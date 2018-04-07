Картина дня: заседание СМИД СНГ, самое важное о декрете №1 и что изменится в кредитовании

ВЧЕРА

Картина дня. 6 апреля

Китай сыграл решающую роль в усилении обороноспособности Беларуси, заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с членом Центрального военного совета, членом Госсовета, министром обороны Китайской Народной Республики Вэем Фэнхэ. Беларусь и Китай стали железными братьями, сказал Вэй Фэнхэ.

Президент Беларуси Александр Лукашенко выступает за выработку приемлемых для всех принципов сотрудничества в Европе. Об этом он заявил на встрече с руководителями делегаций, участвующими в заседании Совета министров иностранных дел СНГ. Александр Лукашенко предлагает сформировать под эгидой ООН глобальную стратегию противостояния новым вызовам и угрозам, основанную на международном праве. Президент Беларуси Александр Лукашенко вручил Сергею Лебедеву орден Почета.

Проект заявления СМИД СНГ о недопущении размывания принципа невмешательства во внутренние дела суверенных государств был инициирован Беларусью и Россией, сообщил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей по итогам заседания в Минске Совета министров иностранных дел СНГ. Главы государств СНГ встретятся в конце сентября в Душанбе. В СНГ 2021 год будет объявлен Годом архитектуры и градостроительства.

ВИДЕО. Самое важное о декрете №1.

Минтруда подготовит перечень трудных жизненных ситуаций, которые являются основанием для исключения из базы не занятых в экономике граждан, сообщил первый заместитель министра труда и социальной защиты Андрей Лобович на брифинге о применении новых положений и реализации норм декрета №1 в пресс-центре БЕЛТА. Согласование перечня услуг для возмещения не занятыми гражданами почти завершено. База данных не занятых в экономике граждан будет актуализироваться ежеквартально, все попавшие в эту базу будут об этом проинформированы.

ИНФОГРАФИКА. Что изменится в кредитовании с вводом новой инструкции Нацбанка. В пресс-центре БЕЛТА прошел брифинг о новых подходах к кредитованию физических и юридических лиц.

Золотовалютные резервы Беларуси на 1 апреля составили $6,99 млрд.

Беларусь готова оказать содействие России в развитии молочной отрасли, заявил министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Леонид Заяц. Беларусь и Россия намерены приступить к созданию единого молочного рынка, заявил первый замминистра сельского хозяйства РФ Джамбулат Хатуов. Первые консультации на эту тему пройдут 11 апреля в Москве.

Беларусь заключила контракты на поставку в Китай молочной продукции более чем на $100 млн, сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Леонид Заяц.

Предложения об ужесточении в Беларуси наказания за правонарушения в пьяном виде внесут до 1 июня.

Министр здравоохранения Валерий Малашко на конференции в Минске предложил выработать согласованную стратегию по повышению инвестиционной привлекательности фармацевтической отрасли Беларуси. Объединение производителей под эгидой холдинга "Белфармпром" планируют завершить к маю.

Беларусь находится на 24-м месте среди наиболее развитых трансплантационных стран мира, сообщил министр здравоохранения Валерий Малашко.

Финалистки конкурса "Мисс Беларусь" с 12 апреля начнут подготовку к шоу, которое состоится 4 мая. Всего более 700 красавиц участвовали в кастингах конкурса "Мисс Беларусь-2018", но только 30 девушек стали финалистками.

ИНФОГРАФИКА. Производство яиц в Беларуси.

ВИДЕО. Мастер-класс по росписи пасхального яйца.

Музей быта полешуков под открытым небом планируют создать в Давид-Городке в Год малой родины.

Температурный рекорд зафиксирован 5 апреля на трех метеостанциях в Брестской области - в Пинске воздух прогрелся до 21,7 градуса. С 6 апреля в Брестской области завершается отопительный сезон. В жилфонде, гостиницах, учебных заведениях Минска отключение тепла начнется 9 апреля.

До 16 градусов тепла ожидается в Беларуси 7 апреля.

Ушел из жизни двукратный олимпийский чемпион по тяжелой атлетике Александр Курлович.

США вводят санкции против 17 российских должностных лиц и 7 предпринимателей.

В Великобритании начал действовать налог на сахар.

Суд в Германии постановил отпустить из тюрьмы экс-главу правительства Каталонии Карлеса Пучдемона под залог в 75 тыс. евро. Отмечается, что Пучдемон вышел на свободу под подписку о невыезде.

Норвежка Марит Бьорген, которая восемь раз удостаивалась титула олимпийской чемпионки, объявила о завершении карьеры.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 7-8 апреля

Выставка "Арт-комбинаты" проходит по 15 апреля во Дворце искусства (Минск).

По 7 апреля в Минске проходит международная весенняя ярмарка туристских услуг "Отдых-2018"

Айтишники-энтузиасты проведут в Витебске 7 апреля профориентационную конференцию ProIT для школьников и студентов, а также их родителей. Ассоциация "Образование для будущего", компания ЕРАМ и факультет математики и информационных технологий Витебского государственного университета имени П. Машерова продемонстрируют возможности, открывающиеся при получении IT-специальностей и работе в IT-сфере.

ХХХІ Международный фестиваль старинной и современной камерной музыки проходит в Полоцке. 8 апреля состоится выступление немецкого органиста Кристофа Хаузера, который наряду с классическими произведениями исполнит органные импровизации на пасхальные темы, а также сюиту на музыку Харальда Феллера из кинофильма "Звездные войны".

В деревне Бездеж Дрогичинского района 8 апреля проведут старинный обряд "Стрылка".

ЗАВТРА

Знаменательные даты

8 апреля

У православных - Пасха (Воскресение Христово).

В Республике Беларусь - День войск противовоздушной обороны.

Международный день цыган. Установлен по решению I конгресса Международного союза цыган, состоявшегося 8-12 апреля 1971 года в Лондоне.

115 лет назад родился Скибневский Александр Брониславович, режиссер и педагог, заслуженный деятель искусств Беларуси (1952). В 1949-58 гг. главный режиссер Белорусского драматического театра им.Я.Коласа. Поставил спектакли "На крутом повороте" К.Губаревича, "Люди и дьяволы" К.Крапивы, "Живой труп" Л.Толстого и др. Автор театроведческих работ. Умер в 1978 г.

200 лет назад родился Гофман Август Вильгельм, немецкий химик-органик. В 1868 г. основал Германское химическое общество и его печатный орган. Умер в 1892 г.

140 лет назад родился Похитонов Даниил Ильич, русский дирижер, народный артист РСФСР (1957). В 1909-56 гг. был дирижером Мариинского театра, одновременно в 1918-1932 - дирижером Ленинградского Малого оперного театра. В спектаклях, которыми дирижировал музыкант, любил выступать Ф.И.Шаляпин. Автор книги "Из прошлого русской оперы". Умер в 1957 г.

9 апреля

85 лет назад родился Бельмондо Жан-Поль, французский актер кино и театра. Снимался в фильмах "Человек из Рио", "Амазоны", "Профессионал" и др. Актер удостоен высоких наград Франции - ордена Почетного легиона и ордена "За заслуги в области искусства и литературы".

60 лет назад родилась Кондулайнен Елена Ивановна, российская актриса, заслуженная артистка Российской Федерации, эстрадная певица. Снялась более чем в 40 фильмах.

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