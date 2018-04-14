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Картина дня: совещание по развитию зимних видов спорта, новые ставки налога за сдачу квартир и жеребьевка полуфиналов Лиги чемпионов

Общество 14.04.2018 | 06:50

ВЧЕРА

Картина дня. 13 апреля

Президент Беларуси Александр Лукашенко требует дать принципиальную оценку развитию зимних видов спорта в стране, исходя из итогов прошедшей Олимпиады, заявил глава государства на совещании по вопросам развития зимних видов спорта. Александр Лукашенко подчеркивает, что при распределении зарплаты в спортивных организациях приоритет должен отдаваться тренерам и спортсменам. Губернаторы должны заниматься развитием спорта в регионах точно так же, как и посевной, заявил Президент. Президент поставил задачу в каждом виде спорта иметь стратегическую программу на 10-15 лет вперед.

Александр Лукашенко
Александр Лукашенко

Белорусский лыжный союз в ближайшее время будет реформирован.

Белорусские специалисты изучают опыт строительства крытого лыжного тоннеля в России и Финляндии, сообщил директор Республиканского центра олимпийской подготовки "Раубичи" Андрей Фомочкин.

Ситуация, когда Беларусь на границе со Смоленской областью России платит за российский газ в два раза больше, - ненормальна. Об этом заявил вице-премьер Беларуси Владимир Семашко на пленарном заседании XV Красноярского экономического форума.

Белорусская делегация во главе с вице-премьером Владимиром Семашко в Красноярске приняла участие в заседании рабочей группы по вопросам сотрудничества Беларуси и Красноярского края. Предприятия Беларуси и Красноярского края подписали семь соглашений и контрактов. В том числе заключен контракт на поставку 140 белорусских тракторов.

Беспилотники и солнечные батареи будут выпускать в "Великом камне".

Андрей Кобяков во время посещения
Андрей Кобяков во время посещения

Институт журналистики БГУ будет реорганизован в два факультета, сообщили в пресс-службе вуза.

Учащийся Могилевского экономического колледжа разработал электронное устройство для ориентирования слепых.

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Правила заключения и исполнения договоров строительного подряда изменены в Беларуси. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 10 апреля 2018 года №274.

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Проект закона "О судебно-экспертной деятельности" разработан в Беларуси, сообщил председатель Государственного комитета судебных экспертиз (ГКСЭ) Андрей Швед в ходе онлайн-конференции на сайте БЕЛТА.

Андрей Швед
Андрей Швед

В Беларуси предлагают запретить торговлю в электричках. Это предусмотрено проектом постановления о внесении дополнений и изменений в Устав железнодорожного транспорта общего пользования.

ФОТОРЕПОРТАЖ: Реконструкция стадиона "Динамо" в Минске.

РЕПОРТАЖ: Как под Киевом на базе шасси МАЗ делают коммунальную и дорожно-строительную технику.

РЕПОРТАЖ: Военнообязанные из 37-й гвардейской механизированной бригады отправились домой.

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Заместитель премьер-министра Беларуси Михаил Русый поручил до 8 мая привести в порядок все места воинских захоронений в Беларуси.

Дополнительные 240 автобусов будут подвозить минчан к местам захоронений 17 апреля. Милиция уделит особое внимание личной, имущественной и дорожной безопасности граждан во время Радуницы. На кладбища, находящиеся на территории зон отчуждения и отселения, 15-17 апреля можно будет попасть без пропуска.

ИНФОГРАФИКА: Схема подъезда к кладбищам на Радуницу.

ФОТОФАКТ: Праздник "Засевки" дал старт посевной кампании в Могилевской области.

Музей планируется создать в мемориальном комплексе "Тростенец", здание уже выделено.

Комиссия обследует место обрушения стены бывшего дворца Радзивиллов в Барановичском районе. На днях стало известно о частичном обрушении здания флигеля бывшего дворца, расположенного в деревне Полонечка. Ремонтно-реставрационные работы ежегодно завершаются на не менее 100 историко-культурных ценностях (их частях), сообщила начальник управления по охране историко-культурного наследия Министерства культуры Наталья Хвир.

ФОТОРЕПОРТАЖ: Более 30 дизайнеров принимают участие в Неделе моды в Беларуси.

Показ коллекции "Devur / Femme"
Показ коллекции "Devur / Femme"

Белорусские теннисистки Арина Соболенко и Вера Лапко пробились в полуфинал парного разряда на турнире в швейцарском Лугано.

Экипаж "МАЗ-СПОРТавто" занял второе место на прологе ралли-рейда "Золото Кагана". Гонка стартовала в Астраханской области.

В полуфинале Лиги чемпионов "Реал" сыграет с "Баварией", "Ливерпуль" встретится с "Ромой". В 1/2 финала футбольной Лиги Европы "Марсель" сыграет с "Зальцбургом", "Арсенал" встретится с "Атлетико".

Таганский суд Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора и постановил заблокировать мессенджер Telegram на территории России.

Законопроект "О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия США и (или) иных иностранных государств" поступил на рассмотрение Госдумы России.

Соединенные Штаты вместе с Францией и Великобританией начали военную операцию против Сирии.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 14 апреля

В Национальном пресс-центре пройдет пресс-конференция: "Актуальные вопросы развития белорусского хоккея". Начало в 9.00.

Экологическая кампания "Обустроим малую родину" стартует 14 апреля. Кампания пройдет с апреля по октябрь 2018 года.

Минская городская организация БРСМ в 12.00 проведет масштабную трудовую акцию "Труд крут!" на территории парка Победы со стороны ул. Орловской.

Ярмарка вакансий Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень" пройдет в БГУ. Свои вакансии на ярмарке представят 15 китайских компаний-резидентов парка. Их представители проведут консультации, экспресс-интервью с потенциальными кандидатами, расскажут о требованиях и условиях трудоустройства, ответят на вопросы и презентуют свои предприятия. Начало в 14.00.

"Тотальный диктант" в Минске напишут на четырех площадках - в Белорусском государственном медицинском университете, Научной библиотеке БНТУ, Российском центре науки и культуры, в Национальной библиотеке Беларуси. Кроме столицы, площадки откроются во всех областных городах Беларуси, а также в Бобруйске, Мозыре, Полоцке и Речице. Начало акции в 14.00, необходима предварительная регистрация.

Минчане смогут приобщиться к миру птиц на интеллектуальных велопрогулках "В поисках гнезда-варежки", которые пройдут в столице. Мероприятие организует Клуб белорусских велобердеров. Маршрут включает водно-болотные участки "Города птиц", а также просторы Лошицкого парка. Каждую группу будет сопровождать эксперт по птицам, который расскажет и покажет пернатых, обучит пониманию их песен.

Добровольная акция "Неделя леса-2018" пройдет с 14 до 21 апреля.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 15 апреля

225 лет назад родился Струве Василий Яковлевич, российский астроном, один из основоположников звездной астрономии, член Петербургской академии наук (1832), первый директор Пулковской обсерватории, член-учредитель Русского географического общества. Умер в 1864 г.

85 лет назад родился Стругацкий Борис Натанович, российский писатель-фантаст. В соавторстве с братом А.Н.Стругацким написал научно-фантастические рассказы "Трудно быть богом", "Понедельник начинается в субботу", "Пикник на обочине" и др. Умер в 2012 г.

80 лет назад родилась Кардинале Клаудиа, итальянская актриса кино. Снималась в фильмах "Рокко и его братья", "Восемь с половиной", "Однажды на Диком Западе" и др.

80 лет назад родилась Райкина Екатерина Аркадьевна, российская актриса, заслуженная артистка Российской Федерации. Актриса Театра им. Е. Вахтангова и Театра "У Никитских ворот". Аркадия Исааковича Райкина (1911-1987).

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