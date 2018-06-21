Картина дня: снижение ставки рефинансирования, "Витебский великан" и белорусский подарок для Скарлетт Йоханссон и Ларри Кинга

ВЧЕРА

Картина дня. 20 июня

В Беларуси совершенствуется механизм коммерциализации результатов научной и научно-технической деятельности, созданных за счет государственных средств. Как сообщили в пресс-службе главы государства, это предусмотрено указом №240 "Об изменении указов Президента Республики Беларусь".

Деятельность агентств системы ООН в Беларуси может быть расширена. Об этом шла речь на встрече министра экономики Владимира Зиновского с постоянным координатором ООН - постоянным представителем ПРООН в Беларуси Иоанной Казана-Вишневецкий.

Во время встречи. Фото Министерства экономики

С 27 июня ставка рефинансирования снижается с 10,5% до 10% годовых, ставки по постоянно доступным и двусторонним операциям поддержки ликвидности - с 11,75% до 11,5% годовых

Министерство финансов не исключает возможности отказа от взимания акцизов на автомобильное топливо. Об этом заявил заместитель министра финансов Дмитрий Кийко в журнале "Финансы, учет, аудит". Дмитрий Кийко также рассказал, какие готовятся меры по снижению налоговой нагрузки на бизнес.

Безналичные жилищные субсидии для ухаживающих за детьми до трех лет и инвалидами появятся в жировках осенью.

МАРТ: в Беларуси предлагается ввести новый механизм для предупреждения необоснованно высоких цен на лекарства.

Роботизированный противотанковый комплекс "Богомол" представят на параде в Минске 3 июля.

Самоходный роботизированный противотанковый комплекс "Богомол". Фото из архива

Министр обороны генерал-лейтенант Андрей Равков и министр образования Игорь Карпенко во время встречи обсудили вопросы совершенствования работы центров допризывной подготовки, функционирующих в учреждениях среднего образования.

Во время встречи. Фото Министерства обороны

Мировых звезд растрогал подарок из Беларуси - футболки из лимитированной коллекции компании Mark Formelle "Из Беларуси с любовью". Коллекция футболок была создана в честь 15 звезд кино, спорта, моды мировой величины с белорусскими корнями. Они уже получили сувениры. Близкие и понятные знаменитостям истории запечатлены на майках для Лизы Кудроу, Майкла Дугласа, Гвинет Пэлтроу, Скарлетт Йоханссон, Ральфа Лорена, Стива и Лив Тайлер, Алекса и Анны Гальченюков, Вайноны Райдер и Харрисона Форда и других.

Изменение законодательства Беларуси в 2017 году расширило возможности по предоставлению помощи вынужденным переселенцам, сообщил представитель Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) в Беларуси Жан-Ив Бушарди.

Нелегальные мигранты пытаются попасть в Евросоюз по карте футбольных болельщиков во время чемпионата мира, который проходит в России, сообщил заместитель начальника управления предварительного расследования и правового обеспечения оперативной деятельности Государственного пограничного комитета Беларуси Алексей Сытенков. Границу Беларуси порой пытаются пересечь по паспортам несуществующих государств.

Почти 7 тыс. болельщиков пересекли границу Беларуси во время ЧМ-2018 в России.

Монеты времен Византии и Римской империи обнаружены в тайнике "Мерседеса", сообщили в Гродненской региональной таможне.

Фото Гродненской региональной таможни

ЦТ по биологии прошло в Беларуси.

Стал известен график отключения горячей воды в Минске в июле.

БЖД назначила дополнительные поезда в сообщении Минск - Львов для обеспечения перевозки пассажиров в период июльских праздников.

Руководитель украинского Завода утяжелителей передал главному металлургу МТЗ взятки на общую сумму $16 тыс., сообщает со ссылкой на отдел информации и связи с общественностью Следственного комитета Беларуси.

ФОТОРЕПОРТАЖ: В Витебске установили статую "Витебский великан".

В Витебске рецидивист ограбил автозаправку. На место происшествия в течение 4 минут прибыл ближайший наряд милиции, а также следственно-оперативная группа. Нарушитель был задержан.

БРСМ планирует организовать в Минске встречу юных футболистов с Марадоной. БРСМ в Год малой родины реализует проект "Мой родны кут" по обустройству дворовых территорий.

Комитет ЕС одобрил переговорный мандат Совета ЕС для согласования с Европейским парламентом проекта реформы шенгенского визового кодекса. После проведения реформы стоимость шенгенской визы увеличится с 60 евро до 80 евро.

США объявили о выходе из Совета ООН по правам человека.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 21 июня

Онлайн-конференция на тему "Все о пенсиях" с участием заместителя министра труда и социальной защиты Беларуси Валерия Ковалькова пройдет с 15.00 до 16.00 на сайтах БЕЛТА и Министерства труда и социальной защиты. Каждый посетитель сайтов может заранее или непосредственно во время конференции задать вопросы, которые считает для себя важными. Ответы будут публиковаться после 15.00 по мере готовности.

Десятый раунд неформальных министерских диалогов стран - участниц инициативы ЕС "Восточное партнерство" состоится в Минске 21-22 июня. Со стороны Евросоюза во встрече примут участие европейский комиссар по европейской политике соседства и переговорам о расширении ЕС Йоханнес Хан, европейский комиссар по цифровой экономике и цифровому обществу Мария Габриэль и заместитель генерального секретаря Европейской службы внешних действий Жан-Кристоф Бельяр.

Состоится заседание общественно-консультативного совета при МАРТ, где будут обсуждать цены на лекарства и естественные монополии. Начало в 16.30.

В 11.00 в пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция на тему: "Приоритетные направления выездного и въездного туризма в летний сезон". Участие принимает: Грицевич Виталий Валериевич - заместитель директора Департамента по туризму - начальник отдела планирования и организации туристской деятельности Министерства спорта и туризма Республики Беларусь.

В 14.30 в Белорусском государственном академическом музыкальном театре пройдет пресс-конференция, посвященная премьере нового спектакля "Жизнь и смерть Янки Купалы" - музыкальной драма-версии Анатолия Делендика и Олега Ходоско, созданной по мотивам книги Павлины Мяделки "Сцежкамі жыцця" на либретто Анатолия Зэкова.

Выставка памяти народного художника Беларуси Гавриила Ващенко "Земля под белыми крыльями" в Национальной библиотеке Беларуси представит работы, которые ранее не экспонировались. Откроется выставка 21 июня.

Мирский замок примет Евразийский международный фестиваль культур. Гостей ждет насыщенная программа. Откроет фестиваль международный пленэр художников, участие в котором примут как известные мастера, так и начинающие творцы.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 22 июня

В Республике Беларусь - День всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны. 22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война советского народа.

80 лет назад родилась Зубова Вера Михайловна, белорусская спортсменка и тренер (парашютный спорт), мастер спорта СССР (1959), заслуженный тренер Беларуси (1976). Чемпионка мира по воздушной акробатике, серебряный призер в многоборье и личном первенстве (1960). Рекордсменка мира.

120 лет назад родился Ремарк Эрих Мария, немецкий писатель. Автор романов "На Западном фронте без перемен", "Три товарища", "Триумфальная арка" и др. Умер в 1970 г.

115 лет назад родилась Прилежаева Мария Павловна, российская писательница. Автор книг "Начало", "Удивительный год", "Три недели покоя" и др. Лауреат Государственной премии РСФСР (1971). Умер в 1989 г.

85 лет назад родилась Иванова Людмила Ивановна, российская актриса театра и кино, народная артистка РСФСР. Снималась в фильмах "Учитель пения", "Служебный роман", "Человек с аккордеоном" и др. Умерла в 2016 г. Умер в 2016 г.

55 лет назад родился Мохов Александр Анатольевич, российский актер театра и кино, педагог, заслуженный артист РФ (1995). Снимался в фильмах "Мужская работа", "Участок", "Серые волки" и др.

***По вопросу подписки на полные общие и тематические подборки новостной и аналитической информации о Беларуси и мире, календарь знаменательных дат и событий на месяц можно обращаться в службу подписки БЕЛТА по тел./факс: 327-78-77, e-mail: marketing@belta.by, а также в отдел ИСО Главного выпуска по тел. 327-24-87.

БЕЛТА.-0-