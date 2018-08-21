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Картина дня: задачи для нового правительства, подготовка к переписи населения и Соболенко в топ-30 мирового рейтинга

Общество 21.08.2018 | 06:59

ВЧЕРА

Картина дня. 20 августа

Глава Администрации Президента Беларуси Наталья Кочанова представила 20 августа новый состав правительства сотрудникам Аппарата Совета Министров. Сергей Румас отметил, что назначение премьер-министром - огромная ответственность и вызов.

Глава Администрации Президента Беларуси Наталья Кочанова
Глава Администрации Президента Беларуси Наталья Кочанова

Надо повысить адаптацию белорусской экономики к внешним шокам, заявил министр экономики Беларуси Дмитрий Крутой. На представлении министра экономики Дмитрия Крутого коллективу министерства премьер-министр Беларуси Сергей Румас заявил, правительство ждет от Минэкономики новых идей для развития страны. Проект прогноза cоциально-экономического развития на 2019 год должен быть рассмотрен в 28 августа на заседании Совета Министров и к 1 сентября внесен в Администрацию Президента.

Премьер-министр Сергей Румас
Премьер-министр Сергей Румас

Беларуси нужен мощный интеллектуальный, стратегический штаб по развитию цифровой экономики, заявил первый заместитель премьер-министра Александр Турчин, представляя коллективу нового министра связи и информатизации Константина Шульгана.

Министр связи и информатизации Константин Шульган, первый заместитель премьер-министра Александр Турчин и директор Парка высоких технологий Всеволод Янчевский
Министр связи и информатизации Константин Шульган, первый заместитель премьер-министра Александр Турчин и директор Парка высоких технологий Всеволод Янчевский

В Беларуси необходимо обеспечить стабильную и безубыточную работу строительных организаций, заявил новый министр архитектуры и строительства Дмитрий Микуленок. Предприятиям в средних и малых городах необходимо уделять больше внимания, такое мнение высказал новый министр промышленности Павел Утюпин, которого представил работникам ведомства заместитель премьер-министра Игорь Ляшенко. Государственному военно-промышленному комитету предстоит перейти на новый этап развития оборонной отрасли, заявил председатель Госкомвоенпрома Роман Головченко.

Заместитель премьер-министра Владимир Кухарев и министр архитектуры и строительства Дмитрий Микуленок
Заместитель премьер-министра Владимир Кухарев и министр архитектуры и строительства Дмитрий Микуленок

Во время представления нового министра
Во время представления нового министра

Председатель Госкомвоенпрома Роман Головченко
Председатель Госкомвоенпрома Роман Головченко

Проект соглашения между Беларусью и Украиной о реадмиссии одобрил в качестве основы для проведения переговоров Президент Беларуси Александр Лукашенко. Соответствующий указ глава государства подписал 20 августа.

Для успешной реализации программы социально-экономического развития на 2016-2020 годы требуется принятие 19 законов, сообщил председатель Совета Республики Михаил Мясникович на заседании Президиума верхней палаты парламента.

Михаил Мясникович
Михаил Мясникович

Местные власти получат доступ к базе данных трудоспособных граждан, не занятых в экономике, с 1 ноября, сообщает Национальный центр электронных услуг.

Всемирный банк планирует выделить $1,9 млн на проведение переписи населения в Беларуси, сообщила председатель Национального статистического комитета Беларуси Инна Медведева. Время заполнения переписного листа при опросе благодаря использованию планшетов с загруженным программным продуктом сократится в три раза. Регистраторы начнут отработку адресов для переписи населения в ноябре 2018 года.

Зарплату Br1 тыс. и выше в Беларуси получают четверть работников, сообщила председатель Национального статистического комитета Беларуси Инна Медведева. Уровень фактической безработицы в Беларуси соответствует общеевропейскому.

Фото из архива
Фото из архива

Белорусские аграрии намолотили более 5 млн т зерна. По информации на 20 августа, зерновые и зернобобовые культуры убраны с 1,904 млн га, что составляет 93,6% запланированной площади.

В Беларуси 36,9% введенного в январе-июле жилья построено для нуждающихся.

Авиакомпания "Белавиа" проводит акцию для трансферных пассажиров. Стоимость билетов составит 50% от минимального транзитного тарифа по маршруту туда-обратно плюс таксы и сборы.

Фармацевтическая компания LG Chem. Ltd. (Республика Корея) окажет содействие в расследовании гибели двухмесячного мальчика после плановой вакцинации в Ганцевичском районе.

Республиканская акция МЧС "В центре внимания - дети" стартовала в Беларуси. Акция приурочена к началу учебного года и пройдет в три этапа. С 20 по 31 августа мероприятия проведут в крупных торговых центрах и других объектах торговли.

Спасатели провели учения с эвакуацией в "Президент-Отеле".

Во время учений МЧС в "Президент-Отеле"
Во время учений МЧС в "Президент-Отеле"

Десять золотых медалей завоевали белорусские паралимпийцы на чемпионате Европы по плаванию в Дублине (Ирландия).

Три бронзовые награды завоевали белорусские атлеты на престижном турнире серии Гран-при в Дортмунде (Германия).

Белорусская теннисистка Арина Соболенко впервые в карьере вошла в топ-30 мирового рейтинга.

Арина Соболенко. Фото Фото Jimmie48 tennis photography
Арина Соболенко. Фото Фото Jimmie48 tennis photography

СЕГОДНЯ

Анонсы на 21 августа

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Онлайн-конференция о работе с нарушениями антимонопольного законодательства пройдет на сайте БЕЛТА с 11.00 до 12.00. На вопросы посетителей сайта БЕЛТА ответят заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Иван Вежновец и начальник отдела методологии антимонопольного регулирования и конкуренции МАРТ Ольга Королькова. Вопросы можно задавать заранее или непосредственно во время конференции на сайте БЕЛТА www.belta.by в разделе "ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦИЯ". Ответы будут публиковаться после 11.00 по мере готовности.

В Национальном пресс-центре пройдет пресс-конференция: "Рацион белорусов. Принципы здорового питания. Правильная организация питания школьников" (Дьякова Марина Владимировна - заместитель начальника отдела общественного питания ГУ "Главное управление потребительского рынка Мингорисполкома", Позняк Ирина Николаевна - и. о. заведующего отделением гигиены детей и подростков отдела гигиены ГУ "Минский городской центр гигиены и эпидемиологии", представители Министерства здравоохранения Республики Беларусь, Национальной академии наук Беларуси). Начало в 11.00.

В Национальном пресс-центре пройдет пресс-конференция: "О реализации Указа №305 от 7 августа 2018 г. "О совершенствовании правового регулирования игорного бизнеса" (представители Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь). Начало в 12.30.

В Национальном пресс-центре пройдет пресс-конференция: "Благотворительный забег Минского полумарафона-2018: надо ли смешивать спорт и благотворительность?" (Девятовский Вадим Анатольевич - депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, председатель ОО "Белорусская федерация легкой атлетики", Тимашков Дмитрий Михайлович - директор социально-благотворительного спортивного учреждения "Команда "Крылья ангелов", Маханько Наталья Александровна - директор фонда "Шанс", Поддубная Татьяна Викторовна - руководитель отдела по привлечению ресурсов, и. о. директора ОБО "Белорусский детский хоспис", Бурова Татьяна Леонидовна - генеральный директор МОО "SOS-Детские деревни", представители краудфандинговой платформы "Улей", фандрайзеры благотворительного забега). Начало в 14.30.

Футболисты борисовского БАТЭ проведут первый матч за выход в плей-офф Лиги чемпионов против голландского ПСВ из Эйндховена. Встреча состоится на поле "Борисов-Арены" в 22.00.

В Риге хоккеисты минского "Динамо" проведут стартовый матч Кубка ЛЖД против рижского "Динамо".

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95 лет назад родился Станкевич Владимир Дмитриевич, режиссер, заслуженный деятель искусств Беларуси (1964). В 1956-87 гг. на Республиканской студии телевидения (в 1959-81 гг. главный режиссер). Поставил телеспектакли "Кастусь Калиновский" Е.Мировича, "Только бы любить" Р.Романова, телефильмы "Биография моей республики", "Мы - парни живучие" и др. Создал цикл телепередач о деятелях театрального и изобразительного искусства Беларуси.

75 лет назад родилась Беличенко Таисия Ивановна, белорусский режиссер. Работала в Белорусском республиканском театре юного зрителя, Могилевском, Брестском областных драматических театрах. Поставила более 50 спектаклей. Среди них: "Волки и овцы" А.Островского, "Белеет парус одинокий" В.Катаева, "Долги наши" Э.Володарского, "Кто смеется последним" К.Крапивы и др.

110 лет назад родился Картье-Брессон Анри, известный французский фотограф, один из выдающихся фотографов XX века, отец фоторепортажа и фотожурналистики. Один из основателей агентства "Магнум Фото". Умер в 2004 г.

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