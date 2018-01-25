Картина дня: состав белорусской сборной на ОИ-2018, проекты с ЕБРР и кастинги на "Мисс Беларусь"

ВЧЕРА

Картина дня. 24 января

Президент Беларуси, Президент Национального олимпийского комитета Александр Лукашенко направил приветствие членам белорусской делегации на XXIII зимних Олимпийских играх 2018 года в городе Пхенчхан.

Совет Министров Беларуси принял план мероприятий по реализации положений декрета №7 "О развитии предпринимательства". План мероприятий предусматривает корректировку законодательства в регулировании торговли, общественного питания, бытового обслуживания населения, строительства, транспортной и рекламной деятельности.

Фото из архива

Наибольшую отдачу в 2017 году показали модернизированные отрасли экономики Беларуси, заявил заместитель министра экономики Юрий Чеботарь на 81-м заседании Республиканского клуба директоров.

Национальный банк Беларуси прогнозирует снижение ставки рефинансирования до 9,5-10,5% к концу года, сообщил начальник главного управления монетарной политики и экономического анализа Национального банка Дмитрий Мурин. Фундаментальных предпосылок для значительного изменения валютного курса в Беларуси нет, отметил Дмитрий Мурин.

Фото из архива

ЕБРР планирует в 2018 году увеличить объем финансирования проектов в Беларуси, сообщил глава представительства Европейского банка реконструкции и развития в Беларуси Александр Пивоварский. ЕБРР может реализовать проект по совершенствованию системы управления госпредприятиями в одном из регионов Беларуси, сообщил Александр Пивоварский. Приватизация Банка Москва-Минск может завершиться в 2018 году.

Фото из архива

Объявлен состав белорусской сборной на Олимпиаду в Пхенчхан. В Играх белорусы примут участие в соревнованиях по шести видам спорта. Всего у Беларуси 28 лицензий. При подготовке к Олимпийским играм в Пхенчхане учитывался опыт адаптации атлетов перед Играми в Пекине в 2008 году и Сеуле в 1988-м. Космонавт Олег Новицкий, уроженец города Червеня, в видеобращении пожелал успешного выступления белорусским спортсменам в Пхенчхане.

Во время заседания

Номинальная начисленная средняя заработная плата работников в декабре в Беларуси составила Br995,3. Такая информация опубликована на сайте Национального статистического комитета.

Партия МАЗов передана Сирии в качестве белорусской гуманитарной помощи.

Для отдыха и оздоровления детей из Сирии созданы все условия, заявил заместитель премьер-министра Беларуси Василий Жарко во время посещения Национального детского образовательно-оздоровительного центра "Зубренок".

Дети из Сирии

Соляная пещера появится в Республиканской детской больнице медреабилитации. В соляной пещере организуют зону релакса с креслами, а для процедур предусмотрено музыкальное сопровождение.

Фото из архива

Автовокзал "Восточный" будет перепрофилирован в городской выставочный центр, сообщила директор Минского городского территориального фонда государственного имущества Галина Степуренко.

В Коложской церкви XII века в Гродно завершен капитальный ремонт деревянной стены, сообщили в главном управлении идеологической работы, культуры и по делам молодежи Гродненского облисполкома.

Национальная библиотека Беларуси готовит масштабный проект к 400-летию первого "Букваря", отмечаемому в 2018 году, к изданию которого причастны белорусы, сообщил директор Национальной библиотеки Беларуси Роман Мотульский.

Фото из архива

Кастинги конкурса красоты "Мисс Беларусь-2018" пройдут с 26 января по 11 февраля.

Фото из архива

Антикалендарь в поддержку беспризорных животных выпустили зоозащитники в Гродно. Животные "рассказали" свои истории на фоне городских достопримечательностей.

Движение по мосту через Припять в Житковичском районе планируется открыть в декабре 2018 года, сообщил начальник главного управления автомобильных дорог Министерства транспорта и коммуникаций Александр Головнев.

Аварийный мост. Фото из архива

В Пинске из здания Полесского государственного университета эвакуировали 210 человек из-за ложного сообщения о минировании. Библиотекарь вуза рассказала, что на подключенном к сети принтере распечатался лист с текстом о минировании кабинета.

Мотодельтаплан совершил аварийную посадку в Минском районе, сообщили в Минском областном управлении МЧС.

Фото МЧС

Экс-нападающий Виталий Родионов, полторы недели назад объявивший о завершении игровой карьеры, назначен спортивным директором ФК БАТЭ.

Дмитрий Абашев занял шестое место в индивидуальной гонке на чемпионате Европы по биатлону в итальянском Риднау.

Дмитрий Абашев. Фото из архива

Официального запрета на использование болельщиками российского флага на зимних Олимпийских играх 2018 года, которые пройдут в Пхенчхане, нет. Об этом сообщили в Олимпийском комитете России. Отмечается, что ответ от МОК ожидается до конца недели.

Швейцарец Роджер Федерер стал последним полуфиналистом Australian Open.

Роджер Федерер. Фото официального сайта турнира

Оранжевый уровень опасности из-за гололеда объявлен в Беларуси 25 января.

Фото из архива

Ученым впервые удалось клонировать обезьян по методу овечки Долли.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 25 января

В Национальном пресс-центре пройдет пресс-конференция: "Шаги навстречу бизнесу. Итоги работы таможенных органов за 2017 год" (Сенько Юрий Алексеевич - председатель Государственного таможенного комитета Республики Беларусь, Коваленок Дмитрий Витальевич - начальник главного управления организации таможенного контроля ГТК, Даниленко Геннадий Владимирович - начальник главного управления тарифного регулирования и таможенных платежей ГТК, Лобачев Павел Анатольевич - начальник главного управления организации борьбы с контрабандой и посттаможенного контроля ГТК). Начало в 11.00.

В Национальном пресс-центре пройдет пресс-конференция, посвященная национальному празднику Индии - Дню Республики (26.01) (г-н Саксена Панкадж - Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Индия в Республике Беларусь). Начало в 14.30.

Первая встреча партнерской группы устойчивого развития при Совете по устойчивому развитию пройдет в гостинице Пекин в 9.30. В дискуссии по вопросам достижения Целей устойчивого развития примут участие представители госорганов, а также общественных объединений. Предусмотрены пресс-подходы Национального координатора по достижению Целей устойчивого развития Марианны Щеткиной, председателя Республиканской конфедерации предпринимательства Владимира Карягина, представителя общественной организации "Зеленая экономика" Андрея Пинигина и других.

Заседание Минского городского исполнительного комитета состоится в 9.00 по адресу: пр-т Независимости, 8 (каб. 31). Будет обсуждаться вопрос "О реализации градостроительной политики Минска в 2018 году".

В 12.30 в кинотеатре "Мир" (ул.Козлова, 4А) пройдет пресс-конференция и творческая встреча со съемочной группой фильма "Тум-Паби-Дум". Представят картину режиссер Вячеслав Никифоров, исполнитель главной роли Артем Венгерович, актеры и члены съемочной группы. Сеанс начнется в 13.00 со встречи съемочной группы со зрителями. В других кинотеатрах Минска также пройдут творческие встречи, посвященные началу проката картины: 26 января в 17.10 в кинотеатре "Беларусь"; 27 января в 12.10 в кинотеатре "Пионер". В феврале встреча со зрителями состоится в Бобруйске.

Музыкальная гостиная откроется в номере-музее Владимира Высоцкого в гостинице Новогрудка. Мероприятия, посвященные 80-летию со дня рождения Владимира Высоцкого, пройдут в Новогрудке 25 января.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 26 января

Международный день таможенника. 26 января 1953 года в Брюсселе состоялась учредительная сессия Совета таможенного сотрудничества (ныне Всемирная таможенная организация). Отмечается с 1983 года.

110 лет назад родился Малкин Борис Евсеевич, белорусский художник театра. Оформил спектакли: "Партизаны", "Милый человек" К.Крапивы, "Иринка" К.Чорного, "Павлинка", "Примаки" Я.Купалы и др. Автор графических серий "По следам войны", "Цирк", "Рига". Оформил книги Я.Купалы, Тетки и др. Умер в 1972 г.

100 лет назад родился Новиков Иван Григорьевич, писатель, журналист, заслуженный деятель культуры Беларуси (1967). Автор книг документальных очерков "Десять недель в Соединенных Штатах Америки", "Полесское золото", документальных повестей "Руины стреляют в упор", "Дороги скрестились в Минске". Лауреат Государственной премии Беларуси (1974). Умер в 2001 г.

90 лет назад родился Роже Вадим, французский кинорежиссер. Поставил фильмы "И бог создал женщину", "Отдых воина", "Верная жена" и др. Снискал прочную славу создателя кинозвезд - в его лентах зритель впервые увидел Бриджит Бордо, Катрин Денев и Джейн Фонду. Умер в 2000 г.

85 лет назад родился Шенгелая Эльдар Николаевич, грузинский кинорежиссер, народный артист СССР (1988). Поставил фильмы "Легенда о ледяном сердце", "Снежная сказка", "Чудаки" и др. Лауреат Государственной премии СССР (1985).

80 лет назад родилась Володина Маргарита Владимировна, российская актриса кино, народная артистка РСФСР. Снималась в фильмах "Огненные версты", "Бессонная ночь", "Две жизни" и др.

55 лет назад родился Моуринью Жозе, футбольный тренер, завоевал множество трофеев. В разное время главный тренер "Бенфики", "Лейрии", "Порту", лондонского "Челси", миланского "Интера", мадридского "Реала", английского клуба "Манчестер Юнайтед".

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