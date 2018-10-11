Картина дня: встреча Лукашенко и Бабича, открытие Форума регионов и папы в декрете

ВЧЕРА

Картина дня. 10 октября

Президент Беларуси Александр Лукашенко рассчитывает, что время работы Михаила Бабича в должности посла России в Беларуси станет периодом расцвета двусторонних отношений. Об этом он заявил на встрече с российским дипломатом.

Михаил Бабич и Александр Лукашенко

V Форум регионов Беларуси и России открылся в Могилеве.

Беларусь и Россия согласовали индикативные балансы и протоколы по нефтепродуктам на ноябрь-декабрь текущего года и на весь 2019 год.

Подписание балансов поставок основных видов сельскохозяйственной продукции на 2019 год между Министерством сельского хозяйства и продовольствия Беларуси и Министерством сельского хозяйства России ожидается 12 октября на V Форуме регионов Беларуси и России в Могилеве. Об этом сообщил вице-премьер Беларуси Михаил Русый в Москве на встрече со своим российским коллегой Алексеем Гордеевым.

Молодежь Беларуси и России готова стать проводником идей союзной интеграции, заявил министр образования Беларуси Игорь Карпенко на открытии форума "Молодежь - за Союзное государство", который проходит в Могилеве в рамках V Форума регионов Беларуси и России. Беларуси и России нужно синхронизировать государственные подходы в молодежной политике. Такое мнение высказал председатель ассоциации общественных объединений "Национальный совет молодежных и детских объединений России" Григорий Петушков.

Замгенсекретаря ООН Владимир Воронков побывал на своей малой родине в Шкловском районе.

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей обсудил с новым послом Армении Арменом Гевондяном перспективы двусторонних отношений. Встреча состоялась по случаю вручения послом копий верительных грамот.

В Беларуси не будут взимать НДС при ввозе зарядных устройств, которые не выпускаются в стране.

Физический пуск реактора первого блока БелАЭС запланирован на март 2019 года, сообщил заместитель министра энергетики Михаил Михадюк.

Инфляция в Беларуси в сентябре составила 0,8%.

Уровень зарегистрированной безработицы на 1 октября составил 0,3%, что на 0,1% ниже, чем на 1 сентября. Минимальная заработная плата (МЗП) и денежные доходы населения Беларуси за сентябрь текущего года не индексируются.

Беларусь и Латвия модернизируют инфраструктуру пунктов пропуска на совместной границе при подготовке к II Европейским играм и чемпионату мира по хоккею.

По прогнозам Белорусской автомобильной ассоциации, в 2018 году объемы продаж новых автомобилей в Беларуси вырастут на 56% по сравнению с прошлым годом.

В Минске число многодетных семей ежегодно увеличивается на 1 тыс., сообщила председатель комитета по труду, занятости и социальной защите населения Мингорисполкома Жанна Романович. В Минске около 60 мужчин оформили декретный отпуск.

Гарантийный депозит для организаторов азартных игр в интернете предлагается установить в размере $1 млн.

РЕПОРТАЖ: Шанхай готовится к встрече с производителями из 130 стран. В Шанхае 5-10 ноября пройдет Первая китайская выставка импортных товаров и услуг China International Import Expo (CIIE 2018).

РЕПОРТАЖ: На Международной выставке в Шанхае Huawei представляет IT-новинки.

Посольство Беларуси в России держит на контроле ситуацию с гражданином Беларуси. Пострадавший находится в больнице, ему оказывается необходимая медицинская помощь.

Сотрудники Брестской таможни совместно с правоохранительными органами пресекли канал незаконного ввоза и эксплуатации на территории Евразийского экономического союза легковых автомобилей. Для уклонения от уплаты таможенных платежей на автомобилях изменялись идентификационные VIN-номера, для эксплуатации использовались регистрационные знаки уже стоящих на учете машин.

Отопление в жилых домах Минска в 2018 году включили в самый ранний срок за последние 20 лет - 1 октября. Такие данные опубликованы на сайте "Минскэнерго".

Переаншлагом открылся XIII Международный фестиваль Юрия Башмета в Минске.

Итальянская компания MicroPlus стала официальным хронометристом II Европейских игр. Она займется фиксацией времени, оценок и результатов соревнований.

Арина Соболенко вышла в четвертьфинал турнира в Тяньцзине.

Дзюдоист Артем Колосов завоевал вторую золотую медаль Юношеских олимпийских игр в Буэнос-Айресе.

Белорус Иван Брынза завоевал серебряную награду Юношеских Олимпийских игр в Буэнос-Айресе в гребле академической в заезде лодок-одиночек.

Белоруска Анастасия Шкурдай завоевала серебряную награду в плавании на дистанции 50 м баттерфляем на Юношеских Олимпийских играх в Буэнос-Айресе.

Утверждены кандидаты на проведение Олимпийских игр 2026 года.

Стихийные бедствия за последние 20 лет унесли 1,3 млн жизней. Такие данные приводятся в докладе Управления ООН по уменьшению опасности стихийных бедствий.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 11 октября

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V Форум регионов Беларуси и России проходит по 12 октября в Могилеве и Могилевской области под эгидой Совета Республики и Совета Федерации.

В Могилеве на пешеходной ул. Ленинской откроется выставка-ярмарка ремесел "Город мастеров" во время V Форума регионов Беларуси и России.

Премьер-министр Беларуси Сергей Румас 11-12 октября совершит рабочий визит в Таджикистан для участия в заседании Совета глав правительств Шанхайской организации сотрудничества.

Пресс-конференция о проведении в Минске 45-й Всемирной шахматной олимпиады состоится в пресс-центре БЕЛТА в 11.00. О результатах выступления белорусской сборной на завершившейся в Батуми (Грузия) 43-й Всемирной шахматной олимпиаде, планах по подготовке к следующему празднику мировых шахмат в Ханты-Мансийске и к приему лучших шахматистов в 2022 году в Минске расскажут председатель Белорусской федерации шахмат, вице-президент ФИДЕ Анастасия Сорокина, лидер сборной Беларуси, международный гроссмейстер Владислав Ковалев и капитан женской сборной, международный гроссмейстер Ланита Стецко.

Презентация социологического исследования "Отношение белорусов к продуктам органического сельского хозяйства", которое было выполнено Информационно-аналитическим центром при Администрации Президента Республики Беларусь по заказу Центра экологических решений, состоится в 10.30 на базе бизнес-центра Royal Plaza (пр. Победителей, 7А, пом.59, 19 этаж). Для участия в обсуждении результатов исследования приглашены представители профильных министерств и заинтересованных органов государственной власти, представители крупных торговых сетей, банков, фермерских ассоциаций, общественности.

Торжественная церемония вручения ордена Матери многодетным матерям города Минска с участием председателя Мингорисполкома А.В.Шорца состоится в 15.00 в Минском городском дворце культуры (ул. Маяковского, 129).

Торжественное мероприятие, посвященное Дню матери, пройдет на базе Национального центра усыновления (ул.Платонова, 22, к.1107, 11 этаж) при участии семей, усыновивших детей.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 12 октября

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Всемирный день борьбы с артритом. Отмечается с 2003 года по инициативе Всемирной организации здравоохранения.

Всемирный день яйца. Отмечается во многих странах мира по инициативе Международной ассоциации производителей яиц во вторую пятницу октября.

105 лет назад родился Цеслюк Владимир Павлович, кинооператор и режиссер, заслуженный деятель искусств Беларуси (1964). Во время Великой Отечественной войны фронтовой оператор, участвовал в съемках фильмов "Разгром немецких войск под Москвой", "День войны" и др. С 1945 г. - на киностудии "Беларусьфильм". Снимал хронику, документальные и научно-популярные фильмы. С 1960-х гг. выступал и как режиссер: фильмы "Встреча героев Бреста", "Штрихи к портрету", "Край криничный". Умер в 1977 г.

70 лет назад родилась Филимонова Любовь Александровна, белорусская писательница. Автор сборников поэзии "Стазвоны", "Імправізацыя", "Гучныя фарбы" и др. Составитель и один из переводчиков антологии детской туркменской литературы "Цветы Каракумов".

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