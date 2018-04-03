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Картина дня: соцгарантии для работающих удаленно, когда будет весенняя погода и Азаренко вернулась в топ-100

Общество 03.04.2018 | 07:00

ВЧЕРА

Картина дня. 2 апреля

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента России Владимира Путина с Днем единения народов Беларуси и России. Владимир Путин в поздравительной телеграмме Александру Лукашенко отметил, что результаты совместных усилий Беларуси и России по строительству Союзного государства становятся все более ощутимыми.

Создание единого продовольственного рынка Беларуси и России отвечает целям Союзного государства, заявил государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота на пресс-конференции, приуроченной ко Дню единения народов Беларуси и России. Беларусь и Россия планируют в II квартале утвердить балансы на поставку молока в 2018 году, сообщил Григорий Рапота. Дата проведения заседания Высшего государственного совета Союзного государства пока не определена. Первые результаты проекта Союзного государства по реставрации Брестской крепости можно будет увидеть в 2018 году, сообщил заместитель министра культуры Беларуси Александр Яцко.

Во время пресс-конференции
Во время пресс-конференции

Посол Беларуси в России Игорь Петришенко отмечает положительную тенденцию в торговле между Беларусью и Россией. Об этом он заявил в интервью "Российской газете".

В Беларуси урегулируют трудовые отношения и соцгарантии работающих удаленно. Об этом на открытии весенней сессии Палаты представителей сообщил ее председатель Владимир Андрейченко.

Владимир Андрейченко и Болеслав Пирштук
Владимир Андрейченко и Болеслав Пирштук

Совмин скорректировал порядок изменения целевого назначения земельных участков.

Постановлением Совета Министров от 31 марта 2018 года №238 утверждено положение о порядке финансирования расходов по ведению лесного и охотничьего хозяйства.

Созданная при Совете по развитию предпринимательства рабочая группа к 23 апреля подготовит предложения по урегулированию проблемных вопросы в сфере автоперевозок.

Трасса М6 после реконструкции станет платной, сообщил министр транспорта и коммуникаций Анатолий Сивак. Сейчас в Беларуси около 1,5 тыс. км платных дорог.

Поток китайских туристов в Беларусь к концу 2018 года может возрасти на 20%, заявил заместитель министра спорта и туризма Михаил Портной.

Михаил Портной
Михаил Портной

Госпромнадзор рассказал о результатах контрольно-профилактических мероприятий в торгово-развлекательных центрах и других объектах с массовым пребыванием людей.

После инцидента в Печах опрошено 18 тыс. дембелей, возбуждено два уголовных дела, сообщил министр обороны Андрей Равков. После гибели рядового в ОУЦ в Печах были проверены другие части, идет постоянный мониторинг ситуации. Также Андрей Равков сообщил, что пятая батарея ЗРК "Тор-М2" и четыре самолета Як-130 будут поставлены в Беларусь в 2018 году.

Новый тренажер боевой машины зенитно-ракетного комплекса "Оса" успешно прошел предварительные испытания, сообщил представитель Госкомвоенпрома по информации и связям с общественностью Владимир Лавренюк.

Профицит республиканского бюджета в январе-феврале 2018 года составил Br1,09 млрд, или 6,3% ВВП.

ОАО "АСБ Беларусбанк" запустило льготную программу кредитования приобретения автомобилей Geely, сообщили в пресс-службе банка. Беларусбанк также упростил выдачу кредитов в интернете.

Российская авиакомпания S7 может начать полеты из Новосибирска в Минск с 2 мая, из Москвы в Гомель - с 1 июня.

Магазин duty free планируют организовать в одном из автодорожных пунктов пропуска на въезде в Беларусь.

Более 80 дополнительных поездов будут курсировать по Белорусской железной дороге во время апрельских и майских праздников.

Минчанин подозревается в присвоении $7,5 тыс. под предлогом перевода денег в биткоин. ГУВД дает свои рекомендации по обращению с криптовалютой.

Минский школьник спас тонувшую пенсионерку. Инцидент произошел вечером 26 марта на Цнянском водохранилище.

Аварийную часть моста через Припять в Житковичском районе планируют взорвать во II квартале, сообщил министр транспорта и коммуникаций Анатолий Сивак.

ФОТОРЕПОРТАЖ: Международный межвузовский фестиваль современного танца открылся в Витебске.

В середине текущей недели в Беларусь придет теплая весенняя погода. По юго-западу Беларуси 3 апреля ожидается до 14 градусов тепла.

Ролик МЧС Беларуси "Прожить одну жизнь - спасти тысячи" набрал в социальной сети Facebook более 10 тыс. репостов и получил многочисленные отзывы от пользователей со всего мира.

Новый логотип хоккейного клуба "Динамо-Минск" оказался первоапрельским розыгрышем.

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко вернулась в первую сотню мирового рейтинга и занимает сейчас 92-е место.

Китай со 2 апреля вводит повышенные пошлинные тарифы на 128 единиц продукции из США.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 3 апреля

Пресс-конференция "Соблюдение природоохранного законодательства во время весеннего нереста" состоится в пресс-центре БЕЛТА в 11.00. 31 января 2018 года в Беларуси вступили в силу законодательные изменения, позволяющие привлекать к ответственности индивидуальных предпринимателей, физических и юридических лиц за незаконное изготовление, хранение, а также за нелегальную продажу сетей и сетных орудий. О практике и первых результатах применения этой нормы, а также в целом о работе по соблюдению природоохранного законодательства во время весеннего нереста расскажет начальник Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при Президенте Республики Беларусь Сергей Новиков.

В Национальном пресс-центре пройдет пресс-конференция: "Профилактика внесезонных инфекционных заболеваний. Предупреждение возникновения и распространения заболеваний корью, краснухой, эпидемическим паротитом" (представители Министерства здравоохранения Республики Беларусь). Начало в 11.00.

В Мингорисполкоме (просп. Независимости, 8, каб. 320) состоится пресс-конференция на тему: "Карта гостя. Новые типы карт и расширенный формат". Начало в 10.00.

Директор Швейцарского Красного Креста Маркус Мадер и руководитель департамента международного сотрудничества ШКК Беат фон Дайникен впервые посетят Беларусь 3-5 апреля.

Торжественное открытие 20-й Международной выставки "Вода и тепло" состоится в 12.00 на главной сцене футбольного манежа (пр. Победителей, 20/2).

ЗАВТРА

Знаменательные даты 4 апреля

Международный день просвещения по вопросам минной опасности и помощи в деятельности, связанной с разминированием. Провозглашен на 62-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН (резолюция от 8 декабря 2005 года).

200 лет назад родился Рид Томас Майн, английский писатель. Автор приключенческих романов "Белый вождь", "Всадник без головы" и др. Умер в 1883 г.

110 лет назад родился Кац Сигизмунд Абрамович, российский композитор, народный артист РСФСР. Автор оперы "Капитанская дочка", оперетт, песен "Походный марш", "Шумел сурово Брянский лес", музыки к спектаклям, кинофильмам. Лауреат Государственной премии СССР (1950). Умер в 1984 г.

90 лет назад родилась Быстрицкая Элина Авраамовна, российская актриса театра и кино, народная артистка СССР (1978). Снималась в фильмах "Неоконченная повесть", "Тихий Дон", "Добровольцы" и др.

80 лет назад родился Резник Илья Рахмиэлевич, российский поэт-песенник, народный артист Российской Федерации. Автор текстов популярных песен "Посидим, поокаем", "Яблони в цвету", "Маэстро", "Старинные часы", "Вернисаж" и др.

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