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Картина дня: визит Йоханнеса Хана, получение визы США в Минске и подпись документов с телефона

Общество 31.01.2018 | 07:00

ВЧЕРА

Картина дня. 30 января

Нельзя допустить, чтобы инициатива "Восточное партнерство" стала чисто политизированной организацией. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на переговорах с Еврокомиссаром по европейской политике соседства и переговорам о расширении ЕС Йоханнесом Ханом. Беларусь выступает за сохранение сильного Европейского союза, как одной из наиболее важных основ существования многополярного мира, заявил Александр Лукашенко. Преодоление внешних и внутренних вызовов делает ЕС более сильным и устойчивым, сказал Йоханнес Хан на встрече с Президентом Беларуси. ЕС стремится укреплять связи с Беларусью, заявил Йоханнес Хан.

Александр Лукашенко и Йоханнес Хан
Александр Лукашенко и Йоханнес Хан

Беларусь нацелена способствовать диалогу и сближению Евразийского экономического союза и Европейского союза, заявил премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков на встрече с Еврокомиссаром по европейской политике соседства и переговоров о расширении ЕС Йоханнесом Ханом. Беларусь рассчитывает на активизацию инвестиционного сотрудничества с Европейским союзом, заявил Беларуси Андрей Кобяков. Беларусь и ЕС придут к подписанию соглашений о либерализации визового режима и реадмиссии, заявил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей по итогам встречи с Йоханнесом Ханом. Беларусь продолжит уделять большое внимание либерализации визового режима с другими странами, заявил министр иностранных дел Беларуси.

Во время встречи
Во время встречи

Сотрудничество Беларуси с Россией в таможенной сфере и в целом ситуация на таможне обсуждались на встрече Президента Беларуси Александра Лукашенко с председателем Государственного таможенного комитета Юрием Сенько. Белорусские таможенники в 2017 году на пути в Россию изъяли около 10 тыс.т так называемой санкционной продукции, которая предназначалась для ввоза в Россию, сообщил Юрий Сенько.

Александр Лукашенко и Юрий Сенько
Александр Лукашенко и Юрий Сенько

Посольство США в Беларуси с 1 февраля 2018 года будет оказывать гражданам и резидентам Беларуси весь спектр немиграционных визовых услуг, сообщил временный поверенный в делах США в Беларуси Роберт Райли. Это означает, что любой гражданин и резидент Беларуси может обратиться за визой любой категории в Минске.

ИНТЕРВЬЮ. Председатель Следственного комитета Беларуси Иван Носкевич отправился с рабочим визитом в США. Планируется, что глава СК встретится с руководством Федерального бюро расследований, а также посетит ряд подразделений и Академию ФБР. Накануне визита Иван Носкевич рассказал корреспонденту БЕЛТА о сотрудничестве с бюро, наиболее значимых совместных операциях и поделился ожиданиями от предстоящих встреч.

БПС-Сбербанк стал первым банком, который запустил в Беларуси сервис подписи финансовых документов с помощью телефона.

Фото из архива
Фото из архива

Для Генеральной прокуратуры Беларуси в работе по сокращению внешней просроченной дебиторской задолженности главным является возврат денег в страну, а не возбуждение уголовных дел. Вице-премьер Беларуси Владимир Семашко отметил положительную тенденцию в ситуации с внешней дебиторской задолженностью.

Международный олимпийский комитет удовлетворил просьбу Белорусской федерации биатлона и выдал аккредитацию знаменитому норвежскому биатлонисту Уле-Эйнару Бьорндалену. Спортсмен отправится в Пхенчхан в составе белорусской делегации за счет тренерской квоты, которая была у биатлонистов. Белорусской делегации на Олимпийских играх в Пхенчхане будут помогать 5 волонтеров, сообщили в пресс-службе Министерства спорта и туризма.

Уле-Эйнар Бьорндален
Уле-Эйнар Бьорндален

Проект закона об охране и использовании болот будет разработан в Беларуси.

Фото из архива
Фото из архива

На реализацию мероприятий Государственной программы "Энергосбережение" на 2016-2020 годы в текущем году планируется направить около Br11 млн бюджетных средств.

В Беларуси нет случаев заболевания вирусной пневмонией, сообщила заместитель начальника отдела гигиены, эпидемиологии и профилактики Министерства здравоохранения Инна Карабан.

Менее трети населения Беларуси соблюдают или придерживаются режима питания, сообщила заместитель председателя Национального статистического комитета Елена Кухаревич. Активный здоровый образ жизни ведут 8% населения Беларуси, а приверженность ЗОЖ имеют почти 40%. Почти 80% белорусов считают крепкое здоровье более значимой ценностью, чем материальный достаток, хорошее образование, работа, общение и другие социальные ориентиры. Потребление алкоголя на душу населения в Беларуси за шесть лет снизилось на 32,7%. Люди с более высоким уровнем жизни чаще подвержены стрессу, чем менее обеспеченные граждане.

Фото из архива
Фото из архива

Коэффициенты к ставкам налогов на землю и недвижимость для некоторых предприятий Минска снижены. Это предусмотрено решением Минского городского Совета депутатов от 21 декабря 2017 года №368.

Около 20 ремонтных бригад в Минске ведут мониторинг работы светофоров в целях недопущения аварийных отключений, подобных случившемуся 29 января на пересечении ул. Притыцкого и пр. Пушкина. ГАИ Минска обращает внимание водителей на культуру поведения при заторах.

Фото из архива
Фото из архива

Два пункта обогрева развернули отряды быстрого реагирования на ЧС Белорусского Общества Красного Креста на берегах Припяти в Житковичском районе, где временно разведена понтонная переправа.

Управлением СК по Минской области устанавливаются обстоятельства жестокого убийства двухлетней девочки в Слуцке, сообщила официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.

Витебский областной суд оставил приговор по делу священника из России без изменений.

Продажа билетов на "Славянский базар в Витебске" стартует 23 февраля. Эмир Кустурица презентует на "Славянском базаре в Витебске" свою новую режиссерскую работу "По Млечному пути" и выступит с концертом, сообщил генеральный директор Центра культуры "Витебск" - директор фестиваля Александр Сидоренко.

Оргкомитет по подготовке и проведению II Европейских игр 2019 года обсудил питание участников и талисман.

Белорусская лыжница Валентина Каминская выступит на XXIII зимних Олимпийских играх в Пхенчхане. Валентина Каминская получила такую возможность благодаря дополнительной квоте в лыжных гонках, предоставленной белорусской команде оргкомитетом Игр.

Первая ракетка теннисной сборной Беларуси Александра Саснович попала в число четырех номинантов на звание "Прорыв месяца" Женской теннисной ассоциации (WTA).

Минфин США представил Конгрессу "кремлевский доклад". В документе содержится 210 имен: 114 крупных чиновников России и руководителей госкомпаний, а также 96 олигархов.

Президент Польши подписал закон об ограничении торговли по воскресеньям.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 31 января

В Национальном пресс-центре пройдет пресс-конференция: "Работа системы судов общей юрисдикции в Республике Беларусь в 2017 году" (Калинкович Валерий Леонидович - первый заместитель председателя Верховного Суда Республики Беларусь). Начало в 11.00.

Выездное пресс-мероприятие: "Посещение нового корпуса городской больницы №1 в г.Орша. Реализация комплекса мер по социально-экономическому развитию Оршанского района" (представители Министерства здравоохранения Республики Беларусь). Место проведения: Городская больница №1 (г.Орша, ул. Комсомольская, 2). Начало в 11.00.

Состоится пресс-конференция "О перспективах развития транспортной отрасли столицы". Начало в 10.00.

Первый том персональной энциклопедии "Янка Купала" презентуют 31 января в Государственном литературном музее Янки Купалы в Минске.

Творческий проект "Лілея сяброўства" стартует в Новополоцке. Проект включает проведение 16 мероприятий, направленных на развитие и укрепление межнациональных и культурных связей между Новополоцком и городами зарубежья. Стартует проект концертом-жеребьевкой "Фанты сяброўства" во Дворце детей и молодежи. С помощью жребия за школами и гимназиями города будут закреплены 20 городов-побратимов, которые станут для детей объектами изучения.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 1 февраля

105 лет назад родился Притыцкий Сергей Осипович, государственный и политический деятель Беларуси. Умер в 1971 г.

80 лет назад родилась Тулупова Нелли Ивановна, белорусская писательница. С 1960 г. в Витебской областной студии телевидения, с 1979 в издательстве "Мастацкая літаратура", с 1990 в журнале "Вожык". Автор сборников стихов "Станция надежд", "Босая тишина", "Солнце в дом", книг для детей. Писала юмористические рассказы. На стихи Тулуповой написаны песни "Признание", "Доброта", "Письмо к матери", "Соловьи Хатыни". Умерла в 2001 г.

100 лет назад родилась Спарк Мюриел Сара, британская писательница, литературный критик. Автор серии биографий английских писателей XIX в., романов "Утешители", "Оказание пособничества и подстрекательство" и др. Умерла в 2006 г.

1-7 февраля - Всемирная неделя гармоничных межконфессиональных отношений. Генеральная Ассамблея провозгласила первую неделю февраля каждого года Всемирной неделей гармоничных межконфессиональных отношений между всеми религиями, вероисповеданиями и конфессиями.

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