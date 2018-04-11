Картина дня: встреча Президента с журналистами, стимулирование экспорта малого бизнеса и высотки с технологией "умный дом"

ВЧЕРА

Картина дня. 10 апреля

Президент Беларуси Александр Лукашенко ориентирует белорусские СМИ на новые формы работы в современных условиях. Об этом он заявил на встрече с руководителями и коллективами крупнейших государственных СМИ. Александр Лукашенко высоко оценивает роль СМИ в современном мире, где на первый план выходят не вооруженные столкновения, а информационные войны. "Средства массовой информации одним ударом могут подмять так, что становится страшно", - сказал глава государства. Задача нового закона о СМИ - защитить людей от деструктивной информации, отметил Президент Беларуси.

Александр Лукашенко

Чиновники должны уметь разговаривать с журналистами и предоставлять им необходимую информацию, заявил Александр Лукашенко. Руководители министерств и ведомств должны публично озвучивать свои позиции и комментировать происходящие важные события. Белорусские каналы должны вещать на собственной, а не зарубежной платформе.

Во время встречи

Проблема стимулирования занятости есть не только в Беларуси, но и других странах, отметил Президент. Основная суть декрета №1 в том, чтобы люди работали и соответственно вносили свой вклад в финансирование предоставляемых государством услуг, в том числе здравоохранения, ЖКХ.

Лукашенко рассказал о своей диете, отвечая на вопрос, который поступил от интернет-пользователей накануне мероприятия. Президент рассказал о любимых личных фотографиях и не исключил возможность их опубликования. Журналисты подарили Лукашенко портрет, созданный из его же слов.

Александр Лукашенко и Иван Эйсмонт

Премьер-министр Андрей Кобяков требует более активного решения задач по диверсификации экспорта и развитию услуг. Соответствующее поручение глава правительства дал на заседании Президиума Совета Министров. Правительство изучит предложения по стимулированию экспорта малого и среднего бизнеса, их подготовкой займутся Министерство иностранных дел и Министерство экономики.

Андрей Кобяков

Темп роста промышленного производства в январе-феврале 2018 года составил 110,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил заместитель премьер-министра Владимир Семашко. Инфляция в Беларуси в марте составила 0,8%.

Первая очередь завода "МАЗ-Азия" во Вьетнаме будет введена в эксплуатацию к концу мая, сообщил заместитель премьер-министра Владимир Семашко.

В Беларуси будет внедрен единый классификатор обращений граждан и юридических лиц. Соответствующее решение содержится в постановлении Совета Министров от 9 апреля 2018 года №269.

Многоэтажки с технологией "умный дом" появятся в Беларуси в 2019 году, сообщил заместитель премьер-министра Анатолий Калинин. Тысяча белорусских студентов пройдут IT-подготовку на базе Huawei, сообщил Анатолий Калинин.

Выступает Анатолий Калинин

Беларусь и Украина рассчитывают в 2018 году увеличить товарооборот до $5,5-6 млрд, сообщил Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Украине Игорь Сокол после торжественного открытия в Киеве выставки Made in Belarus.

Выступает Игорь Сокол

БЖД подписала меморандум о взаимопонимании с ведущей логистической компанией Китая - DHL Global Forwarding.

Эпизоотическая ситуация в Беларуси благополучная, в том числе по АЧС. Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия.

Белорусская железная дорога с 10 июня назначает поезд №451/452 Минск-Варна. Поезд будет следовать через Львов, Ивано-Франковск и Бухарест.

На "Славянском базаре в Витебске" впервые будет представлено искусство КНДР, сообщил заместитель директора по научной работе Витебского областного краеведческого музея Валерий Шишанов.

Белорусские школьники стали победителями на международной экологической олимпиаде Golden Climate (GCIEPO), которая прошла в Найроби (Кения) 5-10 апреля.

Температура воздуха в Беларуси 9 апреля была на 6-11 градусов выше климатической нормы. По северо-западу Беларуси прошли кратковременные дожди, прогремели грозы. Новые температурные рекорды установлены в Витебске 9 апреля.

Футбольный клуб "Динамо-Брест" открыл офис в столице Китая Пекине.

Китай планирует значительно снизить тарифы на импорт и, таким образом, сделать страну более привлекательной для иностранных инвесторов. Об этом председатель КНР Си Цзиньпин заявил на открытии Азиатского экономического форума в Боао.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 11 апреля

В Национальном пресс-центре пройдет пресс-конференция, посвященная Всемирному дню авиации и космонавтики (12.04) (представители Национальной академии наук Беларуси, Государственного военно-промышленного комитета Республики Беларусь). Начало в 11.00.

Интернет-видеобрифинг: "Беларусь и Россия: новый вектор политического партнерства" (Шпаковский Александр Павлович - политолог, директор информационно-просветительского учреждения "Актуальная концепция") пройдет на сайтах www.bpc.by, www.soyuz.by. Начало в 15.00.

Брифинг "Дни Минска в Будапеште. Перспективы развития двухсторонних отношений между столицами" состоится в Мингорисполкоме (каб. 320) в 11.00.

В 11.00 в пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция о проведении в Минске I Международного конкурса-фестиваля "Лемари" (13-15 апреля) и презентация творческих проектов для юных талантов.

В 16.30 в филиале Национального исторического музея Республики Беларусь "Музей современной белорусской государственности" состоится открытие временной экспозиции "Человек. Космос. Беларусь", посвященной вкладу Беларуси в развитие теории и практики освоения космоса.

Митинг-реквием "Живущие ныне, не забывайте, помните…", посвященный Международному дню освобождения узников фашистских концлагерей, состоится в 15.00 у мемориального комплекса "Тростенец" (Врата памяти) в Заводском районе Минска.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 12 апреля

Всемирный день авиации и космонавтики (Международный день полета человека в космос). Отмечается по решению Международной авиационной федерации (ФАИ). 12 апреля 1961 года советский космонавт Юрий Гагарин на космическом корабле "Восток" впервые в мире совершил орбитальный облет Земли.

80 лет назад родился Шапиро Лазарь Моисеевич, белорусский тренер (борьба вольная), заслуженный тренер Беларуси (1970), заслуженный тренер СССР (1972). В 1965-88 гг. тренер сборной команды Беларуси, в 1969-70 тренер молодежной сборной команды СССР, в 1971-77 тренер сборной команды СССР. Умер в 2013 г.

195 лет назад родился Островский Александр Николаевич, русский драматург, творчество которого стало важнейшим этапом развития русского национального театра, член-корреспондент Петербургской Академии наук. Автор пьес "Свои люди - сочтемся!", "Не в свои сани не садись, "Гроза" и др. Умер в 1886 г.

115 лет назад родился Ян Тинберген, нидерландский экономист, первый обладатель Нобелевской премии по экономике (1969). Умер в 1994 г.

100 лет назад родился Попов Андрей Алексеевич, российский актер театра и кино, режиссер, педагог, народный артист СССР. Умер в 1983 г.

85 лет назад родилась Кабалье Монсеррат, испанская певица, мастер бельканто.

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