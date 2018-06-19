Мобильная версия
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ГороскопГороскоп
ТВ-гидТВ-гид
ФотохроникаФотохроника
ПРОЕКТЫ
ГОСОРГАНЫ
Новости Беларуси
19 июня 2018, Вт
+19°C
Переменная облачность EUR 2.3287
USD 2.0102
RUB 3.17
Главное
Заседание ВГС Союзного государства пройдет сегодня в Минске
Политика
Лукашенко подписал указ о мерах по реализации декрета о цифровой экономике
Президент
Своевременность выплаты зарплат в Минске необходимо взять на жесткий контроль - Кочанова
Регионы
Агрометеорологическая ситуация в центральных и восточных районах Беларуси улучшилась
Общество
Около 4 тыс. военнослужащих примут участие в параде войск 3 июля
Общество
Официальный сайт Республики Беларусь
Реклама на сайте
Лента новостей
Жертвами авиакатасрофы на Мадагаскаре стали 5 человек
08:17 В мире
Трамп заявил о возможности введения новых пошлин на китайские товары на $200 млрд
08:09 В мире
"Экофорум" в Гомеле соберет около 250 участников
08:08 Регионы
Заявки на организацию Национальной кинопремии Беларуси принимаются до 17 июля
07:56 Культура
Фестиваль постановок для детей о пожарной безопасности планируют провести в Бресте
07:46 Регионы
Ким Чен Ын прибыл с визитом в Пекин
07:43 В мире
Заседание ВГС Союзного государства пройдет сегодня в Минске
07:36 Политика
В шведском Мальме два человека погибли в результате стрельбы
07:33 В мире
Футболисты России и Египта откроют программу второго тура чемпионата мира-2018
07:14 Спорт
Онлайн-конференция о перспективах развития финансового рынка в Беларуси пройдет сегодня на сайте БЕЛТА
07:09 Экономика
БЕЛТА презентует уникальные архивные фотографии каждого региона Беларуси
07:08 Общество
Картина дня: сколько футбольных болельщиков проследовало через Беларусь, собака-спасатель и туристический налог в Вильнюсе
06:53 Общество
В поселке Краснокаменское Красноярского края загорелся жилой дом
00:58 В мире
Самолет сборной Саудовской Аравии по футболу загорелся в воздухе
00:27 В мире
Государство поддержит 300 сельхозорганизаций в расчетах за технику МАЗ и МТЗ
00:05 Президент
Сбои в работе YouTube зафиксированы по всему миру
Вчера 23:59 Технологии
Несколько выстрелов прозвучало в шведском городе Мальме
Вчера 23:32 В мире
Брестское "Динамо" прервало ничейную серию в футбольном чемпионате Беларуси
Вчера 23:15 Спорт
Дубль Харри Кейна принес победу футболистам Англии над Тунисом на ЧМ в России
Вчера 23:00 Спорт
Иосиф Кобзон госпитализирован
Вчера 22:29 Культура
Все новости
Темы
Чемпионат мира по футболу-2018 в России Чемпионат мира по футболу-2018 в России
Чемпионат Беларуси по футболу-2018 Чемпионат Беларуси по футболу-2018
День Независимости День Независимости
Ограничение поставок белорусской продукции в Россию Ограничение поставок белорусской продукции в Россию
Год малой родины Год малой родины
Кадровые решения Президента Кадровые решения Президента
Все темы
Сайт Президента Беларуси
Портал союзного государства
Исполком СНГ
Национальный правовой интернет-портал
СМИ Беларуси

Картина дня: сколько футбольных болельщиков проследовало через Беларусь, собака-спасатель и туристический налог в Вильнюсе

Общество 19.06.2018 | 06:53

ВЧЕРА

Картина дня. 18 июня

Промпроизводство в Беларуси в январе-мае увеличилось на 8,3%. Розничный товарооборот в Беларуси в январе-мае вырос на 10,1%.

Правительство Беларуси рекомендовало оценивать эффективность работы местных властей по числу трудоустроенных граждан. Это содержится в постановлении Совета Министров от 15 июня 2018 года №458.

Беларусь и Великобритания будут развивать сотрудничество в области деревообработки, сообщили в пресс-службе концерна "Беллесбумпром".

В посольстве Украины в Беларуси появится дипломат, ответственный за контакты с Исполкомом СНГ.

С момента действия безвизового режима свыше 5 тыс. болельщиков проследовали через Беларусь на чемпионат мира по футболу в России.

Фото из архива
Фото из архива

Минск в январе-мае выполнил ключевые показатели эффективности работы, сообщил председатель комитета экономики Мингорисполкома Николай Рогащук. Вопрос своевременности выплаты заработной платы в Минске необходимо взять на жесткий контроль, заявила на оперативном совещании в Мингорисполкоме глава Администрации Президента Наталья Кочанова.

Рестораны и кафе Минска приобрели по серым схемам рыбу и морепродукты на Br1 млн.

Суд Октябрьского района Минска приговорил руководителя "Калипсо Тур" к 7 годам 6 месяцам лишения свободы.

Централизованное тестирование по математике прошло в Беларуси.

Белорусский фильм "Тум-Паби-Дум" удостоен спецприза жюри кинофестиваля стран ШОС.

Фото "Беларусьфильм"
Фото "Беларусьфильм"

В Минске 21 июня, в день премьеры полнометражного мультфильма культового японского режиссера Хаяо Миядзаки "Рыбка Поньо на утесе" в белорусской озвучке, планируется установить рекорд по самой массовой сборке фигурок оригами на время.

Кадр из мультфильма "Рыбка Поньо на утесе"
Кадр из мультфильма "Рыбка Поньо на утесе"

Велодорожку проложат в Минске по берегу Чижовского водохранилища. В настоящее время в районе водохранилища строится мост через реку Свислочь, который сможет соединить велодвижение двух районов.

Бывший заместитель главного врача Минской областной детской клинической больницы обвиняется в коррупции, сообщила официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.

Собака спасла девочку во время пожара в общежитии Бобруйске.

Минское метро с 25 июня переходит на летний режим работы.

До 31 градуса тепла и в основном без осадков будет в Беларуси на этой неделе.

ФОТОРЕПОРТАЖ: Участники бронепробега "Дорога Мужества" прибыли в Оршу.

ХК "Минск" стал обладателем Кубка Беларуси по хоккею на траве среди мужских команд.

Фото Белорусской федерации хоккея на траве
Фото Белорусской федерации хоккея на траве

Благотворительный забег пройдет 23 июня на обновленном минском стадионе "Динамо".

Футболисты Швеции нанесли поражение сборной Республики Корея со счетом 1:0 в группе F на чемпионате мира.

Во время матча. Фото из соцсетей
Во время матча. Фото из соцсетей

В Москве заработал бесплатный чат-бот Борис, который проведет горожан и туристов по самым интересным и живописным улицам города, а по пути будет загадывать им загадки.

Туристический автобус попал в аварию в Польше, два человека погибли, 16 пострадали.

На месте происшествия. Фото местных СМИ
На месте происшествия. Фото местных СМИ

Вильнюс с 1 июля вводит туристический налог.

Арестован глава автоконцерна Audi Руперт Штадлер, которого подозревают по делу о дизельном скандале.

Руперт Штадлер. Фото из архива
Руперт Штадлер. Фото из архива

СЕГОДНЯ

Анонсы на 19 июня

Заседание Высшего госсовета Союзного государства пройдет в Минске.

Онлайн-конференция на тему "Финансовые рынки Беларуси: перспективы, влияния, риски" с участием директора ООО "Альпари Евразия" Александра Сабодина пройдет на сайте БЕЛТА с 11.00 до 12.00. Вопросы можно задавать заранее или непосредственно во время конференции на сайте БЕЛТА www.belta.by в разделе "ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦИЯ". Ответы будут публиковаться после 11.00 по мере готовности.

Уполномоченный по делам религий и национальностей Леонид Гуляко 19 июня проведет прямую телефонную линию. Задать вопросы можно по телефону 8 017 284 89 65 с 10.00 до 12.00.

В Национальном пресс-центре пройдет пресс-конференция, приуроченная к Дню всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны (22.06) (представители Министерства обороны Республики Беларусь). Начало в 11.00.

В 11.00 в пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция на тему: "Безопасность продуктов питания на рынках республики: соблюдение санитарно-гигиенических норм и требований". Участие принимают: Шукевич Вия Анатольевна - заведующий отделением гигиены питания ГУ "Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья"; представитель Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 20 июня

Всемирный день беженцев. Отмечается с 2001 года одновременно с Днем африканских беженцев по решению 55-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в соответствии с резолюцией от 4 декабря 2000 года.

175 лет назад родился Стравинский Федор Игнатьевич, русский певец. В 1865 г. окончил гимназию в Мозыре, в 1873 Петербургскую консерваторию. Был солистом Киевского и Мариинского оперных театров. Среди партий: Дон Базилио ("Русалка" А.Даргомыжского), Мефистофель ("Фауст" Ш.Гуно) и др. Умер в 1902 г.

90 лет назад родился Ващенко Гавриил Харитонович, живописец, педагог, профессор (1980), заслуженный деятель искусств Беларуси (1977), народный художник Беларуси (1988). Работал в области станковой и монументальной живописи, акварели, в жанрах сюжетно-тематической картины, портрета, пейзажа, натюрморта. Создал портреты общественных деятелей, просветителей, писателей. Лауреат Государственной премии Беларуси (1987), награжден медалью Ф.Скорины (1995). Международный биографический центр в Кембридже (Англия) присудил художнику почетные звания "Человек года 1992-96", "Человек ХХ столетия", именную серебряную медаль и "Золотой диск" (1993-94). На основе переданной в дар Гомелю в 1998 г. коллекции своих работ и принадлежащего ему собрания произведений белорусских мастеров создана Гомельская художественная галерея имени Ващенко. Умер в 2014 г.

60 лет назад родился Гомонов Леонид Владимирович, белорусский художник. Среди произведений: тематические картины "Пролески", "Печаль", пейзажи "Старый Мозырь", "Молчание птиц" и др.

***По вопросу подписки на полные общие и тематические подборки новостной и аналитической информации о Беларуси и мире, календарь знаменательных дат и событий на месяц можно обращаться в службу подписки БЕЛТА по тел./факс: 327-78-77, e-mail: marketing@belta.by, а также в отдел ИСО Главного выпуска по тел. 327-24-87.

БЕЛТА.-0-

﻿
Версия для печати
Новости рубрики Общество
К списку
Çàãðóçêà...
Топ-новости
TB программа
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
МЧС предупреждает
Атомная энергетика
Новости компаний
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.3287 BYN 2.324 BYN 2.332 BYN
USD
2.0102 BYN 2.003 BYN 2.009 BYN
RUB
3.17 BYN 3.161 BYN 3.175 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа
Гороскоп
Овен Телец Близнецы
Рак Лев Дева
Весы Скорпион Стрелец
Козерог Водолей Рыбы
Ежемесячный гороскоп

Видео

Рыженков о предстоящем ЧМ по баскетболу среди девушек
Все видео

Фотоновости

Участники бронепробега "Дорога мужества" прибыли в Оршу
Все фото

Инфографика

Беларусь-Россия: торгово-экономическое сотрудничество Беларусь сохраняет лидирующие позиции среди торговых партнеров России в СНГ. В свою очередь Россия традиционно остается основным торговым партнером Беларуси.
Вся инфографика
Президент
Александр Лукашенко и Нигматилла Юлдашев Лукашенко: за год в отношениях с Узбекистаном сделано больше, чем за 20 предыдущих лет
Государство поддержит 300 сельхозорганизаций в расчетах за технику МАЗ и МТЗ
Лукашенко подписал указ о мерах по реализации декрета о цифровой экономике
Политика
Заседание ВГС Союзного государства пройдет сегодня в Минске
Представителей правительства Союзного государства будут заслушивать на парламентских часах
В посольстве Украины в Беларуси появится дипломат, ответственный за контакты с Исполкомом СНГ
Экономика
Фото из архива Масштабная выставка белорусских производителей пройдет в октябре в Казахстане
Онлайн-конференция о перспективах развития финансового рынка в Беларуси пройдет сегодня на сайте БЕЛТА
Розничный товарооборот в Беларуси в январе-мае вырос на 10,1%
Происшествия
Фото СК по Минску Минчанин расплатился на рынке фальшивыми деньгами
Около 1 кг маковой соломы изъяли у неработающего жителя Витебского района
Пьяный бесправник на "Яве" повредил машину ГАИ под Гродно
Регионы
Во время бронепробега ФОТОРЕПОРТАЖ: Участники бронепробега "Дорога мужества" прибыли в Оршу
"Экофорум" в Гомеле соберет около 250 участников
Фестиваль постановок для детей о пожарной безопасности планируют провести в Бресте
Спорт
Во время матча. Фото ФК "Динамо-Брест" Брестское "Динамо" прервало ничейную серию в футбольном чемпионате Беларуси
Футболисты России и Египта откроют программу второго тура чемпионата мира-2018
Дубль Харри Кейна принес победу футболистам Англии над Тунисом на ЧМ в России
Технологии
Facebook научится "открывать" глаза пользователей на фотографиях
Сбои в работе YouTube зафиксированы по всему миру
В Великобритании изобрели велосипед для майнинга
Культура
Фото "Беларусьфильм" Белорусский фильм "Тум-Паби-Дум" удостоен спецприза жюри кинофестиваля ШОС
Заявки на организацию Национальной кинопремии Беларуси принимаются до 17 июля
Иосиф Кобзон госпитализирован
В мире
Ким Чен Ын Ким Чен Ын прибыл с визитом в Пекин
Жертвами авиакатасрофы на Мадагаскаре стали 5 человек
Трамп заявил о возможности введения новых пошлин на китайские товары на $200 млрд
Калейдоскоп
Фото ТАСС Кокошники, сомбреро, парики и грим болельщиков ЧМ-2018
Вратарь сборной Бразилии стал мемом
В США поймали сбежавшего слона Майкла Джексона
Газета 7 дней
Помочь и спасти
Магия кино
Нам жить завещали
На сайт
Экономика БеларусиЭкономика Беларуси
Банкинг без банков. Анна Кот
Инновационная активность. Татьяна Власовец
Ростки зеленой экономики. Снежана Михайловская
На сайт
Беларуская ДумкаБеларуская Думка
Михаил МЯСНИКОВИЧ. Ставка на качество
Анатолий ЛАППО. Надежные стражи рубежей Отечества
Виктор ЛОВГАЧ. Души прекрасные порывы...
На сайт
Вся Беларусь
Государственное устройство
История
Туризм
Культура
Спорт
Спецпроекты
Хроника Победы
Плакаты БелТА
События года.2017
Беларусь-Китай ТОП-50 кадров
Минск и Минчане
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2017
Лучшие фото БЕЛТА 2017
Клиентам
Реклама на БЕЛТА
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Медиакит
Разработка сайтов
Мобильная версия
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2018гг. 
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.
Мобильная версия