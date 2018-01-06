Картина дня: тарифы на ЖКУ, розы в январе и Саснович в финале турнира в Брисбене

ВЧЕРА

Картина дня. 5 января

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ №473 "Об установлении тарифов на жилищно-коммунальные услуги для населения на 2018 год". В результате применения утвержденных тарифов жилищно-коммунальные платежи для населения, в расчете на типовую двухкомнатную квартиру с тремя проживающими при нормативном потреблении ими услуг, повысятся в пределах $5.

В некоторых районах Беларуси установлены планово-расчетные цены на единицу предоставляемых жилищно-коммунальных услуг на 2018 год, сообщили в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства.

Постановлением Совета Министров от 31 декабря 2017 года №1053 "О реализации задач социально-экономического развития Республики Беларусь на 2018 год" утверждены поквартальные значения ключевых показателей эффективности работы правительства и Национального банка, руководителей республиканских органов государственного управления, а также руководителей облисполкомов и Минского горисполкома на 2018 год.

Правительством определены меры по выполнению заданий на 2018 год по строительству жилья. Соответствующее решение закреплено постановлением Совета Министров от 30 декабря 2017 года №1051 "О мерах по выполнению заданий на 2018 год по строительству жилых домов, объемах ввода в эксплуатацию и финансирования строительства жилья и объектов инженерной и транспортной инфраструктуры в 2019 году".

Золотовалютные резервы Беларуси в соответствии с методологией Международного валютного фонда на 1 января, по предварительным данным, составили $7,315 млрд в эквиваленте.

Российский лоукостер "Победа" получил аккредитацию на полеты Санкт-Петербург-Минск и Москва-Гомель, сообщил директор департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Владимир Костин.

Новогодние подарки от Президента вручены пациентам УЗ "3-я городская детская клиническая больница" Минска. Новогодние подарки от Президента вручены также пациентам Могилевской областной детской больницы. Новогодние подарки от Президента в рамках республиканской благотворительной акции "Наши дети" переданы в четыре детских учреждения Брестской области. Подарки от Президента вручены пациентам Витебского областного детского клинического центра.

Реакция на халатное отношение к безопасности детей в учреждениях образования будет жесткой, заявил министр образования Игорь Карпенко. Министр прокомментировал инцидент в яслях-саду №21 Светлогорска, откуда 3 января ушли три мальчика. Камеры видеонаблюдения планируют установить в детских садах Светлогорского района, сообщил заместитель председателя Светлогорского райисполкома Константин Петровский. В районе уже создана специальная группа, которая будет посещать детские сады, проверять организацию прогулок, входной режим.

Опытные образцы белорусского электромобиля запустят в Центральном ботаническом саду НАН, сообщил заместитель генерального директора по научной работе и инновационной деятельности Объединенного института машиностроения Национальной академии наук Олег Еловой.

Туристический форум "Беларусь приветствует Китай", который 10 января состоится в городе Чунцин, даст старт Году туризма Беларуси в КНР, сообщили в посольстве Беларуси в Пекине.

Министерство информации дает старт республиканской акции "Культурны маршрут "Мая Беларусь: сучасныя пісьменнікі - дзецям". Акция проводится в целях поддержки развития белорусской художественной литературы и творчества отечественных писателей.

ФОТОФАКТ: В Гродно в канун Рождества распустились цветы - розы, гвоздики и примулы.

ФОТО: Супруги Антон и Галина Барташевич уже 62 года вместе.

Разбойное нападение на частный дом произошло в Пинске, сообщили в Следственном комитете. Установлено, что вечером 4 января злоумышленники в масках проникли в дом индивидуального предпринимателя, связали его жену и малолетнюю дочь и под угрозой оружия потребовали деньги.

Повредивший ради страховки "Бентли" брестчанин предстанет передом. У обвиняемого изъяли стреляющую ручку. Как отметили эксперты, данная конструкция напоминает стреляющую ручку, которую использовал секретный агент Джеймс Бонд.

Белорусская теннисистка Александра Саснович (88-й номер мирового рейтинга) впервые в карьере вышла в финал турнира категории "Премьер". Решающий поединок состязаний в Брисбене между Александрой Саснович и Элиной Свитолиной пройдет 6 января.

Хоккеисты Швейцарии и ОАЭ сыграли вничью на Рождественском турнире в Минске. Сборная Чехии одержала вторую крупную победу на Рождественском турнире по хоккею.

Матч Швейцарии и ОАЭ

Председатель КНР, Председатель Центрального военного совета КНР Си Цзиньпин призвал вооруженные силы Китая к усилению военной подготовки, максимально приближенной к реальным боевым действиям. Об этом он заявил во время мобилизационного собрания по случаю начала боевой подготовки в 2018 году.

В самом центре Дубая возвели необычную достопримечательность - самую большую в мире фоторамку.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 6-7 января

Митрополит Минский и Заславский Павел, Патриарший Экзарх всея Беларуси отслужит рождественскую литургию.

Расписание богослужений в православных храмах Минска на сочельник и Рождество Христово.

Колядные гуляния и представления для детей пройдут в Минске в Рождество.

Минский зоопарк 7 января приглашает отпраздновать Рождество представлением "В свете елочных огней". Начало в 13.00.

С 13.00 до 16.00 7 января в Центральном детском парке им. Горького в Минске пройдет социально-благотворительный проект "Рождественский фестиваль семьи".

Программа "Светлый праздник Рождества" 7 января пройдет в парке им. Павлова с 12.00 до 15.00. Запланированы выступления арт-группы "Богач" и Жанны Пивоваровой, артистов театра "Шико" и ансамбля народной песни "Валошкі", участие Деда Мороза и Снегурочки, спортивные развлечения и вкусные угощения.

В 14.00 6 января в Музее традиционного ручного ткачества Поозерья Полоцка пройдет праздник "Ехала Каляда з Полацку…".

В 11.00 6 января в Витебской областной филармонии пройдет новогодний музыкальный спектакль для детей "Зимняя сказка. Продолжение".

ЗАВТРА

Знаменательные даты

7 января

В Республике Беларусь - День банковских и финансовых работников. Отмечается в 1-е воскресенье января.

Православный праздник - Рождество Христово.

У православных верующих 7-17 января Святки (святые дни). Нет поста в среду и пятницу.

90 лет назад родился Штейн Семен Александрович, белорусский режиссер оперы, заслуженный деятель искусств России (1969), народный артист Беларуси (1977). С 1970 г. режиссер Государственного театра оперы и балета Беларуси, одновременно преподавал в Белорусской консерватории. На белорусской сцене поставил ряд классических и современных опер: "Борис Годунов" М.Мусоргского, "В бурю" Т.Хренникова, "Фауст" Ш.Гуно, "Зорка Венера" Ю.Семеняко и др. Умер в 1993 г.

150 лет назад родился Макинтош Чарлз Ренни, английский архитектор, один из основоположников архитектуры стиля модерн. Умер в 1928 г.

70 лет назад родилась Гвоздикова Наталья Федоровна, российская киноактриса, народная артистка РСФСР. Снималась в фильмах "Рожденная революцией", "Большая перемена", "Барышня-крестьянка" и др.

8 января

Православный праздник - Собор Пресвятой Богородицы.

105 лет назад родился Смеляков Ярослав Васильевич, русский поэт. По происхождению белорус. Автор стихов на белорусскую тематику "Белорусам", "Белая Вежа", "Ода младшему лейтенанту". Перевел на русский язык стихи А.Кулешова. На белорусский язык его стихи переводили М.Танк, Р.Бородулин, Е.Лось и др. Лауреат Государственной премии СССР (1967). Умер в 1972 г.

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