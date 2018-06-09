Картина дня: соглашение по электромобилям, субсидии на коммуналку и как Алиса Вокс собрала трактор

ВЧЕРА

Картина дня. 8 июня

Президент Беларуси Александр Лукашенко направился с рабочим визитом в Китай для участия в заседании Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества. На саммите, который пройдет в городе Циндао, Александр Лукашенко представит позицию и предложения Беларуси относительно развития этой организации, реализации новых направлений сотрудничества между странами - членами ШОС, укрепления безопасности в Евразийском регионе. Президент также проведет ряд двусторонних встреч с главами государств - участников саммита.

Фото из архива

Соглашение на общую сумму в $560 млн между белорусско-британским предприятием "Юнисон" и китайской компанией Zotye International Automobile Trading об организации в Беларуси производства электромобилей подписано в Циндао (Китай). Документ предусматривает организацию в Беларуси сборочного производства 30 тыс. электромобилей марки ZOTYE с высокой степенью локализации до 2022 года для последующей эксклюзивной поставки продукции на рынки стран СНГ.

В Минске приступают к подготовке территорий под строительство Национального футбольного стадиона и бассейна международного стандарта. Соответствующий указ №224 подписал Президент Беларуси Александр Лукашенко.

Евразийский банк развития улучшил прогноз по росту белорусской экономики в 2018 году - до 3,7%. Об этом говорится в ежеквартальном макроэкономическом обзоре, подготовленном Группой главного экономиста ЕАБР.

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило кредитный рейтинг Банка развития на уровне "B".

Условия пенсионной реформы в Беларуси прозрачны, каких-либо изменений не планируется, сообщила пресс-секретарь Совета Республики Ольга Козлович.

Фото из архива

В Беларуси еще более 120 тыс. граждан могут претендовать на безналичные субсидии на оплату коммуналки по выявительному принципу.

Россия поддерживает белорусскую инициативу "Хельсинки-2", заявил посол России в Беларуси Александр Суриков. Введение санкций в отношении всей страны противоречит нормам ЕАЭС, сказал Александр Суриков, комментируя конфликт между странами вокруг поставок молочной продукции.

ФОТОРЕПОРТАЖ: Не на лабутенах! Алиса Вокс собрала трактор на МТЗ.

Алиса Вокс

ФОТОРЕПОРТАЖ: Самая широкая линейка самосвалов в мире: БелАЗ презентовал 290-тонник.

ФОТО. Сборная Беларуси по футболу посетила офис разработчиков World of Tanks.

Белорусское общество Красного Креста начинает реализацию проекта "Патронажная служба в регионах". Волонтеры БОКК смогут войти в состав боевых расчетов МЧС. Около 60 тыс. украинских переселенцев получили помощь Красного Креста в Беларуси с начала конфликта в Украине.

Минчане и волонтеры не остались равнодушными к судьбе 86 домашних питомцев, доставленных в пункт временного содержания на ул. Гурского из столичной однушки. Из них 19 уже нашли дом.

Суд Центрального района Минска вынес приговор в отношении минчанина, который поджег ради видео себя и друга на Немиге в Минске.

В продажу поступили билеты на международную матчевую встречу, которой откроется 22 июня реконструированный стадион "Динамо" в Минске.

Надежда Писарева, которая недавно заявила о завершении карьеры биатлонистки, вышла замуж.

Хоккеисты "Вашингтона" впервые в истории клуба завоевали Кубок Стэнли, победив в пятом матче "Лас-Вегас Найтс".

Саммит G7 открылся в Канаде. Президент США Дональд Трамп призвал вернуть Россию в G8.

Число погибших в результате извержения вулкана Фуэго в Гватемале достигло 109 человек, около 200 человек пропали без вести.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 9-10 июня

Индийская парламентская делегация во главе со спикером нижней палаты парламента Сумитрой Махаджан по 13 июня посетит Беларусь с официальным визитом. Планируется, что парламентарии встретятся со спикерами обеих палат Национального собрания, побывают в ПВТ и белорусско-индийском учебном центре в области информационных и коммуникационных технологий им. Раджива Ганди.

День многонациональной России отметят 9 июня с 12.00 до 23.00 на территории Верхнего города.

Неделя британской кухни пройдет в Минске 9-15 июня. К акции присоединились 14 столичных кафе и ресторанов, в меню включены более 40 блюд.

Фото из архива

Музыкальный салон Юлии Казимирович "Когда цветут каштаны" приглашает 9 июня в музей "Лошицкая усадьба" (пр. Чижевских, 10).

Спортивно-массовое мероприятие "Олдтаймер-ралли Минск 2018" пройдет с 9.00 до 19.00 на Октябрьской площади в Минске.

Киносеансы под открытым небом проходят по субботам в Минске на территории Верхнего города. Проект Open air CINEMA стартует 9 июня, первой в рамках праздника "День многонациональной России" во дворике отеля "Монастырский" будет показана советская лирическая комедия режиссера Георгия Данелия "Я шагаю по Москве". Вход свободный, начало в 21.30.

9-10 июня в Центральном ботаническом саду пройдет культурно-просветительское мероприятие "Пионы: магия и красота".

По 10 июня в парке "Дримлэнд" пройдет чайный фестиваль "9525". В программе также IV национальный чайный чемпионат, где свое мастерство в приготовлении этого напитка продемонстрируют профессионалы и любители. Они поборются за бесплатную поездку на международный чайный турнир в одну из чаепроизводящих стран. Гостей праздника ожидает много развлечений, мастер-классов и лекций.

ЗАВТРА

Знаменательные даты

10 июня

В Республике Беларусь - День работников легкой промышленности.

У мусульман (10/11 июня) - ночь Предопределения (Лейлят уль-кадр).

85 лет назад родилась Ткачук Оксана Федоровна, белорусский архитектор, заслуженный архитектор Беларуси (1976). В 1977-83 гг. главный художник Минска, одновременно заместитель главного архитектора города. Основные работы в Минске: проекты 12-этажных зданий Белорусского государственного экономического университета, комплекс жилых домов по Старовиленскому тракту, здания Белорусского государственного академического музыкального театра и др.

65 лет назад родилась Пузиновская Тамара Генриховна, белорусская актриса. С 1974 г. работала в Национальном академическом театре им.Я.Купалы. Исполнительница драматических, комедийных и характерных ролей. Снималась в фильмах "Каменская", "Чертовы куклы", "Повестка в суд", "Последний день матриархата" и др. Умерла в 2006 г.

50 лет назад родилась Скоробогатая Ядвига Эдуардовна, белорусская спортсменка (инваспорт; легкая атлетика, велоспорт, лыжные гонки), заслуженный мастер спорта Беларуси (2002). Чемпионка Паралимпийских игр (2002), бронзовый призер Паралимпийских игр (1996). Чемпионка мира (2003), чемпионка Европы (1995, 2001).

245 лет назад родился Катель Шарль Симон, французский композитор и музыкальный критик. Создатель опер "Семирамида", "Артисты по случаю", "Баядерки", патриотических гимнов, од, песен и маршей, увертюр для духового оркестра. Умер в 1830 г.

105 лет назад родился Хренников Тихон Николаевич, российский композитор, народный артист СССР (1963). Автор опер "Мать", "Золотой теленок" и др.; балетов "Гусарская баллада", "Наполеон Бонапарт" и др.; музыки к фильмам "Свинарка и пастух", "В 6 часов вечера после войны", "Верные друзья" и др. Умер в 2007 г.

11 июня

105 лет назад родилась Стивенс Райз, американская певица. В 1938-61 гг. выступала на сцене "Метрополитен-опера". Одна из лучших исполнительниц партии Кармен. Умерла в 2013 г.

75 лет назад родился Видов Олег Борисович, российский актер, заслуженный артист РСФСР (1974). Снимался в фильмах "Сказка о царе Салтане", "Всадник без головы", "Дикая орхидея" и др. Умер в 2017 г.

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