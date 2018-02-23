Картина дня: золото биатлонисток, новейшее вооружение для белорусской армии и рекорд зимы

ВЧЕРА

Картина дня. 22 февраля

Одним из приоритетных направлений развития Вооруженных Сил является их оснащение новым вооружением, заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко на торжественном собрании, посвященном 100-летию Вооруженных Сил Беларуси. Опыт военного строительства в Беларуси востребован в государствах ближнего и дальнего зарубежья, заявил Президент Беларуси. На белорусской земле поддерживаются мир и безопасность, и так будет всегда, уверенность в этом высказал министр обороны Беларуси Андрей Равков. В 2018 году продолжается процесс оптимизации, итогом которого станет повышение боевой мощи Вооруженных Сил, сообщил Андрей Равков.

Белорусские биатлонистки Надежда Скардино, Ирина Кривко, Динара Алимбекова и Дарья Домрачева победили в эстафетной гонке 4х6 км на зимних Олимпийских играх в Пхенчхане. После золотой эстафеты белорусских биатлонисток тренер женской команды Альфред Эдер заявил, что доволен выступлением подопечных. Победительницы эстафеты по биатлону Надежда Скардино, Ирина Кривко, Динара Алимбекова и Дарья Домрачева награждены орденами "За личное мужество", соответствующее решение принял Президент Беларуси Александр Лукашенко.

Лукашенко "золотым" биатлонисткам: вы сотворили настоящий подвиг.

Домрачева: более счастливое окончание Олимпиады сложно было представить. "Это награда за все наши старания и терпение. Мы наконец подружились с Пхенчханом: ветром, непростыми погодными условиями", - сказала спортсменка. Кстати, Дарья Домрачева стала первой среди биатлонисток 4-кратной чемпионкой Олимпиад. После выступления Ирина Кривко отметила, что справилась на своем втором этапе в борьбе с лидерами других команд. Надежда Скардино сказала, что белорусская команда по биатлону доказала свою силу на ОИ в Пхенчхане. Динара Алимбекова: мы готовились к этой эстафете и доказали, что лучшие.

Эмоции Олимпиады: лучшие кадры из Пхенчхана-2018.

Около 1 тыс. мероприятий состоится во время III Недели белорусского предпринимательства, которая проходит с 22 февраля по 3 марта, сообщил председатель президиума Республиканской конфедерации предпринимательства, председатель Минского столичного союза предпринимателей и работодателей Владимир Карягин.

Беларусь разместила еврооблигации на $600 млн, сообщили в пресс-службе Министерства финансов.

Некоторые виды сигарет подорожают в Беларуси с 1 марта.

В Беларуси рассматривается вопрос об увеличении времени приема у врачей общей практики, сообщил председатель комитета по здравоохранению Мингорисполкома Сергей Малышко в пресс-центре БЕЛТА. Более 4 млн электронных рецептов выдано в Минске. На одного минчанина приходится 10,6 посещения поликлиники в год. Общежитие для медиков в Центральном районе Минска планируется ввести в эксплуатацию в 2018 году.

Ситуация, связанная со смертью молодого человека в одной из минских больниц, находится на особом контроле у руководства Министерства здравоохранения, сообщили в пресс-службе Минздрава. Молодой человек умер в начале февраля 2018 года в Больнице скорой медицинской помощи. За несколько дней до этого в 4-й городской клинической больнице ему выполнили ЛОР-операцию.

РЕПОРТАЖ. Главная стройка Беларуси: до физического пуска АЭС остался год.

Энергоемкость ВВП Беларуси в 2018 году планируется снизить на 0,8%, сообщил первый заместитель директора Департамента по энергоэффективности Государственного комитета по стандартизации Виктор Акушко.

Генеральный директор РУП "Белтаможсервис" Юрий Король: значимость Беларуси как транзитного государства в последние годы возросла в разы.

Минсельхозпрод Беларуси готов к консультациям с Россией для отмены запрета на ввоз молока, сообщил первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Леонид Маринич.

Компания "Евроторг" в 2017 году увеличила товарооборот до $2 млрд. По информации на 1 января 2018 года, "Евроторг" управлял 500 магазинами различных форматов в 145 населенных пунктах Беларуси. Ежедневно покупки в магазинах сети совершают около 1 млн белорусов.

Одна из площадей Будапешта будет названа в честь Минска.

Белорусскую Масленицу отпраздновали на Сардинии.

РЕПОРТАЖ. Дефиле в нарядах предков: около 200 народных костюмов представили в Бресте.

Температурный рекорд зимы установлен в Езерище (Витебская область) ночью 22 февраля. Температура понизилась до 26,4 градуса мороза. Сильные морозы в Беларуси продержатся до конца февраля, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Представитель Беларуси на "Евровидении-2018" ALEKSEEV начинает промо-тур с выступления в Азербайджане, сообщил пиар-менеджер артиста Сергей Андрианов.

Медальный зачет Олимпийских игр. Беларусь занимает в медальном зачете 13-е место. Спортсмены Германии догнали норвежцев по числу завоеванных золотых наград Олимпиады-2018.

ФОТОФАКТ. Олимпийскую чемпионку Анну Гуськову встретили в Национальном аэропорту.

Хоккеистки США победили в финале Олимпиады в Пхенчхане, обыграв соперниц из Канады по буллитам.

Фото IIHF

Международный спортивный суд лишил россиян бронзы в керлинге на ОИ.

Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий. Фото Синьхуа - БЕЛТА

Президент США Дональд Трамп предложил предоставить оружие учителям, прошедшим спецподготовку, чтобы в будущем предотвратить трагедии, подобные произошедшей во Флориде.

Фото EPA-EFE

Президент Венесуэлы Николас Мадуро анонсировал выпуск в стране новой криптовалюты, поддержанной золотом.

Фото AP

СЕГОДНЯ

Анонсы на 23 февраля

В Минске состоится церемония возложения венков к монументу Победы по случаю Дня защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь. Начало в 10.30.

Минский зоопарк проводит акцию "Людям в погонах" и приглашает бесплатно посетить экспозицию, предъявив военный билет.

В Бресте в честь Дня защитников Отечества состоится церемония возложения цветов к памятнику "Освобождение" на площади Свободы и Вечному огню в мемориальном комплексе "Брестская крепость-герой". Начало в 9.00.

IV Могилевский фестиваль науки пройдет по 23 февраля в Белорусско-Российском университете. Участниками форума и международной олимпиады "MATHOPEN 2018 BELARUS" станут представители Беларуси, России, Таджикистана, Узбекистана, Грузии, Польши, Чехии и Аргентины. В формате фестиваля пройдут семинары, мастер-классы, открытые лекции-диспуты, выставочные, конкурсные и развлекательные мероприятия.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 24 февраля

100 лет назад родился Сербин Василий Феодосиевич, белорусский и российский дирижер, хормейстер, заслуженный артист Беларуси (1954), заслуженный деятель искусств Беларуси (1961), народный артист России (1970). С 1945 г. художественный руководитель и главный дирижер ансамблей песни и танца Уральского военного округа, Южной группы войск, Белорусского военного округа, Группы советских войск в ГДР. С 1973 г. был художественным руководителем, дирижером бюро специальных мероприятий Белорусской филармонии. Автор песен "Марш минских суворовцев", "До встречи, столица", обработок белорусских и русских народных песен для мужского хора. Лауреат Государственной премии искусств ГДР (1968, 1972). Умер в 2002 г.

95 лет назад родился Глебов Игорь Николаевич, белорусский скульптор. Работал в области монументальной пластики, портрета, станковой композиции. Среди произведений: "Женский портрет (Наташа)", "Подвиг народа" и др. Автор памятников белорусским воинам и партизанам в г.Столбцы, Ф.Скорине в Полоцке. Умер в 1986 г.

140 лет назад родился Ефимов Иван Семенович, российский скульптор и график, народный художник РСФСР. Умер в 1959 г.

105 лет назад родился Казакевич Эммануил Генрихович, российский писатель. Автор повестей "Звезда", "Двое в степи", "Синяя тетрадь", романа "Весна на Одере", рассказов. Лауреат Государственной премии СССР (1948, 1950). Умер в 1962 г.

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