.
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