Картина дня: золото биатлонисток, новейшее вооружение для белорусской армии и рекорд зимы

Мобильная версия
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ГороскопГороскоп
ТВ-гидТВ-гид
ФотохроникаФотохроника
ПРОЕКТЫ
ГОСОРГАНЫ
Новости Беларуси
12 марта 2018, Пн
+3°C
Сплошная облачность EUR 2.4114
USD 1.9565
RUB 3.4541
Главное
Александр Лукашенко и Григорий Рапота Лукашенко обсудил с Рапотой подготовку к ВГС Союзного государства
Президент
Белоруска Светлана Сахоненко завоевала золото в Пхенчхане-2018
Спорт
Вооруженные Силы проверяются по поручению Президента Беларуси
Президент
Кочанова вручила паспорта юным гражданам Беларуси
Общество
Время удачи – 18.20! Сегодня Ольга Плотникова в прямом эфире ОНТ разыграет квартиру в Минске от "Евроопт"! Также на кону три "Ниссан Джук"!
Общество
Реклама на сайте
Официальный сайт Республики Беларусь
Лента новостей
Умер французский модельер Юбер де Живанши
16:19 Культура
Секретарь Совета безопасности России 13-14 марта посетит Беларусь
16:17 Общество
Лукашенко поздравил члена национальной команды Беларуси по инваспорту Светлану Сахоненко с завоеванием золотой медали
16:14 Президент
Следователи проводят проверку по факту обнаружения тела мужчины в поле под Витебском
16:09 Происшествия
Тренерский штаб сборной Беларуси по хоккею вызвал 17 игроков из "Динамо-Минск" для подготовки к ЧМ
16:07 Спорт
Профилактическая акция по безопасности детей на дорогах пройдет в Беларуси 14-24 марта
16:06 Общество
Инфляция в Беларуси в феврале составила 0,9%
16:04 Экономика
Канадские ученые: собаки помогают справиться со стрессом во время сессии
15:53 Калейдоскоп
Объем сделок на БУТБ в январе-феврале возрос на 26%
15:52 Экономика
Встречи с духовными поэтами и писателями пройдут в День православной книги в Минске
15:51 Общество
Зарегистрированная безработица в Беларуси составляет 0,5%
15:49 Общество
ФОТО: Новым членам "Белой Руси" вручили билеты в Минске
15:45 Заголовки новостей
Более 300 нетрезвых водителей задержали в Беларуси за выходные
15:32 Происшествия
В Великобритании появились гендерно-нейтральные открытки ко Дню матери
15:30 Калейдоскоп
На водителя квадроцикла за поездки по Гродно составили протокол
15:27 Происшествия
Баскетболистка Елена Левченко продолжит карьеру в клубе из Ливана
15:21 Спорт
ФОТО: Кочанова вручила паспорта юным гражданам Беларуси
15:17 Заголовки новостей
Сто жителей Заводского района пополнили ряды "Белой Руси"
15:14 Регионы
Два крупных жилых района начнут возводить в Гродно в 2018 году
15:10 Регионы
ФОТО: Екатерина Зенкевич избрана председателем Гомельского областного Совета депутатов
15:04 Заголовки новостей
Все новости
Сюжеты
Содействие занятости населения Содействие занятости населения
Обрушение в шахте "Беларуськалия" Обрушение в шахте "Беларуськалия"
Борьба с незаконным оборотом наркотиков Борьба с незаконным оборотом наркотиков
Жэньминь Жибао: новости из Китая Жэньминь Жибао: новости из Китая
Улучшение условий ведения бизнеса Улучшение условий ведения бизнеса
К 100-летию БЕЛТА: "Навiны складаюць гiсторыю" К 100-летию БЕЛТА: "Навiны складаюць гiсторыю"
Все сюжеты
Сайт Президента Беларуси
Портал союзного государства
Исполком СНГ
Национальный правовой интернет-портал
СМИ Беларуси

Картина дня: золото биатлонисток, новейшее вооружение для белорусской армии и рекорд зимы

Общество 23.02.2018 | 07:00

ВЧЕРА

Картина дня. 22 февраля

Одним из приоритетных направлений развития Вооруженных Сил является их оснащение новым вооружением, заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко на торжественном собрании, посвященном 100-летию Вооруженных Сил Беларуси. Опыт военного строительства в Беларуси востребован в государствах ближнего и дальнего зарубежья, заявил Президент Беларуси. На белорусской земле поддерживаются мир и безопасность, и так будет всегда, уверенность в этом высказал министр обороны Беларуси Андрей Равков. В 2018 году продолжается процесс оптимизации, итогом которого станет повышение боевой мощи Вооруженных Сил, сообщил Андрей Равков.

Белорусские биатлонистки Надежда Скардино, Ирина Кривко, Динара Алимбекова и Дарья Домрачева победили в эстафетной гонке 4х6 км на зимних Олимпийских играх в Пхенчхане. После золотой эстафеты белорусских биатлонисток тренер женской команды Альфред Эдер заявил, что доволен выступлением подопечных. Победительницы эстафеты по биатлону Надежда Скардино, Ирина Кривко, Динара Алимбекова и Дарья Домрачева награждены орденами "За личное мужество", соответствующее решение принял Президент Беларуси Александр Лукашенко.

Лукашенко "золотым" биатлонисткам: вы сотворили настоящий подвиг.

Домрачева: более счастливое окончание Олимпиады сложно было представить. "Это награда за все наши старания и терпение. Мы наконец подружились с Пхенчханом: ветром, непростыми погодными условиями", - сказала спортсменка. Кстати, Дарья Домрачева стала первой среди биатлонисток 4-кратной чемпионкой Олимпиад. После выступления Ирина Кривко отметила, что справилась на своем втором этапе в борьбе с лидерами других команд. Надежда Скардино сказала, что белорусская команда по биатлону доказала свою силу на ОИ в Пхенчхане. Динара Алимбекова: мы готовились к этой эстафете и доказали, что лучшие.

Эмоции Олимпиады: лучшие кадры из Пхенчхана-2018.

Около 1 тыс. мероприятий состоится во время III Недели белорусского предпринимательства, которая проходит с 22 февраля по 3 марта, сообщил председатель президиума Республиканской конфедерации предпринимательства, председатель Минского столичного союза предпринимателей и работодателей Владимир Карягин.

Беларусь разместила еврооблигации на $600 млн, сообщили в пресс-службе Министерства финансов.

Некоторые виды сигарет подорожают в Беларуси с 1 марта.

В Беларуси рассматривается вопрос об увеличении времени приема у врачей общей практики, сообщил председатель комитета по здравоохранению Мингорисполкома Сергей Малышко в пресс-центре БЕЛТА. Более 4 млн электронных рецептов выдано в Минске. На одного минчанина приходится 10,6 посещения поликлиники в год. Общежитие для медиков в Центральном районе Минска планируется ввести в эксплуатацию в 2018 году.

Ситуация, связанная со смертью молодого человека в одной из минских больниц, находится на особом контроле у руководства Министерства здравоохранения, сообщили в пресс-службе Минздрава. Молодой человек умер в начале февраля 2018 года в Больнице скорой медицинской помощи. За несколько дней до этого в 4-й городской клинической больнице ему выполнили ЛОР-операцию.

РЕПОРТАЖ. Главная стройка Беларуси: до физического пуска АЭС остался год.

Энергоемкость ВВП Беларуси в 2018 году планируется снизить на 0,8%, сообщил первый заместитель директора Департамента по энергоэффективности Государственного комитета по стандартизации Виктор Акушко.

Генеральный директор РУП "Белтаможсервис" Юрий Король: значимость Беларуси как транзитного государства в последние годы возросла в разы.

Минсельхозпрод Беларуси готов к консультациям с Россией для отмены запрета на ввоз молока, сообщил первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Леонид Маринич.

Компания "Евроторг" в 2017 году увеличила товарооборот до $2 млрд. По информации на 1 января 2018 года, "Евроторг" управлял 500 магазинами различных форматов в 145 населенных пунктах Беларуси. Ежедневно покупки в магазинах сети совершают около 1 млн белорусов.

Одна из площадей Будапешта будет названа в честь Минска.

Белорусскую Масленицу отпраздновали на Сардинии.

РЕПОРТАЖ. Дефиле в нарядах предков: около 200 народных костюмов представили в Бресте.

Температурный рекорд зимы установлен в Езерище (Витебская область) ночью 22 февраля. Температура понизилась до 26,4 градуса мороза. Сильные морозы в Беларуси продержатся до конца февраля, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Представитель Беларуси на "Евровидении-2018" ALEKSEEV начинает промо-тур с выступления в Азербайджане, сообщил пиар-менеджер артиста Сергей Андрианов.

Медальный зачет Олимпийских игр. Беларусь занимает в медальном зачете 13-е место. Спортсмены Германии догнали норвежцев по числу завоеванных золотых наград Олимпиады-2018.

ФОТОФАКТ. Олимпийскую чемпионку Анну Гуськову встретили в Национальном аэропорту.

Хоккеистки США победили в финале Олимпиады в Пхенчхане, обыграв соперниц из Канады по буллитам.

Фото IIHF
Фото IIHF

Международный спортивный суд лишил россиян бронзы в керлинге на ОИ.

Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий. Фото Синьхуа - БЕЛТА
Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий. Фото Синьхуа - БЕЛТА

Президент США Дональд Трамп предложил предоставить оружие учителям, прошедшим спецподготовку, чтобы в будущем предотвратить трагедии, подобные произошедшей во Флориде.

Фото EPA-EFE
Фото EPA-EFE

Президент Венесуэлы Николас Мадуро анонсировал выпуск в стране новой криптовалюты, поддержанной золотом.

Фото AP
Фото AP

СЕГОДНЯ

Анонсы на 23 февраля

В Минске состоится церемония возложения венков к монументу Победы по случаю Дня защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь. Начало в 10.30.

Минский зоопарк проводит акцию "Людям в погонах" и приглашает бесплатно посетить экспозицию, предъявив военный билет.

В Бресте в честь Дня защитников Отечества состоится церемония возложения цветов к памятнику "Освобождение" на площади Свободы и Вечному огню в мемориальном комплексе "Брестская крепость-герой". Начало в 9.00.

IV Могилевский фестиваль науки пройдет по 23 февраля в Белорусско-Российском университете. Участниками форума и международной олимпиады "MATHOPEN 2018 BELARUS" станут представители Беларуси, России, Таджикистана, Узбекистана, Грузии, Польши, Чехии и Аргентины. В формате фестиваля пройдут семинары, мастер-классы, открытые лекции-диспуты, выставочные, конкурсные и развлекательные мероприятия.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 24 февраля

100 лет назад родился Сербин Василий Феодосиевич, белорусский и российский дирижер, хормейстер, заслуженный артист Беларуси (1954), заслуженный деятель искусств Беларуси (1961), народный артист России (1970). С 1945 г. художественный руководитель и главный дирижер ансамблей песни и танца Уральского военного округа, Южной группы войск, Белорусского военного округа, Группы советских войск в ГДР. С 1973 г. был художественным руководителем, дирижером бюро специальных мероприятий Белорусской филармонии. Автор песен "Марш минских суворовцев", "До встречи, столица", обработок белорусских и русских народных песен для мужского хора. Лауреат Государственной премии искусств ГДР (1968, 1972). Умер в 2002 г.

95 лет назад родился Глебов Игорь Николаевич, белорусский скульптор. Работал в области монументальной пластики, портрета, станковой композиции. Среди произведений: "Женский портрет (Наташа)", "Подвиг народа" и др. Автор памятников белорусским воинам и партизанам в г.Столбцы, Ф.Скорине в Полоцке. Умер в 1986 г.

140 лет назад родился Ефимов Иван Семенович, российский скульптор и график, народный художник РСФСР. Умер в 1959 г.

105 лет назад родился Казакевич Эммануил Генрихович, российский писатель. Автор повестей "Звезда", "Двое в степи", "Синяя тетрадь", романа "Весна на Одере", рассказов. Лауреат Государственной премии СССР (1948, 1950). Умер в 1962 г.

***По вопросу подписки на полные общие и тематические подборки новостной и аналитической информации о Беларуси и мире, календарь знаменательных дат и событий на месяц можно обращаться в службу подписки БЕЛТА по тел./факс: 327-78-77, e-mail: marketing@belta.by, а также в отдел ИСО Главного выпуска по тел. 327-24-87.

БЕЛТА.-0-

﻿
Версия для печати
Новости рубрики Общество
К списку
Çàãðóçêà...
Топ-новости
Гороскоп на завтра
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
МЧС предупреждает
Атомная энергетика
Новости компаний
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.4114 BYN 2.408 BYN 2.415 BYN
USD
1.9565 BYN 1.955 BYN 1.959 BYN
RUB
3.4541 BYN 3.44 BYN 3.455 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа
Гороскоп
Овен Телец Близнецы
Рак Лев Дева
Весы Скорпион Стрелец
Козерог Водолей Рыбы
Ежемесячный гороскоп

Видео

Лукашенко обсудил с Рапотой подготовку к ВГС Союзного государства
Все видео

Фотоновости

Новым членам "Белой Руси" вручили билеты в Минске
Все фото

Инфографика

Статистика о лишении родительских прав В 2017 году судами рассмотрено с вынесением решения 2 880 дел о лишении родительских прав. Лишены родительских прав: 2017 год - 3 072 человека (1 176 женщин и 1 896 мужчин), 2016 год - 3 014 человек (1 229 женщин и 1 785 мужчин).
Вся инфографика
Президент
Александр Лукашенко "Лучшим из самых прекрасных и самых сильных" - Лукашенко вручил госнаграды и генеральские погоны
Лукашенко поздравил члена национальной команды Беларуси по инваспорту Светлану Сахоненко с завоеванием золотой медали
Лукашенко подписал бюджет Союзного государства на 2018 год
Политика
Григорий Рапота Сформированы повестки дня заседаний Совета министров и ВГС Союзного государства
Обновленная Военная доктрина Союзного государства может быть вынесена на рассмотрение ВГС
Вопросы политического сотрудничества обсуждены на белорусско-уругвайских межмидовских консультациях
Экономика
Белорусская валютно-фондовая биржа не будет проводить операции с криптовалютами
Инфляция в Беларуси в феврале составила 0,9%
Объем сделок на БУТБ в январе-феврале возрос на 26%
Происшествия
Фото Следственного комитета По делу об обрушении в шахте "Беларуськалия" назначены экспертизы
Следователи проводят проверку по факту обнаружения тела мужчины в поле под Витебском
Более 300 нетрезвых водителей задержали в Беларуси за выходные
Регионы
Наталья Кочанова. Фото из архива Кочанова рассказала о малой родине и женщинах во власти
Сто жителей Заводского района пополнили ряды "Белой Руси"
Два крупных жилых района начнут возводить в Гродно в 2018 году
Спорт
Виктория Азаренко Виктория Азаренко проиграла в 2-м круге теннисного турнира в Индиан-Уэллсе
Тренерский штаб сборной Беларуси по хоккею вызвал 17 игроков из "Динамо-Минск" для подготовки к ЧМ
Баскетболистка Елена Левченко продолжит карьеру в клубе из Ливана
Технологии
Минск готовится к запуску Wi-Fi на двух станциях метро и трех автобусных маршрутах
Из Instagram и Snapchat пропали GIF-стикеры
Илон Маск будет отдавать предпочтение общественному транспорту в тоннелях The Boring Company
Культура
Кадр из видеоролика Ролик о Национальной библиотеке Беларуси открыл "Туристический видеопутеводитель"
Умер французский модельер Юбер де Живанши
Кыргызские художники представят в НХМ выставку по мотивам произведений Айтматова
В мире
Фото Reuters ЕС продлил на полгода санкции против 150 граждан и 38 компаний России
В результате стрельбы в Белграде есть погибшие и тяжело раненые
В авиакатастрофе в Непале погибли как минимум 38 человек
Калейдоскоп
Гороскоп на неделю с 12 по 18 марта
Канадские ученые: собаки помогают справиться со стрессом во время сессии
В Великобритании появились гендерно-нейтральные открытки ко Дню матери
Все круглые столы
Круглый стол Евгения Красуцкая,
Геннадий Каленов,
Владимир Устинович 24 января Быть собственником – стать хозяином. Круглый стол газеты "7 дней" Круглый стол Лариса Бельская,
Наталья Хвир,
Ольга Попко,
Владимир Прокопцов,
Роман Мотульский,
Алексей Батюков 17 января Возвращение историко-культурных ценностей Беларуси: реалии и планы Круглый стол Элла Селицкая,
Дмитрий Семенкевич,
Петр Арушаньянц,
Андрей Матюшенко,
Виолетта Брезовская,
Вадим Ипатов,
Жанна Тарасевич 28 ноября Революционные новации: что изменят документы по развитию предпринимательства? Круглый стол Марина Толстик,
Руслан Михалевич,
Игорь Капач,
Татьяна Слиж,
Светлана Костян,
Снежана Дубенок,
Дмитрий Плашков,
Виталий Волчетский,
Кирилл Антонов,
Нина Кульбеда 22 ноября Мегаполисы в долгу перед природой. Круглый стол газеты "7 дней" Круглый стол Вадим Гигин,
Виталий Мисевец,
Тамара Вятская,
Яков Алексейчик,
Дмитрий Шамко 1 ноября Революция 1917 года: взгляд через столетие. Круглый стол газеты "7 дней"
Газета 7 дней
Бессонные ночи мамы космонавта
Подушка безопасности для дольщика
БУДНИ королевы
На сайт
Экономика БеларусиЭкономика Беларуси
Банкинг без банков. Анна Кот
Инновационная активность. Татьяна Власовец
Ростки зеленой экономики. Снежана Михайловская
На сайт
Беларуская ДумкаБеларуская Думка
Андрей РАВКОВ. Армия белорусского народа
Иван РОМАНОВИЧ. Либерализация системы контроля не означает бесконтрольность
Снежана МИХАЙЛОВСКАЯ. На пороге четвертой промышленной
На сайт
Вся Беларусь
Государственное устройство
История
Туризм
Культура
Спорт
Спецпроекты
Хроника Победы
Плакаты БелТА
События года.2017
Беларусь-Китай ТОП-50 кадров
Минск и Минчане
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2017
Клиентам
Реклама на сайте
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Медиакит
Разработка сайтов
Мобильная версия
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2018гг. 
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.
Мобильная версия