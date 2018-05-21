Картина выходных: Беларусь в топ-10 дружелюбных для криптовалют стран, чем удивляла Ночь музеев и как Марадона поздравил "Динамо-Брест"

ВЧЕРА

Картина выходных. 19-20 мая

Более Br251,7 тыс. направят на выплату стипендий и премий учащимся, студентам и творческим коллективам, проявившим себя на престижных международных и республиканских творческих состязаниях. Глава государства Александр Лукашенко подписал распоряжение, которым утверждено соответствующее решение совета специального фонда Президента Беларуси по поддержке талантливой молодежи.

В Беларуси предлагается оформлять результаты гостехосмотра в электронном виде.

Дилерские центры Geely до конца лета планируется открыть во всех областных центрах Беларуси.

Беларусь вошла в топ-10 самых дружелюбных для криптовалют стран Европы. Об этом свидетельствует рейтинг на сайте конференции BlockShow Europe 2018.

Беларусь и Китай будут искать новую модель сотрудничества в области электронной коммерции, заявил начальник главного управления экономической интеграции Министерства экономики Беларуси Алексей Мацевило, выступая в городе Ухань на международном семинаре "Один пояс и один путь. Знакомство с Хубэем". Китайская фармацевтическая компания Humanwell готова построить в Беларуси завод.

МТЗ провел показательные испытания своего самого мощного трактора "Беларус" в 450 л.с. в ходе семинара-совещания "День поля" в ОАО "Рудаково" Витебской области.

Фото МТЗ

Музеи Беларуси присоединились к международной акции "Ночь музеев", посетителей ждали увлекательные квесты, музыкальные сюрпризы, игры света и тени, ожившие герои. В Национальном историческом музее устроили шоу бодиарта. В музее гомельского дворцово-паркового ансамбля прошло мероприятие под названием "Не только классика". В главной галерее МВД акция прошла под названием "Никто, кроме нас!".

Новый детский приключенческий фильм "Правила геймера" выйдет в прокат 31 мая, сообщили на Национальной киностудии "Беларусьфильм".

ФОТОРЕПОРТАЖ: В парке Горького прошел пионерский фестиваль.

ФОТОРЕПОРТАЖ: Старинный промысел бортничество сохранился в Лельчицком районе.

Православные верующие 20 мая праздновали явление Жировичской иконы Божией Матери - одной из наиболее почитаемых святынь Беларуси. Икона находится в Успенском соборе Жировичского монастыря и считается покровительницей Беларуси.

Частицу мощей святой великомученицы княгини Елизаветы Федоровны привезли в Минск.

В Могилеве прошел поединок за Кубок Беларуси по футболу сезона 2017/2018 года. Второй год подряд почетный трофей завоевывает команда "Динамо-Брест". Знаменитый аргентинский футболист Диего Марадона в видеопослании в соцсетях поздравил футболистов брестского "Динамо" с победой.

Во время матча

Женская команда "Цмокi-Мiнск" выиграла чемпионат Беларуси по баскетболу.

Белоруска Вера Лапко выиграла теннисный турнир во Франции.

Белоруска Татьяна Мацко завоевала золото чемпионата Европы по самбо.

Ведущая белорусская бегунья Алина Талай победила на международном турнире Great City Games в английском Манчестере.

Сборная Швеции выиграла чемпионат мира по хоккею, обыграв Швейцарию. Хоккеисты сборной США стали бронзовыми призерами чемпионата мира.

На Кубе разбился самолет Boeing-737, погибли более 100 человек, в том числе 20 священников. Кубинские власти объявили общенациональный траур по жертвам авиакатастрофы. Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнование в связи с крушением пассажирского самолета на Кубе.

США и Китай договорились не допустить торговой войны.

В Венесуэле состоялись досрочные президентские выборы. Граждане Венесуэлы в Беларуси смогли проголосовать на избирательном участке в посольстве Венесуэлы в Минске.

Церемония бракосочетания принца Гарри и Меган Маркл прошла в Виндзоре. Принц Гарри подарил Меган Маркл кольцо своей матери принцессы Дианы.

Главный приз Каннского кинофестиваля получил режиссер из Японии Хирокадзу Корээда.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 21 мая

В Минском государственном дворце детей и молодежи состоится торжественная церемония, посвященная отбытию участников команды города Минска на III Республиканский конкурс профессионального мастерства WorldSkills Bellarus-2018. Начало в 9.00.

В Белорусском государственном экономическом университете в честь его 85-летия с 11.00 пройдет прием новых волонтеров из числа студентов в ряды БОКК, презентация новых проектов (1 корп., ауд. 903), выставка техники отряда по реагированию в чрезвычайных ситуациях (площадка возле корп. 2). В мероприятии примут участие заместитель генерального секретаря БОКК Скоморошко Р.Р., проректор по воспитательной работе БГЭУ Мишкевич М.В., председатель национального волонтерского совета Мосько Р.А., активисты волонтерского движения.

X Международный фестиваль театров кукол пройдет в Минске по 21 мая.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 22 мая

Международный день биологического разнообразия. Провозглашен по решению 55-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в день принятия Конвенции о биологическом многообразии (22 мая 1992 года, Найроби).

85 лет назад родился Бутвиловский Ричард Петрович, белорусский композитор. Среди произведений: баллада "Подвиг матери" на слова И.Панкевича для солистов, хора и оркестра, симфония, Концерт-сказка для фортепиано с оркестром, пьесы для народного и эстрадного оркестров, хоры, романсы, музыка к драматическим спектаклям, кинофильму "Анютина дорога". Умер в 1977 г.

205 лет назад родился Вагнер Рихард, немецкий композитор, дирижер, реформатор оперного искусства. Автор опер "Летучий голландец", "Тангейзер", тетралогии "Кольцо Нибелунга" и др. Умер в 1883 г.

105 лет назад родился Богословский Никита Владимирович, российский композитор, народный артист СССР (1983). Мастер песенного жанра (более 300 песен), наиболее популярны "Спят курганы", "Темная ночь", "Любимый город" и др. Умер в 2004 г.

70 лет назад родился Мартынов Евгений Григорьевич, российский композитор, исполнитель. Умер в 1990 г.

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