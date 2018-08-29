Картина дня: зарплаты бюджетников в 2019 году, штрафы мотоциклистам и перец-великан

ВЧЕРА

Картина дня. 28 августа

Правительство определилось с задачей на 2019 год по уровню зарплат бюджетников и размеру пенсий, сообщил премьер-министр Сергей Румас на заседании Совета Министров. Правительство на 2019 год установило для себя целевую задачу добиться уровня зарплаты в бюджетной сфере не менее 80% к средней заработной плате по стране. Размер пенсии по возрасту должен быть не ниже 40% средней заработной платы. Также Сергей Румас заявил, что необеспеченных доходами расходов бюджет на 2019 год нести не должен и не будет.

Сергей Румас

Премьер-министр Сергей Румас напомнил о недопустимости доводить показатели частному бизнесу.

Во время заседания

Министерство экономики рассчитывает на рост экспорта услуг в 2019 году до рекордного уровня $9,7 млрд, сообщил в Совете Министров министр экономики Дмитрий Крутой. Национальный банк в 2019 году намерен сохранить гибкую курсовую политику для реагирования на внешние шоки, сообщил заместитель председателя правления Национального банка Сергей Калечиц.

Дмитрий Крутой

Европейский банк реконструкции и развития начнет кредитовать в белорусских рублях.

Беларусь готова развивать промышленную кооперацию с Вьетнамом, сообщил председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси Владимир Андрейченко на встрече с послом Вьетнама в Беларуси Ле Анем.

Ле Ань и Владимир Андрейченко

Минский автомобильный завод планирует разработать специальный автобус для стран Африки.

Фото МАЗ

Организация производства ZTE производства в Китайско-белорусском индустриальном парке "Великий камень" обсуждалась на встрече заместителя министра иностранных дел Беларуси Андрея Дапкюнаса с вице-президентом компании ZTE Ю Хаем во время визита белорусского дипломата в Шанхай.

Фото МИД

Беларусь открывает почетное консульство в Лозанне, сообщили в белорусском посольстве в Швейцарии.

Украина закрыла в августе представительство при уставных органах Содружества, сообщил председатель Исполнительного комитета - исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев.

В Минобразования назвали новые цены за пользование учебниками.

Сельским школам нужно помогать больше, заявила заместитель председателя Совета Республики, председатель ОО "БСЖ" Марианна Щеткина.

Марианна Щеткина во время посещения школы

В школах Минска организуют диетическое питание для детей, которым оно необходимо. Также санэпидслужба усилит контроль за организацией питания в минских школах.

Факсимильное издание первого "Букваря" презентовали в Минске ко Дню знаний и Дню белорусской письменности. Книга поступит в библиотеки Беларуси в течение года.

Мотоциклистовв в Беларуси с 29 августа будут штрафовать за езду на одном колесе. Это предусмотрено поправками в КоАП.

Белорусские ученые планируют принять участие в экспериментах по международному космическому проекту SIRIUS. Этот включает исследования по психологии и работоспособности человека в условиях изоляции при длительных полетах в космос. Беларусь и Китай ведут переговоры по поводу создания совместного космического спутника.

Уроженец испанской Каталонии Масиа Фалгас направился в путешествие из французского Бреста в белорусский ради сбора средств для Ноттингемского университета на исследование рака молочной железы.

Фото Le Telegramme

Белорусская картина "Не игра" удостоена специального приза Музея Победы на XV Международном фестивале военно-патриотического фильма "Волоколамский рубеж".

Следственный комитет выясняет порядок закупки вакцины, после введения которой умер ребенок в Ганцевичском районе, сообщила официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова.

В Беларуси в "магические даты" августа поженились 1694 пары.

Сезон фонтанов в Минске завершится 28 сентября.

ФОТОФАКТ: Около 20 арбузов вырастила на приусадебном участке пенсионерка из Гродненского района.

Урожайность арбузов в 2018 году ожидается выше прошлогодней. Посадки бахчевых культур сосредоточены в основном в трех областях - Брестской, Гомельской и Минской.

Перец-великан вырастили в Гродно.

Юля Горчичко с перцем-великаном

Виктория Азаренко (79-й номер мирового рейтинга) вышла во второй раунд открытого чемпионата США. Матчи 138-го по счету US Open завершатся в Нью-Йорке 9 сентября.

Виктория Азаренко. Фото организаторов турнира

СЕГОДНЯ

Анонсы на 29 августа

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Заместитель премьер-министра Беларуси Игорь Ляшенко и заместитель председателя правительства России Дмитрий Козак обсудят 29 августа в Москве белорусско-российское взаимодействие в энергетике.

В 11.00 в пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция по итогам участия белорусской делегации книгоиздателей и книгораспространителей в 25-й Пекинской международной книжной ярмарке (22-26 августа 2018 года). Участие принимают: Бузовский Игорь Иванович - заместитель министра информации Республики Беларусь; Андриевич Владимир Владимирович - директор РУП "Белорусская энциклопедия имени Петруся Бровки"; Бадак Александр Николаевич - директор УП "Мастацкая літаратура"; Вашкевич Александр Александрович - генеральный директор ОАО "Белкнига"; Калистратова Виктория Викторовна - директор РУП "Народная асвета"; Маланяк Игорь Николаевич - директор ОАО "Полиграфкомбинат им. Я. Коласа"; Радикевич Анастасия Викторовна - заместитель главного редактора журнала "Вясёлка"; Филипкова Виктория Владимировна - заместитель директора РУП "Издательство "Пачатковая школа".

Пресс-тур в Республиканский биологический заказник "Споровский" Березовского района в рамках проекта "Разработка интегрированных подходов к управлению водно-болотными угодьями с учетом принципа многоцелевого ландшафтного планирования с целью получения многосторонних экологических выгод", финансируемого Глобальным экологическим фондом и реализуемого Программой развития ООН в партнерстве с Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды. Начало в 12.00.

Футболисты борисовского БАТЭ проведут матч плей-офф Лиги чемпионов в гостях у голландского ПСВ. Игра в Эйндховене начнется в 22.00.

В Минске продолжится юниорский чемпионат Европы (U-19) по водному поло. Матчи проходят в бассейне спорткомплекса БГУФК (пр-т Победителей 109В), начало соревнований в 10.00.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 30 августа

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270 лет назад родился Давид Жак Луи, французский художник, основоположник французского неоклассицизма. Умер в 1825 г.

120 лет назад родилась Бут Ширли, первая американская актриса, которая выиграла премии "Тони" и "Оскар" за одну и ту же роль в пьесе и снятом по ней фильме "Вернись, малышка Шеба". Умерла в 1992 г.

105 лет назад родился Стоун Ричард, английский экономист, лауреат Нобелевской премии (1984) в признание его новаторской работы и существенного вклада в развитие экономической науки. Умер в 1991 г.

100 лет назад родилась Фирсова Вера Михайловна, российская певица, солистка Большого театра (1947-1972), народная артистка РСФСР. Умерла в 1993 г.

70 лет назад родилась Фроловцева Анна Васильевна, российская актриса театра и кино, заслуженная артистка России (2002).

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