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Картина дня: закрытие "Славянского базара", Марадона в Бресте и подберезовик-гигант

Общество 17.07.2018 | 07:00

ВЧЕРА

Картина дня. 16 июля

"Славянский базар" торжественно закрылся в Витебске.

Румын Марчел Рошка стал обладателем Гран-при XXVII Международного конкурса исполнителей эстрадной песни "Витебск-2018".

Марчел Рошка
Марчел Рошка

Звезды поделились впечатлениями о "Славянском базаре" в Instagram.

Фото Instagram
Фото Instagram

КОММЕНТАРИЙ: Триумф Франции и взлет Хорватии - специалисты о чемпионате мира по футболу.

Французские футболисты радуются победе. Фото Синьхуа - БЕЛТА
Французские футболисты радуются победе. Фото Синьхуа - БЕЛТА

Почти 33 тыс. болельщиков, по данным на 12.00 15 июля, пересекли границу Беларуси за время чемпионата мира по футболу в России, сообщил официальный представитель Государственного пограничного комитета Антон Бычковский.

Массовая уборка зерновых началась в Беларуси, сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия.

Подберезовик весом в 840 г нашел грибник в Ивьевском районе.

Фото "Лидской газеты"
Фото "Лидской газеты"

Промпроизводство в Беларуси в I полугодии увеличилось на 7,8%.

В Беларуси предлагается продлить освобождение грузовиков стандарта Евро-6 от уплаты утилизационного сбора. Соответствующий проект указа размещен на сайте Министерства транспорта и коммуникаций.

"Беларусьфильм" и китайская киностудия ChongqingFilmGroupCo., Ltd. (CFG) снимут совместный фильм.

Санэпидслужба Минска рекомендует привиться против кори при планировании поездок в страны, где регистрируются случаи заболеваний, сообщила главный государственный санитарный врач Минска Нелли Гиндюк.

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В Белорусско-Российском университете с сентября начнут готовить специалистов по обслуживанию электромобилей.

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Выпускник минской гимназии №4 Максим Богданович, поступивший в Гарвард, рассказал корреспонденту БЕЛТА о результатах централизованного тестирования.

Три случая падения деревьев из-за непогоды зафиксированы в Минске. Также спасатели выезжали для буксировки авто из зоны подтопления на улице Кижеватова. В машине были мама и двое маленьких детей.

В Молодечненском районе утонула школьница, сообщили в МЧС Беларуси. Молодечненский районный отдел Следственного комитета проводит доследственную проверку по факту смерти 11-летней девочки.

Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона прилетел в Брест. Во время пресс-конференции он заявил, что не против завершить карьеру в Бресте и остаться здесь жить. Он также сказал, что хотел бы познакомиться с Президентом Беларуси.

Диего Марадона прибыл в Брест
Диего Марадона прибыл в Брест

ФОТОРЕПОРТАЖ: Диего Марадона посетил матч "Динамо" (Брест) - "Шахтер".

Диего Марадона
Диего Марадона

Футбольный клуб "Динамо-Брест" планирует построить в областном центре новый стадион на 30 тыс. зрителей, сообщил директор по развитию клуба Виктор Радьков во время пресс-конференции с новым председателем правления ФК Диего Марадоной.

Трехкратная призерка Олимпийских игр по плаванию Александра Герасименя ждет ребенка. Эту информацию подтвердила главный тренер белорусской команды Наталья Шоломицкая.

Александра Герасименя. Фото из архива
Александра Герасименя. Фото из архива

Белорусская теннисистка Александра Саснович поднялась на рекордное для себя 41-е место в рейтинге WTA.

Александра Саснович. Фото Белорусской теннисной федерации
Александра Саснович. Фото Белорусской теннисной федерации

В Бресте за сутки выпала декадная норма осадков. В некоторых местах воды было не то что по колено, а по пояс, можно было передвигаться по улице на надувной лодке.

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели переговоры в Готическом зале президентского дворца в Хельсинки. Во время совместной пресс-конференции президент США выразил убежденность, что отношения между Москвой и Вашингтоном никогда не были хуже, чем на сегодняшний день, однако ситуация изменилась после российско-американского саммита в Хельсинки. Президент России также остался доволен итогами переговоров с американским коллегой, назвав их весьма успешными и полезными.

Дональд Трамп и Владимир Путин. Фото Reuters
Дональд Трамп и Владимир Путин. Фото Reuters

Иностранцам, у которых есть оформленный паспорт болельщиков ЧМ-2018 по футболу, будет предоставлен безвизовый многократный въезд в Россию до конца 2018 года. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин после финального матча мирового первенства, который прошел 15 июля в московских "Лужниках".

Свыше 100 футбольных хулиганов задержаны в Париже во время пресечения беспорядков, возникших при праздновании 15 июля победы сборной Франции на ЧМ-2018 по футболу.

СК России: найденные под Екатеринбургом останки принадлежат Николаю II и царской семье.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 17 июля

Совет постоянных полномочных представителей государств - участников СНГ при уставных и других органах Содружества сформирует на очередном заседании в Минске проекты повесток дня заседаний СМИД и Совета глав государств.

В 11.00 в пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция на тему: "Дошкольное образование в Беларуси: перспективные направления и новые формы работы с детьми".

В мемориальном комплексе "Брестская крепость-герой" состоится торжественная встреча участников молодежной патриотической акции "Дороги славы - наша история" из Ростова-на-Дону. Начало в 14.00.

В Национальном историческом музее Республики Беларусь состоится торжественное открытие персональной выставки акварелей Любови Минкович "Сны моей Родины".

ЗАВТРА

Знаменательные даты 18 июля

Международный день Нельсона Манделы. Провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН по предложению делегации ЮАР 11 ноября 2009 года. Отмечается в день рождения южноафриканского лидера Нельсона Манделы в знак признания его вклада в дело мира и борьбы за свободу.

95 лет назад родилась Ганестова Людмила Романовна, певица, заслуженная артистка Беларуси (1964). С 1949 г. артистка хора Белорусского радио, в 1957-80 гг. - Государственного театра оперы и балета Беларуси. Среди ролей: Марыся ("Михась Подгорный" Е.Тикоцкого), Оксана ("Когда опадают листья" Ю.Семеняко), Мария ("Мазепа" П.Чайковского) и др.

165 лет назад родился Лоренц Хендрик Антон, нидерландский физик, создатель классической электронной теории, лауреат Нобелевской премии по физике (1902). Умер в 1928 г.

100 лет назад родился Мандела Нельсон, государственный и политический деятель ЮАР, активист национально-освободительного движения, борец против апартеида, лауреат Нобелевской премии мира (1993). Умер в 2013 г.

80 лет назад родился Верховен Пол, нидерландский кинорежиссер. Постановщик фильмов "Оранжевый солдат", "Робокоп", "Вспомнить все", "Основной инстинкт" и др.

65 лет назад родился Гладков Григорий Васильевич, российский автор и исполнитель песен. Наиболее известны песни и музыка к мультфильмам "Пластилиновая ворона", "Вера и Анфиса", "Падал прошлогодний снег" и др.

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