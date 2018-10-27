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Картина дня: встреча Лукашенко и Порошенко, договоренности Форума регионов в Гомеле и белорусские дома во Франции

Общество 27.10.2018 | 09:00

ВЧЕРА

Картина дня. 26 октября

У Форума регионов Беларуси и Украины большая перспектива, заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с Президентом Украины Петром Порошенко. Украинский лидер на встрече подчеркнул, что между Украиной и Беларусью, лидерами стран есть доверие.

Во время встречи
Во время встречи

Проблему военного конфликта в Украине должны решать три славянских народа, заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко на пленарном заседании I Форума регионов Беларуси и Украины. Александр Лукашенко назвал перспективные сферы сотрудничества между странами.

Александр Лукашенко
Александр Лукашенко

Президент Украины Петр Порошенко поблагодарил белорусскую сторону за создание условий для работы минской переговорной площадки. Президент Украины Петр Порошенко видит все основания для увеличения товарооборота с Беларусью до $10 млрд. Также он сказал, что вещание украинского телеканала в Беларуси начнется в ближайшее время.

Петр Порошенко
Петр Порошенко

Украинский город Житомир станет местом проведения следующего Форума регионов Беларуси и Украины.

Беларусь и Украина могут создать крупную производственную кооперацию, которая позволит выйти на новые рынки стран Европейского союза, заявил в Гомеле вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Геннадий Зубко. Белорусская нефтяная компания планирует по итогам этого года нарастить объем экспорта продукции в Украину до $2,2 млрд, сообщил генеральный директор компании Михаил Пучило.

Беларусь и Украина заключили соглашение о реадмиссии.

Игорь Шуневич и Максим Соколюк во время подписания соглашения о реадмиссии
Игорь Шуневич и Максим Соколюк во время подписания соглашения о реадмиссии

Беларусь рассчитывает заключить новые контракты по поставкам техники в Судан, сообщил премьер-министр Беларуси Сергей Румас на встрече с послом Судана в Беларуси Нуром аль-Даиемом Абд аль-Гадиром Хамадом аль-Ниелом.

Во время встречи
Во время встречи

Беларусь и Россия продолжают переговоры о цене на газ после 2019 года и до формирования общего рынка газа в ЕАЭС с 1 января 2025 года, сообщил министр энергетики Беларуси Виктор Каранкевич. Беларусь ждет в ноябре положительного решения со стороны России по открытию поставок с более сорока молочных предприятий, заявил министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Леонид Заяц.

Франция предлагает в ближайшие пять лет удвоить товарооборот с Беларусью, заявил государственный секретарь при министре Европы и иностранных дел Франции Жан-Батист Лемуан. Беларусь и Франция подписали межправсоглашение о международных автомобильных перевозках. Национальный центр маркетинга и бизнес-ассоциация Франции подписали меморандум о взаимопонимании на V Белорусско-французском бизнес-форуме в Минске.

Жан-Батист Лемуан и Олег Кравченко
Жан-Батист Лемуан и Олег Кравченко

Шкловское "Домостроение" поставит партию деревянных домов во Францию. В планах предприятия в ближайшие пять лет реализовать во Францию около 650 домов.

В Баку принята декларация VI Международного гуманитарного форума. Во время форума руководитель издательского дома "Беларусь сегодня" Дмитрий Жук отметил, что фейковые новости стали частью нашей жизни, а ложная информация может оказывать реальное влияние на события и становится осязаемой в повседневной жизни.

Народный артист РСФСР Николай Караченцов умер в Москве за день до своего 74-летия. Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнование родным и близким Николая Караченцова.

Николай Караченцов. Фото из архива
Николай Караченцов. Фото из архива

Предложения по системе стройсбережений и ипотеке на жилье внесут в Совмин до 1 декабря.

МАРТ вынес на общественное обсуждение проект изменений в закон о торговле и общественном питании.

Проект Военной доктрины Союзного государства планируется утвердить до конца 2018 года, ожидается, что он будет рассмотрен 13 декабря на очередном заседании Совета Министров СГ. Десять иностранных боевиков-террористов пытались пересечь транзитом Беларусь в 2018 году, сообщил заместитель начальника главного управления КГБ Денис Садкович на заседании комиссии Парламентского собрания Союза Беларуси и России.

Почти 130 тыс. туристов и $25 млн в экономику региона: в Гродно подвели итоги двух лет безвиза.

В Витебске выпал первый снег.

Фото из Instagram
Фото из Instagram

Белорус Евгений Тихонцов завоевал золотую медаль на юниорском и молодежном (U-23) чемпионате Европы по тяжелой атлетике, который проходит в Замосци (Польша).

Евгений Тихонцов (в центре). Фото организаторов чемпионата Европы
Евгений Тихонцов (в центре). Фото организаторов чемпионата Европы

Белорусские спортсмены стали обладателями восьми наград на чемпионате Европы по кикбоксингу, который проходил в словацкой Братиславе.

Фото Белорусской федерации кикбоксинга
Фото Белорусской федерации кикбоксинга

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Субботники и акции по посадке деревьев пройдут в Минске 27 октября во время месячника по наведению порядка, благоустройству и озеленению территории. В Лошицком парке по инициативе комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома к 100-летию системы социальной защиты заложат Аллею добра и милосердия. Начало в 10.00.

Областная молодежная трудовая акция пройдет в Куропатах 27 октября. В мероприятии примут участие волонтеры движения "Доброе Сердце" из Логойского района, сотрудники БРСМ, представители профсоюзных организаций. Они благоустроят территорию, уберут листву, мусор.

Фестиваль кельтской культуры "Самайн" пройдет 27 октября в Ботаническом саду НАН Беларуси. Праздничные площадки будут работать с 12.00 до 17.00.

Мероприятие "Корея-Беларусь: фестиваль Дружбы" пройдет 27 октября в 17.00 в столичном ДК "МАЗ" (пр-т Партизанский, 117 а).

Неделя белорусской кухни проходит в Минске по 28 октября.

Выставка "Юность комсомольская", приуроченная к 100-летию ВЛКСМ, по 24 ноября проходит в Национальном художественном музее Беларуси. В экспозиции представлено более 60 произведений живописи, графики, скульптуры, созданных в период с 1920-х по 1980-е годы.

Хоккейный матч команды Президента с командой Минской области пройдет 27 октября в "Чижовка-Арене". Начало в 11.30.

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28 октября

В Республике Беларусь - День автомобилиста и дорожника.

Международный день анимации. Учрежден в 2002 г. по инициативе Международной ассоциации анимационного кино. 28 октября 1892 г. в Париже французский изобретатель Эмиль Рейно впервые публично продемонстрировал свой аппарат - праксиноскоп, показывающий движущиеся картинки.

День памяти новомучеников и исповедников земли Белорусской. Празднование Собора новомучеников и исповедников земли Белорусской установлено решением Святого Синода Белорусской Православной Церкви от 4 апреля 2011 года.

240 лет назад родился Фальковский Якуб, педагог, литератор, теолог. Учился в Бресте, позднее окончил Виленскую гимназию, высшее образование получил в Виленском университете. Некоторое время был проповедником и профессором моральной теологии в Полоцке, префектом и учителем литературы в Гродно. Выступал с евангельскими проповедями в Беларуси, Украине, Литве и Латвии. Среди рукописного наследия сохранились 3 тома "Збору розных твораў". Умер в 1836 г.

90 лет назад родилась Сычева Алла Васильевна, белорусский архитектор, педагог, доктор архитектуры (1983), профессор (1985). Наиболее значимые проектные работы: схема планировки зон отдыха на озере Нарочь и водохранилище Птичь, парк в г.Березино и др. Автор более 170 научных работ, учебных пособий. Лауреат Государственной премии Беларуси (2000). Умерла в 2004 г.

115 лет назад родился Во Ивлин, английский писатель. Автор романов "Упадок и разрушение", "Мерзкая плоть", "Незабвенная" и др. Умер в 1966 г.

105 лет родился Учитель Ефим Юльевич, российский оператор, режиссер документального кино, народный артист СССР. Поставил фильмы "Русский характер", "Мир дому твоему", "Песни России" и др. Лауреат Государственной премии СССР (1943), Государственной премии РСФСР (1967). Умер в 1988 г.

29 октября

Всемирный день борьбы с инсультом. Учрежден 29 октября 2006 г. на региональном Всемирном конгрессе по инсульту в Кейптауне.

Всемирный день больных псориазом. Проводится по инициативе Международной федерации ассоциаций псориаза.

100 лет назад родился Абрамис Иосиф Самуилович, дирижер, заслуженный деятель искусств Беларуси (1964). С 1936 г. работал в Государственном театре оперы и балета Беларуси, в 1979-82 гг. - главный дирижер Государственного театра музыкальной комедии Беларуси. Под его руководством поставлены национальные оперы "Маринка" Г.Пукста, "Когда опадают листья" Ю.Семеняко, оперетта "Нестерка" Г.Суруса, классические оперы "Бал-маскарад" и "Отелло" Дж.Верди и др. Умер в 1984 г.

80 лет назад родился Соломевич Янка (Иван Владимирович), белорусский литературовед, фольклорист, библиограф, переводчик, кандидат филологических наук (1971). Автор "Словаря белорусских псевдонимов и криптонимов (XVI - XX вв.)". Составитель антологии "Белорусская баллада" и др. Лауреат Государственной премии Беларуси (1976). Умер в 2012 г.

75 лет назад родился Наумович Владимир Александрович, белорусский писатель, литературовед, критик, кандидат филологических наук (1974), доцент (1981). Автор повести "Вспаханное поле", книги прозы "Такое бывает однажды" и др.

70 лет назад родилась Драпеко Елена Григорьевна, российская актриса кино, государственный деятель, заслуженная артистка РСФСР. Снималась в фильмах "А зори здесь тихие", "Вечный зов", "Полынь - трава горькая", "Одиноким предоставляется общежитие", "Бандитский Петербург" и др.

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