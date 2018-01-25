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Картина дня: состав белорусской сборной на ОИ-2018, проекты с ЕБРР и кастинги на "Мисс Беларусь"

Общество 25.01.2018 | 07:00

ВЧЕРА

Картина дня. 24 января

Президент Беларуси, Президент Национального олимпийского комитета Александр Лукашенко направил приветствие членам белорусской делегации на XXIII зимних Олимпийских играх 2018 года в городе Пхенчхан.

Совет Министров Беларуси принял план мероприятий по реализации положений декрета №7 "О развитии предпринимательства". План мероприятий предусматривает корректировку законодательства в регулировании торговли, общественного питания, бытового обслуживания населения, строительства, транспортной и рекламной деятельности.

Фото из архива
Фото из архива

Наибольшую отдачу в 2017 году показали модернизированные отрасли экономики Беларуси, заявил заместитель министра экономики Юрий Чеботарь на 81-м заседании Республиканского клуба директоров.

Национальный банк Беларуси прогнозирует снижение ставки рефинансирования до 9,5-10,5% к концу года, сообщил начальник главного управления монетарной политики и экономического анализа Национального банка Дмитрий Мурин. Фундаментальных предпосылок для значительного изменения валютного курса в Беларуси нет, отметил Дмитрий Мурин.

Фото из архива
Фото из архива

ЕБРР планирует в 2018 году увеличить объем финансирования проектов в Беларуси, сообщил глава представительства Европейского банка реконструкции и развития в Беларуси Александр Пивоварский. ЕБРР может реализовать проект по совершенствованию системы управления госпредприятиями в одном из регионов Беларуси, сообщил Александр Пивоварский. Приватизация Банка Москва-Минск может завершиться в 2018 году.

Фото из архива
Фото из архива

Объявлен состав белорусской сборной на Олимпиаду в Пхенчхан. В Играх белорусы примут участие в соревнованиях по шести видам спорта. Всего у Беларуси 28 лицензий. При подготовке к Олимпийским играм в Пхенчхане учитывался опыт адаптации атлетов перед Играми в Пекине в 2008 году и Сеуле в 1988-м. Космонавт Олег Новицкий, уроженец города Червеня, в видеобращении пожелал успешного выступления белорусским спортсменам в Пхенчхане.

Во время заседания
Во время заседания

Номинальная начисленная средняя заработная плата работников в декабре в Беларуси составила Br995,3. Такая информация опубликована на сайте Национального статистического комитета.

Партия МАЗов передана Сирии в качестве белорусской гуманитарной помощи.

Для отдыха и оздоровления детей из Сирии созданы все условия, заявил заместитель премьер-министра Беларуси Василий Жарко во время посещения Национального детского образовательно-оздоровительного центра "Зубренок".

Дети из Сирии
Дети из Сирии

Соляная пещера появится в Республиканской детской больнице медреабилитации. В соляной пещере организуют зону релакса с креслами, а для процедур предусмотрено музыкальное сопровождение.

Фото из архива
Фото из архива

Автовокзал "Восточный" будет перепрофилирован в городской выставочный центр, сообщила директор Минского городского территориального фонда государственного имущества Галина Степуренко.

В Коложской церкви XII века в Гродно завершен капитальный ремонт деревянной стены, сообщили в главном управлении идеологической работы, культуры и по делам молодежи Гродненского облисполкома.

Национальная библиотека Беларуси готовит масштабный проект к 400-летию первого "Букваря", отмечаемому в 2018 году, к изданию которого причастны белорусы, сообщил директор Национальной библиотеки Беларуси Роман Мотульский.

Фото из архива
Фото из архива

Кастинги конкурса красоты "Мисс Беларусь-2018" пройдут с 26 января по 11 февраля.

Фото из архива
Фото из архива

Антикалендарь в поддержку беспризорных животных выпустили зоозащитники в Гродно. Животные "рассказали" свои истории на фоне городских достопримечательностей.

Движение по мосту через Припять в Житковичском районе планируется открыть в декабре 2018 года, сообщил начальник главного управления автомобильных дорог Министерства транспорта и коммуникаций Александр Головнев.

Аварийный мост. Фото из архива
Аварийный мост. Фото из архива

В Пинске из здания Полесского государственного университета эвакуировали 210 человек из-за ложного сообщения о минировании. Библиотекарь вуза рассказала, что на подключенном к сети принтере распечатался лист с текстом о минировании кабинета.

Мотодельтаплан совершил аварийную посадку в Минском районе, сообщили в Минском областном управлении МЧС.

Фото МЧС
Фото МЧС

Экс-нападающий Виталий Родионов, полторы недели назад объявивший о завершении игровой карьеры, назначен спортивным директором ФК БАТЭ.

Дмитрий Абашев занял шестое место в индивидуальной гонке на чемпионате Европы по биатлону в итальянском Риднау.

Дмитрий Абашев. Фото из архива
Дмитрий Абашев. Фото из архива

Официального запрета на использование болельщиками российского флага на зимних Олимпийских играх 2018 года, которые пройдут в Пхенчхане, нет. Об этом сообщили в Олимпийском комитете России. Отмечается, что ответ от МОК ожидается до конца недели.

Швейцарец Роджер Федерер стал последним полуфиналистом Australian Open.

Роджер Федерер. Фото официального сайта турнира
Роджер Федерер. Фото официального сайта турнира

Оранжевый уровень опасности из-за гололеда объявлен в Беларуси 25 января.

Фото из архива
Фото из архива

Ученым впервые удалось клонировать обезьян по методу овечки Долли.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 25 января

В Национальном пресс-центре пройдет пресс-конференция: "Шаги навстречу бизнесу. Итоги работы таможенных органов за 2017 год" (Сенько Юрий Алексеевич - председатель Государственного таможенного комитета Республики Беларусь, Коваленок Дмитрий Витальевич - начальник главного управления организации таможенного контроля ГТК, Даниленко Геннадий Владимирович - начальник главного управления тарифного регулирования и таможенных платежей ГТК, Лобачев Павел Анатольевич - начальник главного управления организации борьбы с контрабандой и посттаможенного контроля ГТК). Начало в 11.00.

В Национальном пресс-центре пройдет пресс-конференция, посвященная национальному празднику Индии - Дню Республики (26.01) (г-н Саксена Панкадж - Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Индия в Республике Беларусь). Начало в 14.30.

Первая встреча партнерской группы устойчивого развития при Совете по устойчивому развитию пройдет в гостинице Пекин в 9.30. В дискуссии по вопросам достижения Целей устойчивого развития примут участие представители госорганов, а также общественных объединений. Предусмотрены пресс-подходы Национального координатора по достижению Целей устойчивого развития Марианны Щеткиной, председателя Республиканской конфедерации предпринимательства Владимира Карягина, представителя общественной организации "Зеленая экономика" Андрея Пинигина и других.

Заседание Минского городского исполнительного комитета состоится в 9.00 по адресу: пр-т Независимости, 8 (каб. 31). Будет обсуждаться вопрос "О реализации градостроительной политики Минска в 2018 году".

В 12.30 в кинотеатре "Мир" (ул.Козлова, 4А) пройдет пресс-конференция и творческая встреча со съемочной группой фильма "Тум-Паби-Дум". Представят картину режиссер Вячеслав Никифоров, исполнитель главной роли Артем Венгерович, актеры и члены съемочной группы. Сеанс начнется в 13.00 со встречи съемочной группы со зрителями. В других кинотеатрах Минска также пройдут творческие встречи, посвященные началу проката картины: 26 января в 17.10 в кинотеатре "Беларусь"; 27 января в 12.10 в кинотеатре "Пионер". В феврале встреча со зрителями состоится в Бобруйске.

Музыкальная гостиная откроется в номере-музее Владимира Высоцкого в гостинице Новогрудка. Мероприятия, посвященные 80-летию со дня рождения Владимира Высоцкого, пройдут в Новогрудке 25 января.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 26 января

Международный день таможенника. 26 января 1953 года в Брюсселе состоялась учредительная сессия Совета таможенного сотрудничества (ныне Всемирная таможенная организация). Отмечается с 1983 года.

110 лет назад родился Малкин Борис Евсеевич, белорусский художник театра. Оформил спектакли: "Партизаны", "Милый человек" К.Крапивы, "Иринка" К.Чорного, "Павлинка", "Примаки" Я.Купалы и др. Автор графических серий "По следам войны", "Цирк", "Рига". Оформил книги Я.Купалы, Тетки и др. Умер в 1972 г.

100 лет назад родился Новиков Иван Григорьевич, писатель, журналист, заслуженный деятель культуры Беларуси (1967). Автор книг документальных очерков "Десять недель в Соединенных Штатах Америки", "Полесское золото", документальных повестей "Руины стреляют в упор", "Дороги скрестились в Минске". Лауреат Государственной премии Беларуси (1974). Умер в 2001 г.

90 лет назад родился Роже Вадим, французский кинорежиссер. Поставил фильмы "И бог создал женщину", "Отдых воина", "Верная жена" и др. Снискал прочную славу создателя кинозвезд - в его лентах зритель впервые увидел Бриджит Бордо, Катрин Денев и Джейн Фонду. Умер в 2000 г.

85 лет назад родился Шенгелая Эльдар Николаевич, грузинский кинорежиссер, народный артист СССР (1988). Поставил фильмы "Легенда о ледяном сердце", "Снежная сказка", "Чудаки" и др. Лауреат Государственной премии СССР (1985).

80 лет назад родилась Володина Маргарита Владимировна, российская актриса кино, народная артистка РСФСР. Снималась в фильмах "Огненные версты", "Бессонная ночь", "Две жизни" и др.

55 лет назад родился Моуринью Жозе, футбольный тренер, завоевал множество трофеев. В разное время главный тренер "Бенфики", "Лейрии", "Порту", лондонского "Челси", миланского "Интера", мадридского "Реала", английского клуба "Манчестер Юнайтед".

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