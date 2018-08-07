Картина дня: сколько стоит школьная форма, жеребьевка Лиги чемпионов и тренды в игровой индустрии

ВЧЕРА

Картина дня. 6 августа

Министерство иностранных дел Беларуси назвало попытку покушения на президента Венесуэлы варварским и бесчеловечным актом терроризма.

Вступительная кампания в Беларуси вышла на финишную прямую.

Выдающийся композитор народный артист Беларуси и СССР, профессор, академик, доктор наук Игорь Лученок отметил 80-летие. В Республиканском доме молодежи в Минске состоялось торжественное чествование юбиляра.

Игорь Лученок

Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 6 августа 2018 года №579 внесены изменения в комплексный план развития электроэнергетической сферы до 2025 года с учетом ввода Белорусской атомной электростанции.

Прага в октябре примет конференцию разработчиков и издателей игр 4С, одним из организаторов которой выступает Wargaming. О подготовке к конференции и трендах в игровой индустрии рассказал руководитель направления спецпроектов минского центра разработки World of Tanks Александр Бобко.

Беларусь для военнослужащих из Китая в лидерах по качеству образования, а также по количеству обучающихся - в Беларуси китайских военных учится больше, чем в Москве. Об этом сегодня во время посещения Института погранслужбы заявил посол Китая в Беларуси Цуй Цимин.

ИНТЕРВЬЮ: Шанхайская выставка импорта открывает новые возможности для белорусских экспортеров - Дапкюнас.

Индийская фармацевтическая компания Cipla Limited инвестирует $1 млн в строительство научно-технологического центра по производству лекарств на базе государственного предприятия "Академфарм" Национальной академии наук Беларуси. Об этом сообщил председатель правления компании Юсуф Хваджа Хамид.

Денежные переводы белорусам из-за рубежа в II квартале 2018 года сократились на 18% по сравнению с аналогичным периодом 2017-го. Об этом свидетельствуют аналитические данные Национального банка Беларуси.

Отпускные цены на комплекты одежды делового стиля для школьников в этом году начинаются от Br77, сообщила начальник управления внутренней торговли и выставочной деятельности концерна "Беллегпром" Светлана Кахро.

Фото из архива

Комитет государственного имущества Мингорисполкома подготовил предложения по более эффективному использованию общежитий и загородных детских оздоровительных лагерей, а также других объектов недвижимости, предоставленных хозяйственным обществам по договорам безвозмездного пользования.

Минская область первой в стране намолотила 1 млн т зерна на уборочной страде 2018 года.

Команда вальщиков из Беларуси в составе Валерия Дуровича, Сергея Шкудрова и Виктора Зарембы выиграла чемпионат мира среди лесорубов, который прошел в Лиллехаммере (Норвегия).

Фото Министерства лесного хозяйства

Подведены итоги нескольких состязаний Армейских международных игр. Белорусские военнослужащие к этому времени завоевали три серебряные и одну бронзовую награды.

Банк данных волонтеров для работы на международном детском конкурсе песни "Евровидение-2018" будет сформирован до 5 сентября.

Сотня ребят из Минской области приобщится к миру IT в лагере Junior Ignite Camp.

Фото "Образование для будущего"

Жара вернется в Беларусь во второй половине недели. Об этом сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В штаб-квартире УЕФА в Ньоне (Швейцария) состоялась жеребьевка плей-офф квалификации футбольной Лиги чемпионов. По ее итогам борисовский БАТЭ в случае успеха в двухраундовом противостоянии с азербайджанским "Карабахом" сыграет с голландским ПСВ из Эйндховена.

Фото УЕФА

Белорусские борцы завоевали семь наград на юниорском чемпионате Европы, который завершился в Риме. Наиболее высокого результата добился представитель греко-римской борьбы Александр Леончик (весовая категория 67 кг).

Фото Белорусской федерации борьбы

Землетрясение магнитудой 6,6, которое произошло днем 5 августа на острове Ломбок в Индонезии, унесло жизни более 90 человек, более 200 пострадали. Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнование Президенту Индонезии Джоко Видодо в связи с многочисленными человеческими жертвами и разрушениями в результате сильных землетрясений в провинции Западная Нуса-Тенгара.

Президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ о восстановлении в два этапа санкций против Ирана, которые были отменены после подписания Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе Тегерана.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 7 августа

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В Национальном пресс-центре пройдет пресс-конференция: "Итоги работы архитектурно-строительной отрасли за первое полугодие 2018 года и перспективы развития стройкомплекса", приуроченная ко Дню строителя (12.08) (Черный Анатолий Борисович - министр архитектуры и строительства Республики Беларусь). Начало в 11.00.

Председатель государственного комитета по науке и технологиям Александр Шумилин проведет с 10.00 до 11.00 в здании Барановичского райисполкома (ул. Советская, д.79, каб.302) выездной личный прием граждан и представителей юридических лиц.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 8 августа

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День АСЕАН. Отмечается по инициативе Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в годовщину ее создания (1967).

75 лет назад родился Гусман Юлий Соломонович, российский режиссер-постановщик театра и кино, сценарист, заслуженный деятель искусств Российской Федерации (1993), народный артист Азербайджана. Один из зачинателей движения КВН. Поставил фильмы "Не бойся, я с тобой!", "Парк советского периода" и др.

70 лет назад родилась Савицкая Светлана Евгеньевна, летчик-космонавт СССР, первая в мире женщина, совершившая выход в открытый космос, дважды Герой Советского Союза (1982, 1984), заслуженный мастер спорта СССР (1970). Чемпионка мира по высшему пилотажу (1970). Установила 18 всемирных рекордов.

65 лет назад родился Прокопцов Владимир Иванович, белорусский искусствовед, художник, кандидат искусствоведения (1984), заслуженный деятель искусств Беларуси (2013). С 1980 г. работал в Институте искусствоведения, этнографии и фольклора НАН Беларуси, с 1986 г. в СМ Беларуси, с 1998 г. - директор Национального художественного музея Беларуси. Исследует проблемы современного изобразительного искусства. Работает в станковой живописи в жанрах натюрморта, пейзажа, тематической картины. Лауреат премии "За духовное возрождение" (2007).

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