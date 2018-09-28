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Картина дня: визит в Таджикистан, фан-зоны II Европейских игр и отопление в детсадах Минска

Общество 28.09.2018 | 07:00

ВЧЕРА

Картина дня. 27 сентября

Президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл с визитом в Таджикистан для участия в саммите СНГ. Встреча лидеров стран Содружества состоится 28 сентября в Душанбе.

Александр Лукашенко
Александр Лукашенко

Подготовлен проект всеобъемлющего договора между Беларусью и Таджикистаном о стратегическом партнерстве, сообщил посол Беларуси в Таджикистане Олег Иванов. Ожидается подписание первого контракта на поставку в Афганистан белорусских тракторов со сборочного предприятия в таджикском городе Гиссар, рассказал Олег Иванов.

Отопление на объектах социальной сферы Минска - в детских садах, школах, лечебно-профилактических, медицинских учреждениях, учреждениях социального обеспечения, музеях, госархивах и библиотеках - начнут включать с 28 сентября. Соответствующее решение принял Мингорисполком, учитывая неблагоприятный прогноз погоды.

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей на заседании Совета министров иностранных дел СНГ в Душанбе сделал акцент на экономическом сотрудничестве, безопасности и устойчивом развитии. На заседании Совета министров иностранных дел СНГ принято 13 решений.

Владимир Макей
Владимир Макей

ФОТОФАКТ: В Таджикистане к приему высоких гостей установили грандиозные инсталляции из фруктов и овощей. А на территории посольства Беларуси в Таджикистане растут гранаты.

Премьер-министр Сергей Румас в связи с трагическим случаем на "Могилевдреве" поручил провести проверку на предприятиях.

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей примет участие в 73-й сессии Генеральной ассамблеи ООН. Он будет находиться с визитом в Нью-Йорке с 1 по 4 октября.

Беларусь будет адаптировать свои подходы в случае строительства военной базы США в Польше, заявил на брифинге начальник управления информации и цифровой дипломатии - пресс-секретарь Министерства иностранных дел Анатолий Глаз.

Почетное консульство Беларуси открылось в Барселоне.

Беларуси интересен опыт Польши в развитии бизнеса в сельской местности, заявил первый заместитель премьер-министра Беларуси Александр Турчин на встрече с постоянным координатором ООН, постоянным представителем Программы развития Организации Объединенных Наций (ПРООН), представителем Фонда ООН в области народонаселения (ЮНФПА) в Беларуси Иоанной Казана-Вишневецкий.

Александр Турчин
Александр Турчин

Регламенты в области обеспечения безопасности продуктов питания необходимо совершенствовать, заявил вице-премьер Беларуси Михаил Русый на I Международной научно-практической конференции "Молекулярная диагностика-2018" в Минске.

Белорусские ученые предлагают организовать в школах курсы по правильному питанию. Такое предложение прозвучало во время круглого стола "Как сделать питание белорусов более полезным?", который провела редакция газеты "7 дней" в пресс-центре БЕЛТА.

Фото их архива
Фото их архива

В Беларуси не уменьшилось количество желающих сделать прививки, заявил министр здравоохранения Валерий Малашко.

Выпуск легковых автомобилей в Беларуси в январе-августе увеличился в 3,2 раза по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. Такие данные приводятся в обзоре Национального статистического комитета ко Дню машиностроителя.

Народный артист СССР Валентин Елизарьев представлен коллективу Национального академического Большого театра оперы и балета Беларуси в качестве художественного руководителя. Вернуться Валентин Елизарьев решил по собственной инициативе. Он обратился в Министерство культуры с творческой концепцией развития Большого театра.

Валентин Елизарьев
Валентин Елизарьев

Правила безопасности при занятиях физкультурой и спортом утверждены в Беларуси.

Площадки воркаута планируется оборудовать вдоль магистральной велодорожки в Минске.

Четыре фан-зоны откроются в Минске во время II Европейских игр 2019 года, главной площадкой станет территория возле Дворца спорта. Временный транспортный пассажирский терминал обустроят в Спортивной деревне к II Европейским играм 2019 года. Три гостиницы на 321 номер планируется ввести в Минске до конца года, в их числе гостиница сети Mercure.

"Минсктранс" скорректировал график международных маршрутов из-за перехода Европы на зимнее время.

Ночные заморозки ожидаются в Беларуси в выходные.

Фото их архива
Фото их архива

По подозрению в получении взяток задержана начальник управления фармацевтической инспекции и организации лекарственного обеспечения Министерства здравоохранения.

Бывший первый замдиректора издательства Белорусского Экзархата приговорен к 7 годам.

Белорусская теннисистка Арина Соболенко (20-й номер мирового рейтинга) стала полуфиналисткой одиночного разряда на турнире в китайском Ухане. Белорусская теннисистка Лидия Морозова и японка Сюко Аояма стали первыми полуфиналистками парного разряда на турнире в Ухане.

Дарья Юркевич победила в гонке преследования в открытом чемпионате Беларуси по летнему биатлону, который проходит в олимпийском спорткомплексе "Раубичи".

Госдума России приняла в окончательном чтении правительственный законопроект об изменении пенсионного законодательства, которым устанавливается увеличение пенсионного возраста на пять лет: с 60 до 65 лет - для мужчин, с 55 до 60 лет - для женщин.

Германия примет чемпионат Европы по футболу 2024 года. Такое решение принял исполком Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

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Очередное заседание Совета глав государств СНГ состоится в Душанбе.

Белорусская делегация примет участие в 41-й Генеральной ассамблее Международной организации по стандартизации (ISO), которая пройдет в Женеве.

Студенты из 11 стран примут участие в XIII Международной юридической олимпиаде "Молодежь за мир", которая пройдет по 28 сентября в Минске.

Хоккеисты минского "Динамо" в очередном матче чемпионата КХЛ примут новосибирскую "Сибирь". Игра пройдет на льду "Минск-Арены", начало в 19.30.

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Знаменательные даты 29 сентября

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Всемирный день сердца. Впервые был организован в 1999 году по инициативе Всемирной федерации сердца.

195 лет назад родился Сырокомля Владислав (наст. Кондратович Людвик), белорусский и польский поэт. Изучал историю, этнографию, фольклор, язык белорусов. Был первым критиком новой белорусской литературы. Широко использовал элементы белорусского фольклора, обрабатывал и переводил белорусские народные песни. Автор "Краткого исследования языка и характера поэзии русинов Минской провинции", историко-краеведческого труда "Странствования по моим бывшим околицам", стихотворений "Добрые вести", "Уже птицы поют повсюду" и др. Умер в 1862 г.

175 лет назад родился Скобелев Михаил Дмитриевич, русский военный деятель, генерал от инфантерии. В Русско-турецкую войну 1877-1878 годов успешно командовал отрядом под Плевной, затем дивизией в сражении при Шипке-Шейново. Признан народным героем Болгарии. Умер в 1882 г.

120 лет назад родился Лысенко Трофим Денисович, российский биолог, агроном, академик АН УССР, АН СССР, президент ВАСХНИЛ (1938-56, 1961-62), Герой Социалистического Труда. Создатель псевдонаучной концепции наследственности, изменчивости и видообразования, названной им "мичуринским учением". Умер в 1976 г.

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