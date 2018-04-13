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Картина дня: упрощение требований к частному стройбизнесу, когда открывается мотосезон и чем запомнился День космонавтики

Общество 13.04.2018 | 06:54

ВЧЕРА

Картина дня. 12 апреля

Обязательная юрэкспертиза технических правовых актов вводится в Беларуси. Президент Беларуси Александр Лукашенко 12 апреля подписал указ №135. Документ направлен на практическую реализацию положений декрета №7 "О развитии предпринимательства".

Беларусь предлагает Ярославской области России свое участие в инфраструктурных проектах и госпрограммах, которые реализуются на территории региона. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на встрече с губернатором Ярославской области Дмитрием Мироновым.

Во время встречи
Во время встречи

Беларусь заинтересована в расширении промышленной кооперации с Ярославской областью России, заявил премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков.

Состоялся телефонный разговор Президента Беларуси Александра Лукашенко с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Глава белорусского государства поздравил азербайджанского лидера с уверенной победой на состоявшихся президентских выборах. Ильхам Алиев пригласил Александра Лукашенко совершить визит в Азербайджан в любое удобное время.

В Беларуси упрощаются требования к ИП и юрлицам - участникам строительного рынка, небольшие частные компании смогут претендовать на участие в строительстве более сложных объектов. Как заявил первый заместитель министра архитектуры и строительства Беларуси Александр Кручанов, упрощение требований для частных строительных организаций даст толчок развитию конкуренции и технологий. Стоимость квадратного метра жилья с господдержкой в 2018 году не превысит установленного предела.

Фото из архива
Фото из архива

Беларусь и Азербайджан проработают создание сборочного производства лифтов и поставку белорусских электробусов, сообщили в пресс-службе белорусского правительства по итогам визита заместителя премьер-министра Владимира Семашко в Азербайджан.

"Беларуськалий" и "Литовские железные дороги" заключили долгосрочный контракт.

Зарегистрированные резиденты намерены инвестировать в проекты в Китайско-белорусском индустриальном парке "Великий камень" полмиллиарда долларов. Такая информация размещена на сайте Министерства экономики.

Общежитие на 1,8 тыс. мест планируется сдать в 2019 году в Студенческой деревне в Минске, сообщил министр образования Беларуси Игорь Карпенко на заседании Совета по делам молодежи стран СНГ.

Во время заседания
Во время заседания

ИНФОГРАФИКА. ЦТ в Беларуси.

Международная выставка-презентация "100 идей для СНГ" открылась в Минске. В ней принимают участие 45 проектов из шести стран СНГ: Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и России.

Девятиклассница из Минска разработала технологию производства эфирного масла из отечественного сырья. Готовый продукт представлен в финале республиканского молодежного конкурса "100 идей для Беларуси".

ДОСЬЕ: Имена и факты к Международному дню полета человека в космос.

Займите место в кабине космического корабля. Тест к Международному дню полета человека в космос.

К 100-летию БЕЛТА: "Навiны складаюць гiсторыю". Первый полет в космос.

Мотосезон-2018 открывается 15 апреля в Минске.

РЕПОРТАЖ: Мотопатрули спецподразделения ДПС "Стрела" провели рейд перед открытием мотосезона.

ФОТОФАКТ: Belarus Fashion Week в Минске.

В Беларуси в выходные вновь потеплеет.

Расследование уголовного дела международной преступной группировки "Андромеда" планируют завершить в 2018 году, сообщил председатель Следственного комитета Беларуси Иван Носкевич.

Эксклюзивные кадры и материалы из личных фото- и видеоархивов увидят зрители премьерного документального фильма о белорусском биатлоне "Биатлон.by. Эстафета поколений", который выйдет 19 апреля.

Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) распространила отчет о веществе, которое было применено в Солсбери при отравлении Скрипалей.

Президент Украины Петр Порошенко поручил правительству подготовить предложения по официальному выходу Украины из СНГ. В Исполком СНГ не поступало документов о намерении Украины выйти из Содружества.

Россия возобновила прямое авиасообщение с Египтом после перерыва в 2,5 года.

Российский фильм "Лето" о молодом Викторе Цое вошел в основную программу Каннского кинофестиваля.

Кадр из фильма "Лето"
Кадр из фильма "Лето"

Белорусские теннисистки Арина Соболенко и Вера Лапко вышли в четвертьфинал парного разряда турнира в швейцарском Лугано.

Андерс Бессеберг оставил пост президента Международного союза биатлонистов (IBU) до окончания расследования по допинговому делу. Об этом говорится в официальном пресс-релизе союза биатлонистов.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 13 апреля

Онлайн-конференция с председателем Государственного комитета судебных экспертиз Беларуси генерал-майором юстиции Андреем Шведом пройдет на сайте БЕЛТА с 11.00 до 12.00. В преддверии юбилея Госкомитета судебных экспертиз его руководитель расскажет об основных достижениях ведомства, новых видах экспертиз, новациях в законодательстве в области экспертной деятельности, а также международном сотрудничестве, ответит на вопросы посетителей сайта БЕЛТА.

В Национальном пресс-центре пройдет пресс-конференция: "Всестороннее обеспечение мероприятий, приуроченных к празднованию Радуницы: транспортное сообщение, общественная безопасность, организация посещения кладбищ на территориях с особым пропускным режимом" (17.04) (представители Министерства внутренних дел Республики Беларусь, Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь, Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь, Государственного пограничного комитета Республики Беларусь). Начало в 12.30.

В 15.00 в пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция на тему: "Год малой родины: историко-культурное наследие малых городов и населенных пунктов Беларуси".

В 11.00 в пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция на тему: "Актуальные вопросы пациентов с первичными иммунодефицитами в Беларуси".

Состоится выездное пресс-мероприятие: "Болезни крови: эпидемиологические данные, диагностика и методы лечения", приуроченная ко Всемирному дню гемофилии (17.04) (представители Министерства здравоохранения Республики Беларусь). Место проведения: Республиканский центр гематологии и пересадки костного мозга (г.Минск, ул. Семашко, 8). Начало в 11.00.

Около 130 профессиональных танцоров из разных стран примут участие в Евразийском чемпионате по восточным танцам в Минске (Дворец культуры МТЗ, ул.Долгобродская, 24), который пройдет 13-15 апреля.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 14 апреля

70 лет назад родился Губарев Валентин Алексеевич, белорусский художник. Среди произведений: картины "Русалка пресноводная, обыкновенная", "Птичьи трели", "Игры в гласность" и др. Произведения находятся в Национальном художественном музее Беларуси, музее "Zimmerly Art Museum" (США), галереях "Schaer und Wildbolz" (Швейцария), "Kunststuck" (Германия), "Les Tournesols" (Франция), а также в частных коллекциях России, США, Англии, Японии, Испании, Израиля, Германии, Франции, Австрии, Бельгии, Польши и Турции.

150 лет назад родился Беренс Петер, один из основоположников промышленной архитектуры и дизайна. Умер в 1940 г.

75 лет назад родился Петров Николай Арнольдович, российский пианист, народный артист СССР. Умер в 2011 г.

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