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Картина дня: встреча Лукашенко и Путина, итоги Форума регионов и нефтяные договоренности

Общество 13.10.2018 | 09:00

ВЧЕРА

Картина дня. 12 октября

Президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин перед пленарным заседанием V Форума регионов провели двустороннюю встречу.

Владимир Путин и Александр Лукашенко
Владимир Путин и Александр Лукашенко

Президент Беларуси Александр Лукашенко, выступая на пленарном заседании V Форума регионов Беларуси и России, заявил, что именно в регионах начинается множество производственных и технологических цепочек по выпуску совместной продукции, практически в каждом белорусском изделии есть российский компонент, в настоящее время более 8 тыс. предприятий двух государств связаны производственной кооперацией. Беларусь и Россия должны обеспечить необходимую загрузку уже действующих предприятий путем создания совместных программ по импортозамещению, заявил Александр Лукашенко. По словам белорусского лидера, сотрудничество в АПК является наиболее чувствительным вопросом в торговле с Россией. Александр Лукашенко предложил в следующем году посвятить форум молодежной тематике.

Александр Лукашенко
Александр Лукашенко

Беларуси и России под силу вывести двустороннюю торговлю на уровень в $50 млрд, заявил Президент России Владимир Путин на V Форуме регионов Беларуси и России.

Владимир Путин
Владимир Путин

ФОТОФАКТ: Пленарное заседание V Форума регионов Беларуси и России в Могилеве.

Во время работы форума
Во время работы форума

Россия увеличит поставки нефтепродуктов для белорусского нефтехима на 10% в 2019 году, сообщил заместитель премьер-министра Игорь Ляшенко. Беларусь и Россия с 1 ноября приступают к проработке вопроса размера компенсаций для белорусской экономики из-за налогового маневра в нефтяной отрасли РФ. Россия перечислила Беларуси $263 млн в рамках перетаможки нефти.

Сумма контрактов на поставку белорусской нефтехимической продукциии для российских потребителей, подписанных на V Форуме регионов Беларуси и России в Могилеве, составила почти 12 млрд российских рублей, сообщили в пресс-службе концерна "Белнефтехим".

Россия в 2019 году рассмотрит вопрос о предоставлении Беларуси кредита на рефинансирование ранее выданного займа на $630 млн, сообщил первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов.

Евразийский банк развития, являющийся управляющим средствами Евразийского фонда стабилизации и развития, перечислил Республике Беларусь шестой транш финансового кредита из средств фонда в объеме $200 млн.

Организации Министерства промышленности по итогам V Форума регионов Беларуси и России заключили контракты на поставку техники в Россию на общую сумму $382 млн.

Более 70 новых региональных соглашений подписано на V Форуме регионов, заявил председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси Михаил Мясникович. Взаимоотношения Беларуси и России должны выйти на качественно новый уровень, заявила на встрече с губернаторами регионов Беларуси и России председатель Совета Федерации Федерального собрания Валентина Матвиенко. Она попросила российских губернаторов взять под личный контроль белорусско-российские отношения.

Подписание соглашения между правительством Республики Беларусь и Правительством Воронежской области подписывают губернатор Воронежской области Александр Гусев и заместитель премьер-министра Беларуси Игорь Петришенко
Подписание соглашения между правительством Республики Беларусь и Правительством Воронежской области подписывают губернатор Воронежской области Александр Гусев и заместитель премьер-министра Беларуси Игорь Петришенко

В Союзном государстве цифровые технологии нужно поставить на службу обществу и экономике, заявил на пленарном заседании V Форума регионов первый заместитель премьер-министра Беларуси Александр Турчин.

Беларусь рассчитывает на полное снятие искусственно созданных барьеров для своей продукции на рынке РФ, заявил министр сельского хозяйства и продовольствия Леонид Заяц на V Форуме регионов Беларуси и России.

Леонид Заяц
Леонид Заяц

Беларусь готова реализовать вместе с Шанхайской организацией сотрудничества проекты по укреплению продовольственной и ядерной безопасности, заявил премьер-министр Беларуси Сергей Румас на заседании Совета глав правительств ШОС. Премьер-министры стран Шанхайской организации сотрудничества приняли совместное коммюнике по итогам XVII заседания.

Сергей Румас
Сергей Румас

Таджикистан примет все меры для успешной реализации совместных с Беларусью проектов, заявил Президент Таджикистана Эмомали Рахмон на встрече с премьер-министром Беларуси Сергеем Румасом.

Сергей Румас и Эмомали Рахмон
Сергей Румас и Эмомали Рахмон

Премьер-министр Беларуси Сергей Румас подтверждает готовность Беларуси развивать отношения с Китаем. Об этом он заявил на встрече с премьером Государственного совета КНР Ли Кэцяном.

Во время встречи
Во время встречи

Россельхознадзорр снял запрет на поставки продукции с пяти предприятий Беларуси.

Широкая денежная масса в Беларуси за сентябрь выросла на 2,2%.

Европейский банк реконструкции и развития намерен расширять сотрудничество с Беларусью и увеличивать объемы операций, заявил первый вице-президент ЕБРР Юрген Ригтеринк на встрече с министром экономики Беларуси Дмитрием Крутым.

В Беларуси до 2021 года включительно планируется разместить 413 станций для зарядки электромобилей. Это предусмотрено программой создания государственной зарядной сети для зарядки электромобилей, утвержденной постановлением Совета Министров от 10 октября 2018 года №731.

Около 3 тыс. железнодорожных контейнеров по маршруту Китай-Европа перемещено через пункты пропуска в Гродненской области в 2018 году.

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Арина Соболенко. Фото Getty Images
Арина Соболенко. Фото Getty Images

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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прибудет в Беларусь. 13 октября патриарх возглавит богослужение в Свято-Духовом кафедральном соборе Минска, которое начнется в 18.00. 14 октября он отслужит чин Великого освящения Храма-памятника в честь Всех Святых, богослужение начнется в 9.00.

Акция "Музей в подарок маме" пройдет в Национальном историческом музее 13-14 октября.

Концерт XIII Международного фестиваля Юрия Башмета пройдет в ночь на 14 октября на платформе минского метро (ст. "Петровщина").

По 14 октября в Минске (выставочный комплекс по пр.Победителей, 140) проходит 6-я специализированная выставка "Материнство и Детство".

Семейный фестиваль Grand Fashion Weekend пройдет 13-14 октября в Минске. В программе значатся мастер-классы по подбору косметики, инсталляции, бесплатные консультации стилистов-имиджмейкеров, диетологов, конкурс осенних фото. Известные бренды и дизайнеры представят осенние коллекции.

Минский планетарий (ул.Фрунзе, 2, парк им.М.Горького) приглашает 13 октября на Международный день астрономии. С 18.00 до 22.00 посетители смогут посмотреть в телескоп, прослушать лекции, ознакомиться с полнокупольными фильмами и звездным небом.

Легкоатлетический забег "БегуЗаМаму" пройдет 14 октября по трассе вокруг Цнянского водохранилища на дистанциях от 1,5 до 10 км.

13-14 октября на парковке у большой арены государственного культурно-спортивного учреждения "Чижовка-Арена" (ул.Ташкентская, 19) пройдут сельскохозяйственные ярмарки выходного дня. Ярмарки будут работать с 9.00 до 16.00.

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14 октября

Православный праздник - Покров Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии.

В Республике Беларусь - День стандартизации.

В Республике Беларусь - День матери.

В Республике Беларусь - День работников культуры.

Всемирный день стандартизации. 14 октября 1946 года было принято решение о создании Международной организации по стандартизации (ИСО).

Всемирный день воздушных змеев. Отмечается с 1986 г. по установившейся традиции во второе воскресенье октября.

55 лет назад родился Юдашкин Валентин Абрамович, российский кутюрье, художественный руководитель Дома моды, народный художник Российской Федерации.

15 октября

В Республике Беларусь - День работников фармацевтической и микробиологической промышленности.

Всемирный день мытья рук. Отмечается с 2008 года в рамках провозглашенного Генеральной Ассамблеей ООН Года санитарии.

Международный день сельских женщин. Провозглашен на 62-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в соответствии с резолюцией от 18 декабря 2007 года.

Международный день белой трости - символа незрячего человека. Отмечается во всем мире с 1969 года по решению Международной федерации слепых с целью привлечения внимания широкой общественности к проблемам людей с нарушениями зрения.

90 лет назад родился Смирнов Юрий Васильевич, белорусский певец, заслуженный артист Беларуси (1968). В 1958-89 гг. солист Государственного комитета Беларуси по телевидению и радиовещанию. Пропагандист вокальной музыки белорусских композиторов. Среди записей на телевидении и радио: оперные партии - полковник Лосев ("Кастусь Калиновский" Д.Лукаса), Савка Мильгун ("В пущах Полесья" А.Богатырева) и др. Умер в 1997 г.

35 лет назад родилась Лазук Мария Михайловна, белорусская спортсменка (художественная гимнастика; групповые упражнения), мастер спорта Беларуси международного класса (1999), заслуженный мастер спорта Беларуси (2000). Серебряный призер XXVII Олимпийских игр (2000), серебряный призер чемпионата мира (1999). Неоднократная победительница и призер Кубков мира, международных турниров, турниров серии Гран-при, чемпионатов и Кубков Беларуси.

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