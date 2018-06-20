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Картина дня: встреча Лукашенко и Путина, обновленный стадион "Динамо" и фотовыставка "Імгненні стагоддзя"

Общество 20.06.2018 | 07:00

ВЧЕРА

Картина дня. 19 июня

Встреча Президента Беларуси Александра Лукашенко и Президента России Владимира Путина прошла во Дворце Независимости в Минске.

Владимир Путин и Александр Лукашенко
Владимир Путин и Александр Лукашенко

Президент Беларуси Александр Лукашенко на заседании Высшего государственного совета Союзного государства в Минске подчеркнул важность устранения взаимных барьеров и изъятий, а также создания равной конкурентной среды для дальнейшего развития торговых отношений с Россией. Александр Лукашенко рассчитывает на урегулирование всех оставшихся вопросов по пересечению белорусско-российской границы. По итогам состоявшихся переговоров Александр Лукашенко отметил, что Беларусь и Россия на прошедшем в Минске заседании Высшего государственного совета подтвердили стремление находить компромиссы в решении спорных вопросов.

Во время заседания
Во время заседания

Президент России Владимир Путин во время заседания ВГС Союзного государства заявил, что видит хорошие возможности для дальнейшего укрепления сотрудничества с Беларусью в сфере энергетики. Владимир Путин также подтвердил заинтересованность в дальнейшей экономической интеграции с Беларусью. Российски лидер отметил, что Россия и Беларусь настроены на укрепление стратегического партнерства.

Владимир Путин
Владимир Путин

Беларусь последовательно отстаивает необходимость учета интересов России в "Восточном партнерстве", заявил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей на заседании ВГС Союзного государства. Россия подтверждает готовность содействовать Беларуси в присоединении к ВТО.

Сергей Лавров и Владимир Макей
Сергей Лавров и Владимир Макей

Утверждены Приоритетные направления и первоочередные задачи дальнейшего развития Союзного государства на 2018-2022 годы. ВГС Союзного государства также утвердил программу согласованных действий во внешней политике на 2018-2019 годы.

Во время заседания
Во время заседания

Названы обладатели премий Союзного государства в области литературы и искусства за 2017-2018 годы. Также на заседании ВГС учреждена премия Союзного государства в области науки и техники.

Резких скачков белорусского рубля в ближайшие годы быть не должно. Такое мнение высказал во время онлайн-конференции на сайте БЕЛТА директор ООО "Альпари Евразия" Александр Сабодин. Рост кредитного портфеля физических лиц происходит на фоне макроэкономической стабилизации в Беларуси, отметил Александр Сабодин.

Александр Сабодин
Александр Сабодин

Fitch подтвердило рейтинги Беларусбанка, Белинвестбанка и Банка развития на уровне "B" со стабильным прогнозом.

Рассмотрение ЕЭК молочного вопроса перенесено из-за продолжения консультаций между сторонами.

Ряд белорусских предприятий готовы поставлять сельхозпродукцию в Россию по электронным ветеринарным сертификатам с 1 июля, сообщил начальник управления государственной ветеринарной инспекции Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства и продовольствия Виталий Дубиковский. В Беларуси налажен жесткий многоступенчатый контроль безопасности продовольственного сырья.

Беларусь и Россия планируют наладить совместное сборочное производство лесозаготовительной техники, сообщил министр промышленности и торговли России Денис Мантуров.

Сервисный центр МАЗ в Минске начал обслуживать двигатели Mercedes-Benz.

Фотовыставка БЕЛТА "Імгненні стагоддзя" открылась в Бресте 19 июня. До конца 2018-го, юбилейного для БЕЛТА года, экспозиция посетит все областные центры и город Минск.

На выставке
На выставке

РЕПОРТАЖ: Обновленный стадион "Динамо" в ожидании первых соревнований.

Самолет Air Chinа экстренно приземлился в Национальном аэропорту Минск, Airbus A330 следовал из Барселоны в Шанхай.

Холдинг "Белресурсы" Госкомимущества начал масштабный сбор отходов электрического и электронного оборудования у населения.

Останки 765 погибших в годы Великой Отечественной войны извлечены и переданы для перезахоронения с начала 2018 года на территории Беларуси, сообщил начальник управления по увековечиванию памяти защитников Отечества и жертв войн Вооруженных Сил Беларуси Сергей Воронович. В Несвиже военные поисковики обнаружили останки 650 жертв расстрела времен ВОВ.

С поличным при получении взятки задержан начальник Городского клинического патолого-анатомического бюро в Минске. Взятки начальник бюро получал уже более 10 лет, инкриминируемая сумма - не менее $200 тыс.

Правоохранители в январе-мае перекрыли 15 каналов поставок наркотиков в Беларусь. Такая информация размещена на сайте МВД Беларуси

Минский метрополитен разъяснил нюансы бесконтактной оплаты проезда. Нельзя подносить сразу несколько карт вместе. Если они находятся в портмоне рядом друг с другом. Необходимо достать один бесконтактный электронный платежный носитель и с помощью его произвести оплату.

В Минске на участках улиц Комсомольской и П. Бровки две автопарковки с 23 июля станут платными, сообщили в ГУ "Парковки столицы".

ФОТОРЕПОРТАЖ: Открылась большая фан-зона на Октябрьской площади Минска.

Россия обыграла Египет на ЧМ-2018 и укрепила лидерство в своей группе. Футболисты сборной Польши проиграли Сенегалу со счетом 2:1 на чемпионате мира в России. Футболисты Японии сенсационно обыграли Колумбию со счетом 2:1 на чемпионате мира в России.

Глава КНДР Ким Чен Ын встретился с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине.

В Майами (штат Флорида, США) застрелили рэпера Джасея Дуэйн Онфроя, известного под псевдонимом XXXTentacion. Позднее стало известно, что в американском Питтсбурге скончался от огнестрельного ранения также рэп-исполнитель Трейвон Смарт, выступающий под псевдонимом Jimmy Wopo.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 20 июня

Пресс-конференция о реализации молодежной политики в Минске "Сегодня - время твоих возможностей!" состоится в 10.00 в Мингорисполкоме (пр-т Независимости, 8, кабинет 202).

В Национальном олимпийском комитете Республики Беларусь (ул. Радужная, 27-2) состоится выездная пресс-конференция:"365 дней до начала II Европейских игр" (представители фонда "Дирекция II Европейских игр 2019 года", Национального олимпийского комитета Республики Беларусь). Начало в 15.00.

В Национальном пресс-центре пройдет пресс-конференция, посвященная Дню беженца (20.06) (г-н Жан-Ив Бушарди - представитель управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) в Беларуси; Татура Александр Тихонович - заместитель начальника Департамента по гражданству и миграции Министерства внутренних дел Республики Беларусь; Искуи Абалян - певица, посол доброй воли УВКБ ООН; представители Государственного пограничного комитета Республики Беларусь). Начало в 11.00.

В 11.00 в пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция на тему: "Совершенствование работы с молодежью по военно-патриотическому воспитанию". Участие принимают: Симановская Татьяна Анатольевна - заместитель начальника главного управления воспитательной работы и молодежной политики - начальник управления по делам молодежи Министерства образования Республики Беларусь; Макаров Владимир Матвеевич - начальник управления информации - пресс-секретарь главного управления идеологической работы Министерства обороны Республики Беларусь; Жур Лидия Андреевна - заместитель директора УО "Республиканский центр экологии и краеведения"; Зинкевич Юлия Владиславовна - секретарь Центрального комитета ОО "БРСМ".

В Минске стартует акция SunRunChallenge. В рамках акции три беговые дорожки появятся на первом этаже ТЦ "Галерея". Все желающие смогут 20-24 июня с 17.00 до 20.00 бросить вызов личным спортивным достижениям и при этом внести вклад в доброе дело: каждый преодоленный километр будет монетизирован в пользу "солнечных" детей (с синдромом Дауна).

В 12.00 на аэродроме Липки Минского аэроклуба (ул. Липковская, 12Ф) состоится открытие памятника в честь выпускников аэроклуба, удостоенных высокого звания Герой Советского Союза и Герой Российской Федерации.

Временная экспозиция к 100-летию со дня рождения Героя Советского Союза, Героя Социалистического Труда, государственного деятеля Беларуси Петра Машерова представлена по 13 августа в Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной войны.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 21 июня

Международный день скейтбординга. Отмечается с 2004 года по решению Международной ассоциации скейтборд компаний (IASC).

Всемирный день гидрографии. Отмечается ежегодно с 2006 года по инициативе Международной гидрографической организации и при поддержке Генеральной Ассамблеи ООН.

Международный день йоги. 11 декабря 2014 года Генеральная Ассамблея ООН в своей резолюции 69/131 провозгласила 21 июня Международным днем йоги.

110 лет назад родился Дедович Игнат Феофанович, белорусский актер. В 1926-28 гг. работал в Белорусском государственном передвижном театре (БГТ-3), затем в БГТ-1. Умер в 1937 г.

110 лет назад родился Шидловский Павел Иванович, белорусский деятель любительского искусства, композитор, заслуженный деятель культуры Беларуси (1957). Автор песен, часть которых издана отдельными сборниками. Умер в 1992 г.

135 лет назад родился Гладков Федор Васильевич, советский писатель. Автор романов "Цемент", "Энергия" и др. Умер в 1958 г.

115 лет назад родился Шеберг Альф, шведский режиссер театра и кино. Среди фильмов "Королевская охота", "Травля", "Просто мать", "Судья" и др. Умер в 1980 г.

70 лет назад родился Маликов Николай Максимович, российский актер кино, заслуженный артист Российской Федерации (2000). Снимался в фильмах "Деревенский детектив", "Трактир на Пятницкой", "Криминальный квартет" и др.

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