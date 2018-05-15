Картина дня: встреча лидеров стран ЕАЭС, открытие "ТИБО-2018" и "автогражданка" через интернет

ВЧЕРА

Картина дня. 14 мая

Заседание Высшего Евразийского экономического совета прошло в Сочи. Это первая в 2018 году встреча глав государств - членов ЕАЭС. В ней приняли участие президенты Беларуси, России, Казахстана, Кыргызстана и премьер-министр Армении, в качестве гостя приглашен Президент Молдовы. На встрече в Сочи Президент Беларуси Александр Лукашенко пригласил Президента России Владимира Путина посетить осенью Могилев, где пройдет Форум регионов Беларуси и России.

Александр Лукашенко и Владимир Путин

Интересы отдельных предприятий порой ставятся выше принятых главами государств решений в Евразийском экономическом союзе, заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко на заседании Высшего Евразийского экономического совета в Сочи. Лукашенко призвал страны ЕАЭС не обмениваться претензиями в СМИ, а цивилизованно решать споры. Евразийский экономический союз должен сам доказать свою притягательность для третьих государств, заявил Александр Лукашенко.

Участники саммита

В отношениях Беларуси и Армении нет и не будет проблем, заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с премьер-министром Армении Николом Пашиняном на полях заседания в Сочи Высшего Евразийского экономического совета. Пашинян видит большой незадействованный потенциал в развитии белорусско-армянских отношений. Беларусь и Молдова рассчитывают сохранить динамику роста товарооборота, это было отмечено на встрече Президента Беларуси Александра Лукашенко с Президентом Молдовы Игорем Додоном на полях заседания в Сочи Высшего Евразийского экономического совета.

Александр Лукашенко и Игорь Додон

Лидеры стран - членов Евразийского экономического союза согласовали статус страны-наблюдателя в союзе для Молдовы.

Президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл с официальным визитом в Таджикистан. Программой визита, который продлится по 16 мая, запланированы переговоры с Президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, которые пройдут в формате один на один и в расширенном составе.

Беларусь рассчитывает договориться с Россией о формуле цены на газ до 1 июля 2019 года, заявил заместитель премьер-министра Беларуси Владимир Семашко на форуме "Атомэкспо" в Сочи. Инфраструктура для зарядки электромобилей может быть создана в Беларуси за два года, сообщил Владимир Семашко. Беларусь в 2018 году заметно увеличила экспорт электроэнергии. Семашко также рассказал о тарифах на электроэнергию после запуска БелАЭС.

Владимир Семашко

Белорусская АЭС получит лицензию на эксплуатацию ядерной энергетической установки до конца 2018 года, сообщил заместитель министра энергетики Михаил Михадюк.

Министерству энергетики Беларуси присудили премию Atomexpo Awards в номинации "Лучший старт" за проект Белорусской АЭС.

В Беларуси приняты меры, которые позволят повысить уровень ответственности правительства, республиканских объединений нанимателей и профсоюзов за выполнение заключенного между ними генерального соглашения. Соответствующий указ подписал Президент Беларуси Александр Лукашенко.

В Беларуси корректируются вопросы ведения адресной системы. Соответствующий указ подписал Президент Беларуси Александр Лукашенко.

Государственных наград удостоены 96 работников различных сфер деятельности. Соответствующий указ подписал Президент Беларуси Александр Лукашенко.

В Беларуси планируется представить возможность купить "автогражданку" через интернет, сообщил в интервью БЕЛТА начальник главного управления страхового надзора Министерства финансов Сергей Осенко.

XXV Международный форум по информационно-коммуникационным технологиям "ТИБО-2018" открылась в Минске. Неформальный министерский диалог стран "Восточного партнерства" пройдет в июне в Минске, сообщила глава представительства ЕС в Беларуси Андреа Викторин на полях международного форума по информационно-коммуникационным технологиям "ТИБО-2018".

Во время открытия форума

Генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер примет участие в форуме "Восточная Европа: в поисках безопасности для всех", который пройдет в Минске 23-25 мая. Всего в мероприятии примут участие более 350 экспертов, исследователей, политиков и официальных лиц. Из них свыше 200 человек - представители зарубежных стран.

http://www.belta.by/politics/view/gensek-obse-priedet-v-minsk-na-forum-po-bezopasnosti-v-vostochnoj-evrope-302515-2018/

Более 3 тыс. мужчин в Беларуси находятся в отпуске по уходу за ребенком, сообщил заместитель министра труда и социальной защиты Валерий Ковальков. В Беларуси открыто уже 52,5 тыс. депозитных счетов семейного капитала.

Регламент посещения роддома отцами и близкими родственниками разработан в Беларуси, сообщила главный специалист отдела медицинской помощи матерям и детям главного управления организации медицинской помощи и экспертизы Министерства здравоохранения Юлия Савочкина.

Автомобильное топливо в Беларуси с 15 мая дорожает на 1 копейку.

В Минске на территории Верхнего города в летнем музыкально-туристическом сезоне пройдет 15 праздников национальных культур. Откроет цикл мероприятий 26 мая республиканский фестиваль-ярмарка "Вясновы букет".

Цветочное оформление Минска в основном планируется завершить до 1 июня. В городе с начала весны уже высажено около 400 тыс. цветов.

Неустойчивая погода с дождями и грозами ожидается в Беларуси на этой неделе.

Запрет на посещение лесов введен в Гомельской области. В связи с длительным отсутствием осадков в регионе резко увеличилось число лесных пожаров.

Поликлиники Минска с 16 мая переходят на летний режим работы.

Горячая вода в нескольких столичных кварталах будет отключена с 15 по 16 мая из-за проводимых испытаний участка сетей на тепловые потери.

Возбуждено уголовное дело по факту ДТП под Каменцем. Состояние пострадавших в ДТП детей стабилизировалось.

Областной суд признал виновным Владислава Казакевича в покушении на убийство сотрудников шкловского исправительного учреждения "ИК №17", где он отбывал наказание за нападение в ТЦ "Европа". Ему назначено новое наказание в виде 22 лет лишения свободы.

Владислав Казакевич. Фото из архива

Белорусы Анна Максимова и Александр Василевич завоевали титул чемпионов Азии по триатлону на длинных дистанциях.

Белорусские легкоатлеты завоевали две золотые медали на международном турнире во французском Монжероне.

Белоруска Татьяна Дроздовская заняла четвертое место на чемпионате Европе по парусному спорту в классе "Лазер-Радиал", который завершился во французском Ла-Рошеле.

Церемония открытия нового посольства США в Израиле прошла в Иерусалиме.

Парламентарии Каталонии избрали депутата Жоакима (Кима) Торру на пост главы правительства региона.

Жоаким Торра

СЕГОДНЯ

Анонсы на 15 мая

Пресс-конференция на тему "Совершенствование системы обращения с отработанными маслами в Беларуси как часть плана действий по переходу к зеленой экономике" состоится в пресс-центре БЕЛТА в 11.00. В пресс-конференции примут участие начальник главного управления регулирования обращения с отходами, биологического и ландшафтного разнообразия Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Ольга Сазонова, директор РУП "БелНИЦ "Экология" Руслан Михалевич и директор ИООО "ДВЧ-Менеджмент" Игорь Сафонов.

XXV Международный форум по информационно-коммуникационным технологиям "ТИБО-2018", включающий международную специализированную выставку и Белорусский конгресс по технологиям информационного общества, пройдет в Минске по 18 мая. В выставке примут участие более 100 компаний, представляющих продукцию из 15 стран.

Круглый стол на тему "Партнерство при формировании и применении индикаторов достижения Целей устойчивого развития" пройдет в 10.00 в гостинице "Пекин" под руководством заместителя председателя Совета Республики, национального координатора по ЦУР Щеткиной Марианны Акиндиновны. Пресс-подходы участников запланированы в 9.30.

В Национальном пресс-центре пройдет круглый стол "Формирование единого визового пространства Союзного государства" в рамках экспертно-медийного семинара Постоянного комитета Союзного государства (представители Постоянного комитета Союзного государства, Парламентского собрания Союза Беларуси и России, посольства Российской Федерации в Республике Беларусь, Министерств внутренних дел Республики Беларусь и Российской Федерации, Государственного таможенного комитета Республики Беларусь, Государственного комитета судебных экспертиз, Республиканского союза туристической индустрии). Начало в 11.00.

В Национальном пресс-центре пройдет пресс-конференция: "Подготовка международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске" (представители Министерства культуры Республики Беларусь, дирекции международного фестиваля "Славянский базар в Витебске"). Начало в 14.00.

В 15.00 в пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция, посвященная X Международному фестивалю театров кукол в Минске (18-21 мая).

Финал XXVII Республиканского фестиваля-конкурса моды и фото "Мельница моды - 2018" состоится в Минске.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 16 мая

Международный день мирного сосуществования (Международный день, посвященный жизни в мире друг с другом).

У мусульман - начало поста (Ураза).

80 лет назад родился Луцевич Анатолий Васильевич, актер, заслуженный артист Беларуси (2000). Работал в Национальном академическом драматическом театре им.Я.Купалы. Актерский талант наиболее полно раскрылся в ролях белорусской национальной драматургии. Среди ролей: Сидорович ("Врата бессмертия" К.Крапивы), Крыницкий ("Павлинка" Я.Купалы), Алеша Губатый ("Люди на болоте" И.Мележа) и др. Снимался в кино- и телефильмах. Умер в 2002 г.

70 лет назад родился Шутов Николай Макарович, белорусский актер, режиссер. Работал в театре "На Доўгiм Бродзе" Дворца культуры Минского тракторного завода, ассистентом режиссера по свету в Национальном академическом театре им.Я.Купалы, директором студенческого театра Белорусской академии искусств. Поставил спектакли "Кастусь Калиновский" Е.Мировича, "Мать" М.Горького, "Живи и помни" В.Распутина и др.

255 лет назад родился Воклен Луи Никола, французский химик. Открыл и выделил в свободном состоянии химические элементы хром и бериллий. Умер в 1829 г.

95 лет назад родился Мертон Миллер, американский экономист, лауреат Нобелевской премии по экономике (1990). Автор исследований по проблемам функционирования финансовых рынков. Умер в 2000 г.

80 лет назад родился Запашный Мстислав Михайлович, российский цирковой артист-дрессировщик хищных животных, режиссер, народный артист СССР (1990). Лауреат Государственной премии РФ (1996). Умер в 2016 г.

65 лет назад родился Броснан Пирс, ирландский актер кино. Наибольшую известность ему принесла роль Джеймса Бонда в фильмах "Золотой глаз", "Завтра не умрет никогда", "И целого мира мало", "Умри, но не сейчас". Среди других фильмов "Робинзон Крузо", "Пик Данте" и др.

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