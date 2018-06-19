Картина дня: сколько футбольных болельщиков проследовало через Беларусь, собака-спасатель и туристический налог в Вильнюсе

ВЧЕРА

Картина дня. 18 июня

Промпроизводство в Беларуси в январе-мае увеличилось на 8,3%. Розничный товарооборот в Беларуси в январе-мае вырос на 10,1%.

Правительство Беларуси рекомендовало оценивать эффективность работы местных властей по числу трудоустроенных граждан. Это содержится в постановлении Совета Министров от 15 июня 2018 года №458.

Беларусь и Великобритания будут развивать сотрудничество в области деревообработки, сообщили в пресс-службе концерна "Беллесбумпром".

В посольстве Украины в Беларуси появится дипломат, ответственный за контакты с Исполкомом СНГ.

С момента действия безвизового режима свыше 5 тыс. болельщиков проследовали через Беларусь на чемпионат мира по футболу в России.

Фото из архива

Минск в январе-мае выполнил ключевые показатели эффективности работы, сообщил председатель комитета экономики Мингорисполкома Николай Рогащук. Вопрос своевременности выплаты заработной платы в Минске необходимо взять на жесткий контроль, заявила на оперативном совещании в Мингорисполкоме глава Администрации Президента Наталья Кочанова.

Рестораны и кафе Минска приобрели по серым схемам рыбу и морепродукты на Br1 млн.

Суд Октябрьского района Минска приговорил руководителя "Калипсо Тур" к 7 годам 6 месяцам лишения свободы.

Централизованное тестирование по математике прошло в Беларуси.

Белорусский фильм "Тум-Паби-Дум" удостоен спецприза жюри кинофестиваля стран ШОС.

Фото "Беларусьфильм"

В Минске 21 июня, в день премьеры полнометражного мультфильма культового японского режиссера Хаяо Миядзаки "Рыбка Поньо на утесе" в белорусской озвучке, планируется установить рекорд по самой массовой сборке фигурок оригами на время.

Кадр из мультфильма "Рыбка Поньо на утесе"

Велодорожку проложат в Минске по берегу Чижовского водохранилища. В настоящее время в районе водохранилища строится мост через реку Свислочь, который сможет соединить велодвижение двух районов.

Бывший заместитель главного врача Минской областной детской клинической больницы обвиняется в коррупции, сообщила официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.

Собака спасла девочку во время пожара в общежитии Бобруйске.

Минское метро с 25 июня переходит на летний режим работы.

До 31 градуса тепла и в основном без осадков будет в Беларуси на этой неделе.

ФОТОРЕПОРТАЖ: Участники бронепробега "Дорога Мужества" прибыли в Оршу.

ХК "Минск" стал обладателем Кубка Беларуси по хоккею на траве среди мужских команд.

Фото Белорусской федерации хоккея на траве

Благотворительный забег пройдет 23 июня на обновленном минском стадионе "Динамо".

Футболисты Швеции нанесли поражение сборной Республики Корея со счетом 1:0 в группе F на чемпионате мира.

Во время матча. Фото из соцсетей

В Москве заработал бесплатный чат-бот Борис, который проведет горожан и туристов по самым интересным и живописным улицам города, а по пути будет загадывать им загадки.

Туристический автобус попал в аварию в Польше, два человека погибли, 16 пострадали.

На месте происшествия. Фото местных СМИ

Вильнюс с 1 июля вводит туристический налог.

Арестован глава автоконцерна Audi Руперт Штадлер, которого подозревают по делу о дизельном скандале.

Руперт Штадлер. Фото из архива

СЕГОДНЯ

Анонсы на 19 июня

Заседание Высшего госсовета Союзного государства пройдет в Минске.

Онлайн-конференция на тему "Финансовые рынки Беларуси: перспективы, влияния, риски" с участием директора ООО "Альпари Евразия" Александра Сабодина пройдет на сайте БЕЛТА с 11.00 до 12.00. Вопросы можно задавать заранее или непосредственно во время конференции на сайте БЕЛТА www.belta.by в разделе "ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦИЯ". Ответы будут публиковаться после 11.00 по мере готовности.

Уполномоченный по делам религий и национальностей Леонид Гуляко 19 июня проведет прямую телефонную линию. Задать вопросы можно по телефону 8 017 284 89 65 с 10.00 до 12.00.

В Национальном пресс-центре пройдет пресс-конференция, приуроченная к Дню всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны (22.06) (представители Министерства обороны Республики Беларусь). Начало в 11.00.

В 11.00 в пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция на тему: "Безопасность продуктов питания на рынках республики: соблюдение санитарно-гигиенических норм и требований". Участие принимают: Шукевич Вия Анатольевна - заведующий отделением гигиены питания ГУ "Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья"; представитель Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 20 июня

Всемирный день беженцев. Отмечается с 2001 года одновременно с Днем африканских беженцев по решению 55-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в соответствии с резолюцией от 4 декабря 2000 года.

175 лет назад родился Стравинский Федор Игнатьевич, русский певец. В 1865 г. окончил гимназию в Мозыре, в 1873 Петербургскую консерваторию. Был солистом Киевского и Мариинского оперных театров. Среди партий: Дон Базилио ("Русалка" А.Даргомыжского), Мефистофель ("Фауст" Ш.Гуно) и др. Умер в 1902 г.

90 лет назад родился Ващенко Гавриил Харитонович, живописец, педагог, профессор (1980), заслуженный деятель искусств Беларуси (1977), народный художник Беларуси (1988). Работал в области станковой и монументальной живописи, акварели, в жанрах сюжетно-тематической картины, портрета, пейзажа, натюрморта. Создал портреты общественных деятелей, просветителей, писателей. Лауреат Государственной премии Беларуси (1987), награжден медалью Ф.Скорины (1995). Международный биографический центр в Кембридже (Англия) присудил художнику почетные звания "Человек года 1992-96", "Человек ХХ столетия", именную серебряную медаль и "Золотой диск" (1993-94). На основе переданной в дар Гомелю в 1998 г. коллекции своих работ и принадлежащего ему собрания произведений белорусских мастеров создана Гомельская художественная галерея имени Ващенко. Умер в 2014 г.

60 лет назад родился Гомонов Леонид Владимирович, белорусский художник. Среди произведений: тематические картины "Пролески", "Печаль", пейзажи "Старый Мозырь", "Молчание птиц" и др.

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