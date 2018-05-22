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Картина дня: цифровизация в ЕАЭС, электронный рецепт в стоматологии и собака-авиатор

Общество 22.05.2018 | 07:00

ВЧЕРА

Картина дня. 21 мая

Правительство Беларуси определило меры по реализации кредитного соглашения с Китаем на 1,75 млрд юаней. Соответствующее постановление Совета Министров от 17 мая 2018 года №367 официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

Премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков дал интервью китайскому информационному агентству "Синьхуа". Встреча премьер-министра с агентством "Синьхуа" состоялась перед официальным визитом в Беларусь заместителя председателя КНР Ван Цишаня, который запланирован в конце мая. Визит в Беларусь Ван Цишаня пройдет накануне заседания Совета глав государств - членов Шанхайской организации сотрудничества в Китае. Президент Беларуси Александр Лукашенко примет участие в этом заседании, планируется его встреча с Председателем КНР Си Цзиньпином.

Андрей Кобяков во время интервью
Андрей Кобяков во время интервью

ИНТЕРВЬЮ: Карине Минасян о цифровой повестке ЕАЭС, евразийской криптовалюте и отмене роуминга.

Проект по прослеживаемости сельхозпродукции планируется реализовать в ЕАЭС после 2020 года.

В Беларуси предлагается разрешить регулярным автоперевозчикам до конца года работать без конкурсов. Соответствующее решение содержится в проекте указа "О некоторых вопросах осуществления междугородных автомобильных перевозок пассажиров", размещенном на сайте Министерства транспорта и коммуникаций для общественного обсуждения.

Соглашение о создании зоны свободной торговли между Республикой Корея и государствами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) может быть подписано в 2019 году. Республика Корея заинтересована в поставках белорусской IT-продукции, сообщил председатель Корейской ассоциации импортеров (KOIMA) Син Мен Чжин.

Предприятия холдинга деревообработки в I квартале сработали с рентабельностью 6%, сообщил председатель правления Банка развития Сергей Румас.

Собаку-авиатора для фестиваля #Пронебо-2018 выбрали в Беларуси. Питомец со своим хозяином отправятся в полет на самолете, вертолете и воздушном шаре.

Минский авиаремонтный завод до августа полностью переедет в новые цеха в Национальном аэропорту Минск, сообщил гендиректор предприятия Евгений Вайцехович в журнале "Транспортный вестник".

Все стационары и стоматологии Минска перейдут на электронный рецепт до 1 июля. Выездные бригады скорой медицинской помощи в Минске до конца года планируется обеспечить планшетами.

Более 1,8 тыс. человек к началу мая обратились за медицинской помощью из-за укусов клещей. Это превышает уровень обращений, зарегистрированных за аналогичный период прошлого года.

Пострадавшие в ДТП под Каменцем украинские подростки идут на поправку. Министерство здравоохранения Украины выразило благодарность Беларуси за помощь попавшим в ДТП школьникам.

Новым директором Национального агентства по туризму Беларуси стал Антон Галыня.

В Минске последний звонок прозвенит 30 мая для 10 тыс. одиннадцатиклассников, сообщил первый заместитель председателя комитета по образованию Мингорисполкома Виталий Пригодич. Свыше 23 тыс. детей планируется принять в первые классы минских школ.

Капсула в основание будущего национального стадиона по пляжному футболу будет заложена 2 июня в Международный олимпийский день в Минске, сообщил председатель Федерации пляжного футбола Беларуси Алексей Сычев.

Музей истории белорусского предпринимательства предлагается открыть в Минске.

За нарушение миграционного законодательства из Минска депортируют 48 иностранцев, сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

Двух рыбаков ударило молнией в Кормянском районе.

Белорусский полузащитник "Ростова" Тимофей Калачев признан болельщиками лучшим игроком клуба в сезоне-2017/2018.

Сборная Беларуси по хоккею занимает 14 место в рейтинге Международной федерации этого вида спорта (IIHF). Обновленный после чемпионата мира список лучших команд возглавляют канадцы (3990), которые остались без медалей турнира, проиграв в матче за третье место США. Определены лучшие игроки чемпионата мира по хоккею в Дании.

Фото IIHF
Фото IIHF

Хоккеистки гродненского "Ритма" завоевали бронзу в Кубке Европы.

Белорусский форвард Андрей Костицын продолжит карьеру в ХК "Динамо-Минск".

Белоруска Вера Лапко поднялась на 77-е место в рейтинге WTA, что является для нее лучшим показателем в карьере.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 22 мая

Состоится выездное пресс-мероприятие: "Новые рекреационные возможности Ботанического сада для жителей и гостей столицы" (руководство Центрального ботанического сада НАН Беларуси, представители Национальной академии наук Беларуси). Место проведения: Центральный ботанический сад НАН Беларуси (г.Минск, ул.Академическая, служебный вход). Начало в 10.00.

Свыше 300 участников соберет в Минске 22-23 мая финальный этап III Республиканского конкурса профессионального мастерства WorldSkills Belarus 2018. Конкурс состоится по стандартам международного движения WorldSkills International и объединит соревнования по 37 профессиям в таких областях, как технологии строительства, производственные и инженерные технологии, информационные и коммуникационные технологии, транспорт и логистика, социальные и персональные услуги, творческие профессии и мода. Свое мастерство покажут учащиеся, студенты, молодые рабочие в возрасте 22-24 лет из всех регионов страны, а также гости из России и Казахстана.

В Белорусском государственном экономическом университете с 10.00 до 16.00 состоится акция по безвозмездному забору крови.

В 14.00 в Минске в концертном зале "Верхний город" (пл. Свободы, 23а) состоится торжественная церемония награждения победителей и лауреатов городского конкурса "Лучшее учреждение образования 2018".

ЗАВТРА

Знаменательные даты 23 мая

Международный день по искоренению акушерских свищей. Генеральная Ассамблея ООН призывает международное сообщество использовать этот день для расширения осведомленности и активизации усилий в области искоренения акушерских свищей.

170 лет назад родился Лилиенталь Карл-Вильгельм Отто, немецкий инженер, один из пионеров авиации, объяснивший причины парения птиц. Умер в 1896 г.

135 лет назад родился Фэрбенкс Дуглас, американский актер кино. Снимался в фильмах "Робин Гуд", "Багдадский вор", "Железная маска" и др. Умер в 1939 г.

110 лет назад родился Бардин Джон, американский физик, создатель первого транзистора, дважды лауреат Нобелевской премии по физике (1956, 1972). Один из авторов микроскопической теории сверхпроводимости. Умер в 1991 г.

80 лет назад родилась Корниенко Нелли Ивановна, российская актриса театра, народная артистка РСФСР.

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Временные ограничения на республиканских автодорогах Временные ограничения не распространяются на перевозки: пассажиров, живых животных, грузов гуманитарной помощи, бетонных и асфальтобетонных смесей, дорожных битумов, опасных и скоропортящихся грузов, зерна, комбикормов, семян рапса и др., а также на платные автомобильные дороги и участки платных автомобильных дорог.
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