Картина дня: увеличение безвиза до 30 дней, рост средней зарплаты и ЧМ по вертолетному спорту

ВЧЕРА

Картина дня. 24 июля

Срок безвизового пребывания иностранных граждан в Беларуси увеличен до 30 суток при условии их въезда в страну и последующего выезда через Государственную границу в Национальном аэропорту Минск. Соответствующий указ Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал 24 июля.

Беларусь выступает за чистоту и прозрачность в спорте, заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко во время встречи с генеральным секретарем Международной федерации баскетбола (ФИБА) Патриком Бауманном.

Во время встречи

В Академии управления при Президенте Беларуси с 1 сентября не нужных в управлении людей учиться не должно. Такое требование глава государства Александр Лукашенко озвучил, заслушивая доклад о выполнении поручений по совершенствованию деятельности вуза. Высокий проходной балл поступающих в Академию управления при Президенте Беларуси свидетельствует о том, что вуз пользуется авторитетом и популярностью, отметил ректор академии Геннадий Пальчик по итогам доклада у главы государства Александра Лукашенко.

Во время доклада

Премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков поручил до конца августа завершить работу по формированию пакета прогнозных документов 2019 года. Об этом он заявил во время заседания Президиума Совета Министров, на котором были рассмотрены проекты прогноза социально-экономического развития, основных направлений денежно-кредитной политики Беларуси и основных параметров республиканского бюджета на 2019 год.

Номинальная начисленная средняя заработная плата работников Беларуси в июне 2018 года составила Br953,7. В мае размер этого показателя был Br943,9, а в сравнении с июнем 2017 года заработная плата выросла на 11,4%.

Беларусь поднялась на 38-е место в рейтинге ООН по уровню развития электронного правительства (United Nations E-Government Survey 2018). Страна переместилась на 11 строчек вверх по сравнению с результатами 2016 года.

Сформирован первый в Беларуси технический паспорт на капитальное строение в виде электронного документа и первое электронное инвентарное дело.

Инвестиционные фонды стали новым инструментом для вложения средств в Беларуси. Закон об инвестфондах вступил в силу 23 июля.

ЧМ по вертолетному спорту стартовал на аэродроме Липки, он продлится по 29 июля. Новое поколение летчиков будет достойно представлять Беларусь на международных соревнованиях, заявил премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков на торжественном открытии ЧМ по вертолетному спорту. Белорусские вертолетчики взяли первое золото чемпионата мира, экипаж Витебского аэроклуба победил в одной из самых сложных дисциплин - параллельной развозке грузов.

Вертолет Ми-2

Дарья Домрачева стала первым звездным послом II Европейских игр. Сертификат о присвоении звания звездного посла прославленной белорусской спортсменке в зале Олимпийской славы НОК вручил директор фонда "Дирекция II Европейских игр 2019 года" Георгий Катулин.

Дарья Домрачева

Почтовая марка "400 лет первому в мире "Букварю" выпущена в обращение.

Почтовый самолет Transaviabaltika совершил аварийную посадку в Национальном аэропорту Минск.

Почти половина месячной нормы осадков выпала днем 23 июля в Шарковщине (Витебская область) и Нарочи (Мядельский район Минской области), сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии.

В Минске появился первый контейнер для сбора испорченных лекарств от населения, сообщили в Центре экологических решений.

Санэпидслужба опубликовала карту очагов обитания клещей в Минске.

Водителю грузовика, участнику ДТП в Николаевской области Украины, в котором погибли пять граждан Беларуси, избрали меру пресечения в виде домашнего ареста.

Фото полиции Николаевской области Украины

Министр внутренних дел Игорь Шуневич рассказал о расследовании двойного убийства в Бобруйске.

Мотив захвата заложницы в Заславле, по первоначальной информации, не связан с банком, рассказала официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова.

Белорусская команда "МАЗ-СПОРТавто" решила прекратить участие в ралли "Шелковый путь". Накануне во время прохождения 3-го этапа произошло вмешательство в гонку организаторов, которые внесли коррективы в ход этапа, чем предоставили необоснованное преимущество отдельным участникам гонки, а для экипажа 302 спортивной команды "МАЗ-СПОРТавто" дополнительную потерю времени.

Во время прохождения 3-го этапа. Фото МАЗ

В результате лесных пожаров в Греции погибли десятки человек. Премьер Греции объявил трехдневный траур по погибшим. Информации о пострадавших при пожарах в Греции белорусах нет, сообщили в посольстве Беларуси в Болгарии (в Греции и на Кипре по совместительству).

Государственная дума России утвердила в третьем, окончательном, чтении закон о повышении налога на добавленную стоимость (НДС) с 18% до 20%. Документ вступит в силу с 1 января 2019 года.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 25 июля

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Председатель Совета Республики Михаил Мясникович посетит научно-технологический парк БНТУ "Политехник", где встретится с ректорами вузов, представителями научных школ БНТУ, учреждений среднего специального и профтехобразования. Речь пойдет о развитии системы образования, в том числе о совершенствовании ее элементов в рамках Болонского процесса, поддержке молодых кадров, усилении взаимодействия высшей школы с реальным сектором экономики. После этого состоится прием граждан Советского района Минска. Сбор в 9.30.

Пресс-конференция "О мерах по улучшению торгового обслуживания минчан", посвященная Дню работников торговли, состоится в 10.00 по адресу: пр-т Независимости, 8, кабинет 202 (вход в горисполком со стороны ул.Свердлова, ближе к Главпочтамту, 2 этаж).

Выездное пресс-мероприятие: "Реализация Государственной программы по развитию импортозамещающих лекарственных и фармацевтических средств. Запуск новой линии производств на Борисовском заводе медицинских препаратов". Место проведения: ОАО "Борисовский завод медицинских препаратов" (г.Борисов, ул.Чапаева 64). Отъезд: от Министерства здравоохранения Республики Беларусь (ул. Мясникова, 39) в 9.00. Начало в 11.00.

В Национальном пресс-центре пройдет пресс-конференция: "О работе Министерства антимонопольного регулирования и торговли в первом полугодии 2018 года", посвященная Дню работников торговли (29.07). Начало в 11.00.

В 11.00 в пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция на тему: "Создание условий для развития фермерских хозяйств в Республике Беларусь и повышения их эффективности".

В Бресте пройдет республиканский семинар на тему "Состояние и перспективы развития индивидуального жилищного строительства в Беларуси" с участием заместителя премьер-министра А.Н. Калинина и министра архитектуры и строительства А.Б.Черного. Начало пленарного заседания (конференц-зал Брестского горисполкома по ул. Энгельса, 3) в 14.00.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 26 июля

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100 лет назад родился Грамович Иван Иванович, писатель, переводчик, заслуженный работник культуры Беларуси (1978). Работал в периодической печати, на киностудии "Беларусьфильм". Автор книг "Первое сентября", "Семья Вишневых", "Солнце сквозь облака" и др. Писал очерки, публицистические статьи, сценарии фильмов. Переводил на белорусский язык произведения русских, украинских, молдавских писателей. Умер в 1986 г.

215 лет назад родился Писарев Александр Иванович, русский драматург, переводчик, театральный критик, автор водевилей. Умер в 1828 г.

105 лет назад родился Хохряков Виктор Иванович, российский актер и режиссер, народный артист РСФСР. Снимался в фильмах "Молодая гвардия", "Повесть о настоящем человеке", "Любовь земная" и др. Лауреат Государственной премии СССР (1949, 1951). Умер в 1986 г.

90 лет назад родился Кубрик Стэнли, американский кинорежиссер, сценарист, продюсер. Поставил фильмы "Спартак", "Космическая одиссея", "Давид ди Донателло" и др. Лауреат многих престижных премий в области киноискусства. Умер в 1999 г.

85 лет назад родился Фелпс Эдмунд, американский ученый-экономист, лауреат Нобелевской премии по экономике (2006), за "повышенное понимание взаимосвязи между краткосрочными и долгосрочными эффектами экономической политики". Внес значительный вклад в понимание взаимосвязи между инфляцией и безработицей.

75 лет назад родился Сэр Мик Джаггер, британский рок-музыкант, композитор, актер и продюсер, один из создателей группы "Роллинг стоунз". Обладатель премии "Грэмми" (1994, дважды).

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