Картина дня: спортивная форма к Европейским играм, прогноз Нацбанка по инфляции и авиабилеты по безбагажным тарифам

ВЧЕРА
Картина дня. 2 октября
Президенту Беларуси Александру Лукашенко продемонстрировали образцы парадной и спортивной формы белорусских атлетов и волонтеров на II Европейских играх 2019 года.
Обновлен состав Республиканского организационного комитета по подготовке и проведению II Европейских игр 2019 года в Беларуси. Соответствующий указ подписал Президент Беларуси Александр Лукашенко. Председателем оргкомитета определен премьер-министр Беларуси Сергей Румас.
Президент Беларуси Александр Лукашенко распорядился в течение суток отменить ограничения продажи алкоголя в торговой сети в ночное время с 23.00 до 07.00, которые в порядке эксперимента введены с 1 октября в Минске и местами на районном уровне. Решение продиктовано тем, что бороться с пьянством и алкоголизмом необходимо не подобными однобокими запретами, которые на практике вместо ожидаемого положительного результата оборачиваются ростом теневого рынка и криминальной сферы, в том числе увеличением предложения контрафактной продукции.
Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ №399 "О финансовом оздоровлении сельскохозяйственных организаций". Документом предусматривается ряд основных инструментов и механизмов оздоровления неплатежеспособных сельхозорганизаций.
Президент Беларуси Александр Лукашенко принял с докладом министра связи и информатизации Константина Шульгана по предлагаемому проекту указа "Об управлении использованием радиочастотного спектра".
Проект бюджета на 2019 год внесен на рассмотрение главы государства, сообщил министр финансов Максим Ермолович. Беларусь проведет переговоры по седьмому траншу кредита Евразийского фонда стабилизации и развития на текущей неделе.
Проект программы деятельности правительства Беларуси на период до 2020 года рассмотрен на заседании Президиума Совета Министров под председательством премьер-министра Сергея Румаса.
Беларусь рассчитывает на продолжение тесного взаимодействия с Всемирным банком, заявил премьер-министр Беларуси Сергей Румас на встрече с представителями банка.
Нацбанк Беларуси сохраняет прогноз по инфляции на уровне ниже 6% по итогам 2018 года, заявил заместитель председателя правления Нацбанка Дмитрий Лапко.
Агентство Fitch Ratings подтвердило рейтинг финансовой устойчивости Белорусской национальной перестраховочной организации на уровне "В", прогноз по рейтингу - стабильный.
Председатель Совета Республики Михаил Мясникович на открытии осенней сессии сказал, что считает целесообразным сделать проект гибридной семилетки социально-экономического развития Беларуси до 2025 года.
Беларусь выступает за придание нового импульса общеевропейскому диалогу по безопасности, заявил на открытии осенней сессии председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко. Внимание к белорусским инициативам в международных и региональных парламентских структурах возрастает.
Введение в Беларуси биометрических документов перенесено на 2020 год. Первые документы нового образца - ID-карты и биометрические паспорта - можно будет получить 1 января 2020 года.
Количество бригад скорой медицинской помощи увеличат в районных центрах с численностью населения до 15 тыс., рассказал министр здравоохранения Валерий Малашко. Также министр сообщил, что Минздрав отрабатывает механизмы по минимизации коррупционных рисков в отрасли.
Беларусь рассчитывает по итогам 2018 года заработать на экспорте транспортных услуг $4 млрд, сообщил министр транспорта и коммуникаций Анатолий Сивак на открытии Белорусской транспортной недели. В Беларуси за пять лет будут реконструированы 32 моста, рассказал Анатолий Сивак.
Авиакомпания "Белавиа" сможет продавать билеты по безбагажным тарифам, для этого планируется в скором времени внести изменения в законодательство, сообщил министр транспорта и коммуникаций Анатолий Сивак. Минтранс также поддерживает внедрение возможности продавать безотзывные авиабилеты, которые нельзя будет сдать. Анатолий Сивак при этом отметил, что Минтранс не видит необходимости дотировать зарубежные авиакомпании для полетов в Беларусь.
Белорусский государственный педагогический университет имени М.Танка получил статус базовой организации СНГ в области инклюзивного и специального образования.
Началась продажа билетов на Международный детский конкурс песни "Евровидение-2018", который принимает Минск.
В Беларуси к ЧМ-2021 по хоккею будут реконструированы трассы М3 Минск - Витебск и Р46 Лепель - Полоцк - граница Российской Федерации (Юховичи). Стратегия развития транспортной инфраструктуры в Беларуси представлена на пленарном заседании Белорусской транспортной недели.
Белорусские школы с 1 января планируется перевести на новый метод финансирования - в зависимости от количества учащихся, сообщила начальник отдела оплаты труда и нормирования штатной численности главного управления экономики образования Министерства образования Наталья Криволапова. Заработная плата педагогических работников к 2025 году увеличится в два раза.
В Беларуси отмечен новый вид птиц - овсянка-ремез, сообщили в общественной организации "Ахова птушак Бацькаўшчыны" (АПБ).
В Москве в возрасте 79 лет ушел из жизни народный артист России, актер эстрады, театра и кино Роман Карцев.
ИНТЕРВЬЮ: Учения, видеорегистраторы и английский - как милиция готовится к II Европейским играм.
Световая композиция в виде земного шара с логотипом II Европейских игр появится в Минске до конца года.
Бесплатная электричка довезет в Минск болельщиков после матча БАТЭ с греческим ПАОКом в Лиге Европы 4 октября.
Белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в 1/8 финала теннисного турнира в Пекине (призовой фонд - $8,2 млн).
Нобелевская премия по физике присуждена Артуру Ашкину, Жерару Муру и Донне Стрикленд за новаторские изобретения в области лазерной физики.
СЕГОДНЯ
Анонсы на 3 октября
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В Национальном пресс-центре пройдет пресс-конференция: "О подготовке и проведении V Форума регионов Беларуси и России в Могилеве" (представители Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь). Начало в 11.00.
В Мингорисполкоме состоится пресс-конференция "О готовности городского хозяйства к работе в зимний период". Начало в 10.00.
Белорусско-японский бизнес-форум пройдет в Национальной библиотеке в Минске.
В 17.00 в Художественной галерее Михаила Савицкого состоится открытие выставки авторского художественного текстиля "С Верой и Любовью" членов Белорусского союза художников Веры Блинцовой и Любови Кирилловой. Выставка приурочена к 60-летнему юбилею авторов и посвящается Дню матери.
На Белорусской АЭС 3-4 октября пройдут учения.
ЗАВТРА
Знаменательные даты 4 октября
Полная подборка знаменательных дат и событий на предстоящий месяц доступна по подписке на продукт БЕЛТА "Календарь". По вопросам подписки обращайтесь по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел информационно-справочного обеспечения Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.
Всемирный день животных. Отмечается по решению Международного конгресса сторонников движения в защиту природы, проходившего в 1931 году во Флоренции.
День начала космической эры человечества. Провозглашен Международной федерацией астронавтики в сентябре 1967 года. 4 октября 1957 года в СССР с космодрома Байконур был выведен первый в истории планеты искусственный спутник Земли.
95 лет назад родился Майзлер Александр Филиппович, белорусский военный дирижер, педагог, заслуженный артист Беларуси (1961). Автор аранжировок для духового оркестра произведений музыкальной классики и белорусских композиторов, пьес, вальсов, маршей и др. Умер в 1977 г.
90 лет назад родился Харламов Иван Петрович, белорусский художник, дизайнер. Автор работ в области конструирования мебели, акварели и книжной графики. Умер в 2007 г.
180 лет назад родился Шварц Вячеслав Григорьевич, русский художник, один из основоположников историко-бытового жанра в русской живописи. Автор исторических полотен "Иван Грозный у тела убитого им сына", "Патриарх Никон в Новом Иерусалиме" и др. Умер в 1869 г.
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