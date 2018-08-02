Картина дня: собрать урожай "до зернышка", белорусские электроквадроциклы и находка археологов

ВЧЕРА

Картина дня. 1 августа

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время знакомства с ходом уборочной кампании в Минском районе потребовал приложить максимум усилий, чтобы урожай в стране был как можно больше, чтобы собрать все до зернышка. Глава государства заявил, что развитие своего сельского хозяйства обходится дешевле, чем импорт продовольствия. При этом Александр Лукашенко обратил особое внимание на непростые условия работы механизаторов в жаркую погоду.

Банки в Беларуси не смогут в одностороннем порядке увеличивать проценты по кредитам с конца октября. Это предусмотрено законом "О внесении изменений и дополнений в Банковский кодекс", который официально опубликован на Национальном правовом интернет-портале.

Ученые и эксперты проанализируют законодательство Беларуси о государственной службе, сообщила глава Администрации Президента Наталья Кочанова. Человечность и высокий моральный облик - главные качества для госслужащего, заявила глава Администрации Президента. Решения по численности штата в госучреждениях должны приниматься с учетом повышения эффективности работы.

Во время встречи

Поэтапное снижение Нацбанком размера обязательной продажи валютной выручки не оказало какого-либо негативного влияния на объем предложения иностранной валюты на внутреннем рынке со стороны субъектов хозяйствования. При действовавшем до последнего времени нормативе обязательной продажи на уровне 10% субъекты хозяйствования фактически продавали более 47% своей валютной выручки.

С 1 августа в Беларуси повышаются пенсии, а также увеличиваются размеры различных видов пособий и социальных выплат и доплат.

Силиконовая долина в Саксонии заинтересована в производстве компьютерного оборудования с белорусским ПО. Об этом шла речь на встрече председателя Совета Республики Михаила Мясниковича с делегацией федеральной земли Германии Саксония во главе с государственным министром юстиции Саксонии, депутатом ландтага Себастианом Гемковым.

Во время встречи

Электромотоциклы и электроквадроциклы разрабатываются в Беларуси, сообщил начальник коммерческого отдела ОАО "Приборостроительный завод "Оптрон" Национальной академии наук Андрей Подобед.

Авиакомпания "Белавиа" с 17 декабря начинает выполнение нового регулярного рейса по маршруту Минск-Воронеж-Минск.

Фото из архива

Белорусские туристы могут столкнуться со сложностями при перемещении по Испании из-за забастовки служб такси. Такая информация размещена в Facebook-аккаунте посольства Беларуси в Испании.

XXV Минский международный кинофестиваль "Лістапад" пройдет 2-9 ноября.

Фото из архива

Названы финалисты Национальной театральной премии 2018 года.

Амулет III тысячелетия до нашей эры обнаружили археологи на Кривинском торфянике под Бешенковичами (Витебская область).

Археологи нашли в Россонском районе кладбище конца 16 века.

Из-за недействительных паспортов 180 белорусов в июле не смогли выехать за границу, сообщили в Госпогранкомитете. Среди проблемных документов первое место занимают ветхие, разрисованные, порванные - испорченные владельцем. На втором месте - просроченные документы.

Команда Вооруженных Сил Беларуси завоевала золото на чемпионате армий государств - участников СНГ по стрельбе из штатного оружия. Такая информация размещена на сайте Минобороны Беларуси.

Эвакуация пилота и ремонт поврежденной взрывом полосы: на авиабазе в Лиде прошли учения войск тыла.

РЕПОРТАЖ: Летняя профилактика: зачем нужны сезонные отключения горячей воды.

На участке МКАД произошел провал проезжей части дороги. По предварительной информации, лопнула опора моста. На месте провала на МКАД работает комиссия. В районе поврежденного участка организован объезд.

В Пружанах во время грозы упало около 20 деревьев и подтопило улицы.

Фото Виртуального Бреста

Футболисты борисовского БАТЭ пробились в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов, одолев по сумме двух встреч финский ХИК.

Виктория Азаренко вышла в четвертьфинал теннисного турнира в Сан-Хосе.

Мирный и Освальд вышли в четвертьфинал теннисного турнира в Австрии.

Пассажирский самолет, на борту которого было 103 человека, потерпел крушение в Мексике. Все выжили. Предварительной причиной падения самолета стал резкий порыв ветра.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 2 августа

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В Национальном пресс-центре пройдет пресс-конференция: "Об обеспечении безопасности и предупреждении чрезвычайных ситуаций в период проведения уборочной кампании 2018 года" (представители Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь, Министерства внутренних дел Республики Беларусь, Министерства здравоохранения Республики Беларусь, Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь). Начало в 11.00.

Пресс-конференция по итогам городской акции "Родильный дом, доброжелательный к семье - 2018" пройдет в 11.00 на базе УЗ "6-я городская клиническая больница" (корпус "Городской центр трансфузиологии", ул. Уральская, 5).

Экологическая акция "Я паркуюсь, как..." по недопущению стоянки транспортных средств на газонах пройдет на дворовой территории по ул. Золотая Горка в 16.30.

Белорусские футбольные клубы проведут матчи 2-го квалификационного раунда Лиги Европы: "Динамо" (Минск) - "Дунайска Стреда" (Словакия), "Атромитос" (Афины, Греция) - "Динамо" (Брест), "Лех" (Познань, Польша) - "Шахтер" (Солигорск).

Белорусские теннисисты сыграют на турнирах в Австрии, Мексике и США.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 3 августа

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195 лет назад родился Барьери Франсиско, испанский композитор, дирижер, музыковед. Автор комических опер "Хлеб и быки", "Цирюльник из Лаваписа" и др. Умер в 1894 г.

70 лет назад родился Гордеев Вячеслав Михайлович, российский артист балета, балетмейстер-постановщик Московского областного государственного театра "Русский балет", народный артист СССР.

240 лет назад открылся миланский театр "Ла Скала", показавший премьеру оперы А.Сальери "Признанная Европа", написанную специально к этому случаю.

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