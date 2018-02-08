Картина дня: знаменосец сборной Беларуси в Пхенчхане, налоговые декларации в электронном виде и рейтинг биткоин-миллионеров

ВЧЕРА

Картина дня. 7 февраля

Более 6,9 млн избирателей включены в списки для голосования на выборах депутатов местных Советов 28-го созыва, сообщила председатель ЦИК Лидия Ермошина.

Лидия Ермошина

На открытии XXIII зимних Олимпийских игр в Пхенчхане знаменосцем сборной Беларуси станет фристайлистка Алла Цупер.

Алла Цупер. Фото из архива

Торжественная церемония поднятия Государственного флага Республики Беларусь на XXIII Олимпийских зимних играх 2018 года состоялась 7 февраля в Олимпийской деревне в Пхенчхане.

Фото НОК Беларуси

Золотовалютные резервы Беларуси на 1 февраля, по предварительным данным, составили $6,477 млрд в эквиваленте.

В Беларуси с 8 февраля изменяются розничные цены на автомобильное топливо.

В Минске подписано соглашение между правительствами Беларуси и Латвии о раннем оповещении о ядерных авариях, обмене информацией и сотрудничестве в сфере ядерной безопасности и радиационной защиты. С белорусской стороны документ подписал премьер-министр Андрей Кобяков, с латвийской - премьер-министр Марис Кучинскис. Беларусь заинтересована в конструктивном диалоге с Латвией, заявил Андрей Кобяков. Латвийские порты заинтересованы в увеличении транзита белорусских нефтепродуктов и привлечении грузов из Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень", сообщил премьер-министр Латвии Марис Кучинскис по итогам переговоров с белорусским коллегой.

Марис Кучинскис и Андрей Кобяков

Совет Министров постановлением от 31 января 2018 года №87 утвердил ряд документов, регулирующих деятельность государственного учреждения "Администрация Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень".

Налоговые органы Беларуси в 2017 году выявили 6 370 граждан, имеющих скрытые доходы. Сумма дополнительно предъявленного налога составила Br4,4 млн. Об этом сообщил начальник управления налогообложения доходов и имущества физических лиц Министерства по налогам и сборам Андрей Ковалевский во время онлайн-конференции на сайте БЕЛТА. Белорусы начали подавать налоговые декларации в электронном виде. В январе текущего года налоговые декларации за 2017 год представили 4,3 тыс. граждан, из них 88 деклараций (или 2,1 %) - в электронном виде.

Главная политическая задача на 2018 год и более отдаленную перспективу - дальнейшее повышение роли Беларуси в региональной и мировой политике, заявил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей на расширенном заседании итоговой коллегии по рассмотрению результатов работы за 2017 год, которая проходит с участием премьер-министра Андрея Кобякова. За Минском сохраняется статус одного из центров региональной политики, площадки, на которой обсуждаются региональные и мировые проблемы, обратил внимание Владимир Макей.

Посол России в Беларуси Александр Суриков видит перспективу создания союзного трактора, об этом он заявил на пресс-конференции в Минске. Александр Суриков рассказал о любимых местах в Беларуси.

Бизнес-инкубаторы должны дать страховку начинающему бизнесу от губительных ошибок. Создание таких площадок необходимо включить в план мероприятий по реализации декрета №7 "О развитии предпринимательства". Такое мнение высказала генеральный директор КУП "Молодежная социальная служба" Рима Епур.

Строительство "Газпром центра" в Минске продолжит итальянский генподрядчик Codest.

Названия новых станций 4-й линии метро утверждены в Минске.

Количество платных парковочных мест в Минске в 2018 году может увеличиться до 7,5 тыс., сообщил директор ГУ "Парковки столицы" Олег Лещинский.

Умер народный артист Беларуси Геннадий Гарбук. Церемония прощания на исторической сцене Купаловского театра состоится 9 февраля.

Геннадий Гарбук. Фото из архива

Восемь памятных досок в честь знаменитых белорусов изготовят в Минске во время международной выставки "Мемориал. Камнеобработка". На плитах из камня будут запечатлены имена композитора Станислава Монюшко, писателя Василя Быкова, поэтов Язепа Пущи и Рыгора Бородулина, шляхтича, депутата Сейма Речи Посполитой от Новогрудского воеводства ВКЛ Тадеуша Рейтана, а также Рудольфа и Софии Пищало.

Визитки для финала национального отбора на "Евровидение-2018" будут транслироваться в телеэфире с 9 февраля.

ДОСЬЕ: XXIII зимние Олимпийские игры в Пхенчхане.

Что посмотреть в Пхенчхане. Достопримечательности и курорты олимпийского края.

Четыре белорусских биатлониста примут участие в спринтерской гонке на зимних Олимпийских играх в Пхенчхане. Старт состоится 11 февраля в 14.15. После спринтерских гонок 12 февраля лучших биатлонистов в спорткомплексе "Альпенсия" ожидают два "пасьюта" (в 13.10 - женщины, в 15.00 - мужчины).

Последствия землетрясения на Тайване: без водоснабжения 35 тыс. квартир, разрушен отель.

Журнал Forbes опубликовал рейтинг биткоин-миллионеров.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 8 февраля

Пресс-конференция "Китайская поэзия: поэтический портрет ХХ века" состоится в пресс-центре БЕЛТА в 15.00. В мероприятии примут участие начальник управления издательской и полиграфической деятельности Министерства информации Беларуси Елена Павлова, Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в Беларуси Цуй Цимин, директор издательства "Мастацкая літаратура" Александр Бадак и поэт, переводчик Микола Метлицкий. Во время пресс-конференции состоится презентация поэтического сборника "Пялёсткі лотаса і хрызантэмы. Сто паэтаў Кітая ХХ стагоддзя" (перевод Миколы Метлицкого), выпущенного издательством "Мастацкая літаратура".

В Палате представителей состоится расширенное заседание Постоянной комиссии Палаты представителей по труду и социальным вопросам по рассмотрению Декрета Президента Республики Беларусь от 25 января 2018 г. №1 "Об изменении Декрета Президента Республики Беларусь", направленного на оказание содействия гражданам в трудоустройстве. Начало в 14.00.

В Национальном пресс-центре пройдет пресс-конференция: "Белорусской федерации футзала 25 лет: спортивные успехи и достижения на международном уровне" (представители Белорусской федерации футзала). Начало в 11.00.

В 15.00 в пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция на тему: "Профилактика заболеваний бешенством среди диких и домашних животных. Обеспечение санитарно-эпидемического благополучия населения".

Бизнес-встреча с представителями деловых кругов Латвии состоится в Белорусской торгово-промышленной палате.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 9 февраля

Международный день стоматолога, профессиональный праздник стоматологов и зубных врачей.

45 лет назад родилась Богинская Светлана Леонидовна, белорусская спортсменка (гимнастика спортивная), заслуженный мастер спорта СССР (1989). Чемпионка Европы среди девушек (1986). Чемпионка XXIV и XXV Олимпийских игр (1988, 1992). Абсолютная чемпионка мира (1989-90). Чемпионка Европы в многоборье (1986-87). Неоднократная чемпионка СССР.

235 лет назад родился Жуковский Василий Андреевич, русский поэт и переводчик, один из основоположников русского романтизма, академик Петербургской АН (1841). Был наставником наследника русского престола, будущего императора Александра II, в течение четверти века входил в ближайшее окружение императорской фамилии. Автор баллад "Людмила", "Светлана". Перевел "Одиссею" Гомера, произведения Ф.Шиллера, Дж.Байрона. Умер в 1852 г.

75 лет назад родился Джозеф Стиглиц, американский экономист, лауреат Нобелевской премии по экономике (2001). Автор научных исследований, посвященных макроэкономическим вопросам и экономическим и социальным аспектам глобализации.

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