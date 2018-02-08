Картина дня: знаменосец сборной Беларуси в Пхенчхане, налоговые декларации в электронном виде и рейтинг биткоин-миллионеров

Мобильная версия
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ГороскопГороскоп
ТВ-гидТВ-гид
ФотохроникаФотохроника
ПРОЕКТЫ
ГОСОРГАНЫ
Новости Беларуси
08 февраля 2018, Чт
-1°C
Сплошная облачность
EUR 2.4605
USD 1.9886
RUB 3.488
Главное
Во время встречи О потенциале сотрудничества, дружбе с соседями и БелАЭС - Лукашенко встретился с премьером Латвии
Президент
Лукашенко: роль Управления делами Президента в экономике страны необходимо повышать
Президент
Макей: Беларусь хочет приобрести статус регионального лидера в IT-сфере
Экономика
Беларусь привлечет льготный кредит КНР на 1,75 млрд юаней для реализации инвестпроекта в АПК
Экономика
Сразу две золотые медали завоевала продукция белорусского предприятия на "Продэкспо-2018" в Москве
Экономика
Официальный сайт Республики Беларусь
Лента новостей
В Беларуси разрабатываются стратегические документы по развитию лесного хозяйства
14:11 Общество
ФОТО: Белорусские ученые начали создавать базу данных "ДНК-внешность-бел"
14:05 Заголовки новостей
Нацбанк прогнозирует дальнейший рост числа банковских карточек в Беларуси
14:02 Экономика
Экспорт белорусских товаров в Вологодскую область в 2017 году вырос на 49%
14:00 Экономика
Организации "Белнефтехима" в 2018 году увеличат инвестиции в основной капитал на 23,4% до Br2 млрд
13:59 Экономика
Оргкомитет ОИ-2018 сообщил о 128 случаях обнаружения норовируса
13:57 В мире
Брестский гандбольный клуб имени Мешкова занимает 6-е место в группе В Лиги чемпионов
13:56 Спорт
ФОТО: Белорусская федерация футзала провела пресс-конференцию, посвященную 25-летию федерации
13:55 Заголовки новостей
ВБ планирует выделить $70 млн на тепловую реабилитацию жилфонда Беларуси и строительство котельных
13:55 Экономика
Фигуранты дела о незаконном выделении мест на кладбищах в Минском районе приговорены к 4 и 5 годам
13:49 Происшествия
Лукашенко: роль Управления делами Президента в экономике страны необходимо повышать
13:47 Президент
"Белнефтехим" в 2017 году увеличил экспорт товаров на 27,5%
13:33 Экономика
ЦИК завершил регистрацию кандидатов в президенты России
13:31 В мире
Евро и российский рубль на торгах 8 февраля подешевели, доллар подорожал
13:30 Экономика
Закон о платежных услугах планируется внести в Палату представителей в конце 2018 года - Нацбанк
13:20 Экономика
Выставка в галерее Щемелева познакомит с творчеством семьи художника
13:17 Культура
Беларусь привлечет льготный кредит КНР на 1,75 млрд юаней для реализации инвестпроекта в АПК
13:10 Экономика
Минлесхоз: заражение жуками-короедами - самое масштабное за всю историю повреждение белорусских лесов
13:09 Общество
Елена Летучая раскрыла причины ухода с телеканала "Пятница!"
13:05 Калейдоскоп
Мастера керлинга первыми начали состязания на Олимпиаде в Пхенчхане
12:58 Спорт
Все новости
Сюжеты
Выборы депутатов в местные Советы Выборы депутатов в местные Советы
Олимпийские игры-2018 в Пхенчхане Олимпийские игры-2018 в Пхенчхане
Ситуация на валютном рынке Ситуация на валютном рынке
К 100-летию БЕЛТА: "Навiны складаюць гiсторыю" К 100-летию БЕЛТА: "Навiны складаюць гiсторыю"
Содействие занятости населения Содействие занятости населения
Кадровые решения Президента Кадровые решения Президента
Все сюжеты
Сайт Президента Беларуси
Портал союзного государства
Исполком СНГ
Национальный правовой интернет-портал
СМИ Беларуси

Картина дня: знаменосец сборной Беларуси в Пхенчхане, налоговые декларации в электронном виде и рейтинг биткоин-миллионеров

Общество 08.02.2018 | 07:00

ВЧЕРА

Картина дня. 7 февраля

Более 6,9 млн избирателей включены в списки для голосования на выборах депутатов местных Советов 28-го созыва, сообщила председатель ЦИК Лидия Ермошина.

Лидия Ермошина
Лидия Ермошина

На открытии XXIII зимних Олимпийских игр в Пхенчхане знаменосцем сборной Беларуси станет фристайлистка Алла Цупер.

Алла Цупер. Фото из архива
Алла Цупер. Фото из архива

Торжественная церемония поднятия Государственного флага Республики Беларусь на XXIII Олимпийских зимних играх 2018 года состоялась 7 февраля в Олимпийской деревне в Пхенчхане.

Фото НОК Беларуси
Фото НОК Беларуси

Золотовалютные резервы Беларуси на 1 февраля, по предварительным данным, составили $6,477 млрд в эквиваленте.

В Беларуси с 8 февраля изменяются розничные цены на автомобильное топливо.

В Минске подписано соглашение между правительствами Беларуси и Латвии о раннем оповещении о ядерных авариях, обмене информацией и сотрудничестве в сфере ядерной безопасности и радиационной защиты. С белорусской стороны документ подписал премьер-министр Андрей Кобяков, с латвийской - премьер-министр Марис Кучинскис. Беларусь заинтересована в конструктивном диалоге с Латвией, заявил Андрей Кобяков. Латвийские порты заинтересованы в увеличении транзита белорусских нефтепродуктов и привлечении грузов из Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень", сообщил премьер-министр Латвии Марис Кучинскис по итогам переговоров с белорусским коллегой.

Марис Кучинскис и Андрей Кобяков
Марис Кучинскис и Андрей Кобяков

Совет Министров постановлением от 31 января 2018 года №87 утвердил ряд документов, регулирующих деятельность государственного учреждения "Администрация Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень".

Налоговые органы Беларуси в 2017 году выявили 6 370 граждан, имеющих скрытые доходы. Сумма дополнительно предъявленного налога составила Br4,4 млн. Об этом сообщил начальник управления налогообложения доходов и имущества физических лиц Министерства по налогам и сборам Андрей Ковалевский во время онлайн-конференции на сайте БЕЛТА. Белорусы начали подавать налоговые декларации в электронном виде. В январе текущего года налоговые декларации за 2017 год представили 4,3 тыс. граждан, из них 88 деклараций (или 2,1 %) - в электронном виде.

Главная политическая задача на 2018 год и более отдаленную перспективу - дальнейшее повышение роли Беларуси в региональной и мировой политике, заявил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей на расширенном заседании итоговой коллегии по рассмотрению результатов работы за 2017 год, которая проходит с участием премьер-министра Андрея Кобякова. За Минском сохраняется статус одного из центров региональной политики, площадки, на которой обсуждаются региональные и мировые проблемы, обратил внимание Владимир Макей.

Посол России в Беларуси Александр Суриков видит перспективу создания союзного трактора, об этом он заявил на пресс-конференции в Минске. Александр Суриков рассказал о любимых местах в Беларуси.

Бизнес-инкубаторы должны дать страховку начинающему бизнесу от губительных ошибок. Создание таких площадок необходимо включить в план мероприятий по реализации декрета №7 "О развитии предпринимательства". Такое мнение высказала генеральный директор КУП "Молодежная социальная служба" Рима Епур.

Строительство "Газпром центра" в Минске продолжит итальянский генподрядчик Codest.

Названия новых станций 4-й линии метро утверждены в Минске.

Количество платных парковочных мест в Минске в 2018 году может увеличиться до 7,5 тыс., сообщил директор ГУ "Парковки столицы" Олег Лещинский.

Умер народный артист Беларуси Геннадий Гарбук. Церемония прощания на исторической сцене Купаловского театра состоится 9 февраля.

Геннадий Гарбук. Фото из архива
Геннадий Гарбук. Фото из архива

Восемь памятных досок в честь знаменитых белорусов изготовят в Минске во время международной выставки "Мемориал. Камнеобработка". На плитах из камня будут запечатлены имена композитора Станислава Монюшко, писателя Василя Быкова, поэтов Язепа Пущи и Рыгора Бородулина, шляхтича, депутата Сейма Речи Посполитой от Новогрудского воеводства ВКЛ Тадеуша Рейтана, а также Рудольфа и Софии Пищало.

Визитки для финала национального отбора на "Евровидение-2018" будут транслироваться в телеэфире с 9 февраля.

ДОСЬЕ: XXIII зимние Олимпийские игры в Пхенчхане.

Что посмотреть в Пхенчхане. Достопримечательности и курорты олимпийского края.

Четыре белорусских биатлониста примут участие в спринтерской гонке на зимних Олимпийских играх в Пхенчхане. Старт состоится 11 февраля в 14.15. После спринтерских гонок 12 февраля лучших биатлонистов в спорткомплексе "Альпенсия" ожидают два "пасьюта" (в 13.10 - женщины, в 15.00 - мужчины).

Последствия землетрясения на Тайване: без водоснабжения 35 тыс. квартир, разрушен отель.

Журнал Forbes опубликовал рейтинг биткоин-миллионеров.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 8 февраля

Пресс-конференция "Китайская поэзия: поэтический портрет ХХ века" состоится в пресс-центре БЕЛТА в 15.00. В мероприятии примут участие начальник управления издательской и полиграфической деятельности Министерства информации Беларуси Елена Павлова, Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в Беларуси Цуй Цимин, директор издательства "Мастацкая літаратура" Александр Бадак и поэт, переводчик Микола Метлицкий. Во время пресс-конференции состоится презентация поэтического сборника "Пялёсткі лотаса і хрызантэмы. Сто паэтаў Кітая ХХ стагоддзя" (перевод Миколы Метлицкого), выпущенного издательством "Мастацкая літаратура".

В Палате представителей состоится расширенное заседание Постоянной комиссии Палаты представителей по труду и социальным вопросам по рассмотрению Декрета Президента Республики Беларусь от 25 января 2018 г. №1 "Об изменении Декрета Президента Республики Беларусь", направленного на оказание содействия гражданам в трудоустройстве. Начало в 14.00.

В Национальном пресс-центре пройдет пресс-конференция: "Белорусской федерации футзала 25 лет: спортивные успехи и достижения на международном уровне" (представители Белорусской федерации футзала). Начало в 11.00.

В 15.00 в пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция на тему: "Профилактика заболеваний бешенством среди диких и домашних животных. Обеспечение санитарно-эпидемического благополучия населения".

Бизнес-встреча с представителями деловых кругов Латвии состоится в Белорусской торгово-промышленной палате.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 9 февраля

Международный день стоматолога, профессиональный праздник стоматологов и зубных врачей.

45 лет назад родилась Богинская Светлана Леонидовна, белорусская спортсменка (гимнастика спортивная), заслуженный мастер спорта СССР (1989). Чемпионка Европы среди девушек (1986). Чемпионка XXIV и XXV Олимпийских игр (1988, 1992). Абсолютная чемпионка мира (1989-90). Чемпионка Европы в многоборье (1986-87). Неоднократная чемпионка СССР.

235 лет назад родился Жуковский Василий Андреевич, русский поэт и переводчик, один из основоположников русского романтизма, академик Петербургской АН (1841). Был наставником наследника русского престола, будущего императора Александра II, в течение четверти века входил в ближайшее окружение императорской фамилии. Автор баллад "Людмила", "Светлана". Перевел "Одиссею" Гомера, произведения Ф.Шиллера, Дж.Байрона. Умер в 1852 г.

75 лет назад родился Джозеф Стиглиц, американский экономист, лауреат Нобелевской премии по экономике (2001). Автор научных исследований, посвященных макроэкономическим вопросам и экономическим и социальным аспектам глобализации.

***По вопросу подписки на полные общие и тематические подборки новостной и аналитической информации о Беларуси и мире, календарь знаменательных дат и событий на месяц можно обращаться в службу подписки БЕЛТА по тел./факс: 327-78-77, e-mail: marketing@belta.by, а также в отдел ИСО Главного выпуска по тел. 327-24-87.

БЕЛТА.-0-

﻿
Версия для печати
Новости рубрики Общество
К списку
Çàãðóçêà...
Топ-новости
Гороскоп на завтра
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
МЧС предупреждает
Атомная энергетика
Новости компаний
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.4605 BYN 2.445 BYN 2.455 BYN
USD
1.9886 BYN 1.995 BYN 1.999 BYN
RUB
3.488 BYN 3.455 BYN 3.465 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа
Гороскоп
Овен Телец Близнецы
Рак Лев Дева
Весы Скорпион Стрелец
Козерог Водолей Рыбы
Ежемесячный гороскоп

Видео

Веселый забег в валенках в Минске
Все видео

Фотоновости

Лукашенко встретился с Управляющим делами Президента Виктором Шейманом
Все фото

Инфографика

Развитие в Беларуси рынка банковских платежных карточек Количество банковских карточек на 1 января 2018 года (тыс.): БелКарт - 4 806,1, БелКарт/Maestro - 868,5, VISA - 4 635,8, MasterCard - 3 544,5.
Вся инфографика
Президент
Александр Лукашенко и Марис Кучинскис Беларусь и Латвия могут значительно улучшить свои отношения - Лукашенко
Лукашенко: роль Управления делами Президента в экономике страны необходимо повышать
Лукашенко: Беларусь никогда не будет дружить с кем-то против России, как и против Латвии
Политика
Марис Кучинскис Премьер-министр Латвии рассчитывает на активизацию сотрудничества с Беларусью
ОДКБ предлагает провести операцию "Наемник" по борьбе с выходцами из ИГИЛ
Беларусь и ОАЭ проведут в Абу-Даби межмидовские политические консультации
Экономика
"Сбавлять темпы мы не намерены" - Макей о переговорном процессе о присоединении Беларуси к ВТО
Нацбанк прогнозирует дальнейший рост числа банковских карточек в Беларуси
Экспорт белорусских товаров в Вологодскую область в 2017 году вырос на 49%
Происшествия
Витебский областной суд. Фото из архива Уголовное дело о серии изнасилований и убийстве в Полоцке и Новополоцке направлено в областной суд
Фигуранты дела о незаконном выделении мест на кладбищах в Минском районе приговорены к 4 и 5 годам
Житель Березовского района из ревности прокалывал колеса автомобиля знакомой
Регионы
Фото из архива Свыше $83 млн прямых иностранных инвестиций привлечено в экономику Гродненской области в 2017 году
Эффективная модель взаимодействия БелТПП с предприятиями будет отработана на базе Оршанского района
Учебно-спортивный центр появится в Брестском областном училище олимпийского резерва
Спорт
Фото АБФФ Футбольные сборные Беларуси и Азербайджана сыграют в Баку 23 марта
Брестский гандбольный клуб имени Мешкова занимает 6-е место в группе В Лиги чемпионов
Мастера керлинга первыми начали состязания на Олимпиаде в Пхенчхане
Технологии
Фото из архива Первый киберспортивный турнир с призовым фондом в криптовалюте пройдет в Минске
"Роскосмос" назвал запуск ракеты Falcon Heavy "промоакцией" и "хорошим трюком"
"Don't panic". Tesla сообщила о крупнейшем квартальном убытке
Культура
Фото из архива Коллекционер из Монако передаст в дар НХМ работы белорусских мастеров
Выставка в галерее Щемелева познакомит с творчеством семьи художника
Прощание с народным артистом Беларуси Геннадием Гарбуком состоится 9 февраля
В мире
Фото АР Число жертв землетрясения на Тайване увеличилось до 10 человек
Оргкомитет ОИ-2018 сообщил о 128 случаях обнаружения норовируса
ЦИК завершил регистрацию кандидатов в президенты России
Калейдоскоп
Spice Girls собираются в мировое турне
Елена Летучая раскрыла причины ухода с телеканала "Пятница!"
Ученые уверяют, что пивной хмель полезен для здоровья
Все круглые столы
Круглый стол Евгения Красуцкая,
Геннадий Каленов,
Владимир Устинович 24 января Быть собственником – стать хозяином. Круглый стол газеты "7 дней" Круглый стол Лариса Бельская,
Наталья Хвир,
Ольга Попко,
Владимир Прокопцов,
Роман Мотульский,
Алексей Батюков 17 января Возвращение историко-культурных ценностей Беларуси: реалии и планы Круглый стол Элла Селицкая,
Дмитрий Семенкевич,
Петр Арушаньянц,
Андрей Матюшенко,
Виолетта Брезовская,
Вадим Ипатов,
Жанна Тарасевич 28 ноября Революционные новации: что изменят документы по развитию предпринимательства? Круглый стол Марина Толстик,
Руслан Михалевич,
Игорь Капач,
Татьяна Слиж,
Светлана Костян,
Снежана Дубенок,
Дмитрий Плашков,
Виталий Волчетский,
Кирилл Антонов,
Нина Кульбеда 22 ноября Мегаполисы в долгу перед природой. Круглый стол газеты "7 дней" Круглый стол Вадим Гигин,
Виталий Мисевец,
Тамара Вятская,
Яков Алексейчик,
Дмитрий Шамко 1 ноября Революция 1917 года: взгляд через столетие. Круглый стол газеты "7 дней"
Все пресс-конференции
Пресс-конференция Владимир Спиваков,
Юрий Бондарь,
Максим Берин,
Алексей Скрипко 9 февраля, 17:00 V международный фестиваль "Владимир Спиваков приглашает…" Пресс-конференция Александр Карлюкевич,
Цуй Цимин,
Александр Бадак,
Микола Метлицкий 8 февраля, 15:00 Китайская поэзия: поэтический портрет ХХ века Пресс-конференция Вадим Ипатов,
Владимир Зайцев,
Александр Мохнач 5 февраля Информационная безопасность и борьба с преступлениями в сфере высоких технологий Пресс-конференция Эдуард Василевич,
Сергей Капацевич,
Елена Веевник,
Владимир Алексеевец 2 февраля Современные методики диагностики и лечения неврологических и нейрохирургических заболеваний Пресс-конференция Сергей Вязович,
Александр Василевский,
Алексей Вишневский,
Геннадий Скитов 26 января Итоги выступления команды "МАЗ-СПОРТавто" на "Дакаре"
Газета 7 дней
Путешествие в библиобусе, или Как корреспондент «7 дней» кулинарить научилась
Бабушка в соцсетях
Абстрактные и реальные миры Льва Томильчика
На сайт
Экономика БеларусиЭкономика Беларуси
Банкинг без банков. Анна Кот
Инновационная активность. Татьяна Власовец
Ростки зеленой экономики. Снежана Михайловская
На сайт
Беларуская ДумкаБеларуская Думка
Александр ШУМИЛИН. Приоритеты и перспективы
Владимир МОНЗУЛЬ. Мирный атом в БССР
Ольга НОВИКОВА, Владимир НОВИКОВ. Хронополитика: концептуальные основания и социальная практика
На сайт
Вся Беларусь
Государственное устройство
История
Туризм
Культура
Спорт
Спецпроекты
Хроника Победы
Плакаты БелТА
События года.2017
Беларусь-Китай ТОП-50 кадров
Минск и Минчане
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2017
Клиентам
Реклама на сайте
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Медиакит
Разработка сайтов
Мобильная версия
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2018гг. 
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.
Мобильная версия