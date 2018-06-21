Мобильная версия
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ГороскопГороскоп
ТВ-гидТВ-гид
ФотохроникаФотохроника
ПРОЕКТЫ
ГОСОРГАНЫ
Новости Беларуси
21 июня 2018, Чт
+20°C
Малооблачно EUR 2.3197
USD 2.0052
RUB 3.1516
Главное
Фото из архива В Беларуси 2018-2020 годы пройдут под знаком Года малой родины
Президент
Жилищные субсидии для новых категорий граждан появятся в жировках осенью
Общество
МАРТ: в Беларуси предлагается ввести новый механизм для предупреждения необоснованно высоких цен на лекарства
Экономика
Абсолютному большинству сельчан Оршанского района нравятся магазины "Евроопт" - исследование Института социологии НАН РБ
Общество
Нацбанк с 27 июня снижает ставку рефинансирования до 10% годовых
Экономика
Реклама на сайте
Официальный сайт Республики Беларусь
Лента новостей
Онлайн-конференция на тему пенсионного обеспечения пройдет сегодня на сайтах БЕЛТА и Минтруда
07:48 Общество
В Мексике грузовик врезался в группу людей
07:39 В мире
Церемония открытия обновленного стадиона "Динамо" состоится в Минске
07:17 Спорт
Датчане и австралийцы откроют восьмой день футбольного ЧМ
07:14 Спорт
Лукашенко поздравил с 60-летием мэра Москвы
07:06 Президент
Картина дня: снижение ставки рефинансирования, "Витебский великан" и белорусский подарок для Скарлетт Йоханссон и Ларри Кинга
06:53 Общество
В Иране женщин впервые с 1979 года допустили на футбольный матч
00:59 Калейдоскоп
Аудитория Instagram выросла до 1 млрд человек
00:35 Технологии
"Пейзаж" Малевича продали на аукционе в Лондоне за $10,4 млн
00:01 Культура
В Москве пройдут кинопоказы в память о Станиславе Говорухине
Вчера 23:28 Культура
Испания победила Иран на футбольном чемпионате мира
Вчера 22:56 Спорт
Пол Маккартни объявил о выходе нового сольного альбома
Вчера 22:26 Культура
Фестиваль корейской поп-культуры пройдет в Минске
Вчера 21:57 Культура
Пользователи Telegram сообщают о сбоях в работе мессенджера
Вчера 21:52 Технологии
Победитель баскетбольного ЧМ (U-17) в Минске станет обладателем уникального кубка
Вчера 21:47 Спорт
ФОТОРЕПОРТАЖ: Финальный этап республиканской военно-патриотической игры "Зарница"
Вчера 21:31 Регионы
Второй форум социального бизнеса Беларуси пройдет 28 июня
Вчера 21:20 Общество
Два белорусских хоккеиста подписали контракты с подмосковным "Витязем"
Вчера 20:39 Спорт
Иностранным партнером церемоний открытия и закрытия II Европейских игр выступит компания из Израиля
Вчера 20:35 Спорт
Военнослужащие вместе с МЧС тушат пожар рядом с полигоном в Барановичском районе
Вчера 20:28 Происшествия
Все новости
Темы
Чемпионат мира по футболу-2018 в России Чемпионат мира по футболу-2018 в России
Европейские игры - 2019 Европейские игры - 2019
Пожароопасная обстановка в Беларуси Пожароопасная обстановка в Беларуси
Год малой родины Год малой родины
Вступительная кампания-2018 Вступительная кампания-2018
Прямые телефонные линии власти с населением Прямые телефонные линии власти с населением
Все темы
Сайт Президента Беларуси
Портал союзного государства
Исполком СНГ
Национальный правовой интернет-портал
СМИ Беларуси

Картина дня: снижение ставки рефинансирования, "Витебский великан" и белорусский подарок для Скарлетт Йоханссон и Ларри Кинга

Общество 21.06.2018 | 06:53

ВЧЕРА

Картина дня. 20 июня

В Беларуси совершенствуется механизм коммерциализации результатов научной и научно-технической деятельности, созданных за счет государственных средств. Как сообщили в пресс-службе главы государства, это предусмотрено указом №240 "Об изменении указов Президента Республики Беларусь".

Деятельность агентств системы ООН в Беларуси может быть расширена. Об этом шла речь на встрече министра экономики Владимира Зиновского с постоянным координатором ООН - постоянным представителем ПРООН в Беларуси Иоанной Казана-Вишневецкий.

Во время встречи. Фото Министерства экономики
Во время встречи. Фото Министерства экономики

С 27 июня ставка рефинансирования снижается с 10,5% до 10% годовых, ставки по постоянно доступным и двусторонним операциям поддержки ликвидности - с 11,75% до 11,5% годовых

Министерство финансов не исключает возможности отказа от взимания акцизов на автомобильное топливо. Об этом заявил заместитель министра финансов Дмитрий Кийко в журнале "Финансы, учет, аудит". Дмитрий Кийко также рассказал, какие готовятся меры по снижению налоговой нагрузки на бизнес.

Безналичные жилищные субсидии для ухаживающих за детьми до трех лет и инвалидами появятся в жировках осенью.

МАРТ: в Беларуси предлагается ввести новый механизм для предупреждения необоснованно высоких цен на лекарства.

Роботизированный противотанковый комплекс "Богомол" представят на параде в Минске 3 июля.

Самоходный роботизированный противотанковый комплекс "Богомол". Фото из архива
Самоходный роботизированный противотанковый комплекс "Богомол". Фото из архива

Министр обороны генерал-лейтенант Андрей Равков и министр образования Игорь Карпенко во время встречи обсудили вопросы совершенствования работы центров допризывной подготовки, функционирующих в учреждениях среднего образования.

Во время встречи. Фото Министерства обороны
Во время встречи. Фото Министерства обороны

Мировых звезд растрогал подарок из Беларуси - футболки из лимитированной коллекции компании Mark Formelle "Из Беларуси с любовью". Коллекция футболок была создана в честь 15 звезд кино, спорта, моды мировой величины с белорусскими корнями. Они уже получили сувениры. Близкие и понятные знаменитостям истории запечатлены на майках для Лизы Кудроу, Майкла Дугласа, Гвинет Пэлтроу, Скарлетт Йоханссон, Ральфа Лорена, Стива и Лив Тайлер, Алекса и Анны Гальченюков, Вайноны Райдер и Харрисона Форда и других.

Изменение законодательства Беларуси в 2017 году расширило возможности по предоставлению помощи вынужденным переселенцам, сообщил представитель Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) в Беларуси Жан-Ив Бушарди.

Нелегальные мигранты пытаются попасть в Евросоюз по карте футбольных болельщиков во время чемпионата мира, который проходит в России, сообщил заместитель начальника управления предварительного расследования и правового обеспечения оперативной деятельности Государственного пограничного комитета Беларуси Алексей Сытенков. Границу Беларуси порой пытаются пересечь по паспортам несуществующих государств.

Почти 7 тыс. болельщиков пересекли границу Беларуси во время ЧМ-2018 в России.

Монеты времен Византии и Римской империи обнаружены в тайнике "Мерседеса", сообщили в Гродненской региональной таможне.

Фото Гродненской региональной таможни
Фото Гродненской региональной таможни

ЦТ по биологии прошло в Беларуси.

Стал известен график отключения горячей воды в Минске в июле.

БЖД назначила дополнительные поезда в сообщении Минск - Львов для обеспечения перевозки пассажиров в период июльских праздников.

Руководитель украинского Завода утяжелителей передал главному металлургу МТЗ взятки на общую сумму $16 тыс., сообщает со ссылкой на отдел информации и связи с общественностью Следственного комитета Беларуси.

ФОТОРЕПОРТАЖ: В Витебске установили статую "Витебский великан".

В Витебске рецидивист ограбил автозаправку. На место происшествия в течение 4 минут прибыл ближайший наряд милиции, а также следственно-оперативная группа. Нарушитель был задержан.

БРСМ планирует организовать в Минске встречу юных футболистов с Марадоной. БРСМ в Год малой родины реализует проект "Мой родны кут" по обустройству дворовых территорий.

Комитет ЕС одобрил переговорный мандат Совета ЕС для согласования с Европейским парламентом проекта реформы шенгенского визового кодекса. После проведения реформы стоимость шенгенской визы увеличится с 60 евро до 80 евро.

США объявили о выходе из Совета ООН по правам человека.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 21 июня

Онлайн-конференция на тему "Все о пенсиях" с участием заместителя министра труда и социальной защиты Беларуси Валерия Ковалькова пройдет с 15.00 до 16.00 на сайтах БЕЛТА и Министерства труда и социальной защиты. Каждый посетитель сайтов может заранее или непосредственно во время конференции задать вопросы, которые считает для себя важными. Ответы будут публиковаться после 15.00 по мере готовности.

Десятый раунд неформальных министерских диалогов стран - участниц инициативы ЕС "Восточное партнерство" состоится в Минске 21-22 июня. Со стороны Евросоюза во встрече примут участие европейский комиссар по европейской политике соседства и переговорам о расширении ЕС Йоханнес Хан, европейский комиссар по цифровой экономике и цифровому обществу Мария Габриэль и заместитель генерального секретаря Европейской службы внешних действий Жан-Кристоф Бельяр.

Состоится заседание общественно-консультативного совета при МАРТ, где будут обсуждать цены на лекарства и естественные монополии. Начало в 16.30.

В 11.00 в пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция на тему: "Приоритетные направления выездного и въездного туризма в летний сезон". Участие принимает: Грицевич Виталий Валериевич - заместитель директора Департамента по туризму - начальник отдела планирования и организации туристской деятельности Министерства спорта и туризма Республики Беларусь.

В 14.30 в Белорусском государственном академическом музыкальном театре пройдет пресс-конференция, посвященная премьере нового спектакля "Жизнь и смерть Янки Купалы" - музыкальной драма-версии Анатолия Делендика и Олега Ходоско, созданной по мотивам книги Павлины Мяделки "Сцежкамі жыцця" на либретто Анатолия Зэкова.

Выставка памяти народного художника Беларуси Гавриила Ващенко "Земля под белыми крыльями" в Национальной библиотеке Беларуси представит работы, которые ранее не экспонировались. Откроется выставка 21 июня.

Мирский замок примет Евразийский международный фестиваль культур. Гостей ждет насыщенная программа. Откроет фестиваль международный пленэр художников, участие в котором примут как известные мастера, так и начинающие творцы.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 22 июня

В Республике Беларусь - День всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны. 22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война советского народа.

80 лет назад родилась Зубова Вера Михайловна, белорусская спортсменка и тренер (парашютный спорт), мастер спорта СССР (1959), заслуженный тренер Беларуси (1976). Чемпионка мира по воздушной акробатике, серебряный призер в многоборье и личном первенстве (1960). Рекордсменка мира.

120 лет назад родился Ремарк Эрих Мария, немецкий писатель. Автор романов "На Западном фронте без перемен", "Три товарища", "Триумфальная арка" и др. Умер в 1970 г.

115 лет назад родилась Прилежаева Мария Павловна, российская писательница. Автор книг "Начало", "Удивительный год", "Три недели покоя" и др. Лауреат Государственной премии РСФСР (1971). Умер в 1989 г.

85 лет назад родилась Иванова Людмила Ивановна, российская актриса театра и кино, народная артистка РСФСР. Снималась в фильмах "Учитель пения", "Служебный роман", "Человек с аккордеоном" и др. Умерла в 2016 г. Умер в 2016 г.

55 лет назад родился Мохов Александр Анатольевич, российский актер театра и кино, педагог, заслуженный артист РФ (1995). Снимался в фильмах "Мужская работа", "Участок", "Серые волки" и др.

***По вопросу подписки на полные общие и тематические подборки новостной и аналитической информации о Беларуси и мире, календарь знаменательных дат и событий на месяц можно обращаться в службу подписки БЕЛТА по тел./факс: 327-78-77, e-mail: marketing@belta.by, а также в отдел ИСО Главного выпуска по тел. 327-24-87.

БЕЛТА.-0-

﻿
Версия для печати
Новости рубрики Общество
К списку
Çàãðóçêà...
Топ-новости
Гороскоп на завтра
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
МЧС предупреждает
Атомная энергетика
Новости компаний
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.3197 BYN 2.316 BYN 2.324 BYN
USD
2.0052 BYN 2.002 BYN 2.006 BYN
RUB
3.1516 BYN 3.142 BYN 3.16 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа
Гороскоп
Овен Телец Близнецы
Рак Лев Дева
Весы Скорпион Стрелец
Козерог Водолей Рыбы
Ежемесячный гороскоп

Видео

Встреча Лукашенко и Путина прошла во Дворце Независимости
Все видео

Фотоновости

Учащиеся столичного школьного лагеря посетили кинологический центр
Все фото

Инфографика

Стадион "Динамо" На стадионе будет главная и тренировочная арены. Стоимость работ - около 150 млн евро. Вместимость стадиона после реконструкции составляет 22 246 зрителей. Спортобъект на 75% защищен козырьком. На трибуне для прессы смогут разместиться более 800 представителей средств массовой информации.
Вся инфографика
Президент
Александр Лукашенко Беларусь и Россия на ВГС подтвердили стремление находить компромиссы в решении спорных вопросов
Лукашенко поздравил с 60-летием мэра Москвы
В Беларуси 2018-2020 годы пройдут под знаком Года малой родины
Политика
Во время заседания Утверждены приоритетные направления развития Союзного государства на 2018-2022 годы
Группа межпарламентского сотрудничества с Беларусью создается в Национальной ассамблее Эквадора
Десятый раунд неформальных министерских диалогов стран "Восточного партнерства" пройдет в Минске
Экономика
Фото из архива МАРТ выступает за более прозрачное регулирование естественных монополий
Белорусско-швейцарский комитет по торговле возобновил работу после трехлетнего перерыва
В Беларуси дополнили перечень инновационных товаров
Происшествия
Фото из архива Мингорсуд оставил без изменения приговор бывшим должностным лицам ФСЗН и Нацбанка
Военнослужащие вместе с МЧС тушат пожар рядом с полигоном в Барановичском районе
Финансовую пирамиду прикрыли в Мозыре
Регионы
Орша с высоты птичьего полета. Фото из архива Оршанский "Легмаш" до 2021 года планирует передать городу около 8 га площадей
ФОТОРЕПОРТАЖ: Финальный этап республиканской военно-патриотической игры "Зарница"
Футбольный фристайлер из Новолукомля поучаствовал в церемонии открытия ЧМ-2018
Спорт
Луис Суарес принимает поздравления друзей по команде. Фото из соцсетей Футболисты Уругвая выиграли у Саудовской Аравии на ЧМ и вместе со сборной России досрочно вышли в 1/8 финала
Церемония открытия обновленного стадиона "Динамо" состоится в Минске
Датчане и австралийцы откроют восьмой день футбольного ЧМ
Технологии
Победу российской сборной по футболу увековечили в iPhone X
Аудитория Instagram выросла до 1 млрд человек
Пользователи Telegram сообщают о сбоях в работе мессенджера
Культура
На выставке Выставка иллюстраций Павла Татарникова представлена в Президентской библиотеке
"Пейзаж" Малевича продали на аукционе в Лондоне за $10,4 млн
В Москве пройдут кинопоказы в память о Станиславе Говорухине
В мире
На месте происшествия. Фото местных СМИ В Мексике грузовик врезался в группу людей
Во Франции мужчина пытался напасть на прохожих с ножом
Более 34 тыс. беженцев погибли на пути в Евросоюз за последние 25 лет - СМИ
Калейдоскоп
Ларри Кинг Ларри Кинга и Кирка Дугласа растрогал подарок из Беларуси
В Иране женщин впервые с 1979 года допустили на футбольный матч
Родившийся в парижской электричке ребенок сможет бесплатно ездить по городу до 25 лет
Газета 7 дней
Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в КНР Кирилл Рудый: «Учиться у Китая нужно скорости»
Заблудшие в трех соснах
Великан Витебской губернии
На сайт
Экономика БеларусиЭкономика Беларуси
Банкинг без банков. Анна Кот
Инновационная активность. Татьяна Власовец
Ростки зеленой экономики. Снежана Михайловская
На сайт
Беларуская ДумкаБеларуская Думка
Михаил МЯСНИКОВИЧ. Ставка на качество
Анатолий ЛАППО. Надежные стражи рубежей Отечества
Виктор ЛОВГАЧ. Души прекрасные порывы...
На сайт
Вся Беларусь
Государственное устройство
История
Туризм
Культура
Спорт
Спецпроекты
Хроника Победы
Плакаты БелТА
События года.2017
Беларусь-Китай ТОП-50 кадров
Минск и Минчане
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2017
Лучшие фото БЕЛТА 2017
Клиентам
Реклама на БЕЛТА
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Медиакит
Разработка сайтов
Мобильная версия
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2018гг. 
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.
Мобильная версия