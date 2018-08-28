Картина дня: завершилась уборка зерновых, стоимость студенческих общежитий и возвращение йоркширского терьера

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Общество 28.08.2018 | 07:00

ВЧЕРА

Картина дня. 27 августа

Уборка зерновых завершилась в Беларуси.

Фото из архива
Фото из архива

Больше всего гостей с момента введения 30-дневного срока безвизового пребывания иностранцев в Беларуси приехали из Германии, сообщили в Госпогранкомитете Беларуси.

Все школы готовы к началу учебного года. В 2018-2019 учебном году планируется, что будут функционировать 3038 учреждений общего среднего образования, к занятиям приступят около 1,1 млн учащихся. Особенностью учебного плана 2018-2019 учебного года станет то, что в 10-м классе для учащихся, которые изучают все предметы на базовом уровне, вводится предмет "Трудовое обучение".

Беларусь заинтересована ускорить сертификацию птицефабрик, чтобы начать экспорт мяса птицы и продукции из него в Европейский союз, заявил заместитель премьер-министра Михаил Русый на встрече с европейским комиссаром по вопросам охраны здоровья и безопасности продовольственных продуктов Витянисом Андрюкайтисом.

Во время встречи
Во время встречи

Стоимость проживания в общежитиях идентична прошлогодней, сообщил проректор по воспитательной работе и социальным вопросам Белгосуниверситета Иван Янушевич.

Контракт о поставке комплектующих для белорусских карьерных самосвалов на сумму более $360 тыс. подписали в Пекине представители ОАО "БелАЗ" и китайской корпорации "Датан".

РЕПОРТАЖ: Семь тысяч под землей: как изучают язык камня специалисты "Белоруснефти".

"Белоруснефть" планирует увеличить объем разведки нефти на 60%.

Крупные транспортно-логистические центры возводятся у пунктов пропуска "Берестовица" и "Каменный Лог".

Минкульт назвал победителя конкурса эскизных проектов памятного знака в "Куропатах".

Минский метрополитен перешел на зимний режим работы. Автобусы и троллейбусы в Минске в часы пик будут ходить чаще.

Фото из архива
Фото из архива

Дождливая погода будет в Беларуси на этой неделе.

Новая световая композиция в виде старинных листов рукописи с пером появится в Минске на площади Якуба Коласа.

Установка световой композиции
Установка световой композиции

Фестиваль "Классика у Ратуши" собрал 40 тыс. зрителей. Четвертый сезон проекта завершился 25 августа и представил семь концертов общей продолжительностью около 20 часов.

Три случая кори зарегистрированы в Дзержинском районе.

В Барановичах милиционеры вернули украденного йоркширского терьера хозяйке. Похитителя установили с помощью записи системы видеонаблюдения.

Белоруска Арина Соболенко впервые в карьере вошла в топ-20 мирового рейтинга.

Арина Соболенко. Фото Белорусской теннисной федерации
Арина Соболенко. Фото Белорусской теннисной федерации

Тренерский штаб сборной Беларуси по футболу объявил состав на сентябрьские матчи Лиги наций.

В ДТП с туристическим автобусом неподалеку от болгарского города Своге погибли 17 человек. Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнование Президенту Болгарии Румену Радеву в связи с многочисленными жертвами в результате автобусной аварии.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 28 августа

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Состоится заседание Совета постпредов стран СНГ. Начало в 11.00.

В Национальном пресс-центре пройдет пресс-конференция: "О подготовке и проведении XXXI Международного конгресса Ассоциации участников космических полетов" (Килин Сергей Яковлевич - заместитель председателя Президиума НАН Беларуси; Витязь Петр Александрович - руководитель аппарата НАН Беларуси; Михайлов Олег Анатольевич - директор РУП "ЦЕНТРКУРОРТ"; Золотой Сергей Анатольевич - директор НИРУП "Геоинформационные системы" НАН Беларуси, главный конструктор Белорусской космической системы дистанционного зондирования Земли (БКСДЗ); Подкопаев Владимир Викторович - начальник Главного управления международного научно-технического сотрудничества аппарата НАН Беларуси). Начало в 11.00.

В Национальном пресс-центре пройдет пресс-конференция, посвященная Дню Конституции Республики Казахстан (30.08) (Ертысбаев Ермухамет Кабидинович - Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Республике Беларусь). Начало в 12.30.

Пресс-конференция главного тренера хоккеистов минского "Динамо" Горди Дуайера в СРЦ "Арена-Сити" состоится в 16.00.

Факсимильное издание первого "Букваря" презентуют 28 августа в Национальной библиотеке Беларуси. Начало в 16.00.

Оригинальное издание и факсимильный "Букварь". Фото из архива
Оригинальное издание и факсимильный "Букварь". Фото из архива

Юниорский чемпионат Европы (U-19) по водному поло продолжится в Минске.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 29 августа

Полная подборка знаменательных дат и событий на предстоящий месяц доступна по подписке на продукт БЕЛТА "Календарь". По вопросам подписки обращайтесь по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел информационно-справочного обеспечения Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

Международный день действий против ядерных испытаний.

115 лет назад родился Файт Андрей Андреевич, российский актер театра и кино, заслуженный артист РСФСР. Снимался в фильмах "Волшебная лампа Аладдина", "Броненосец Потемкин", "Королевство кривых зеркал", "Бриллиантовая рука" и др. Умер в 1976 г

110 лет назад родился Мерль Робер, французский писатель. Автор романов "Отдых на южном берегу", "Мальвиль" - город зла", "Остров" и др. Умер в 2004 г.

60 лет назад родился Джексон Майкл, американский рок-певец. Умер в 2009 г.

60 лет назад родилась Зарубина Ольга Владимировна, российская эстрадная певица и актриса. Заслуженная артистка РСФСР.

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