Картина дня: спортивная форма к Европейским играм, прогноз Нацбанка по инфляции и авиабилеты по безбагажным тарифам

ВЧЕРА

Картина дня. 2 октября

Президенту Беларуси Александру Лукашенко продемонстрировали образцы парадной и спортивной формы белорусских атлетов и волонтеров на II Европейских играх 2019 года.

Александр Лукашенко осматривает форму

Обновлен состав Республиканского организационного комитета по подготовке и проведению II Европейских игр 2019 года в Беларуси. Соответствующий указ подписал Президент Беларуси Александр Лукашенко. Председателем оргкомитета определен премьер-министр Беларуси Сергей Румас.

Президент Беларуси Александр Лукашенко распорядился в течение суток отменить ограничения продажи алкоголя в торговой сети в ночное время с 23.00 до 07.00, которые в порядке эксперимента введены с 1 октября в Минске и местами на районном уровне. Решение продиктовано тем, что бороться с пьянством и алкоголизмом необходимо не подобными однобокими запретами, которые на практике вместо ожидаемого положительного результата оборачиваются ростом теневого рынка и криминальной сферы, в том числе увеличением предложения контрафактной продукции.

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ №399 "О финансовом оздоровлении сельскохозяйственных организаций". Документом предусматривается ряд основных инструментов и механизмов оздоровления неплатежеспособных сельхозорганизаций.

Президент Беларуси Александр Лукашенко принял с докладом министра связи и информатизации Константина Шульгана по предлагаемому проекту указа "Об управлении использованием радиочастотного спектра".

Александр Лукашенко и Константин Шульган

Проект бюджета на 2019 год внесен на рассмотрение главы государства, сообщил министр финансов Максим Ермолович. Беларусь проведет переговоры по седьмому траншу кредита Евразийского фонда стабилизации и развития на текущей неделе.

Проект программы деятельности правительства Беларуси на период до 2020 года рассмотрен на заседании Президиума Совета Министров под председательством премьер-министра Сергея Румаса.

Беларусь рассчитывает на продолжение тесного взаимодействия с Всемирным банком, заявил премьер-министр Беларуси Сергей Румас на встрече с представителями банка.

Во время встречи

Нацбанк Беларуси сохраняет прогноз по инфляции на уровне ниже 6% по итогам 2018 года, заявил заместитель председателя правления Нацбанка Дмитрий Лапко.

Агентство Fitch Ratings подтвердило рейтинг финансовой устойчивости Белорусской национальной перестраховочной организации на уровне "В", прогноз по рейтингу - стабильный.

Председатель Совета Республики Михаил Мясникович на открытии осенней сессии сказал, что считает целесообразным сделать проект гибридной семилетки социально-экономического развития Беларуси до 2025 года.

Михаил Мясникович

Беларусь выступает за придание нового импульса общеевропейскому диалогу по безопасности, заявил на открытии осенней сессии председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко. Внимание к белорусским инициативам в международных и региональных парламентских структурах возрастает.

Владимир Андрейченко

Введение в Беларуси биометрических документов перенесено на 2020 год. Первые документы нового образца - ID-карты и биометрические паспорта - можно будет получить 1 января 2020 года.

Количество бригад скорой медицинской помощи увеличат в районных центрах с численностью населения до 15 тыс., рассказал министр здравоохранения Валерий Малашко. Также министр сообщил, что Минздрав отрабатывает механизмы по минимизации коррупционных рисков в отрасли.

Беларусь рассчитывает по итогам 2018 года заработать на экспорте транспортных услуг $4 млрд, сообщил министр транспорта и коммуникаций Анатолий Сивак на открытии Белорусской транспортной недели. В Беларуси за пять лет будут реконструированы 32 моста, рассказал Анатолий Сивак.

Министр сообщения Латвии Улдис Аугулис, министр транспорта и коммуникаций Беларуси Анатолий Сивак, заместитель премьер-министра Беларуси Владимир Кухарев и начальник Белорусской железной дороги Владимир Морозов осматривают выставку

Авиакомпания "Белавиа" сможет продавать билеты по безбагажным тарифам, для этого планируется в скором времени внести изменения в законодательство, сообщил министр транспорта и коммуникаций Анатолий Сивак. Минтранс также поддерживает внедрение возможности продавать безотзывные авиабилеты, которые нельзя будет сдать. Анатолий Сивак при этом отметил, что Минтранс не видит необходимости дотировать зарубежные авиакомпании для полетов в Беларусь.

Белорусский государственный педагогический университет имени М.Танка получил статус базовой организации СНГ в области инклюзивного и специального образования.

Началась продажа билетов на Международный детский конкурс песни "Евровидение-2018", который принимает Минск.

В Беларуси к ЧМ-2021 по хоккею будут реконструированы трассы М3 Минск - Витебск и Р46 Лепель - Полоцк - граница Российской Федерации (Юховичи). Стратегия развития транспортной инфраструктуры в Беларуси представлена на пленарном заседании Белорусской транспортной недели.

Белорусские школы с 1 января планируется перевести на новый метод финансирования - в зависимости от количества учащихся, сообщила начальник отдела оплаты труда и нормирования штатной численности главного управления экономики образования Министерства образования Наталья Криволапова. Заработная плата педагогических работников к 2025 году увеличится в два раза.

В Беларуси отмечен новый вид птиц - овсянка-ремез, сообщили в общественной организации "Ахова птушак Бацькаўшчыны" (АПБ).

Фото АПБ

В Москве в возрасте 79 лет ушел из жизни народный артист России, актер эстрады, театра и кино Роман Карцев.

ИНТЕРВЬЮ: Учения, видеорегистраторы и английский - как милиция готовится к II Европейским играм.

Световая композиция в виде земного шара с логотипом II Европейских игр появится в Минске до конца года.

Бесплатная электричка довезет в Минск болельщиков после матча БАТЭ с греческим ПАОКом в Лиге Европы 4 октября.

Белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в 1/8 финала теннисного турнира в Пекине (призовой фонд - $8,2 млн).

Арина Соболенко. Фото WTA

Нобелевская премия по физике присуждена Артуру Ашкину, Жерару Муру и Донне Стрикленд за новаторские изобретения в области лазерной физики.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 3 октября

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В Национальном пресс-центре пройдет пресс-конференция: "О подготовке и проведении V Форума регионов Беларуси и России в Могилеве" (представители Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь). Начало в 11.00.

В Мингорисполкоме состоится пресс-конференция "О готовности городского хозяйства к работе в зимний период". Начало в 10.00.

Белорусско-японский бизнес-форум пройдет в Национальной библиотеке в Минске.

В 17.00 в Художественной галерее Михаила Савицкого состоится открытие выставки авторского художественного текстиля "С Верой и Любовью" членов Белорусского союза художников Веры Блинцовой и Любови Кирилловой. Выставка приурочена к 60-летнему юбилею авторов и посвящается Дню матери.

На Белорусской АЭС 3-4 октября пройдут учения.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 4 октября

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Всемирный день животных. Отмечается по решению Международного конгресса сторонников движения в защиту природы, проходившего в 1931 году во Флоренции.

День начала космической эры человечества. Провозглашен Международной федерацией астронавтики в сентябре 1967 года. 4 октября 1957 года в СССР с космодрома Байконур был выведен первый в истории планеты искусственный спутник Земли.

95 лет назад родился Майзлер Александр Филиппович, белорусский военный дирижер, педагог, заслуженный артист Беларуси (1961). Автор аранжировок для духового оркестра произведений музыкальной классики и белорусских композиторов, пьес, вальсов, маршей и др. Умер в 1977 г.

90 лет назад родился Харламов Иван Петрович, белорусский художник, дизайнер. Автор работ в области конструирования мебели, акварели и книжной графики. Умер в 2007 г.

180 лет назад родился Шварц Вячеслав Григорьевич, русский художник, один из основоположников историко-бытового жанра в русской живописи. Автор исторических полотен "Иван Грозный у тела убитого им сына", "Патриарх Никон в Новом Иерусалиме" и др. Умер в 1869 г.

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