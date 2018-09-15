Картина дня: телефонный разговор Румаса и Медведева, аллея космонавтов и как защитить права школьника

ВЧЕРА

Картина дня. 14 сентября

Президент Беларуси Александр Лукашенко первым из глав зарубежных государств посетил загородную личную резиденцию Президента Узбекистана Шавката Мирзиеева. Резиденция "Кайнарсай" находится на берегу Чарвакского водохранилища в предгорье западного Тянь-Шаня. Официальный визит Президента Беларуси Александра Лукашенко в Узбекистан завершился 14 сентября.

Александр Лукашенко и Абдулла Арипов в аэропорту имени Ислама Каримова

По инициативе белорусской стороны состоялся телефонный разговор премьер-министра Беларуси Сергея Румаса с председателем правительства России Дмитрием Медведевым. Основное внимание было уделено повестке дня предстоящей встречи, которая запланирована на следующей неделе.

Барановичское производственное хлопчатобумажное объединение вошло в узбекский кластер производителей хлопка, сообщил заместитель премьер-министра Беларуси Михаил Русый. Белорусская IT-компания LWO планирует реализовать в Узбекистане проекты на семизначную сумму.

На производстве. Фото из архива

Европейский банк реконструкции и развития рассчитывает до конца года нарастить кредитный портфель в Беларуси до 700 млн евро, сообщил глава представительства ЕБРР в Беларуси Александр Пивоварский. Белинвестбанк привлечет синдицированный кредит в 50 млн евро. ЕБРР положительно оценивает реализацию страновой стратегии в Беларуси на 2016-2019 годы.

Всемирный банк поможет Беларуси в создании дорожной карты национальной системы безбумажной торговли. Об этом шла речь на встрече представителей экспертной группы ВБ в Министерстве связи и информатизации.

Широкая денежная масса в Беларуси за август выросла на 3,2%.

Проект указа о тепловой модернизации жилфонда вынесен на общественное обсуждение.

Фото из архива

Министерство по налогам и сборам намерено продолжить налоговую реформу для снижения нагрузки на плательщиков, сообщила заместитель министра по налогам и сборам Элла Селицкая.

Аллею космонавтов заложили в Центральном ботаническом саду Национальной академии наук Беларуси. Каждый космонавт - участник XXXI Международного конгресса Ассоциации участников космических полетов посадил колоновидный можжевельник, крона которого имеет форму ракеты.

Олег Новицкий

Министр обороны Беларуси Андрей Равков передал Герою Советского Союза, российскому летчику-космонавту Александру Викторенко орден Александра Невского, которым в 1943 году был награжден его дядя, старший лейтенант Иван Викторенко. Орден пролежал в земле 75 лет и был обнаружен в лесу у деревни Давыдовичи в Калинковичском районе Гомельской области.

Новых руководителей республиканских медцентров представили коллективам организаций здравоохранения. Так, директором РНПЦ травматологии и ортопедии стал Михаил Герасименко. Ректором Белорусской медицинской академии последипломного образования назначен Дмитрий Ниткин, директором Центра экспертиз и испытаний в здравоохранении - Сергей Марченко, главным врачом Республиканского центра медицинской реабилитации и бальнеолечения - Наталия Карлович.

Как защитить права школьника - отвечает адвокат.

Фото из архива

В Беларуси определен перечень профессий рабочих (служащих), по которым будут обучаться старшеклассники на уроках труда. Список профессий рабочих включает 86 позиций, в их чилсе визажист, кондитер, бетонщик, столяр.

Единый комбинат школьного питания появится в Минске к ноябрю. Пищеблоки в минских школах обновят до 2020 года.

Организации ЖКХ Минска просят жильцов до 1 октября заключить договор на оказание услуг по теплоснабжению для отопления и (или) горячего водоснабжения квартир. Заключать договоры по новым правилам в Беларуси, в том числе в столице, начали с августа 2018 года.

Фотовыставка Белорусского телеграфного агентства "Імгненні стагоддзя" открылась в Гомеле.

На выставке

Могила известного белорусского художника, фольклориста, этнографа Язепа Дроздовича стала историко-культурной ценностью. Такое решение принял Витебский облисполком.

Генпрокуратура потребовала отменить аукцион на право аренды кинотеатра "Победа".

Три осиных гнезда удалили спасатели 13 сентября в Минске. Вызовы поступили из детских садов в Ленинском и Фрунзенском районах, а также из 25-й городской детской поликлиники. Женщина в Слуцком районе скончалась после укуса ос.

Лидер команды "МАЗ-СПОРТавто" Сергей Вязович занимает второе место после трех этапов в общем зачете ралли-рейда Turkmen Desert Race "Амуль-Хазар-2018".

Лидеру сборной Беларуси по современному пятиборью Анастасии Прокопенко вручена бронзовая награда Олимпиады 2008 года в Пекине. Десять лет назад белоруска заняла четвертое место, уступив третье место на пьедестале украинке Виктории Терещук, но допинг-проба украинской спортсменки после перепроверки анализов дала положительный результат на анаболический стероид туринабол.

Анастасия Прокопенко. Фото UIPM

Карен Хачанов победил Егора Герасимова в матче плей-офф I Евро-Африканской группы Кубка Дэвиса между командами России и Беларуси. Однако Илья Ивашко обыграл Даниила Медведева и сравнял счет в матче.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 15-16 сентября

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Фестиваль молдавского вина пройдет 15 сентября с 12.00 до 23.00. Колоритное этническое "Подворье", яркие фотозоны позволят прикоснуться к красотам местной природы и ландшафта. На сцене выступят молдавские творческие коллективы, поэты, эстрадные исполнители. Зрителей обучат национальным молдавским танцам, покажут обычаи молдавской свадьбы "Нунта". Главным украшением вечера станет концерт заслуженного деятеля искусств Молдовы Нелли Чобану.

В Минске 15 сентября пройдет масштабный фестиваль H.O.G. Rally Minsk 2018, посвященный закрытию мотосезона. Посетителей фестиваля ожидает традиционный парад нескольких тысяч мотоциклистов от Кургана Славы до основной площадки фестиваля возле Дворца спорта.

День еврейской культуры "Осенние праздники" пройдет 16 сентября. Начало в 13.00. Хедлайнером мероприятия станет финалистка шоу "Голос 4" Алла Рид (Москва). По приглашению Натив-Израильского культурного центра в Минске она примет участие в праздничной программе, а с 20.30 до 22.00 выступит с сольным концертом.

Гродно отпразднует 15 сентября 890-летний юбилей. На улице Советской появится аллея знаменитостей, а аллею кино у молодежного центра дополнят новые плиты, посвященные снятым в Гродно фильмам. Площадь Ленина в этот день примет гастрономический фестиваль, где можно будет продегустировать блюда, приготовленные по фирменным гродненским рецептам. Традиционный фестиваль сыра пройдет на Советской площади, в программе конкурсы и дегустация. Развернется в городе несколько концертных площадок с музыкой и песнями на любой вкус. Завершится праздник огненным шоу в парке имени Жилибера, а также фейерверком и световым лазерным шоу у дома культуры Текстильщиков.

IX Международный фестиваль хореографического искусства "Сожскi карагод" пройдет по 16 сентября в Гомеле.

Биатлон-шоу "Гомельские снайперы" соберет 15 сентября самых метких и быстрых в День города Гомеля.

Шляхетский бал проведет 15 сентября дом-музей Адама Мицкевича в Новогрудке. Бал приурочен к 220-летию со дня рождения Адама Мицкевича и 80-летию открытия музея поэта в Новогрудке.

Теннис. Кубок Дэвиса. Россия - Беларусь, Москва.

ЗАВТРА

Знаменательные даты

Полная подборка знаменательных дат и событий на предстоящий месяц доступна по подписке на продукт БЕЛТА "Календарь". По вопросам подписки обращайтесь по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел информационно-справочного обеспечения Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

16 сентября

В Республике Беларусь - День работников леса. Отмечается в третье воскресенье сентября. Труженики лесного хозяйства и отраслей лесопромышленного комплекса решают важные государственные задачи по обеспечению воспроизводства, охраны и защиты лесов, развитию инфраструктуры лесного фонда и рациональному использованию лесных ресурсов. Они вносят весомый вклад в обеспечение экономической, экологической и энергетической безопасности страны, ее устойчивое социально-экономическое развитие.

Международный день охраны озонового слоя. Провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН 19 декабря 1994 года в день подписания в 1987 году Монреальского протокола об озоноразрушающих веществах.

80 лет назад родился Дашук Виктор Никифорович, кинорежиссер, оператор, сценарист, заслуженный деятель искусств Беларуси (1978), народный артист Беларуси (1990). Создал циклы публицистических фильмов "Хатынский цикл", "У войны не женское лицо", "Витебское дело" и др. Лауреат Государственной премии СССР (1985), премии Ленинского комсомола Беларуси (1976).

75 лет назад родился Хацкевич Виктор Степанович, белорусский художник. Автор монументальных разрисовок "В стране голубых озер", "Эхо земли" для детского санатория "Боровое" на озере Нарочь, витражей, станковых композиций "Браславщина", "Рогнеда", "Корона" и др. Умер в 2016 г.

130 лет назад родился Силланпяя Франс Эмиль, финский писатель, лауреат Нобелевской премии по литературе (1939). Автор психологических романов "Праведная бедность", "Усопшая в юности", новелл о жизни в деревне, автобиографической книги. Умер в 1964 г.

125 лет назад родился Сент-Дьердьи Альберт, американский биохимик, лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине (1937), один из основоположников биоэнергетики. Умер в 1986 г.

80 лет назад родился Гатаев Валерий Закирович, российский артист театра и кино, народный артист РСФСР. Снимался в фильмах "Тени исчезают в полдень", "Георгий Седов", "Без срока давности" и др. Умер в 2011 г.

80 лет назад родился Евдокимов Валерий Андреевич, российский скульптор, народный художник Российской Федерации, действительный член РАХ.

17 сентября

Международный день памяти жертв Сабры и Шатилы. Отмечается по решению Совета Лиги арабских государств. 16-17 сентября 1982 года в лагерях палестинских беженцев Сабра и Шатила в районе Бейрута было убито более 1000 человек.

100 лет назад родился Качан Яков Иосифович, журналист, заслуженный деятель культуры Беларуси (1967). Работал в газетах "Сталинская молодежь", "Звязда", "Молодой партизан", "Правда" и др. В 1959-72 гг. был главным редактором журнала "Коммунист Белоруссии". Умер в 2012 г.

95 лет назад родился Хэнк Уильямс, американский исполнитель музыки кантри. Умер в 1953 г.

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