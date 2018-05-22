Картина дня: цифровизация в ЕАЭС, электронный рецепт в стоматологии и собака-авиатор

ВЧЕРА
Картина дня. 21 мая
Правительство Беларуси определило меры по реализации кредитного соглашения с Китаем на 1,75 млрд юаней. Соответствующее постановление Совета Министров от 17 мая 2018 года №367 официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.
Премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков дал интервью китайскому информационному агентству "Синьхуа". Встреча премьер-министра с агентством "Синьхуа" состоялась перед официальным визитом в Беларусь заместителя председателя КНР Ван Цишаня, который запланирован в конце мая. Визит в Беларусь Ван Цишаня пройдет накануне заседания Совета глав государств - членов Шанхайской организации сотрудничества в Китае. Президент Беларуси Александр Лукашенко примет участие в этом заседании, планируется его встреча с Председателем КНР Си Цзиньпином.
ИНТЕРВЬЮ: Карине Минасян о цифровой повестке ЕАЭС, евразийской криптовалюте и отмене роуминга.
Проект по прослеживаемости сельхозпродукции планируется реализовать в ЕАЭС после 2020 года.
В Беларуси предлагается разрешить регулярным автоперевозчикам до конца года работать без конкурсов. Соответствующее решение содержится в проекте указа "О некоторых вопросах осуществления междугородных автомобильных перевозок пассажиров", размещенном на сайте Министерства транспорта и коммуникаций для общественного обсуждения.
Соглашение о создании зоны свободной торговли между Республикой Корея и государствами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) может быть подписано в 2019 году. Республика Корея заинтересована в поставках белорусской IT-продукции, сообщил председатель Корейской ассоциации импортеров (KOIMA) Син Мен Чжин.
Предприятия холдинга деревообработки в I квартале сработали с рентабельностью 6%, сообщил председатель правления Банка развития Сергей Румас.
Собаку-авиатора для фестиваля #Пронебо-2018 выбрали в Беларуси. Питомец со своим хозяином отправятся в полет на самолете, вертолете и воздушном шаре.
Минский авиаремонтный завод до августа полностью переедет в новые цеха в Национальном аэропорту Минск, сообщил гендиректор предприятия Евгений Вайцехович в журнале "Транспортный вестник".
Все стационары и стоматологии Минска перейдут на электронный рецепт до 1 июля. Выездные бригады скорой медицинской помощи в Минске до конца года планируется обеспечить планшетами.
Более 1,8 тыс. человек к началу мая обратились за медицинской помощью из-за укусов клещей. Это превышает уровень обращений, зарегистрированных за аналогичный период прошлого года.
Пострадавшие в ДТП под Каменцем украинские подростки идут на поправку. Министерство здравоохранения Украины выразило благодарность Беларуси за помощь попавшим в ДТП школьникам.
Новым директором Национального агентства по туризму Беларуси стал Антон Галыня.
В Минске последний звонок прозвенит 30 мая для 10 тыс. одиннадцатиклассников, сообщил первый заместитель председателя комитета по образованию Мингорисполкома Виталий Пригодич. Свыше 23 тыс. детей планируется принять в первые классы минских школ.
Капсула в основание будущего национального стадиона по пляжному футболу будет заложена 2 июня в Международный олимпийский день в Минске, сообщил председатель Федерации пляжного футбола Беларуси Алексей Сычев.
Музей истории белорусского предпринимательства предлагается открыть в Минске.
За нарушение миграционного законодательства из Минска депортируют 48 иностранцев, сообщили в ГУВД Мингорисполкома.
Двух рыбаков ударило молнией в Кормянском районе.
Белорусский полузащитник "Ростова" Тимофей Калачев признан болельщиками лучшим игроком клуба в сезоне-2017/2018.
Сборная Беларуси по хоккею занимает 14 место в рейтинге Международной федерации этого вида спорта (IIHF). Обновленный после чемпионата мира список лучших команд возглавляют канадцы (3990), которые остались без медалей турнира, проиграв в матче за третье место США. Определены лучшие игроки чемпионата мира по хоккею в Дании.
Хоккеистки гродненского "Ритма" завоевали бронзу в Кубке Европы.
Белорусский форвард Андрей Костицын продолжит карьеру в ХК "Динамо-Минск".
Белоруска Вера Лапко поднялась на 77-е место в рейтинге WTA, что является для нее лучшим показателем в карьере.
СЕГОДНЯ
Анонсы на 22 мая
Состоится выездное пресс-мероприятие: "Новые рекреационные возможности Ботанического сада для жителей и гостей столицы" (руководство Центрального ботанического сада НАН Беларуси, представители Национальной академии наук Беларуси). Место проведения: Центральный ботанический сад НАН Беларуси (г.Минск, ул.Академическая, служебный вход). Начало в 10.00.
Свыше 300 участников соберет в Минске 22-23 мая финальный этап III Республиканского конкурса профессионального мастерства WorldSkills Belarus 2018. Конкурс состоится по стандартам международного движения WorldSkills International и объединит соревнования по 37 профессиям в таких областях, как технологии строительства, производственные и инженерные технологии, информационные и коммуникационные технологии, транспорт и логистика, социальные и персональные услуги, творческие профессии и мода. Свое мастерство покажут учащиеся, студенты, молодые рабочие в возрасте 22-24 лет из всех регионов страны, а также гости из России и Казахстана.
В Белорусском государственном экономическом университете с 10.00 до 16.00 состоится акция по безвозмездному забору крови.
В 14.00 в Минске в концертном зале "Верхний город" (пл. Свободы, 23а) состоится торжественная церемония награждения победителей и лауреатов городского конкурса "Лучшее учреждение образования 2018".
ЗАВТРА
Знаменательные даты 23 мая
Международный день по искоренению акушерских свищей. Генеральная Ассамблея ООН призывает международное сообщество использовать этот день для расширения осведомленности и активизации усилий в области искоренения акушерских свищей.
170 лет назад родился Лилиенталь Карл-Вильгельм Отто, немецкий инженер, один из пионеров авиации, объяснивший причины парения птиц. Умер в 1896 г.
135 лет назад родился Фэрбенкс Дуглас, американский актер кино. Снимался в фильмах "Робин Гуд", "Багдадский вор", "Железная маска" и др. Умер в 1939 г.
110 лет назад родился Бардин Джон, американский физик, создатель первого транзистора, дважды лауреат Нобелевской премии по физике (1956, 1972). Один из авторов микроскопической теории сверхпроводимости. Умер в 1991 г.
80 лет назад родилась Корниенко Нелли Ивановна, российская актриса театра, народная артистка РСФСР.
***По вопросу подписки на полные общие и тематические подборки новостной и аналитической информации о Беларуси и мире, календарь знаменательных дат и событий на месяц можно обращаться в службу подписки БЕЛТА по тел./факс: 327-78-77, e-mail: marketing@belta.by, а также в отдел ИСО Главного выпуска по тел. 327-24-87.
БЕЛТА.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3483 BYN
|2.342 BYN
|2.349 BYN
|USD
|2.0022 BYN
|1.987 BYN
|1.992 BYN
|RUB
|3.2031 BYN
|3.23 BYN
|3.24 BYN