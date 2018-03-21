Картина дня: встреча Президента с творческой молодежью, льготные кредиты на Geely Atlas и штраф за сбор первоцветов

ВЧЕРА

Картина дня. 20 марта

Президент Беларуси Александр Лукашенко провел встречу с творческой молодежью в Белорусском государственном молодежном театре, в ней приняли участие около 270 человек. Глава государства потребовал усовершенствовать систему выявления талантливых молодых людей в Беларуси. "Важно определить способных, талантливых людей, которым надо помочь", - подчеркнул Президент. Глава государства требует от госструктур не оставаться в стороне от раскрутки молодых талантов, одаренные люди должны быть известны и востребованы прежде всего на своей земле. Александр Лукашенко намерен провести серию встреч с представителями молодежи.

Президент Беларуси посетил выставку-презентацию работ и достижений талантливой молодежи.

Александр Лукашенко не исключает создания в Беларуси Министерства цифровой экономики, заявил Президент, отвечая на вопросы творческой молодежи.

Историю о создании Белорусской Народной Республики знать надо, но гордиться теми событиями не стоит. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил во время встречи с творческой молодежью.

В Беларуси возобновят производство музыкальных инструментов. Такую задачу Президент Беларуси Александр Лукашенко поставил правительству во время встречи с творческой молодежью. Александр Лукашенко прокомментировал то, что страну на песенном конкурсе "Евровидение" будет представлять украинец - ALEKSEEV. Глава государства во время встречи с творческой молодежью рассказал о своих любимых музыке и песнях.

Александр Лукашенко на встрече с творческой молодежью рассказал, когда заведет себе страницу в Instagram. В свою очередь пресс-секретарь главы государства Наталья Эйсмонт отметила, что обсуждается идея создать в соцсетях страницу пресс-службы главы государства. Президент Беларуси также поделился, как проводит свой отпуск и отвлекается от рабочих будней, рассказал о своих любимых видах искусства. Александр Лукашенко во время встречи с творческой молодежью подарил студентке Белорусского государственного университета культуры и искусств Елизавете Запеке свою ручку. "Это сувенирная ручка. Я такую подарил Си Цзиньпину, Путину, Назарбаеву", - сказал Президент.

БПС-Сбербанк 20 марта запускает программу льготного кредитования покупки автомобилей Geely Atlas. Специальным кредитным предложением автолюбители могут воспользоваться по сниженной ставке 1,9% годовых в первые три года. Лизинговую программу для юрлиц на автомобили Geely производства "БЕЛДЖИ" планируется запустить 1 апреля. Первую серийную партию автомобилей Geely Atlas NL4 завод "БЕЛДЖИ" планирует выпустить в июне.

Конструкторское бюро легковых автомобилей будет создано в Беларуси в I полугодии, заявил первый заместитель министра промышленности Геннадий Свидерский. Производство автомобильных сидений и радиаторов планируется начать в Беларуси во втором квартале 2018 года.

Заседание Священного синода Русской православной церкви планируется провести в октябре в Беларуси, сообщил Митрополит Минский и Заславский Павел, Патриарший Экзарх всея Беларуси.

Митрополит Минский и Заславский Павел, Патриарший Экзарх всея Беларуси. Фото из архива

"Беларусь 1" будет транслировать пасхальное богослужение из архикафедрального костела в Минске.

До конца 2018 года будут введены три гостиницы - все категории три звезды. Отель Mercure в Минске (в районе улиц Торговой, Интернациональной и Богдановича) планируется открыть в апреле. Средняя стоимость проживания в отелях Минска в 2017 году снизилась на 2,1%.

Фермерским хозяйствам отменили плату за проект отвода земельного участка.

Белорусская железная дорога скорректировала расписание движения международных поездов в связи с переходом стран ЕС и Украины в ночь с 24 на 25 марта на летнее время.

В Беларуси вырастут тарифы на железнодорожные пассажирские перевозки. Тарифы на городских линиях увеличены на 2-6%, они вступят в силу с 20 марта. Тарифы на региональных и межрегиональных линиях начнут действовать с 1 апреля и увеличатся на 24% и 32% в сравнении с действующими.

Выставка "Хатынь - святыня национальной памяти" открылась в Минске.

Выступает академик-секретарь отделения гуманитарных наук и искусств Национальной академии наук Беларуси Александр Коваленя

ДОСЬЕ: "Помните, люди!" К 75-летию Хатынской трагедии.

Мобильное приложение "АвтоКласс" для изучения ПДД презентовано в Минске.

Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды призывает отказаться от сбора первоцветов. Нарушение требований по охране дикорастущих растений, включенных в Красную книгу, влечет наложение штрафа от 10 до 30 базовых величин (базовая величина - Br24,5), на индивидуального предпринимателя - от 20 до 150 базовых величин, а на юридическое лицо - от 25 до 500 базовых величин.

Прострел луговой

Движение по понтонной переправе через Припять в Житковичском районе восстановлено.

Временный понтонный мост на реке Припять. Фото из архива

В Беларуси на треть снизилась подростковая преступность.

Завершено расследование ДТП с грузовиком и пешеходами у ТЦ "Замок" в Минске. Мера пресечения в отношении водителя грузовика в виде заключения под стражу не изменялась.

В ДТП в Ивьевском районе погибла женщина-водитель, четверо детей госпитализированы. Следователи устанавливают обстоятельства смертельного ДТП под Ивье.

Фото ГКСЭ

Минск имеет все возможности, чтобы на самом высоком уровне проводить масштабные шахматные соревнования. Такое мнение высказал генеральный директор Международной федерации шахмат Джеффри Борг после посещения спортивных объектов белорусской столицы.

Волейболистки "Минчанки" впервые пробились в финал континентального турнира - Кубка ЕКВ.

Абелевская премия по математике присуждена Роберту Ленглендсу из Канады.

Роберт Ленглендс

Бывший президент Франции Николя Саркози взят под стражу для дачи показаний по делу о нарушениях при финансировании политических кампаний.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 21 марта

Онлайн-конференция с министром образования Беларуси Игорем Карпенко пройдет на сайте БЕЛТА с 12.00 до 13.00. Министр образования расскажет об особенностях предстоящей вступительной кампании и корректировке планов набора, новациях в профессиональном образовании и профильной подготовке школьников, о перспективе организации независимой аттестации школьников за 9-й класс и комплексного общеобразовательного теста за курс средней школы, ответит на вопросы посетителей сайта БЕЛТА.

В Национальном пресс-центре пройдет пресс-конференция: "О подготовке Национальной экспозиции Республики Беларусь на Всемирной выставке ЭКСПО-2020" (представители Министерства иностранных дел Республики Беларусь, РУП "Национальный центр маркетинга и конъюнктуры цен"). Начало в 11.00.

В Национальном пресс-центре пройдет пресс-конференция: "Новые стратегии и подходы в лечении и профилактике туберкулеза", приуроченная ко Всемирному дню борьбы с туберкулезом (Гуревич Геннадий Львович - главный внештатный фтизиатр Министерства здравоохранения Республики Беларусь, директор ГУ "РНПЦ пульмонологии и фтизиатрии"). Начало в 12.30.

В пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция на тему: "Энергосбережение в жилищно-коммунальном хозяйстве г. Минска". Начало в 11.00.

В 10.00 состоится Международный симпозиум "Человечность в годы бесчеловечности - сохранение памяти о жертвах среди мирного населения в годы Второй мировой войны в советское и постсоветское время: исторический, образовательный и социально-культурный контекст" в Минском международном образовательном центре им. Й.Рау. В симпозиуме примут участие представители Беларуси, России, Польши, Украины и Германии.

Торжественная церемония открытия IV чемпионата мира среди студентов по конькобежному спорту пройдет в "Минск-Арене". Начало в 17.00.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 22 марта

Всемирный день водных ресурсов. Отмечается по решению участников Конференции ООН по окружающей среде и развитию, состоявшейся в Рио-де-Жанейро в июне 1992 года. Цель - привлечь внимание мировой общественности к проблеме недоброкачественной питьевой воды. 23 декабря 2003 года Генеральная Ассамблея ООН провозгласила период 2005-2015 годов Международным десятилетием действий "Вода для жизни".

75 лет назад фашистские каратели сожгли белорусскую деревню Хатынь и ее жителей. Погибли 149 человек, в том числе 75 детей. В 1969 г. на месте деревни возведен мемориальный комплекс в память о жертвах фашизма в Беларуси.

110 лет назад родился Ламур Луис, американский писатель, мастер вестерна. Автор романов "Течение на Запад", "Хондо". Умер в 1988 г.

95 лет назад родился Марсо Марсель, французский актер-мим. Основатель Международной школы мимодрамы в Париже. Умер в 2007 г.

80 лет назад родился Захарченко Виктор Гаврилович, российский композитор, народный артист РСФСР и Украины. Кавалер ордена Франциска Скорины.

70 лет назад родился Лорд Эндрю Ллойд-Уэббер, британский композитор и предприниматель. Автор популярных мюзиклов "Кошки", "Призрак оперы", "Иисус Христос - суперзвезда" и др.

60 лет назад родился Сюткин Валерий Миладович, заслуженный артист России (2008), профессор кафедры вокала и художественный руководитель эстрадного отделения МГГУ имени М. А. Шолохова, автор текстов песен для рок-н-ролл группы "Браво", в том числе "Стиляги из Москвы", "Московский бит", "Дорога в облака" и других.

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