Картина дня: встреча Лукашенко с патриархом Кириллом, подарок Президенту и фильм открытия "Лістапада"

ВЧЕРА
картина дня 15 октября
Президент Беларуси Александр Лукашенко во Дворце Независимости провел встречу с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом. Президент подчеркнул важность единства в Церкви.
В Беларуси сделают все, чтобы сохранить единство внутри народа и церкви. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на встрече с членами Священного синода Русской православной церкви и Синода Белорусской православной церкви.
Члены Священного синода Русской православной церкви и Синода Белорусской православной церкви подарили Президенту Беларуси Александру Лукашенко уникальный экземпляр переведенного с древнегреческого на современный белорусский язык Священного Писания Нового Завета. Как рассказал Митрополит Минский и Заславский Павел, Патриарший Экзарх всея Беларуси, белорусские ученые работали над переводом писания 25 лет.
Священный синод Русской православной церкви принял решение о полном разрыве евхаристического общения с Константинопольским патриархатом. Об этом заявил глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион. Синод, по его словам, надеется на то, что Константинопольский патриарх изменит свое отношение к существующей церковной реальности.
Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей и еврокомиссар по европейской политике соседства и переговорам о расширении Евросоюза Йоханнес Хан обсудили приоритеты партнерства Беларуси и ЕС.
ЕАБР ожидает инфляцию в Беларуси по итогам 2018 года не более 6%.
Белорусский противоопухолевый препарат "фотолон" проходит регистрацию в Республике Корея.
Образовательный центр "Слоним" открылся в городе Эльад (Центральный округ Израиля).
Белорусский медицинский IT-стартап вошел в шорт-лист престижной международной премии Aspirin: Social Innovation Award 2018 (Германия). Победителя определит голосование, которое проходит на сайте премии до 25 октября включительно.
Компания "РоссТур" объявила агентствам-партнерам о прекращении туроператорской деятельности с 15 октября 2018 года. Официально деятельность компании будет считаться приостановленной лишь после того, как соответствующая информация появится на сайте "РоссТура".
Команда Европейского вещательного союза (ЕВС) прибыла в Беларусь. Вместе с экспертами Белтелерадиокомпании члены команды будут работать над подготовкой главного шоу международного детского конкурса песни "Евровидение-2018".
Фильмом открытия 25-го Минского международного кинофестиваля "Лістапад" станет мелодрама Павла Павликовски "Холодная война".
Обширный антициклон, центр которого сейчас располагается над северо-востоком Украины, в течение рабочей недели продолжит оказывать влияние на погоду в Беларуси, сохранится теплая без осадков погода.
Белорусская легкоатлетка Кристина Концевенко завоевала бронзовую медаль в прыжках с шестом на Юношеских Олимпийских играх в Буэнос-Айресе.
Белоруска Анастасия Салос завоевала серебро Гран-при по художественной гимнастике в Чехии.
Сборная Беларуси по керлингу одержала первую победу на чемпионате мира в канадском городе Келоуна, обыграв Англию со счетом 11:3.
Белорусская теннисистка Александра Саснович (31-й номер мирового рейтинга) успешно стартовала в розыгрыше Кубка Кремля в Москве.
Футболисты сборной Беларуси сыграли вничью 0:0 с командой Молдовы в домашнем матче Лиги наций в Минске.
СЕГОДНЯ
анонс основных событий 16 октября
В Национальном пресс-центре пройдет пресс-конференция: "Генетический паспорт белоруса: раскрытие генетической природы долгожительства, исследования в области генетики старения и долголетия" (представители Национальной академии наук Беларуси). Начало в 11.00.
В Национальном пресс-центре пройдет пресс-конференция: "О республиканской акции "Чистый лес" и мероприятиях, направленных на благоустройство лесного фонда" (представители Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь). Начало в 12.30.
ЗАВТРА
знаменательные даты 17 октября
Международный день борьбы за ликвидацию нищеты.
80 лет назад указом Президиума Верховного Совета СССР учреждены медали "За отвагу" и "За боевые заслуги".
75 лет назад освобожден Лоевский район.
15 лет назад в Париже подписана Международная конвенция об охране нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.
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