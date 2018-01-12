Картина дня: совещание по либерализации визового режима, топ-10 результатов НАН, финалисты отбора на "Евровидение" и 2018 снеговиков

ВЧЕРА

Картина дня. 11 января

Работу по упрощению въезда иностранцев в Беларусь необходимо продолжать. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на совещании по либерализации визового режима. Александр Лукашенко поставил задачу в течение 2018 года урегулировать разногласия с российской стороной в пограничной сфере. "С февраля 2016 года белорусско-российская граница приобрела негласный статус, как ее часто называют в интернете и везде, "самой странной границы в Европе". С этого времени российская сторона без официального уведомления начала осуществлять полноценный паспортный контроль в отношении всех лиц, следующих на автомобильном транспорте, а затем - на авиа- и железнодорожном", - сказал Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко

Беларусь ведет переговоры с рядом стран о введении безвизового режима, сообщил министр иностранных дел Владимир Макей по итогам совещания у Президента Беларуси Александра Лукашенко. Новые шаги по либерализации визового режима могут быть приняты в Беларуси уже в 2018 году. Соглашения с ЕС о либерализации визового режима и реадмиссии находятся в завершающей стадии.

Выступает Владимир Макей

Более 79,2 тыс. иностранцев въехали в Беларусь по безвизовому режиму с начала его действия и до конца 2017 года, сообщили в Государственном пограничном комитете. Чаще всего белорусским безвизом пользовались граждане Германии - 12,7 тыс. человек, Польши (около 7,6 тыс.) и Италии (более 6,7 тыс.).

Турист из Италии Рикардо Бьянки прилетел в Беларусь без визы

С 23 февраля иностранцам-лауреатам международных конкурсов не нужно будет специальное разрешение на работу в Беларуси. Такая информация размещена на сайте МВД.

Более 90 артистов прослушало жюри под председательством известного белорусского исполнителя Валерия Дайнеко во время кастинга национального отбора международного конкурса песни "Евровидение-2018". В финал отобраны 11 конкурсантов.

ИНТЕРВЬЮ. Нынешний год будет решающим для успешного завершения модернизации белорусских НПЗ, а эффект для страны от проделанной работы есть уже сейчас. Заместитель председателя концерна "Белнефтехим" Андрей Рыбаков в своем первом интервью на этой должности рассказал БЕЛТА об итогах 2017 года для нефтепереработки и дальнейшей стратегии развития, ценах на топливо, транзите и готовности к обнулению экспортной пошлины на нефть в России.

Медучреждения Беларуси к 2021 году подключатся к единой информационной системе здравоохранения, сообщил заместитель министра здравоохранения Вячеслав Шило.

Врачей общей практики в Беларуси планируется оснастить планшетами, сообщил главный терапевт Министерства здравоохранения Александр Вербовиков.

Участники новогодней благотворительной акции "Наши дети" передали в детские дома материальную помощь, оборудование и подарки на Br1 млн 180 тыс., сообщила заместитель министра образования Раиса Сидоренко.

Фото из архива

Концепцию развития велодвижения обсудили во время заседания постоянной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения при Совете Министров, которую возглавляет заместитель премьер-министра Анатолий Калинин. Основная цель концепции - создать максимально безопасные условия для велодвижения, популяризировать его и в целом здоровый образ жизни в Беларуси, развивать туристическую составляющую этой деятельности.

Анатолий Калинин

Министерство антимонопольного регулирования и торговли опубликовало перечень потребительских товаров, предлагаемых для освоения их производства, выпуска импортозамещающей продукции и развития ассортимента с учетом конъюнктуры рынка в 2018 году.

Правительство утвердило порядок разработки технических регламентов Беларуси. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 10 января 2018 года №16,

В Беларуси планируют усовершенствовать подходы к организации и финансированию научно-исследовательской и инновационной деятельности. Это предусмотрено резолюцией II Съезда ученых Беларуси.

Национальная академия наук Беларуси назвала топ-10 результатов за 2017 год.

НАН Беларуси. Фото из архива

Парк высоких технологий совместно с Белорусским государственным университетом информатики и радиоэлектроники запустил учебный курс "Управление стартап-проектами" для магистрантов.

Порядок контроля за проездом тяжеловесных транспортных средств совершенствуется в Беларуси.

Автомобили в ЕАЭС, кроме ввозимых гражданами, с 2018 года должны соответствовать нормам Евро-5, сообщили в пресс-службе Евразийской экономической комиссии.

Камеры видеонаблюдения установлены в детском саду №18 Светлогорска, сообщил заместитель председателя Светлогорского райисполкома Константин Петровский. Решение об установке систем видеонаблюдения в дошкольных учреждениях района было принято после того, как из детского сада в Светлогорске вечером 3 января сбежали три мальчика.

XXVII Международный фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске" пройдет с 12 по 16 июля.

Фото из архива

Календарь туристических событий на 2018 год подготовили в Минске. Информация о предстоящих мероприятиях размещена на сайте Мингорисполкома.

Белорусский язык будет добавлен в систему звукового оповещения и навигационные таблички Национального аэропорта Минск.

Пять человек погибли при пожаре в деревне Стайки Борисовского района. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Суд приговорил обвиняемого в убийстве Татьяны Курсевич к 18 годам лишения свободы. Суд также постановил взыскать с Раздуева компенсацию морального вреда в пользу трех заявителей - близких убитой - в общем размере Br140 тыс.

Белорусская федерация легкой атлетики подвела итоги 2017 года и наградила лучших спортсменов специальной премией "Атлетика".

Алина Талай с наградой. Фото БФЛА

Белорусский биатлонист Владимир Чепелин занял 3-е место в индивидуальной гонке на этапе Кубка IBU, который проходит в немецком Арбере.

Итальянская биатлонистка Доротея Вирер выиграла индивидуальную гонку на этапе КМ в Рупольдинге, Дарья Домрачева стала 6-й. Надежда Скардино заняла 7-ю строчку, однако это позволило ей выиграть Малый хрустальный глобус.

Белорусские теннисистки узнали имена соперниц на старте Australian Open 2018.

Белорус Максим Мирный и австрийский теннисист Филип Освальд вышли в полуфинал парного разряда на турнире в новозеландском Окленде (призовой фонд - $501,3 тыс.).

ФОТОФАКТ. В одном из снежно-ледяных парков в китайском Харбине появилось 2018 снеговиков.

Фото Синьхуа - БЕЛТА

СЕГОДНЯ

Анонсы на 12 января

В Национальном пресс-центре пройдет пресс-конференция "О выдвижении кандидатов в депутаты в местные Советы депутатов Республики Беларусь двадцать восьмого созыва" (Ермошина Лидия Михайловна - председатель Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов). Начало в 11.00.

Интернет-видеобрифинг "Предварительные итоги сотрудничества Беларуси и России в 2017 году" (Кизима Сергей Анатольевич - заведующий кафедрой международных отношений Академии управления при Президенте Республики Беларусь, доктор политических наук, кандидат исторических наук) пройдет на сайтах www.bpc.by, www.soyuz.by. Начало в 14.00.

По 14 января при Воскресной школе Свято-Елисаветинского монастыря в Минске (ул. Выготского, 5) пройдет Международный рождественский фестиваль батлеечных и кукольных театров "Нябёсы".

Суперфинал хоккейного Континентального кубка стартует на льду минской "Чижовка-Арены". Состоятся два матча: 15.00 - "Юность" (Минск) - "Ренон" (Италия), 19.00 - "Шеффилд" (Великобритания) - "Номад" (Казахстан). Вход свободный.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 13 января

Старый Новый год - Новый год по юлианскому календарю (по старому стилю). Наступает в ночь с 13 на 14 января.

120 лет назад родился Ванин Василий Васильевич, советский актер театра и кино, режиссер, педагог, народный артист СССР. Снимался в фильмах "Член правительства", "Валерий Чкалов" и др. Умер в 1951 г.

105 лет назад родился Лисянский Марк Самойлович, российский поэт. Автор поэтических сборников, текстов популярных песен "Моя Москва", "Осенние листья", "Когда поют солдаты". Умер в 1993 г.

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