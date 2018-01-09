Картина дня: тест для оценки иммунитета, точность прогнозов Белгидромета и паводок на Западной Двине

ВЧЕРА

Картина дня. 8 января

Глава государства Александр Лукашенко подписал указ о присуждении специальной премии Президента Республики Беларусь "Белорусский спортивный Олимп" 2017 года.

Упразднено управление внутренних дел по охране Минского метрополитена. Соответствующий указ подписал Президент Беларуси Александр Лукашенко.

Постановлением Совета Министров от 28 декабря 2017 года №1015 предусмотрено внесение изменений и дополнений в Государственную программу "Малое и среднее предпринимательство в Республике Беларусь" на 2016-2020 годы.

В Беларуси пройдет республиканский смотр домов-интернатов для престарелых и инвалидов и для детей-инвалидов на лучшую постановку работы по обслуживанию, обеспечению здоровых и безопасных условий проживания пенсионеров и инвалидов, охраны труда работников этих домов-интернатов. Соответствующее решение закреплено постановлением Совета Министров от 6 января 2018 года №6.

В Беларуси в 2017 году реализовано гособлигаций почти на $550 млн, сообщили в Министерстве финансов.

В 2018 году Белорусскому телеграфному агентству исполняется 100 лет. К вековому юбилею агентство подготовило цикл архивных материалов, которые еженедельно будут выходить под общим названием "К 100-летию БЕЛТА: "Навiны складаюць гiсторыю".

Тест-систему для оценки состояния иммунитета разработали в Беларуси.

Инфографика: Жировка-2018.

Белорусские предприятия начали переработку отечественной сульфатной беленой целлюлозы, сообщила пресс-секретарь концерна "Беллесбумпром" Ружена Новицкая.

ФОТОРЕПОРТАЖ: Лучшие фото Рождественского турнира любителей хоккея.

Матч Беларусь-Россия

Более 1,5 тыс. детей из районов, пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС, принимают участие в 24-й республиканской благотворительной акции "Рождественская елка - наши дети". Акция открылась по благословению Митрополита Минского и Заславского Павла, Патриаршего Экзарха всея Беларуси Рождественской литургией в Минском Свято-Духовом кафедральном соборе.

Премьера документального фильма о жизни знаменитого песняра Владимира Мулявина состоится в Минске 12 января. Кинолента "Песняр. Сердцем и думами", подготовленная по заказу Министерства культуры, полностью построена на интервью близких Владимира Мулявина - на рассказах коллег, которые работали с ним в разные годы, членов семьи, дочери Марины и внука Валерия.

Аналоги древних стоянок начнут возводить в будущем музее под открытым небом в национальном парке "Беловежская пуща" в текущем году, сообщил научный сотрудник нацпарка Руслан Книга.

Узоры рушников и народных костюмов 200-летней давности воссоздают мастера Октябрьского районного дома ремесел - лауреата специальной премий Президента Беларуси деятелям культуры и искусства.

Ученица творческой мастерской Екатерина Сташевская и методист-мастер по ткачеству и плетению поясов Мария Сарнавская

Белгидромет планирует расширить сеть метеонаблюдений, сообщила на пресс-конференции первый заместитель начальника Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды Мария Герменчук. Белгидромет в 2017 году прогнозировал погоду на сутки по областям в среднем с точностью в 96%, рассказала Мария Герменчук. Климатическая зима в Беларуси начнется в январе.

ФОТО: Аномально теплая зима вызвала паводок на Западной Двине. 31 декабря вода в Западной Двине прибыла на 56 см, 1 января - на 54 см. В целом с 26 декабря по 7 января река поднялась с 255 см до 529 см над нулем поста.

МВД предупреждает о попытках мошенничества в отношении обманутых вкладчиков финансовой пирамиды. Аферисты предлагают жертвам пирамиды посреднические услуги по возврату вложенных денег.

Суд по делу о гибели роупджампера проходит в открытом режиме. Обвиняемый по делу о гибели роупджампера вину не признает.

Следствие проводит проверку по факту смерти шестимесячного ребенка в Несвиже, сообщила официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.

Первую операцию по пересадке почки провели в Могилеве, сообщила пресс-секретарь Министерства здравоохранения Юлия Бородун.

Первому составу БАТЭ в межсезонье необходимо выработать единую модель игры, рассказал во время пресс-конференции новый главный тренер БАТЭ Олег Дулуб.

Белоруска Александра Саснович поднялась на 53-е место в новом рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Это высшая ее позиция за все время выступлений.

Республика Корея увеличит срок пребывания в стране с 90 до 120 дней для иностранных гостей на время Олимпийских игр в Пхенчхане.

Президент Франции Эммануэль Макрон, который прибыл в Китай с визитом, подарил председателю КНР Си Цзиньпину кавалерийского коня.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 9 января

9-12 января в Полоцке пройдет II открытый районный конкурс православного литературно-музыкального творчества "Благовест над Полоцком".

В 17.00 в Витебском центре современного искусства (ул. Белобородова, 5) открытие выставки "Собачье сердце", посвященной году Собаки.

По 12 января в Бресте пройдет ХХХ Международный фестиваль классической музыки "Январские музыкальные вечера". Участниками юбилейного форума станут около 500 музыкантов из 13 стран.

Хоккеисты минского "Динамо" в очередном матче чемпионата КХЛ примут на льду "Минск-Арены" ярославский "Локомотив". Начало игры в 19.30.

В минском Дворце спорта стартует чемпионат Беларуси по борьбе. Начало соревнований в 10.30, вход свободный.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 10 января

85 лет назад родился Семенов Евгений Николаевич, белорусский художник. С 1965 г. работал художником-декоратором на киностудии "Беларусьфильм", с 1969 преподавал в Белорусском театрально-художественном институте. В 1995-2001 жил в Канаде. Автор пейзажей и портретов.

70 лет назад родился Николайчик Олег Владимирович, белорусский художник-конструктор театральных кукол, заслуженный работник культуры Беларуси (1990). Разработал многочисленные системы управления куклами. Сконструировал сложные системы кукол, среди которых шарнирные, во весь рост, с дистанционным управлением на пневматике. Автор макетов к спектаклям.

135 лет назад родился Толстой Алексей Николаевич, русский писатель, общественный деятель, академик АН СССР (1939). В 1914-16 гг. военный корреспондент газеты "Русские ведомости". В 1918-23 гг. в эмиграции. Автор трилогии "Хождение по мукам", исторического романа "Петр I", научно-фантастических романов "Аэлита", "Гиперболоид инженера Гарина", рассказов, пьес. Лауреат Государственной премии СССР (1941, 1943, 1946, посмертно). Умер в 1945 г.

155 лет назад в Лондоне открылось движение по первой в мире подземной железной дороге - метро. Протяженность первой линии составила около 6 км.

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