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Картина дня: сотрудничество с Алжиром, программа "Славянского базара", портал "Правапіс.бай" и древние акулы

Общество 21.02.2018 | 07:00

ВЧЕРА

Картина дня. 20 февраля

Президент Беларуси Александр Лукашенко встретился с министром иностранных дел Алжира Абделькадером Мессахелем. Беларусь готова по своим технологиям работать в Алжире в сельском хозяйстве и промышленности, заявил Президент Беларуси. Алжир намерен сделать экономическое сотрудничество с Беларусью более интенсивным, заявил Абделькадер Мессахель.

Александр Лукашенко и Абделькадер Мессахель
Александр Лукашенко и Абделькадер Мессахель

Первое заседание совместной белорусско-алжирской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству состоится в Алжире до конца года, сообщил министр иностранных дел Алжира Абделькадер Мессахель по итогам встречи с министром иностранных дел Беларуси Владимиром Макеем.

В составе избранных депутатов местных Советов 28-го созыва почти половина - женщины. Они составляют 48,20%. На граждан в возрасте до 30 лет приходится 3,98% депутатов.

В столице избраны все 57 депутатов Мингорсовета, сообщил на заседании городской избирательной комиссии по выборам депутатов 28-го созыва председатель комиссии Дмитрий Шевцов.

Беларусь предлагает создать глобальную базу данных передового опыта достижения ЦУР. Об этом заявила национальный координатор по достижению Целей устойчивого развития, заместитель председателя Совета Республики Марианна Щеткина на встрече с первым заместителем Генсекретаря ООН Аминой Мохаммед. Региональный форум национальных координаторов по достижению Целей устойчивого развития станет уникальной возможностью для обмена опытом в этой сфере, заявила Амина Мохаммед.

Амина Мохаммед и Марианна Щеткина
Амина Мохаммед и Марианна Щеткина

Всемирный банк планирует направить более $500 млн до конца 2022 года на реализацию проектов в Беларуси, сообщил исполнительный директор Совета директоров Всемирного банка Франциск Годтс после встречи с министром экономики Беларуси Владимиром Зиновским. Всемирный банк планирует выделить $100 млн на утепление жилья в Беларуси.

Энергоемкость ВВП после ввода БелАЭС планируется снизить на 2%, сообщил заместитель председателя Государственного комитета по стандартизации - директор Департамента по энергоэффективности Михаил Малашенко.

Фармацевтическое предприятие ОАО "Экзон" (Дрогичин) первым в Беларуси выпустило комплексный препарат для лечения вирусного гепатита С.

В Беларуси прорабатываются меры для поддержки социального предпринимательства, об этом шла речь на круглом столе в Палате представителей

Определен перечень из 43 белорусских предприятий для приватизации в 2018 году, сообщил председатель Государственного комитета по имуществу Андрей Гаев. В Беларуси 17 предприятий планируется передать в 2018 году из республиканской в коммунальную собственность.

БелАЗ, ЕАБР и НПК "Звезда" намерены создать производство дизельных двигателей.

Фото из архива
Фото из архива

Местные власти должны быть вовлечены в решение вопросов развития региональных СМИ. Такое мнение высказал заместитель министра информации Павел Легкий.

Первые три дня (23, 24 и 25 февраля) билеты на "Славянский базар" будут продаваться только в кассах Витебска, сообщил на брифинге генеральный директор Центра культуры "Витебск" - директор фестиваля Александр Сидоренко. Программа "Славянского базара в Витебске" сформирована на 90%.

Проект указа "О мерах по стимулированию развития кинематографии" направлен на поддержку качественного кино, заявил министр культуры Беларуси Юрий Бондарь. В проекте указа есть важное условие выделения бюджетного финансирования: картины, которые снимаются с господдержкой, должны производиться на базе "Беларусьфильма". Министр культуры Беларуси считает важным обеспечение информационной раскрутки национального культурного достояния.

Ученые обсуждают идею создания справочно-информационного портала белорусского языка наподобие известного российского ресурса "Грамота.ру", сообщил директор Института языкознания имени Якуба Коласа НАН Беларуси Игорь Копылов. Такая служба с условным названием "Правапіс.бай" содержала бы разнообразные информационно-справочные материалы, давала онлайн-консультации.

Мероприятие, посвященное Международному дню родного языка, состоялось в Деловом и культурном комплексе посольства Беларуси в России. В День родного языка (21 февраля) все новости телеканала ОНТ прозвучат на белорусском.

Акция "Единый день скидок" пройдет 24 и 25 февраля в крупных универмагах и магазинах Минска.

Белстат составил портрет среднестатистического мужчины в Беларуси.

РЕПОРТАЖ: Военная форма, строевая, танки, или Один день в армии активистов БРСМ.

ФОТОФАКТ: Выставка ледовых скульптур в Центральном ботаническом саду.

ФОТОФАКТ: Зеленый снег "выпал" в Минске.

Ученые Беларуси и России описали ранее неизвестный науке вид древних акул с зубами, состоящими из более 20 вершин и имеющими разветвленную систему внутризубных каналов.

Профессиональный хоккейный клуб создают в Пинске.

В Гродно из-за отравления угарным газом погибла шестиклассница. Обстоятельства трагедии устанавливают следователи.

РЕПОРТАЖ: Участников и гостей Олимпиады знакомят с передовыми научными достижениями.

Медальный зачет Олимпийских игр. Беларусь сохраняет 15-ю позицию в медальном зачете Олимпиады-2018, лидируют спортсмены Норвегии.

Биатлонисты Франции выиграли смешанную эстафету ОИ-2018, белорусы заняли 5-е место. Смешанная эстафета для белорусов сложилась достаточно неплохо, такое мнение высказала Дарья Домрачева. Биатлонисты разыграют еще два комплекта олимпийских наград: 22 февраля состоится женская эстафетная гонка 4х6,5 км, 23 февраля пройдет мужская эстафета 4х7,5 км.

Дарья Домрачева
Дарья Домрачева

Сборная Норвегии вышла в четвертьфинал хоккейного турнира Олимпиады-2018. Четвертьфинальные баталии пройдут 21 февраля, полуфиналы намечены на 23 февраля.

Канадские фигуристы Вирчу и Мойр стали двукратными олимпийскими чемпионами в танцах на льду. Соревнования фигуристов продолжится на Олимпиаде выступлением в женском одиночном катании: 21 февраля сильнейших выявит короткая программа, 23 февраля - произвольная.

Тесса Вирчу и Скотт Мойр. Фото Синьхуа - БЕЛТА
Тесса Вирчу и Скотт Мойр. Фото Синьхуа - БЕЛТА

Нападающий сборной Словении по хоккею Жига Еглич не прошел допинг-тест на Олимпиаде в Пхенчхане. Допинг-проба "Б" российского керлингиста Крушельницкого дала положительный результат на мельдоний.

Комитет контрольно-дисциплинарный и по этическим вопросам ассоциации "Белорусская федерация футбола" пожизненно дисквалификацировал ряд игроков и тренера, участвовавших в договорных матчах, а также принял решения в отношении некоторых физлиц.

Новый алфавит на основе латиницы утвержден Президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 21 февраля

Региональный форум национальных координаторов по достижению Целей устойчивого развития пройдет в Минске 21-22 февраля. Форум соберет делегации более чем из 40 стран. Это высокие должностные лица, представители международных организаций. Участники форума обменяются опытом по достижению Целей устойчивого развития, обсудят проблемные вопросы выполнения Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года.

Выездное пресс-мероприятие: "Разработка белорусскими и российскими учеными комплексных технологий для ракетно-космической отрасли. Реализация программы Союзного государства "Технология-СГ" (представители НАН Беларуси). Место проведения: Институт тепло- и массообмена им. А.В.Лыкова НАН Беларуси (г.Минск, ул.П.Бровки,15). Начало в 10.00.

В 15.00 в пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция на тему: "Медицинская и социальная реабилитация лиц с алкогольной и наркотической зависимостью в Республике Беларусь".

В пресс-центре "АиФ" (ул.Б.Хмельницкого, 7) пройдет круглый стол на тему: "Возвращение к малой родине: нужна ли земля современному человеку?". Начало в 15.00.

В Минске в Белорусской государственной академии авиации состоится праздник Весны, посвященный наступлению Нового года по восточному календарю. Начало в 11.30 (ул. Уборевича, 77).

Мастер-класс по ручному ткачеству в рамках выставки художественного текстиля и костюма "Гиперсвязи" студентов Белорусской государственной академии искусств состоится в 13.00 по ул. Герцена, 2А (вход с Музыкального переулка).

Торжественное мероприятие, посвященное Международному дню туристического гида и экскурсовода состоится в 12.00 в Минской городской ратуше.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 22 февраля

Международный день поддержки жертв преступлений. В этот день 1990 г. правительство Великобритании опубликовало "Хартию жертв преступлений".

115 лет назад родился Севченко Антон Никифорович, белорусский ученый-физик, академик НАН Беларуси (1953), Герой Социалистического Труда (1971), заслуженный деятель науки Беларуси (1967), почетный доктор Иенского университета (Германия). В 1957-72 гг. ректор Белгосуниверситета. Автор более 230 научных работ. Исследования по спектроскопии ураниловых соединений, люминесценции редкоземельных элементов, спектроскопии и фотохимии порфиринов и биологически активных соединений. Умер в 1978 г.

230 лет назад родился Артур Шопенгауэр, немецкий философ-идеалист. Наиболее известен его труд "Мир как воля и представление". Умер в 1860 г.

75 лет назад родился Мещерякова Алла Дмитриевна, российская актриса кино, заслуженная артистка Российской Федерации. Снималась в фильмах "Страницы первой любви", "А зори здесь тихие", "Успех", "Дым" и др.

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Лукашенко обсудил с Рапотой подготовку к ВГС Союзного государства
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Статистика о лишении родительских прав В 2017 году судами рассмотрено с вынесением решения 2 880 дел о лишении родительских прав. Лишены родительских прав: 2017 год - 3 072 человека (1 176 женщин и 1 896 мужчин), 2016 год - 3 014 человек (1 229 женщин и 1 785 мужчин).
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