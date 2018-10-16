Картина дня: встреча Лукашенко с патриархом Кириллом, подарок Президенту и фильм открытия "Лістапада"

ВЧЕРА

картина дня 15 октября

Президент Беларуси Александр Лукашенко во Дворце Независимости провел встречу с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом. Президент подчеркнул важность единства в Церкви.

Александр Лукашенко и Патриарх Кирилл

В Беларуси сделают все, чтобы сохранить единство внутри народа и церкви. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на встрече с членами Священного синода Русской православной церкви и Синода Белорусской православной церкви.

Александр Лукашенко и Патриарх Кирилл

Члены Священного синода Русской православной церкви и Синода Белорусской православной церкви подарили Президенту Беларуси Александру Лукашенко уникальный экземпляр переведенного с древнегреческого на современный белорусский язык Священного Писания Нового Завета. Как рассказал Митрополит Минский и Заславский Павел, Патриарший Экзарх всея Беларуси, белорусские ученые работали над переводом писания 25 лет.

Митрополит Павел вручает Александру Лукашенко уникальный экземпляр переведенного с древнегреческого на современный белорусский язык Священного Писания Нового Завета

Священный синод Русской православной церкви принял решение о полном разрыве евхаристического общения с Константинопольским патриархатом. Об этом заявил глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион. Синод, по его словам, надеется на то, что Константинопольский патриарх изменит свое отношение к существующей церковной реальности.

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей и еврокомиссар по европейской политике соседства и переговорам о расширении Евросоюза Йоханнес Хан обсудили приоритеты партнерства Беларуси и ЕС.

ЕАБР ожидает инфляцию в Беларуси по итогам 2018 года не более 6%.

Белорусский противоопухолевый препарат "фотолон" проходит регистрацию в Республике Корея.

Образовательный центр "Слоним" открылся в городе Эльад (Центральный округ Израиля).

Здание Образовательного центра "Слоним" в Эльаде. Фото посольства Беларуси в Израиле

Белорусский медицинский IT-стартап вошел в шорт-лист престижной международной премии Aspirin: Social Innovation Award 2018 (Германия). Победителя определит голосование, которое проходит на сайте премии до 25 октября включительно.

Компания "РоссТур" объявила агентствам-партнерам о прекращении туроператорской деятельности с 15 октября 2018 года. Официально деятельность компании будет считаться приостановленной лишь после того, как соответствующая информация появится на сайте "РоссТура".

Команда Европейского вещательного союза (ЕВС) прибыла в Беларусь. Вместе с экспертами Белтелерадиокомпании члены команды будут работать над подготовкой главного шоу международного детского конкурса песни "Евровидение-2018".

Фильмом открытия 25-го Минского международного кинофестиваля "Лістапад" станет мелодрама Павла Павликовски "Холодная война".

Фото размещено на официальном сайте фестиваля

Обширный антициклон, центр которого сейчас располагается над северо-востоком Украины, в течение рабочей недели продолжит оказывать влияние на погоду в Беларуси, сохранится теплая без осадков погода.

Белорусская легкоатлетка Кристина Концевенко завоевала бронзовую медаль в прыжках с шестом на Юношеских Олимпийских играх в Буэнос-Айресе.

Кристина Концевенко. Фото НОК Беларуси

Белоруска Анастасия Салос завоевала серебро Гран-при по художественной гимнастике в Чехии.

Анастасия Салос, Екатерина Селезнева и Марина Сергеева. Фото gymnasticsdvd.de

Сборная Беларуси по керлингу одержала первую победу на чемпионате мира в канадском городе Келоуна, обыграв Англию со счетом 11:3.

Белорусская теннисистка Александра Саснович (31-й номер мирового рейтинга) успешно стартовала в розыгрыше Кубка Кремля в Москве.

Футболисты сборной Беларуси сыграли вничью 0:0 с командой Молдовы в домашнем матче Лиги наций в Минске.

СЕГОДНЯ

анонс основных событий 16 октября

В Национальном пресс-центре пройдет пресс-конференция: "Генетический паспорт белоруса: раскрытие генетической природы долгожительства, исследования в области генетики старения и долголетия" (представители Национальной академии наук Беларуси). Начало в 11.00.

В Национальном пресс-центре пройдет пресс-конференция: "О республиканской акции "Чистый лес" и мероприятиях, направленных на благоустройство лесного фонда" (представители Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь). Начало в 12.30.

ЗАВТРА

знаменательные даты 17 октября

Международный день борьбы за ликвидацию нищеты.

80 лет назад указом Президиума Верховного Совета СССР учреждены медали "За отвагу" и "За боевые заслуги".

75 лет назад освобожден Лоевский район.

15 лет назад в Париже подписана Международная конвенция об охране нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

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