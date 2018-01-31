Картина дня: визит Йоханнеса Хана, получение визы США в Минске и подпись документов с телефона

ВЧЕРА

Картина дня. 30 января

Нельзя допустить, чтобы инициатива "Восточное партнерство" стала чисто политизированной организацией. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на переговорах с Еврокомиссаром по европейской политике соседства и переговорам о расширении ЕС Йоханнесом Ханом. Беларусь выступает за сохранение сильного Европейского союза, как одной из наиболее важных основ существования многополярного мира, заявил Александр Лукашенко. Преодоление внешних и внутренних вызовов делает ЕС более сильным и устойчивым, сказал Йоханнес Хан на встрече с Президентом Беларуси. ЕС стремится укреплять связи с Беларусью, заявил Йоханнес Хан.

Александр Лукашенко и Йоханнес Хан

Беларусь нацелена способствовать диалогу и сближению Евразийского экономического союза и Европейского союза, заявил премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков на встрече с Еврокомиссаром по европейской политике соседства и переговоров о расширении ЕС Йоханнесом Ханом. Беларусь рассчитывает на активизацию инвестиционного сотрудничества с Европейским союзом, заявил Беларуси Андрей Кобяков. Беларусь и ЕС придут к подписанию соглашений о либерализации визового режима и реадмиссии, заявил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей по итогам встречи с Йоханнесом Ханом. Беларусь продолжит уделять большое внимание либерализации визового режима с другими странами, заявил министр иностранных дел Беларуси.

Во время встречи

Сотрудничество Беларуси с Россией в таможенной сфере и в целом ситуация на таможне обсуждались на встрече Президента Беларуси Александра Лукашенко с председателем Государственного таможенного комитета Юрием Сенько. Белорусские таможенники в 2017 году на пути в Россию изъяли около 10 тыс.т так называемой санкционной продукции, которая предназначалась для ввоза в Россию, сообщил Юрий Сенько.

Александр Лукашенко и Юрий Сенько

Посольство США в Беларуси с 1 февраля 2018 года будет оказывать гражданам и резидентам Беларуси весь спектр немиграционных визовых услуг, сообщил временный поверенный в делах США в Беларуси Роберт Райли. Это означает, что любой гражданин и резидент Беларуси может обратиться за визой любой категории в Минске.

ИНТЕРВЬЮ. Председатель Следственного комитета Беларуси Иван Носкевич отправился с рабочим визитом в США. Планируется, что глава СК встретится с руководством Федерального бюро расследований, а также посетит ряд подразделений и Академию ФБР. Накануне визита Иван Носкевич рассказал корреспонденту БЕЛТА о сотрудничестве с бюро, наиболее значимых совместных операциях и поделился ожиданиями от предстоящих встреч.

БПС-Сбербанк стал первым банком, который запустил в Беларуси сервис подписи финансовых документов с помощью телефона.

Фото из архива

Для Генеральной прокуратуры Беларуси в работе по сокращению внешней просроченной дебиторской задолженности главным является возврат денег в страну, а не возбуждение уголовных дел. Вице-премьер Беларуси Владимир Семашко отметил положительную тенденцию в ситуации с внешней дебиторской задолженностью.

Международный олимпийский комитет удовлетворил просьбу Белорусской федерации биатлона и выдал аккредитацию знаменитому норвежскому биатлонисту Уле-Эйнару Бьорндалену. Спортсмен отправится в Пхенчхан в составе белорусской делегации за счет тренерской квоты, которая была у биатлонистов. Белорусской делегации на Олимпийских играх в Пхенчхане будут помогать 5 волонтеров, сообщили в пресс-службе Министерства спорта и туризма.

Уле-Эйнар Бьорндален

Проект закона об охране и использовании болот будет разработан в Беларуси.

Фото из архива

На реализацию мероприятий Государственной программы "Энергосбережение" на 2016-2020 годы в текущем году планируется направить около Br11 млн бюджетных средств.

В Беларуси нет случаев заболевания вирусной пневмонией, сообщила заместитель начальника отдела гигиены, эпидемиологии и профилактики Министерства здравоохранения Инна Карабан.

Менее трети населения Беларуси соблюдают или придерживаются режима питания, сообщила заместитель председателя Национального статистического комитета Елена Кухаревич. Активный здоровый образ жизни ведут 8% населения Беларуси, а приверженность ЗОЖ имеют почти 40%. Почти 80% белорусов считают крепкое здоровье более значимой ценностью, чем материальный достаток, хорошее образование, работа, общение и другие социальные ориентиры. Потребление алкоголя на душу населения в Беларуси за шесть лет снизилось на 32,7%. Люди с более высоким уровнем жизни чаще подвержены стрессу, чем менее обеспеченные граждане.

Фото из архива

Коэффициенты к ставкам налогов на землю и недвижимость для некоторых предприятий Минска снижены. Это предусмотрено решением Минского городского Совета депутатов от 21 декабря 2017 года №368.

Около 20 ремонтных бригад в Минске ведут мониторинг работы светофоров в целях недопущения аварийных отключений, подобных случившемуся 29 января на пересечении ул. Притыцкого и пр. Пушкина. ГАИ Минска обращает внимание водителей на культуру поведения при заторах.

Фото из архива

Два пункта обогрева развернули отряды быстрого реагирования на ЧС Белорусского Общества Красного Креста на берегах Припяти в Житковичском районе, где временно разведена понтонная переправа.

Управлением СК по Минской области устанавливаются обстоятельства жестокого убийства двухлетней девочки в Слуцке, сообщила официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.

Витебский областной суд оставил приговор по делу священника из России без изменений.

Продажа билетов на "Славянский базар в Витебске" стартует 23 февраля. Эмир Кустурица презентует на "Славянском базаре в Витебске" свою новую режиссерскую работу "По Млечному пути" и выступит с концертом, сообщил генеральный директор Центра культуры "Витебск" - директор фестиваля Александр Сидоренко.

Оргкомитет по подготовке и проведению II Европейских игр 2019 года обсудил питание участников и талисман.

Белорусская лыжница Валентина Каминская выступит на XXIII зимних Олимпийских играх в Пхенчхане. Валентина Каминская получила такую возможность благодаря дополнительной квоте в лыжных гонках, предоставленной белорусской команде оргкомитетом Игр.

Первая ракетка теннисной сборной Беларуси Александра Саснович попала в число четырех номинантов на звание "Прорыв месяца" Женской теннисной ассоциации (WTA).

Минфин США представил Конгрессу "кремлевский доклад". В документе содержится 210 имен: 114 крупных чиновников России и руководителей госкомпаний, а также 96 олигархов.

Президент Польши подписал закон об ограничении торговли по воскресеньям.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 31 января

В Национальном пресс-центре пройдет пресс-конференция: "Работа системы судов общей юрисдикции в Республике Беларусь в 2017 году" (Калинкович Валерий Леонидович - первый заместитель председателя Верховного Суда Республики Беларусь). Начало в 11.00.

Выездное пресс-мероприятие: "Посещение нового корпуса городской больницы №1 в г.Орша. Реализация комплекса мер по социально-экономическому развитию Оршанского района" (представители Министерства здравоохранения Республики Беларусь). Место проведения: Городская больница №1 (г.Орша, ул. Комсомольская, 2). Начало в 11.00.

Состоится пресс-конференция "О перспективах развития транспортной отрасли столицы". Начало в 10.00.

Первый том персональной энциклопедии "Янка Купала" презентуют 31 января в Государственном литературном музее Янки Купалы в Минске.

Творческий проект "Лілея сяброўства" стартует в Новополоцке. Проект включает проведение 16 мероприятий, направленных на развитие и укрепление межнациональных и культурных связей между Новополоцком и городами зарубежья. Стартует проект концертом-жеребьевкой "Фанты сяброўства" во Дворце детей и молодежи. С помощью жребия за школами и гимназиями города будут закреплены 20 городов-побратимов, которые станут для детей объектами изучения.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 1 февраля

105 лет назад родился Притыцкий Сергей Осипович, государственный и политический деятель Беларуси. Умер в 1971 г.

80 лет назад родилась Тулупова Нелли Ивановна, белорусская писательница. С 1960 г. в Витебской областной студии телевидения, с 1979 в издательстве "Мастацкая літаратура", с 1990 в журнале "Вожык". Автор сборников стихов "Станция надежд", "Босая тишина", "Солнце в дом", книг для детей. Писала юмористические рассказы. На стихи Тулуповой написаны песни "Признание", "Доброта", "Письмо к матери", "Соловьи Хатыни". Умерла в 2001 г.

100 лет назад родилась Спарк Мюриел Сара, британская писательница, литературный критик. Автор серии биографий английских писателей XIX в., романов "Утешители", "Оказание пособничества и подстрекательство" и др. Умерла в 2006 г.

1-7 февраля - Всемирная неделя гармоничных межконфессиональных отношений. Генеральная Ассамблея провозгласила первую неделю февраля каждого года Всемирной неделей гармоничных межконфессиональных отношений между всеми религиями, вероисповеданиями и конфессиями.

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