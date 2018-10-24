Картина дня: повышение пенсий, соглашение по визам с ЕС и безбагажные тарифы "Белавиа"

ВЧЕРА

Картина дня. 23 октября

Президент Беларуси Александр Лукашенко подтверждает приверженность договоренностям о развитии сотрудничества с Узбекистаном. Об этом он заявил на встрече с секретарем Совета безопасности при Президенте Узбекистана Виктором Махмудовым. Глава государства отметил динамичное развитие отношений между Беларусью и Узбекистаном.

Александр Лукашенко и Виктор Махмудов

В Беларуси с 1 ноября трудовые пенсии в среднем увеличатся на 5,3%. Соответствующий указ №419 "О повышении пенсий" подписал Президент Беларуси Александр Лукашенко.

Средний размер трудовых пенсий в Беларуси с 1 ноября увеличится до Br388,1, сообщили в Министерстве труда и социальной защиты.

Премьер-министр Беларуси Сергей Румас провел рабочее совещание по заработной плате в стране.

Соглашение о реадмиссии между ЕС и Беларусью может быть подписано до конца года, сообщила глава представительства Европейского союза в Беларуси Андреа Викторин. Она отметил, что речь идет о пакетном подписании - и соглашения о реадмиссии, и об упрощении визового режима. Андреа Викторин также заявила, что совместный с ЕС проект по борьбе с нелегальной миграцией - важный шаг в сотрудничестве Беларуси и Европейского союза.

Правительство утвердило дату старта и правила продажи билетов на II Европейские игры, которые пройдут в 2019 году в Беларуси.

Национальный банк намерен запустить в Беларуси сервис мгновенных платежей в 2019 году, сообщил заместитель председателя правления Нацбанка Дмитрий Калечиц на международном форуме по банковским информационным технологиям "БанкИТ'2018". Он также сообщил, что в белорусскую ID-карту может быть внедрен платежный сервис. Работа по межсистемной белорусской платежной интеграции системы "Белкарт" с российской национальной платежной системой "Мир" начата, инфраструктура для приема карточек "Белкарт" в России может быть создана к концу 2019 года.

Дмитрий Калечиц

Национальный банк Беларуси инициирует предоставление банкам возможности заключать смарт-контракты, а также идентифицировать клиентов с помощью биометрических характеристик лица и голоса, сообщил заместитель председателя правления Нацбанка Дмитрий Калечиц.

Национальный банк Беларуси рассмотрит вопрос об уровне ставки рефинансирования в конце декабря нынешнего года.

Белинвестбанк привлек синдицированный кредит сроком на один год в размере 20 млн евро. Организатором, кредитным управляющим и банком-участником выступил Евразийский банк развития.

Билеты по безбагажным тарифам у авиакомпании "Белавиа" могут появиться в течение полугода, сообщил министр транспорта и коммуникаций Анатолий Сивак в пресс-центре БЕЛТА. Вторую взлетно-посадочную полосу в Национальном аэропорту Минск введут в строй в 2019 году, также планируется строительство в аэропорту нового терминала. Минтранс заинтересован в переходе на безразрешительную систему для перевозчиков в ЕАЭС до 2025 года.

Анатолий Сивак

Министр транспорта и коммуникаций Анатолий Сивак заявил, что повышение стоимости железнодорожных билетов пока не планируется, и рассказал, от чего зависит изменение скорости поездов. Анатолий Сивак также высказал мнение, что строительство высокоскоростной магистрали "Евразия" через Беларусь может начаться не раньше, чем через пять лет.

Во время пресс-конференции

Министерство антимонопольного развития и торговли снизило цену на природный газ для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые производят сахар.

Председатель Государственного пограничного комитета Беларуси Анатолий Лаппо и глава Государственной пограничной службы Украины Петр Цигикал утвердили алгоритм проведения совместного расследования пограничных инцидентов.

Во время встречи. Фото ГПК

В Минске планируется увеличить плату за хранение транспорта на плоскостных автостоянках, сообщил главный инженер государственного объединения "Гаражи, автостоянки и парковки" Петр Прудников. За неоплату парковки в Минске предлагается применять повышенный тариф.

ФОТОРЕПОРТАЖ: Международная выставка-ярмарка "Продэкспо-2018".

На выставке

ИНТЕРВЬЮ: Часы по-швейцарски, или Как бренд "Луч" получил второе дыхание.

СОАО "Коммунарка" планирует начать поставки продукции в американские национальные торговые сети, сообщил гендиректор предприятия Иван Данченко.

ФОТОРЕПОРТАЖ: Испытания на право ношения крапового берета проходят во внутренних войсках.

Экзамен на право ношения крапового берета

РЕПОРТАЖ: Кинологический центр ВС в преддверии 25-летия.

Беларусь попала в десятку лучших стран для путешествий в 2019 году по версии международного издательства Lonely Planet.

Команда Национального собрания Беларуси заняла второе общекомандное место на IX международных парламентских играх, которые проходили 18-22 октября в Москве.

Фото Палаты представителей

Экскурсии на каникулах: квест в замке Радзивиллов, "дом-перевертыш" и роль пчеловода.

Оранжевый уровень опасности из-за ветра объявлен в Беларуси 24 октября.

В Чечерске пьяный водитель врезался в автомобиль милиции и попытался скрыться.

Белорус Игорь Лозко завоевал золотую медаль на юниорском чемпионате Европы по тяжелой атлетике в польском Замосце.

Белорусская спортсменка Залина Сидакова стала серебряным призером чемпионата мира по борьбе в Будапеште (Венгрия).

Тело пятого погибшего в результате взрыва на российском заводе "Авангард" в Гатчине обнаружено под завалами.

В римском метро обрушился эскалатор, около 30 человек пострадали. Инцидент произошел, когда на эскалаторе ехали болельщики российской команды ЦСКА и итальянской "Рома".

Китай к 2030 году намерен построить самый мощный в мире коллайдер стоимостью более $5 млрд.

Фото ЦЕРН

СЕГОДНЯ

Анонсы на 24 октября

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В Национальном пресс-центре пройдет пресс-конференция: "Перспективы развития белорусско-турецкого сотрудничества в экономической, культурной и туристической сферах", посвященная национальному празднику Турции - Дню Республики. Начало в 12.30.

В 15.00 в Белорусском государственном академическом музыкальном театре пройдет пресс-конференция, посвященная обменным гастролям между Белорусским государственным академическим музыкальным театром и Ивановским музыкальным театром (Россия).

Пресс-конференция о первом международном дегустационном конкурсе "Залаты Келiх" пройдет в 16.00.

24-я Международная специализированная оптовая выставка-ярмарка "Продэкспо-2018" проходит в Национальном выставочном центре "Белэкспо".

ЗАВТРА

Знаменательные даты 25 октября

Полная подборка знаменательных дат и событий на предстоящий месяц доступна по подписке на продукт БЕЛТА "Календарь". По вопросам подписки обращайтесь по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел информационно-справочного обеспечения Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

Европейский день гражданского правосудия.

Международный день борьбы женщин за мир.

85 лет назад родилась Счастная Нинель Ивановна, художница, заслуженный деятель искусств Беларуси (1989). Среди работ: картины "Радуга", "Под солнышком", "Капель", портреты И.Мележа, Г.Ширмы, А.Макаенка и др. Умерла в 2013 году.

80 лет назад родилась Семина Тамара Петровна, российская актриса кино, народная артистка РСФСР. Снималась в фильмах "Два Федора", "Воскресение", "Коллеги", "Вечный зов" и др.

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