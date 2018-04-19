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Картина дня: визит Лукашенко в Молдову, меры для роста зарплат бюджетников и безвизовый въезд на Хайнань

Общество 19.04.2018 | 07:00

ВЧЕРА

Картина дня. 18 апреля

Президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл с официальным визитом в Молдову. Александр Лукашенко провел переговоры с Президентом Молдовы Игорем Додоном. Молдова заинтересована перенять опыт Беларуси в сельском хозяйстве, промышленности и социальной сфере, заявил Игорь Додон. Беларусь готова сотрудничать с Молдовой по всем направлениям, которые интересны этой стране, заявил Александр Лукашенко по итогам переговоров с Президентом Молдовы Игорем Додоном.

Александр Лукашенко и Игорь Додон
Александр Лукашенко и Игорь Додон

Беларусь и Молдова намерены ежегодно наращивать объем товарооборота на 20-25%, сообщил вице-премьер Беларуси Михаил Русый. Беларусь и Молдова обсудили новые инвестпроекты в области здравоохранения и фармации.

Молдова рассчитывает на открытие авиарейса Минск-Кишинев в ближайшее время.

ИНТЕРВЬЮ. Игорь Додон о Беларуси и ЕС, ситуации в Приднестровье и домашнем вине.

ИНФОГРАФИКА. Беларусь - Молдова: торгово-экономическое сотрудничество.

ВВП Беларуси в первом квартале 2018 года вырос на 5,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Промпроизводство Беларуси выросло в I квартале на 9,4%. Реальные денежные доходы населения Беларуси в январе-феврале возросли на 7,5%.

Правительство утвердило меры для роста зарплат бюджетников в 2018 году. Повышающие коэффициенты к тарифной ставке (окладу) для расчета зарплаты работников бюджетных организаций устанавливаются в 2018 году за счет средств республиканского и местных бюджетов.

Торговые сети Беларуси повысят оперативность предоставления информации о ценах. Это следует из подписанного соглашения о взаимодействии и информационном обмене между Министерством антимонопольного регулирования и торговли и Ассоциацией розничных сетей. Ценовая ситуация в Беларуси стабильна, заявил министр антимонопольного регулирования и торговли Владимир Колтович.

Министр антимонопольного регулирования и торговли Владимир Колтович и генеральный директор СООО "Белинтерпродукт" (сеть универсамов "Рублевский"), исполнительный директор Ассоциации розничных сетей Наталия Шаблинская подписывают соглашение.
Министр антимонопольного регулирования и торговли Владимир Колтович и генеральный директор СООО "Белинтерпродукт" (сеть универсамов "Рублевский"), исполнительный директор Ассоциации розничных сетей Наталия Шаблинская подписывают соглашение.

Китай с 1 мая вводит режим безвизового въезда на остров Хайнань (самая южная провинция Китая) для граждан 59 стран. Беларусь также включена в этот перечень. Безвизовая политика будет распространяться на тургруппы и индивидуальных туристов.

Международный валютный фонд улучшил прогноз по росту белорусской экономики. По прогнозам МВФ, ВВП Беларуси в 2018 году вырастет на 2,8%, в 2019-м - на 2,4%.

Беларусь поднялась на 41-е место в рейтинге сильнейших армий мира. В прошлом году Вооруженные Силы Беларуси находились на 49-м месте.

Около Br2,7 млн планируется заработать в Минске на республиканском субботнике 21 апреля, сообщил на заседании региональной рабочей группы по подготовке и проведению субботника председатель комитета экономики Мингорисполкома Николай Рогащук.

РЕПОРТАЖ: Сила притяжения родной земли.

Драматический театр белорусской армии стал победителем VI Международного театрального фестиваля "Смоленский ковчег" в номинации "Лучшая режиссура. Спектакль большой формы".

Рынок художников, мастеров народных промыслов и ремесленников "Минский Вернисаж", который располагался на Октябрьской площади рядом с Дворцом профсоюзов, переехал в ТЦ "Купаловский".

Бизнесмен и блогер, руководитель компании "СарматТермо-Инжиниринг" Александр Кнырович уклонился от уплаты налогов на сумму около Br3,4 млн. Такие данные озвучила прокурор, зачитывая обвинение. Оглашение обвинения по "делу Кныровича" будет продолжено 19 апреля.

Фигуранты дела о коррупции в СЗАО "БелАВМ", Фонде социальной защиты населения (ФСЗН) Министерства труда и социальной защиты и Национальном банке судом Ленинского района Минска приговорены к срокам до 8 лет лишения свободы.

Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 19 апреля из-за порывистого ветра. Ветреная погода ожидается в Беларуси на этой неделе.

Новым главным тренером солигорского футбольного клуба "Шахтер" стал Сергей Ташуев, сообщили в пресс-службе клуба.

В Казахстане планируют ввести единый совокупный платеж для неформально занятых.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 19 апреля

Онлайн-конференция на тему "Токены - новый объект бухгалтерского учета" пройдет на сайте БЕЛТА с 11.00 до 12.00. Конференция организована совместно с Министерством финансов Беларуси при поддержке ООО "ЮрСпектр". Во время онлайн-конференции представитель Министерства финансов разъяснит особенности бухгалтерского учета токенов и ответит на вопросы читателей.

ХХIV заседание Совета руководителей государственных информационных агентств СНГ пройдет в Исполнительном комитете СНГ в Минске (ул. Кирова, 17). Начало в 10.30.

Белорусские депутаты 19 апреля рассмотрят в первом чтении изменения в закон о СМИ.

В КГК в режиме видеоконференцсвязи состоится совместное заседание коллегий Комитета государственного контроля Беларуси и Счетной палаты России по итогам проверки исполнения обязательств по соглашению между правительством Российской Федерации и правительством Беларуси о сотрудничестве в строительстве на территории Беларуси атомной электростанции. Начало в 11.00.

В Национальном пресс-центре пройдет пресс-конференция: "Об организации и проведении мероприятий по наведению порядка на земле", посвященная Международному дню Земли (22.04) (представители Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь). Начало в 11.00.

В 11.00 в пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция на тему: "Новые открытия в познавательном туризме: проведение "Фэста экскурсаводаў-2018".

ЗАВТРА

Знаменательные даты 20 апреля

День китайского языка. Памятная дата ООН. Отмечается по инициативе Департамента общественной информации ООН. Китайский язык является одним из шести официальных языков ООН наравне с русским, английским, арабским, испанским и французским.

130 лет назад родился Агнивцев Николай Яковлевич, русский поэт Серебряного века и драматург. Также известен как автор книг для детей. Умер в 1932 г.

60 лет назад родился Фетисов Вячеслав Александрович, заслуженный мастер спорта по хоккею с шайбой, заслуженный тренер России, трехкратный олимпийский чемпион, семикратный чемпион мира.

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