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Картина дня: зарплаты бюджетников в 2019 году, штрафы мотоциклистам и перец-великан

Общество 29.08.2018 | 07:00

ВЧЕРА

Картина дня. 28 августа

Правительство определилось с задачей на 2019 год по уровню зарплат бюджетников и размеру пенсий, сообщил премьер-министр Сергей Румас на заседании Совета Министров. Правительство на 2019 год установило для себя целевую задачу добиться уровня зарплаты в бюджетной сфере не менее 80% к средней заработной плате по стране. Размер пенсии по возрасту должен быть не ниже 40% средней заработной платы. Также Сергей Румас заявил, что необеспеченных доходами расходов бюджет на 2019 год нести не должен и не будет.

Сергей Румас
Сергей Румас

Премьер-министр Сергей Румас напомнил о недопустимости доводить показатели частному бизнесу.

Во время заседания
Во время заседания

Министерство экономики рассчитывает на рост экспорта услуг в 2019 году до рекордного уровня $9,7 млрд, сообщил в Совете Министров министр экономики Дмитрий Крутой. Национальный банк в 2019 году намерен сохранить гибкую курсовую политику для реагирования на внешние шоки, сообщил заместитель председателя правления Национального банка Сергей Калечиц.

Дмитрий Крутой
Дмитрий Крутой

Европейский банк реконструкции и развития начнет кредитовать в белорусских рублях.

Беларусь готова развивать промышленную кооперацию с Вьетнамом, сообщил председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси Владимир Андрейченко на встрече с послом Вьетнама в Беларуси Ле Анем.

Ле Ань и Владимир Андрейченко
Ле Ань и Владимир Андрейченко

Минский автомобильный завод планирует разработать специальный автобус для стран Африки.

Фото МАЗ
Фото МАЗ

Организация производства ZTE производства в Китайско-белорусском индустриальном парке "Великий камень" обсуждалась на встрече заместителя министра иностранных дел Беларуси Андрея Дапкюнаса с вице-президентом компании ZTE Ю Хаем во время визита белорусского дипломата в Шанхай.

Фото МИД
Фото МИД

Беларусь открывает почетное консульство в Лозанне, сообщили в белорусском посольстве в Швейцарии.

Украина закрыла в августе представительство при уставных органах Содружества, сообщил председатель Исполнительного комитета - исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев.

В Минобразования назвали новые цены за пользование учебниками.

Сельским школам нужно помогать больше, заявила заместитель председателя Совета Республики, председатель ОО "БСЖ" Марианна Щеткина.

Марианна Щеткина во время посещения школы
Марианна Щеткина во время посещения школы

В школах Минска организуют диетическое питание для детей, которым оно необходимо. Также санэпидслужба усилит контроль за организацией питания в минских школах.

Факсимильное издание первого "Букваря" презентовали в Минске ко Дню знаний и Дню белорусской письменности. Книга поступит в библиотеки Беларуси в течение года.

Мотоциклистовв в Беларуси с 29 августа будут штрафовать за езду на одном колесе. Это предусмотрено поправками в КоАП.

Белорусские ученые планируют принять участие в экспериментах по международному космическому проекту SIRIUS. Этот включает исследования по психологии и работоспособности человека в условиях изоляции при длительных полетах в космос. Беларусь и Китай ведут переговоры по поводу создания совместного космического спутника.

Уроженец испанской Каталонии Масиа Фалгас направился в путешествие из французского Бреста в белорусский ради сбора средств для Ноттингемского университета на исследование рака молочной железы.

Фото Le Telegramme
Фото Le Telegramme

Белорусская картина "Не игра" удостоена специального приза Музея Победы на XV Международном фестивале военно-патриотического фильма "Волоколамский рубеж".

Следственный комитет выясняет порядок закупки вакцины, после введения которой умер ребенок в Ганцевичском районе, сообщила официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова.

В Беларуси в "магические даты" августа поженились 1694 пары.

Сезон фонтанов в Минске завершится 28 сентября.

ФОТОФАКТ: Около 20 арбузов вырастила на приусадебном участке пенсионерка из Гродненского района.

Урожайность арбузов в 2018 году ожидается выше прошлогодней. Посадки бахчевых культур сосредоточены в основном в трех областях - Брестской, Гомельской и Минской.

Перец-великан вырастили в Гродно.

Юля Горчичко с перцем-великаном
Юля Горчичко с перцем-великаном

Виктория Азаренко (79-й номер мирового рейтинга) вышла во второй раунд открытого чемпионата США. Матчи 138-го по счету US Open завершатся в Нью-Йорке 9 сентября.

Виктория Азаренко. Фото организаторов турнира
Виктория Азаренко. Фото организаторов турнира

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Анонсы на 29 августа

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Заместитель премьер-министра Беларуси Игорь Ляшенко и заместитель председателя правительства России Дмитрий Козак обсудят 29 августа в Москве белорусско-российское взаимодействие в энергетике.

В 11.00 в пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция по итогам участия белорусской делегации книгоиздателей и книгораспространителей в 25-й Пекинской международной книжной ярмарке (22-26 августа 2018 года). Участие принимают: Бузовский Игорь Иванович - заместитель министра информации Республики Беларусь; Андриевич Владимир Владимирович - директор РУП "Белорусская энциклопедия имени Петруся Бровки"; Бадак Александр Николаевич - директор УП "Мастацкая літаратура"; Вашкевич Александр Александрович - генеральный директор ОАО "Белкнига"; Калистратова Виктория Викторовна - директор РУП "Народная асвета"; Маланяк Игорь Николаевич - директор ОАО "Полиграфкомбинат им. Я. Коласа"; Радикевич Анастасия Викторовна - заместитель главного редактора журнала "Вясёлка"; Филипкова Виктория Владимировна - заместитель директора РУП "Издательство "Пачатковая школа".

Пресс-тур в Республиканский биологический заказник "Споровский" Березовского района в рамках проекта "Разработка интегрированных подходов к управлению водно-болотными угодьями с учетом принципа многоцелевого ландшафтного планирования с целью получения многосторонних экологических выгод", финансируемого Глобальным экологическим фондом и реализуемого Программой развития ООН в партнерстве с Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды. Начало в 12.00.

Футболисты борисовского БАТЭ проведут матч плей-офф Лиги чемпионов в гостях у голландского ПСВ. Игра в Эйндховене начнется в 22.00.

В Минске продолжится юниорский чемпионат Европы (U-19) по водному поло. Матчи проходят в бассейне спорткомплекса БГУФК (пр-т Победителей 109В), начало соревнований в 10.00.

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270 лет назад родился Давид Жак Луи, французский художник, основоположник французского неоклассицизма. Умер в 1825 г.

120 лет назад родилась Бут Ширли, первая американская актриса, которая выиграла премии "Тони" и "Оскар" за одну и ту же роль в пьесе и снятом по ней фильме "Вернись, малышка Шеба". Умерла в 1992 г.

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