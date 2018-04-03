Картина дня: соцгарантии для работающих удаленно, когда будет весенняя погода и Азаренко вернулась в топ-100

ВЧЕРА
Картина дня. 2 апреля
Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента России Владимира Путина с Днем единения народов Беларуси и России. Владимир Путин в поздравительной телеграмме Александру Лукашенко отметил, что результаты совместных усилий Беларуси и России по строительству Союзного государства становятся все более ощутимыми.
Создание единого продовольственного рынка Беларуси и России отвечает целям Союзного государства, заявил государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота на пресс-конференции, приуроченной ко Дню единения народов Беларуси и России. Беларусь и Россия планируют в II квартале утвердить балансы на поставку молока в 2018 году, сообщил Григорий Рапота. Дата проведения заседания Высшего государственного совета Союзного государства пока не определена. Первые результаты проекта Союзного государства по реставрации Брестской крепости можно будет увидеть в 2018 году, сообщил заместитель министра культуры Беларуси Александр Яцко.
Посол Беларуси в России Игорь Петришенко отмечает положительную тенденцию в торговле между Беларусью и Россией. Об этом он заявил в интервью "Российской газете".
В Беларуси урегулируют трудовые отношения и соцгарантии работающих удаленно. Об этом на открытии весенней сессии Палаты представителей сообщил ее председатель Владимир Андрейченко.
Совмин скорректировал порядок изменения целевого назначения земельных участков.
Постановлением Совета Министров от 31 марта 2018 года №238 утверждено положение о порядке финансирования расходов по ведению лесного и охотничьего хозяйства.
Созданная при Совете по развитию предпринимательства рабочая группа к 23 апреля подготовит предложения по урегулированию проблемных вопросы в сфере автоперевозок.
Трасса М6 после реконструкции станет платной, сообщил министр транспорта и коммуникаций Анатолий Сивак. Сейчас в Беларуси около 1,5 тыс. км платных дорог.
Поток китайских туристов в Беларусь к концу 2018 года может возрасти на 20%, заявил заместитель министра спорта и туризма Михаил Портной.
Госпромнадзор рассказал о результатах контрольно-профилактических мероприятий в торгово-развлекательных центрах и других объектах с массовым пребыванием людей.
После инцидента в Печах опрошено 18 тыс. дембелей, возбуждено два уголовных дела, сообщил министр обороны Андрей Равков. После гибели рядового в ОУЦ в Печах были проверены другие части, идет постоянный мониторинг ситуации. Также Андрей Равков сообщил, что пятая батарея ЗРК "Тор-М2" и четыре самолета Як-130 будут поставлены в Беларусь в 2018 году.
Новый тренажер боевой машины зенитно-ракетного комплекса "Оса" успешно прошел предварительные испытания, сообщил представитель Госкомвоенпрома по информации и связям с общественностью Владимир Лавренюк.
Профицит республиканского бюджета в январе-феврале 2018 года составил Br1,09 млрд, или 6,3% ВВП.
ОАО "АСБ Беларусбанк" запустило льготную программу кредитования приобретения автомобилей Geely, сообщили в пресс-службе банка. Беларусбанк также упростил выдачу кредитов в интернете.
Российская авиакомпания S7 может начать полеты из Новосибирска в Минск с 2 мая, из Москвы в Гомель - с 1 июня.
Магазин duty free планируют организовать в одном из автодорожных пунктов пропуска на въезде в Беларусь.
Более 80 дополнительных поездов будут курсировать по Белорусской железной дороге во время апрельских и майских праздников.
Минчанин подозревается в присвоении $7,5 тыс. под предлогом перевода денег в биткоин. ГУВД дает свои рекомендации по обращению с криптовалютой.
Минский школьник спас тонувшую пенсионерку. Инцидент произошел вечером 26 марта на Цнянском водохранилище.
Аварийную часть моста через Припять в Житковичском районе планируют взорвать во II квартале, сообщил министр транспорта и коммуникаций Анатолий Сивак.
ФОТОРЕПОРТАЖ: Международный межвузовский фестиваль современного танца открылся в Витебске.
В середине текущей недели в Беларусь придет теплая весенняя погода. По юго-западу Беларуси 3 апреля ожидается до 14 градусов тепла.
Ролик МЧС Беларуси "Прожить одну жизнь - спасти тысячи" набрал в социальной сети Facebook более 10 тыс. репостов и получил многочисленные отзывы от пользователей со всего мира.
Новый логотип хоккейного клуба "Динамо-Минск" оказался первоапрельским розыгрышем.
Белорусская теннисистка Виктория Азаренко вернулась в первую сотню мирового рейтинга и занимает сейчас 92-е место.
Китай со 2 апреля вводит повышенные пошлинные тарифы на 128 единиц продукции из США.
СЕГОДНЯ
Анонсы на 3 апреля
Пресс-конференция "Соблюдение природоохранного законодательства во время весеннего нереста" состоится в пресс-центре БЕЛТА в 11.00. 31 января 2018 года в Беларуси вступили в силу законодательные изменения, позволяющие привлекать к ответственности индивидуальных предпринимателей, физических и юридических лиц за незаконное изготовление, хранение, а также за нелегальную продажу сетей и сетных орудий. О практике и первых результатах применения этой нормы, а также в целом о работе по соблюдению природоохранного законодательства во время весеннего нереста расскажет начальник Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при Президенте Республики Беларусь Сергей Новиков.
В Национальном пресс-центре пройдет пресс-конференция: "Профилактика внесезонных инфекционных заболеваний. Предупреждение возникновения и распространения заболеваний корью, краснухой, эпидемическим паротитом" (представители Министерства здравоохранения Республики Беларусь). Начало в 11.00.
В Мингорисполкоме (просп. Независимости, 8, каб. 320) состоится пресс-конференция на тему: "Карта гостя. Новые типы карт и расширенный формат". Начало в 10.00.
Директор Швейцарского Красного Креста Маркус Мадер и руководитель департамента международного сотрудничества ШКК Беат фон Дайникен впервые посетят Беларусь 3-5 апреля.
Торжественное открытие 20-й Международной выставки "Вода и тепло" состоится в 12.00 на главной сцене футбольного манежа (пр. Победителей, 20/2).
ЗАВТРА
Знаменательные даты 4 апреля
Международный день просвещения по вопросам минной опасности и помощи в деятельности, связанной с разминированием. Провозглашен на 62-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН (резолюция от 8 декабря 2005 года).
200 лет назад родился Рид Томас Майн, английский писатель. Автор приключенческих романов "Белый вождь", "Всадник без головы" и др. Умер в 1883 г.
110 лет назад родился Кац Сигизмунд Абрамович, российский композитор, народный артист РСФСР. Автор оперы "Капитанская дочка", оперетт, песен "Походный марш", "Шумел сурово Брянский лес", музыки к спектаклям, кинофильмам. Лауреат Государственной премии СССР (1950). Умер в 1984 г.
90 лет назад родилась Быстрицкая Элина Авраамовна, российская актриса театра и кино, народная артистка СССР (1978). Снималась в фильмах "Неоконченная повесть", "Тихий Дон", "Добровольцы" и др.
80 лет назад родился Резник Илья Рахмиэлевич, российский поэт-песенник, народный артист Российской Федерации. Автор текстов популярных песен "Посидим, поокаем", "Яблони в цвету", "Маэстро", "Старинные часы", "Вернисаж" и др.
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