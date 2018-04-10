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Картина дня: вопрос Президенту, космический мониторинг пожаров и бесплатный интернет в поездах

Общество 10.04.2018 | 07:00

ВЧЕРА

Картина дня. 9 апреля

Президент Беларуси Александр Лукашенко встретится с журналистами в телестудии Белтелерадиокомпании. Также у интернет-пользователей будет уникальная возможность передать свой вопрос Президенту. "Интервью - одно на миллион! Задай свой вопрос самому главному человеку страны. Впервые за долгое время Президент Беларуси встретится с журналистами в информационном эпицентре страны - в телестудии на Макаенка, 9", - говорится в сообщении Агентства телевизионных новостей.

Рейтинговое агентство S&P подтвердило долгосрочные и краткосрочные суверенные кредитные рейтинги Беларуси по обязательствам в иностранной и национальной валюте на уровне "B", прогноз "стабильный".

Всемирный банк в 2018-2022 годах направит на финансирование проектов в Беларуси около $570 млн, сообщил глава представительства Всемирного банка в Беларуси Алекс Кремер на презентации рамочной стратегии партнерства Группы ВБ для Беларуси на 2018-2022 годы.

Механизм господдержки экспортеров планируется расширить в Беларуси, сообщил первый заместитель министра иностранных дел Беларуси Андрей Евдоченко в интервью журналу "Директор". Либерализация экономической деятельности в значительной степени поспособствовала наращиванию внешнеторгового оборота. Потенциал для наращивания поставок белорусских товаров на европейский рынок при условии наличия высокой мотивации у отечественных производителей есть.

В Беларуси впервые определят индекс конкуренции в экономике по методологии Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), сообщила глава представительства Международной финансовой корпорации (IFC) в Беларуси Ольга Щербина.

Палату налоговых консультантов планируется создать в Беларуси к концу апреля текущего года, сообщил заместитель министра по налогам и сборам Владимир Муквич.

Что изменится в Беларуси после принятия закона о платежных услугах. В ближайшее время проект документа планируется представить на общественное обсуждение, а осенью - внести на рассмотрение в парламент.

Белорусские нефтеперерабатывающие заводы стараются ускорить модернизацию с учетом возможного завершения налогового маневра в России, сообщил заместитель председателя концерна "Белнефтехим" Владимир Сизов на международной конференции "Нефтегазовые рынки Центральной и Восточной Европы". Беларусь сохраняет планы по переработке на своих НПЗ (Мозырском НПЗ и "Нафтане") в 2018 году 18 млн т нефти.

Около 29 тыс. га новых лесов планируется посадить в Беларуси в 2018 году, сообщил первый заместитель министра лесного хозяйства Александр Кулик.

МЧС начнет космический мониторинг пожаров в экосистемах с 15 апреля. Минлесхоз за год оборудует системой видеонаблюдения все пожарные вышки.

Белорусская железная дорога расширила перечень поездов с доступом к беспроводному интернету. Бесплатно подключиться к интернету через Wi-Fi теперь можно в дизель-поездах региональных линий бизнес-класса сообщением Минск-Пассажирский - Полоцк, Минск-Пассажирский - Лида, а также международных линий сообщением Минск-Пассажирский - Вильнюс (на участке Минск-Пассажирский - Государственная граница Республики Беларусь).

Писатели представят произведения о малой родине на Дне белорусской письменности в Иваново.

Велопарковок у станций метро в Минске станет больше.

Около 450 белорусских и российских десантников задействованы в совместном учении под Брестом. Активная фаза учения на полигоне Брестский пройдет с 10 по 12 апреля.

Теплая погода и в основном без дождей ожидается в Беларуси на этой неделе.

Отопительный сезон для жилфонда, общежитий, гостиниц, высших, средних специальных и профессионально-технических учебных заведений столицы завершается 9 апреля.

Пик весеннего половодья в Витебской области ожидается в середине апреля. Самый большой подъем воды за минувшие сутки зафиксирован в Витебске -132 см.

Белорусские пловцы Илья Шиманович и Евгений Цуркин на традиционном международном турнире в Стокгольме Swim Open Stockholm.

Четырехкратный олимпийский чемпион, норвежский биатлонист Эмиль Хегле Свендсен объявил о завершении карьеры.

Папа Римский Франциск выразил особую тревогу за молодых людей, которые слишком много времени проводят в виртуальном пространстве. Об этом он написал в своем новом апостольском документе "Gaudete et exsultate".

СЕГОДНЯ

Анонсы на 10 апреля

В Национальном пресс-центре пройдет пресс-конференция: "Европейская неделя иммунизации - 2018: вакцинация как право каждого человека и общая обязанность" (представители Министерства здравоохранения Республики Беларусь). Начало в 11.00.

В Национальном пресс-центре пройдет пресс-конференция: "Вопросы благоустройства дворовых территорий и озеленения города Минска" (представители Минского городского исполнительного комитета). Начало в 12.30.

Пресс-конференция, посвященная X Международному фестивалю театров кукол в Минске, пройдет в кинотеатре "Пионер" (ул.Энгельса, 20). Начало в 13.00.

В 15.00 в пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция на тему: "Профилактика клещевого энцефалита в весенне-летний период". Участие принимает: Пашкович Владимир Владимирович - заведующий отделом эпидемиологии ГУ "Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья" Министерства здравоохранения Республики Беларусь.

Круглый стол, на котором будет обсуждаться концепция закона "О предупреждении насилия в семье", пройдет 10 апреля в общественной приемной РОО "Белая Русь" в Гродно (ул. Телеграфная, 7). Начало в 11.00.

В 11.00 в актовом зале Дома прессы (2-й этаж) Министерство информации Республики Беларусь в рамках республиканской акции "Культурный маршрут "Мая Беларусь: сучасныя пісьменнікі - дзецям" проводит семинар на тему: "Издательства и книжные магазины: основные способы и каналы коммуникации".

Студентки столичных университетов сразятся в Минском городском этапе международного межвузовского конкурса грации и артистического мастерства "Королева Весна-2018", который состоится 10 апреля.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 11 апреля

Международный день освобождения узников фашистских концлагерей. В 1945 г. в условиях разгрома немецко-фашистских войск во Второй мировой войне, узники Бухенвальда во главе с интернациональным политическим центром подняли вооруженное восстание, в результате которого захватили лагерь и удерживали его до прихода союзных войск.

Всемирный день борьбы с болезнью Паркинсона. Отмечается в день рождения английского врача Джеймса Паркинсона (1755-1824), описавшего в 1817 году хроническое прогрессирующее заболевание центральной нервной системы.

50 лет назад родился Лукьяненко Сергей Васильевич, российский писатель-фантаст. Автор повестей "Рыцари сорока островов", "Атомный сон", романов "Ночной дозор" и др.

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