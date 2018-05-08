Картина дня: ЗВР превысили $7 млрд, инаугурация Путина и синяя дорожка "Евровидения"

ВЧЕРА

картина дня 7 мая

Золотовалютные резервы Беларуси на 1 мая превысили $7 млрд, сообщили БЕЛТА в управлении информации и общественных связей Национального банка.

В Объединенных Арабских Эмиратах 6-7 мая под сопредседательством министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея и государственного министра по иностранным делам ОАЭ Анвара Гаргаша проведено четвертое заседание совместного комитета по сотрудничеству между правительством Беларуси и правительством ОАЭ. Предметно обсужден широкий спектр вопросов белорусско-эмиратского сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной и банковской сферах, в области сельского хозяйства, передовых технологий, науки, образования, культуры, спорта, туризма и здравоохранения, а также активизация взаимодействия по линии правоохранительных структур и торгово-промышленных палат Беларуси и ОАЭ.

Фото с сайта МИД

Посольство Беларуси ответило на заявления главы МИД Литвы по поводу БелАЭС и "остатков суверенитета".

ОАО "БЕЛАЗ" впервые получит материальную компенсацию за незаконное использование его товарного знака. Такая информация размещена на сайте предприятия.

Минск и Брест вошли в топ-10 городов-героев, популярных у туристов 9 мая.

Фото из архива

В Беларуси проживают 8412 ветеранов Великой Отечественной войны. Об этом сообщил заместитель министра труда и социальной защиты Александр Румак,

Живой лабиринт в виде карты Беларуси высаживают на большой открытой зоне перед гостиницей "Беларусь" в Минске. Композиция будет состоять из более 3 тыс. хвойных кустарников высотой до метра.

Белоруска Оксана Юхно заняла первое место в бодифитнесе на чемпионате Европы по бодибилдингу и фитнесу в Испании.

Белорусская теннисистка Вера Лапко впервые в карьере вошла в первую сотню мирового рейтинга и занимает сейчас 92-е место.

Белорусские теннисисты успешно выступили на международном юношеском турнире (U-16) под эгидой Европейской теннисной федерации Pinsk Open 2018, завоевав награды во всех четырех номинациях у юношей и девушек.

Сборная Беларуси завоевала 12 медалей в третий день соревнований на гимназиаде в Марокко.

Открыта регистрация на Минский полумарафон, который состоится 9 сентября.

"Евровидению-2018" дан старт. Традиционная дорожка, с которой начинается старт международного конкурса песни "Евровидение", в этом году трансформировалась в синюю: хозяева шоу, а принимает его Лиссабон, таким образом поддержали морскую тему "Все на борт!". Дорожкой была устлана набережная в историческом районе Белен, по ней, делясь с журналистами и фанатами эмоциями, прошли 43 участника "Евровидения-2018".

Представитель Беларуси ALEKSEEV

Церемония инаугурации вновь избранного президента РФ Владимира Путина состоялась в Кремле.

СЕГОДНЯ

анонс основных событий 8 мая

Состоится первый полуфинал Евровидения-2018, в котором примут участие 19 конкурсантов, в том числе, представитель Беларуси.

Международные специализированные выставки "Белагро-2018", "Белферма", "Белпродукт", "Пищевая индустрия", "Продмаш. Холод. Упак" пройдут во время Белорусской агропромышленной недели по 10 июня в торгово-логистическом центре "Глобус Парк" в агрогородке Щомыслица в Минском районе.

Нотариусы Беларуси бесплатно проконсультируют граждан всех категорий по вопросам, связанным с совершением нотариальных действий.

В Национальном пресс-центре пройдет пресс-конференция: "Вопросы обеспечения общественной безопасности и предупреждения чрезвычайных ситуаций во время проведения праздничных мероприятий, приуроченных ко Дню Победы". Начало в 12.00.

Пресс-конференция с участием руководителя арт-группы "Хор Турецкого", народного артиста России Михаила Турецкого состоится в 13.00 в зале Победы Белорусского государственного музея истории ВОВ.

В Бресте в областном центре гигиены, эпидемиологи и общественного здоровья (пл. Свободы, 11) состоится круглый стол, посвященный Дню семьи. Начало в 10.00.

ЗАВТРА

знаменательные даты 9 мая

В Республике Беларусь - День Победы.

День Европы. Отмечается ежегодно в соответствии с решением, принятым лидерами стран - членов ЕС на встрече в Милане в 1985 году.

105 лет назад на экраны Франции вышел фильм "Фантомас" - первая в длинном ряду экранизация похождений зловещего преступника.

100 лет назад ВЦИК принял декрет о чрезвычайных мерах по борьбе с кулачеством, укрывающим хлебные запасы. Начало политики "военного коммунизма".

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