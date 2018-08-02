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Картина дня: собрать урожай "до зернышка", белорусские электроквадроциклы и находка археологов

Общество 02.08.2018 | 07:00

ВЧЕРА

Картина дня. 1 августа

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время знакомства с ходом уборочной кампании в Минском районе потребовал приложить максимум усилий, чтобы урожай в стране был как можно больше, чтобы собрать все до зернышка. Глава государства заявил, что развитие своего сельского хозяйства обходится дешевле, чем импорт продовольствия. При этом Александр Лукашенко обратил особое внимание на непростые условия работы механизаторов в жаркую погоду.

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Во время встречи
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Археологи нашли в Россонском районе кладбище конца 16 века.

Из-за недействительных паспортов 180 белорусов в июле не смогли выехать за границу, сообщили в Госпогранкомитете. Среди проблемных документов первое место занимают ветхие, разрисованные, порванные - испорченные владельцем. На втором месте - просроченные документы.

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В Национальном пресс-центре пройдет пресс-конференция: "Об обеспечении безопасности и предупреждении чрезвычайных ситуаций в период проведения уборочной кампании 2018 года" (представители Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь, Министерства внутренних дел Республики Беларусь, Министерства здравоохранения Республики Беларусь, Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь). Начало в 11.00.

Пресс-конференция по итогам городской акции "Родильный дом, доброжелательный к семье - 2018" пройдет в 11.00 на базе УЗ "6-я городская клиническая больница" (корпус "Городской центр трансфузиологии", ул. Уральская, 5).

Экологическая акция "Я паркуюсь, как..." по недопущению стоянки транспортных средств на газонах пройдет на дворовой территории по ул. Золотая Горка в 16.30.

Белорусские футбольные клубы проведут матчи 2-го квалификационного раунда Лиги Европы: "Динамо" (Минск) - "Дунайска Стреда" (Словакия), "Атромитос" (Афины, Греция) - "Динамо" (Брест), "Лех" (Познань, Польша) - "Шахтер" (Солигорск).

Белорусские теннисисты сыграют на турнирах в Австрии, Мексике и США.

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195 лет назад родился Барьери Франсиско, испанский композитор, дирижер, музыковед. Автор комических опер "Хлеб и быки", "Цирюльник из Лаваписа" и др. Умер в 1894 г.

70 лет назад родился Гордеев Вячеслав Михайлович, российский артист балета, балетмейстер-постановщик Московского областного государственного театра "Русский балет", народный артист СССР.

240 лет назад открылся миланский театр "Ла Скала", показавший премьеру оперы А.Сальери "Признанная Европа", написанную специально к этому случаю.

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