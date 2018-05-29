Картина дня: торгово-экономические связи с Китаем, бегущие медведи и каким будет начало лета

ВЧЕРА

Картина дня. 28 мая

Межведомственная рабочая группа по подготовке проекта Национальной стратегии устойчивого развития Беларуси на период до 2035 года создана постановлением Совета Министров от 25 мая 2018 года №392. Группу возглавил министр экономики Владимир Зиновский.

Беларусь заинтересована наращивать торгово-экономические связи с Китаем, заявил премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков на официальных переговорах с заместителем председателя КНР Ван Цишанем. Беларусь предлагает Китаю объявить 2019-й Годом образования.

Ван Цишань и Андрей Кобяков во время встречи в узком составе

Беларусь заинтересована сотрудничать с корпорацией China Merchants Group в экспорте белорусской мясо-молочной продукции в Китай, сообщил премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков на встрече с генеральным директором China Merchants Group Фу Ганфэном.

Во время встречи

Дом на 80 социальных квартир построят в Минске с использованием средств технико-экономической помощи Китая, сообщил председатель комитета строительства и инвестиций Мингорисполкома Дмитрий Гуриненко. К реализации проекта планируется приступить в текущем году, завершить - в 2019-м. В Минске до конца года планируется ввести в эксплуатацию 47 жилых домов.

Британские депутаты уверены в успехе укрепления межпарламентских отношений с Беларусью, об этом шла речь на встрече председателя Совета Республики Михаила Мясниковича с делегацией парламента Великобритании. Парламентарии рассчитывают придать новый импульс социальным проектам Беларуси и Великобритании, сообщил руководитель рабочей группы Национального собрания Беларуси по сотрудничеству с парламентом Великобритании и Северной Ирландии, член Постоянной комиссии Совета Республики по международным делам и национальной безопасности Олег Руммо.

Руководитель межпартийной группы по Беларуси парламента Великобритании, депутат Джон Виттингдэйл и председатель Совета Республики Михаил Мясникович

Беларусь предлагает Болгарии сотрудничать в реализации научных проектов ЕС. Об этом заявил председатель Совета Республики Михаил Мясникович на встрече с делегацией Болгарской академии наук во главе с ее президентом Юлианом Ревалски.

Во время встречи

Прямой авиарейс должен связать Минск и Таллин. Об этом сообщил Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Эстонии Анатолий Степусь на встрече с белорусскими журналистами в Эстонском центре "Восточного партнерства".

В Беларуси стартовала эстафета "100 лет на страже границ Отечества", она пройдет вдоль всей государственной границы. Торжественные тематические мероприятия в рамках масштабной акции состоятся более чем в 40 населенных пунктах приграничья. Завершится эстафета 22 июня в Брестской крепости.

В Беларуси более 1 млн детей занимаются спортом, сообщила главный специалист управления социальной, воспитательной и идеологической работы Министерства образования Елена Симакова. В Беларуси сохранена сеть учреждений дополнительного образования детей и молодежи. В Беларуси в 2018 году планируется открыть 17 учреждений дошкольного образования.

В Беларуси до конца лета планируется усовершенствовать дерево услуг ЕРИП, сообщили в ОАО "Небанковская кредитно-финансовая организация "ЕРИП".

Около 85% случаев укусов минчан клещами произошли за пределами города. По результатам обследования находки клещей отмечаются преимущественно в лесных массивах по периферии города и переходящих в пригородные леса. В их числе лесной массив Цнянское водохранилище - Цна - МКАД - ул.Мирошниченко, лесопарк по ул.Тикоцкого, Степянский лесной массив, Слепянский лесной массив, лес в Дражне.

Пенсионер в Минске четыре дня не мог выбраться из погреба. Его спасли работники МЧС.

Фото Минского городского УМЧС

В Беларуси в январе-апреле этого года 32 ребенка умерли от внешних причин, и ответственность за это лежит на взрослых, сообщила главный специалист отдела медицинской помощи матерям и детям Министерства здравоохранения Валентина Волчок. Вместе с тем общие цифры по стране свидетельствуют о том, что детская смертность снижается, младенческая смертность в Беларуси одна из самых низких не только в регионе стран СНГ, но и в Европе и Америке.

По факту гибели двух детей в Бобруйске возбуждено уголовное дело. Мать погибших детей задержана и дает показания.

Календарное лето в Беларуси начнется с похолодания. В Беларуси 29 мая ожидается до 28 градусов тепла.

Белоруска Вера Ярошик заняла второе место в финале "Ты супер!".

Милиционеры прогнали бежавшего по обочине автодороги Минск-Могилев медведя. Это уже второй случай "пробежки" медведя возле трассы за последнее время.

Три медали завоевали белорусские атлеты на юниорском чемпионате Европы по академической гребле во французском Гравлине.

Фото Белорусской федерации гребли

Белоруски Ирина Лимановская и Вероника Есипович завоевали серебряную награду на шестом этапе Мировой серии по артистическому (синхронному) плаванию в Мадриде.

Ирина Лимановская и Вероника Есипович (слева)

Виктория Азаренко проиграла на старте открытого чемпионата Франции по теннису.

Виктория Азаренко. Фото официального twitter-аккаунта турнира

Президент Италии предложил экономисту Карло Коттарелли возглавить правительство. Коттарелли - экономист, у которого есть многолетний опыт работы в МВФ. Он известен своими методами сокращения государственных расходов.

Карло Коттарелли. Фото Reuters

Президент Франции Эмманюэль Макрон встретился в Елисейском дворце с нелегальным мигрантом из Мали Мамуду Гассама, спасшим в Париже ребенка.

Фото EPA

СЕГОДНЯ

Анонсы на 29 мая

Пресс-конференция "Лучшая баскетболистка Беларуси стала лицом бренда "Косвик" состоится в пресс-центре БЕЛТА в 14.00. В пресс-конференции примут участие игрок женской национальной команды Беларуси по баскетболу и баскетбольного клуба "Фенербахче" (Турция) Анастасия Веремеенко, директор Республиканского государственного училища олимпийского резерва Александр Дубковский, директор иностранного унитарного предприятия "Косвик" Владимир Яновский и бренд-менеджер предприятия Игорь Усов.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров посетит Беларусь с рабочим визитом. В Минске пройдут переговоры глав МИД Беларуси и России Владимира Макея и Сергея Лаврова. Ожидается, что они обменяются мнениями по развитию сотрудничества Союзного государства, ЕАЭС, ОДКБ, СНГ, обсудят координацию усилий в ОБСЕ и других международных форматах.

Памятный знак, символизирующий дружбу между Беларусью и Японией, откроют 29 мая на территории СШ №97 Минска.

Церемония открытия Белорусского промышленного форума с участием делегации г.Новосибирска состоится в 15.00 (Минск, пр-т Победителей, 20).

В Национальном пресс-центре пройдет пресс-конференция: "Профилактика инфекционных заболеваний при выезде за рубеж" (представители Министерства здравоохранения Республики Беларусь). Начало в 11.00.

С 11.00 до 13.00 в учреждении образования "Белорусская государственная академия музыки" (г.Минск, ул.Интернациональная, 30) состоится встреча заместителя премьер-министра В.И.Жарко с учащимися и студентами - победителями международных предметных олимпиад, творческих конкурсов и фестивалей, лауреатами и стипендиатами специальных фондов Президента Республики Беларусь по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов, талантливой молодежи.

Праздничная концертная программа "Последний звонок" для актива БРСМ школ столицы, которые наиболее ярко проявили себя в течение 2017/18 учебного года, пройдет в 15.00 в Молодежном театре эстрады (ул. Московская, 18а). В программе яркое шоу, популярные песни и зажигательные танцы, новые знакомства и поздравления от звезд белорусской эстрады.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 30 мая

В Республике Беларусь - День памяти погибших в подземном переходе на станции метро "Немига" (1999). В 2002 г. состоялось открытие памятного знака погибшим на станции "Немига" 30 мая 1999 г.

130 лет назад родился Мигай Сергей Иванович, певец, педагог, профессор, народный артист России (1939). В 1911 г. в Одессе окончил музыкальное училище. В 1912-24 гг. был солистом Большого театра. В 1924-27 гг. солист Ленинградского театра оперы и балета. Среди лучших ролей: Князь Игорь ("Князь Игорь" А.Бородина), Онегин ("Евгений Онегин" П.Чайковского), Королевич ("Кащей бессмертный" Н.Римского-Корсакова) и др. В оперном репертуаре Мигая насчитывалось 65 партий, 43 их них - ведущие. Он также активно занимался концертной деятельностью. Автор искусствоведческих и методических работ. Умер в 1959 г.

110 лет назад родился Бланк Мел, американский актер. Его голосом говорят мультипликационные герои Поросенок Порки, Кот Сильвестр, Птенец Твити, Вилли Койот, Мышонок Спиди Гонзалез и др. За свой необыкновенно разнообразный талант актера-голосовика Бланк получил прозвище "Человек тысячи голосов". Умер в 1989 г.

60 лет назад родилась Майорова Елена Владимировна, российская актриса театра и кино, заслуженная артистка РСФСР. Снималась в фильмах "34-й скорый", "Одиноким предоставляется общежитие", "Мелкий бес" и др. Умерла в 1997 г.

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