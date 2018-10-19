Картина дня: задачи Администрации Президента, звездный посол Европейских игр и следы бурого медведя

ВЧЕРА

Картина дня. 18 октября

Президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании с руководством Администрации Президента актуализировал задачи, которые стоят перед этим государственным органом. Александр Лукашенко назвал главным в работе честное и справедливое отношение к людям. Кроме того, на повестке дня работы Администрации постоянное совершенствование кадровой политики на всех уровнях, поддержание исполнительской дисциплины и контроль за выполнением решений и поручений главы государства, экспертно-правовая работа.

Во время совещания

Президент Беларуси Александр Лукашенко провел рабочую встречу с министром иностранных дел Владимиром Макеем. По итогам мероприятия руководитель внешнеполитического ведомства страны рассказал журналистам, о чем докладывал главе государства.

Александр Лукашенко и Владимир Макей

Президент Беларуси Александр Лукашенко наградил солиста молдавской филармонии Константина Московича медалью Франциска Скорины.

Белорусскому пианисту и дирижеру, художественному руководителю Международного фестиваля Юрия Башмета Ростиславу Кримеру присвоено почетное звание "Звездный посол II Европейских игр 2019 года".

Ростислав Кример и Георгий Катулин. Фото официального сайта Европейских игр

Жюри подвело итоги конкурса на создание песен для церемоний открытия и закрытия ІІ Европейских игр, которые пройдут в 2019 году в Беларуси.

Совмин установил требования к помещениям службы "одно окно" и дресс-коду ее сотрудников.

Минобразования прорабатывает вопрос проведения независимой аттестации за курс средней школы. Чтобы внедрить такую систему, потребуется несколько лет, заявил министр образования Беларуси Игорь Карпенко.

Министерство внутренних дел оборудовало тревожной сигнализацией более 300 учебных заведений Минска, сообщил журналистам министр внутренних дел Игорь Шуневич.

Большинство кризисных обращений на горячую линию "Ла Страда" в Беларуси связаны с нарушением трудовых прав наших граждан за границей, сообщила руководитель программы "Ла Страда" международного общественного объединения "Гендерные перспективы" Елена Нестерук. В 2018 году (по данным на 1 октября) на линию поступило более 4 тыс. обращений.

Восемнадцать белорусских мультфильмов вошли в конкурсную программу ХXI Международного фестиваля анимационных фильмов "Анимаевка", который пройдет 26-28 октября в Могилеве.

Фото mogilevkino.by

Витебск первым в Беларуси включен в Глобальную сеть обучающихся городов ЮНЕСКО.

Член правления Института ЮНЕСКО по обучению на протяжении всей жизни (Гамбург, Германия) Чой Унсиль вручает сертификат председателю Витебского горисполкома Виктору Николайкину

В Гродно встретили 70-тысячного безвизового туриста с начала года, им оказалась 74-летняя датчанка Юта Кристенсен. Гостья прибыла в Гродно вместе с группой пенсионеров, с которыми у себя на родине изучает русский язык.

Юта Кристенсен (слева)

Механизированный тоннелепроходческий комплекс "Алеся" возобновил работу на строительстве третьей линии метро.

В ДТП с маршруткой в Воложинском районе погибли два человека, еще 15 доставлены в больницу.

В Брестском областном суде огласили приговор по делу о взрыве на строящейся Лунинецкой ТЭЦ.

Жители двух районов Брестской области страдают от дыма горящих в украинском приграничье торфяников. Пожары в приграничных регионах Украины появились около недели назад. В зависимости от направления ветра запах гари ощущают жители Столинского и Пинского районов.

Фото media-polesye.by

В Ивацевичском районе Брестской области замечены следы бурого медведя. Впервые следы медведя специалист заметил около недели назад во время одного из охотничьих туров. Отчетливые отпечатки лап хищника вели вдоль канавы.

Уборщица в Минске нашла в мусорке $5,4 тыс. и обратилась в милицию.

Белорусский теннисист Илья Ивашко (97-й номер мирового рейтинга) вышел в четвертьфинал турнира в бельгийском Антверпене.

Трагедия в керченском колледже стала, в том числе, результатом глобализации через соцсети, интернет, где много вредного для молодежи контента. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".

СЕГОДНЯ

Анонсы на 19 октября

В 11.00 в пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция на тему: "О поддержке и стимулировании научной деятельности молодых ученых НАН Беларуси" (в рамках пресс-мероприятия состоится презентация конкурса НАН Беларуси на лучшее представление научных достижений 2018 года в средствах массовой информации).

В Гомельском облисполкоме состоится брифинг заместителя директора холдинга "Гомельская мясо-молочная компания" Зинукова А.К. о сотрудничестве с Украиной (к Форуму регионов Беларуси и Украины). Начало в 15.00.

Проект агентства теленовостей "Клуб редакторов" возвращается в эфир телеканала "Беларусь 1".

ЗАВТРА

Знаменательные даты 20 октября

Международный день авиадиспетчера.

Всемирный день профилактики остеопороза.

Всемирный день статистики.

75 лет назад решением ставки Верховного главнокомандования (в результате переименования Центрального фронта) образован Белорусский фронт.

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