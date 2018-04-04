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Картина дня: совещание о развитии аграрного сектора, дома с электроотоплением и Бьорндален завершил карьеру

Общество 04.04.2018 | 07:00

ВЧЕРА

Картина дня. 3 апреля

Президент Беларуси Александр Лукашенко провел республиканский семинар-совещание о развитии села и повышении эффективности аграрной отрасли страны. Наряду с экономической ролью он подчеркнул и политическую значимость сельского хозяйства. Президент пообещал аграриям диктатуру технологий в форме законодательного акта. Александр Лукашенко потребовал незамедлительно провести контрольные проверки по всем выявленным в АПК нарушениям. Президент Беларуси ориентирует руководителей местной вертикали власти действовать решительно в осуществлении своих полномочий, но без ломки и революций.

Александр Лукашенко
Александр Лукашенко

Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил правительству выработать действенный механизм реализации концепции "деревня будущего". Жизнь в такой деревне ни в чем не должна уступать городской. В аграрные вузы нужно отбирать абитуриентов, знакомых с жизнью села и производством, заявил Президент Беларуси.

Выступает Александр Лукашенко
Выступает Александр Лукашенко

В Беларуси планируется ввести сертификацию органической продукции и ее производства. Законопроект принят в первом чтении 2 апреля на открытии весенней сессии Палаты представителей.

Совет директоров Всемирного банка утвердил новую рамочную стратегию партнерства Группы Всемирного банка для Беларуси на 2018-2022 годы, направленную на поддержку устойчивого и инклюзивного роста и повышения уровня жизни в стране.

Банк Москва-Минск привлек из России синдицированный кредит на сумму более 20 млн евро с рекордным числом участников.

Работники МЧС готовят предложения о приостановке эксплуатации из-за найденных нарушений трех минских клубов - "Сатурн", "The Skies" и "Аура".

Уровень возмещения населением затрат на отопление будет увеличиваться параллельно с ростом доходов, сообщил заместитель премьер-министра Анатолий Калинин во время выставки "Вода и тепло". Сейчас население возмещает в пределах 18-20%. Поставлена задача поступательно выйти на уровень 100-процентной оплаты тепловой энергии. В Беларуси разрабатываются проекты восьми домов с отоплением электричеством, сообщил Анатолий Калинин. В Беларуси разрабатывается программа комплексной модернизации жилого фонда. О предлагаемом механизме финансирования тепловой модернизации жилья рассказал заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Трубило.

На выставке "Вода и тепло"
На выставке "Вода и тепло"

В МНС рассказали, какие нормы могут войти в обновленный Налоговый кодекс.

Последний звонок для белорусских школьников прозвенит 30 мая. Минобразования определило сроки школьных каникул в 2018-2019 учебном году.

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Сезон аттракционов в Минске откроется 27 апреля.

Белорусская железная дорога с 1 мая предоставляет пенсионерам скидку 50% на проезд в поездах региональных линий экономкласса. Услугу по подзарядке гаджетов планируется до конца года внедрить во всех поездах БЖД.

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Официальный представитель Беларуси на международном конкурсе песни "Евровидение-2018" ALEKSEEV с композицией "Forever" выступит в первом полуфинале под номером восемь.

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ALEKSEEV

Имя народной артистки Казахстана Розы Рымбаевой появится на Площади звезд у Летнего амфитеатра в Витебске. Премии Союзного государства в области литературы и искусства за 2017-2018 годы будут вручены 12 июля на XXVII Международном фестивале искусств "Славянский базар в Витебске".

В Беларуси зарегистрировано 40 случаев кори. Подтвержденные случаи кори зафиксированы в Брестской, Гомельской и Гродненской областях.

Первые случаи укусов клещей зарегистрированы в Брестской области, сообщила энтомолог областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Лариса Ярец.

Администрация зон отчуждения и отселения МЧС распространила информацию о сроках посещения мест захоронений на территориях зон отчуждения и отселения без пропусков с обязательной регистрацией на контрольно-пропускных пунктах.

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Инспекторы ГАИ на мотоциклах начали патрулировать дороги Минской области.

В Гомеле на 74-летнюю лжецелительницу завели уголовное дело.

Обвиняемый в смертельном ДТП у ТЦ "Замок" полностью признал вину. Государственный обвинитель запросила водителю грузовика 5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Суд Молодечненского района вынес приговор обвиняемому в убийстве 14-летней школьницы из Вязынки и приговорил его к 15 годам лишения свободы.

В Минске суд приговорил к штрафам двух уклонистов от призыва. Штраф наряду с иными видами наказаний тоже является мерой уголовно-правового воздействия - после вступления приговора в законную силу молодые люди будут считаться судимыми.

За две недели акциии "Сдаешь квартиру - плати налоги" в столичную инспекцию Министерства по налогам и сборам поступила информация о 68 фактах нелегальной сдачи помещений.

До 19 градусов тепла ожидается по юго-западу Беларуси 4 апреля.

Биатлонист Уле-Эйнар Бьорндален на специальной пресс-конференции объявил о завершении карьеры.

Уле Эйнер Бьерндален
Уле Эйнер Бьерндален

Президент России Владимир Путин и Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган дали старт началу строительства АЭС "Аккую" в Турции.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 4 апреля

В Национальном пресс-центре пройдет пресс-конференция: "Всемирный день здоровья - Всеобщий охват услугами здравоохранения: для всех и везде" (представители Министерства здравоохранения Республики Беларусь). Начало в 11.00.

В Национальном пресс-центре пройдет пресс-конференция: "Перспективы развития сферы обращения со вторичными материальными ресурсами в Республике Беларусь" (представители Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь). Начало в 12.30.

Показательное выступление самых сильных людей Беларуси - Александра Курака (Солигорский Медведь) и Руслана Багирова (Человек-Гора) состоится в 11.30 на площади Государственного флага Республики Беларусь. Белорусские атлеты собираются установить рекорд в своем весе и протянуть на 20 м девятитонный легендарный гоночный МАЗ команды "МАЗ-СПОРТавто", показавшей высокий результат на ралли-рейде "Дакар-2018".

Выставка "Арт-комбинаты" пройдет по 15 апреля во Дворце искусства. В рамках выставки пройдут мастер-классы, где можно будет увидеть процесс выполнения заказов. Также впервые сняты и будут представлены 5-минутные видеоролики (авторы Олег Лукашевич и Александр Алексеенко), которые также презентуют процесс работы над объектами сотрудников художественных комбинатов. Кроме того, будет представлена печатная продукция - каталоги от каждого комбината со всеми направлениями работы и крупными выполненными объекта.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 5 апреля

225 лет назад родился Радзивилл Константин, политический деятель, меценат, один из первых белорусских фольклористов. Сын Матея Радзивилла. Получил в наследство имение Полонечка в Новогрудском повете, где построил дворец. Собрал значительную библиотеку (4 тыс. томов), архив, коллекцию произведений искусства. Составил словарь местных слов, описал внешний вид новогрудских крестьян, их одежду, обряды. Записал 84 пословицы, колядные, купальские и свадебные песни. Умер в 1869 г.

135 лет назад родился Ландер Карл Иванович, партийный и государственный деятель, участник борьбы за советскую власть в Беларуси. С 1915 г. на Западном фронте, член латышской социал-демократической группы в Минске. После Февральской революции 1917 г. член Минского и Северо-Западного комитетов РСДРП (б). Один из редакторов большевистской газеты "Звязда". С сентября 1917 г. председатель Минского Совета рабочих и солдатских депутатов, с ноября председатель ВРК Западного фронта. С 1920 г. в органах ВЧК. Умер в 1937 г. Его именем названа улица в Минске.

110 лет назад родился Караян Герберт фон, австрийский дирижер. В 1969 году основал фонд, на средства которого проводятся международные конкурсы молодых дирижеров. Умер в 1989 г.

110 лет назад родилась Дейвис Бетт (Элизабет Рут), американская актриса кино. Снималась в фильмах "Опасная", "Меченая женщина", "Лисички" и др. В 1999 году Американский институт кино поставил Бетт Дейвис на второе место в списке величайших актрис в истории Голливуда. Первый человек в истории мирового кинематографа, номинированный на 10 "Оскаров". Умерла в 1989 г.

80 лет назад родиласб Кустинская Наталья Николаевна, российская киноактриса, заслуженная артистка Российской Федерации. Снималась в фильмах "Хмурое утро", "Три плюс два", "Вечный зов" и др. Умерла в 2012 г.

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